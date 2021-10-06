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журналістика (1715) Укрексімбанк (474) Слуга народу (2800) Маріковський Олександр (16) Мецгер (99)

"Якщо ми закриємо очі на поведінку глави "Укрексімбанку", то яка ціна нашої влади?" - "слуга народу" Маріковський

Поведінка голови "Укрексімбанку" Євгенія Мецгера і його підлеглих щодо журналістів є неприпустимою.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав нардеп "Слуги народу" Олександр Маріковський, інформує Цензор.НЕТ.

"Вважаю побачену поведінку Голови "Укрексімбанку" та його підлеглих, що фігурують на записах програми "Схеми: корупція в деталях - RFERL" – недопустимою.

Я уявив себе на місці журналістів. Мене жахнуло те, що рекетирські методи відбуваються в нашій Незележній європейській країні.

Що вони відчували, коли спочатку ображали і принижували честь і гідність викриками та надмірним тоном? Що вони відчували, коли один забирав камери, а інший скрутив і поклав на крісло оператора …", - написав він.

Також дивіться: Відео нападу на журналістів у кабінеті голови правління "Укрексімбанку": "Володя, вируби його, будь ласка, що він ходить тут?". ВIДЕО

Також нардеп запитує:

  • Як такий жах може бути в моїй сучасній країні???
  • Якщо так можна Голові банку, то чому так не можна і в школі учителю з учнями?
  • Якщо так можна Голові банку, то чому так не можна лікарю з пацієнтами?
  • Якщо так можна Голові банку, то чому так не можна на вулицях і в парках????
  • Якщо ми на це закриємо очі – бо ми ВЛАДА, то яка ціна нашої влади????

"Нам ще довго працювати, аби представники державної системи зрозуміли, що Слуга Народу - це не про бренд, а про ставлення до людей і їх свобод, в тому числі свободу слова.

І мені навіть цікаво, що там за контракт такий, що викликав такі емоції?" - резюмував Маріковський.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.

Якщо ми закриємо очі на поведінку глави Укрексімбанку, то яка ціна нашої влади? - слуга народу Маріковський 01

Якщо ми закриємо очі на поведінку глави Укрексімбанку, то яка ціна нашої влади? - слуга народу Маріковський 02

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Топ коментарі
+25
"Я тобі не дорогенька"

Жрнашлюшки, помните еще?

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06.10.2021 08:15
+22
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06.10.2021 08:24
+17
https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych?__cft__[0]=AZWkwkhjNOhxdULHIFMbJS6fCUzCcTin08mypTkds3H8kjucldKPTHFWaT2zXEelWdEPb0iOB5OTD58X_QaLoOCIHLWejvTEbYEdebogQc_t__1WD6M9uR_So7qSjzGyE0I&__tn__=-UC%2CP-R Volodymyr Viatrovych

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10220233074036520&id=1217668243&m_entstream_source=feed_mobile 19 год ·



«Закінчить як Янукович» - озвучується не лише як вирок чинному президенту, але й як самозаспокоєння. Так ніби Янукович сам зробив все потрібне для свого ганебного кінця. Але це не так.

Щоб Янукович закінчив як Янукович потрібна була завзята боротьба, яка коштувала великих жертв і втрат. Тому не можемо просто чекати, коли Зеленський раптом опиниться в Ростові. Вже зараз, вже сьогодні маємо спиняти усі його ініціативи, які ведуть Україну назад в часи Януковича.
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06.10.2021 08:28
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Три копійки пучка в базарний день
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06.10.2021 08:12 Відповісти
Сейчас и этого выпрут из фракции.
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06.10.2021 08:14 Відповісти
"Я тобі не дорогенька"

Жрнашлюшки, помните еще?

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06.10.2021 08:15 Відповісти
тож они барыгу валили, за демократию)))

пусть покушают теперь
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06.10.2021 08:20 Відповісти
Та заспокойтесь ви вже зі своїм баригою. Він вже показав себе за всі роки своєї політичної діяльності - люди розібралися. Те ж саме очікує і Зеленського з його слугами.
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06.10.2021 09:02 Відповісти
зеля все реформы за один срок провести не успевает(((

ты из "снесунов" наверное?)))

за притулу будешь или за разумкова?
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06.10.2021 09:05 Відповісти
Ні, я за націоналістів, за Кошулинського.
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06.10.2021 09:07 Відповісти
правильно, делайте ставку на хромую кобылу))))

а потом рассказывайте, кого снесёте, как разберётесь и спивайте про тяжку долю...
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06.10.2021 09:13 Відповісти
"Гарна " політтехнологія.. Ворожа.
Він не пройде в другий тур, і знову-здорова. За кого завгодно тільки не за Порошенка, бо так фуйло з бенею сказало.
А потім, теж лайно, що і зараз, тільки вид збоку.
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06.10.2021 10:28 Відповісти
Ну це ще квіточки. Після четвергового голосування роти закриють і опозиційним депутатам у Раді. І той самий Маріковський, який тут плачеться, радо за це проголосує.
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06.10.2021 08:21 Відповісти
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06.10.2021 08:24 Відповісти
https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych?__cft__[0]=AZWkwkhjNOhxdULHIFMbJS6fCUzCcTin08mypTkds3H8kjucldKPTHFWaT2zXEelWdEPb0iOB5OTD58X_QaLoOCIHLWejvTEbYEdebogQc_t__1WD6M9uR_So7qSjzGyE0I&__tn__=-UC%2CP-R Volodymyr Viatrovych

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10220233074036520&id=1217668243&m_entstream_source=feed_mobile 19 год ·



«Закінчить як Янукович» - озвучується не лише як вирок чинному президенту, але й як самозаспокоєння. Так ніби Янукович сам зробив все потрібне для свого ганебного кінця. Але це не так.

Щоб Янукович закінчив як Янукович потрібна була завзята боротьба, яка коштувала великих жертв і втрат. Тому не можемо просто чекати, коли Зеленський раптом опиниться в Ростові. Вже зараз, вже сьогодні маємо спиняти усі його ініціативи, які ведуть Україну назад в часи Януковича.
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06.10.2021 08:28 Відповісти
А, що колись було інакше? І там буде завжди, якщо люди не голосують за дійсних патріотів-націоналістів. Чому так мало народу проголосувало за Кошулинського?
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06.10.2021 09:05 Відповісти
быстрее принимайте закон про сми , что бы эти надоедливые журналисты передвигались по городу ползком (это ирония) . Ведь теперь с ЗЕ большинством, Рада может даже штамповать справки по ковидным тестам...

А вообщето журналисткая братия, в основной своей массе, с восторгом втречала ПРезидента Зеленского в 2019. То есть сами привели этих "слуг" к власти....
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06.10.2021 08:27 Відповісти
Вам закриють очі конвертами
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06.10.2021 08:28 Відповісти
В отставку правление банка
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06.10.2021 08:28 Відповісти
Ну, это как при гангрене удалять корочки с мертвой ноги...
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06.10.2021 08:31 Відповісти
Да блин, отрезвление никогда не бывало легким! Главное - не пей зеленое мохито с утра в понедельник и останься homo sapiens вместо rememorando secum homo!
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06.10.2021 08:30 Відповісти
)))))все знают ,что цена вашей власти 20 тыщ баксов в конверте
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06.10.2021 08:30 Відповісти
Валерия, у вас похоже круг личных знакомств ограничен уровнем председателем сельсовета! Познакомтесь с участковым и ужаснитесь ценой завтрака "слуги народа"!
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06.10.2021 08:33 Відповісти
У меня нет в Одессе сельсовета )вы ещё про сельсовет ,приехав к нам,стрындани те....))))
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06.10.2021 08:41 Відповісти
пОнял без Понял! Ни хрена себе у вас расценки на Привозе и на Ланжероне... Похоже у вас скоро лежак на пляже в Аркадии будет стоить как шконка в ВИПкамере от Малюськи!
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06.10.2021 08:50 Відповісти
укрэксимбанк - "прачечная" по отмыванию денег на "велике крадівництво". зелох имеет 30% со строек. В такой ситуации только полный идиот уволит манагэра, который крышует схематоз на миллиарды гривен дохода в год. Так что увольнять надо зеупыря, манагер - это следствие правление конченого идиота у власти
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06.10.2021 08:30 Відповісти
гниди...
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06.10.2021 08:30 Відповісти
Ціна вашої влади - 10 тис в конверті кожного місяця!
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06.10.2021 08:39 Відповісти
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06.10.2021 08:46 Відповісти
а кто же этого гопника поставил предс правления УкрЭксима? Не зеленая ли банда
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06.10.2021 08:51 Відповісти
ну ты, слуга. а давайте откроем глаза не только на этого поца из банка, через которого вы зеленожопые моете бабло через рефинанс и эмиссию денег, а и на остальных ваших зашкварников.
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06.10.2021 08:53 Відповісти
Тю. Мариковский токо прозрел. Мать получил команду выразить большую озабоченность от шефа
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06.10.2021 08:55 Відповісти
Это не бренд ,это стая дебилоидов.
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06.10.2021 08:55 Відповісти
Вас скоро будуть лупашить... терпець народу вривається...
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06.10.2021 08:56 Відповісти


https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko?__cft__[0]=AZUMSNxsqsYOmnGhbfpAXd_AztYUbSZ6aJCwZJRbp7Ue_jklM15vqMOSHnnZx83weGwaNKFadUpYHffpLduarQNsQH50TBviBlJYfqcBuhKLp2woFCCVidI_Y0V75rt-Mkpj1eX0H1hWV9cVFe0EAmUsxgy7WwxSaSBDzLm-FzIJ0Q&__tn__=-UC%2CP-R Iryna Gerashchenko

https://www.facebook.com/campaign/landing.php?&campaign_id=1600506847&extra_1=s%7Cc%7C515922865595%7Ce%7C%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B1%D1%83%D0%BA%7C&placement=&creative=515922865595&keyword=%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B1%D1%83%D0%BA&partner_id=googlesem&extra_2=campaignid%3D1600506847%26adgroupid%3D60825662376%26matchtype%3De%26network%3Dg%26source%3Dnotmobile%26search_or_content%3Ds%26device%3Dc%26devicemodel%3D%26adposition%3D%26target%3D%26targetid%3Dkwd-300034615170%26loc_physical_ms%3D21110%26loc_interest_ms%3D%26feeditemid%3D%26param1%3D%26param2%3D&gclid=CjwKCAjwzOqKBhAWEiwArQGwaIm0q8wfipzbSOl5PoRtzTk6Ho4NEM-L2S4Jy_Gh5SKUDK54YKTVWxoCuK4QAvD_BwE 10 хв ·



Днями Зеленський вручив державну нагороду актрисі з серіалу «Папік», який крутиться на московських телеканалах.
Торгівля на крові? Але ж роялті кварталу- то святе, офшорами доведено.
Так ось , наступний орден треба терміново видати особистому другу Зеленського і за сумісництвом , главі правління Укрексімбанку Мецгеру. Цей криворізький гопник своїм нападом на журналістську групу чудово вийшов на роль актора першого плану, відволікаючи увагу від офшорного скандалу, вагнерівців, парламентської кризи.
Мецгер має не просто піти, а сісти. Не так, як попередні друзі Зеленського, всі ці корупціонери, п'яниці , що влаштовують ДТП, але продовжують сидіти в сесійній залі( пам'ятаєте, ключове досягнення Зе- він зняв депутатську недоторканість):::.
Але піти має і вся ця похоронна команда. Які привели до влади невігласів, наркоманів, тітушок, зарвавшихся бандюків з 90-их, всіх цих Коль, Жек і ко.
Ще одне питання. Ми залишили Зеленському ПРИБУТКОВИЙ Укрексім. Як так сталося, що за два роки банк має збиток 6 млрд грн? Вам це нічого не нагадує? Приват вам це не нагадує, куди вливали і вливали рефінанс, який перетікав в офшори.
Безчинство навколо державного Укрексиму почалося з викрадення на вулиці попереднього голови правління , пана Гриценка. Тоді, до речі, журналісти і антикорупціонери не робили з цього скандалу , бо ж попередній глава правління працював за часів «бариг», а значить, за Зе команди його можна було цькувати, арештовувати, безпідставно звинувачувати і ламати долю.
Зачистили місце від професіонала, який зробив банк прибутковим, для криворізького гопника, особистого друга Зеленського.
Який , до речі, мовчить. Як і по офшорному скандалу.
Ми не дамо забути вагнерівців, офшори, парламентську кризу, провали на міжнародному фронті, державну зраду - навіть не сподівайтеся .
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06.10.2021 08:59 Відповісти
Тупа криво-рогульська бидлота:
- Вовка, вазьмі женьку в прєдсідатєлі, ти ш іво знаєш - муш маєй падругі. Он тама січяс в банкєфасти заносіт, а у тібя - будівніцтва тваё...
Прийшов гопник в крісло, набрав гопників. Повзували коштовні мешти, але гопниками лишилися. Такими тупими, що навіть нагадити допуття не здатні
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06.10.2021 09:04 Відповісти
А чё, нормально, 73 процента поддерживают)))))
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06.10.2021 09:06 Відповісти
Рейтинг Зели меньше 10%. Это ему за деньги рисуют чут-чуть побольше. Если не сделать ему Майдан и импичмент сейчас, то следующие выборы он выиграет в союзе зажопниками
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06.10.2021 09:15 Відповісти
Підтримую, дійсно немає ціни цій владі, навіть на гріш в базарний день!
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06.10.2021 09:22 Відповісти
Ціна вашої влади - конверти з баблом від олігархів Коломойського і Ахметова. Вам "зелень", краще вже помовчати.
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06.10.2021 09:32 Відповісти
Цена этой Влади в офшора
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06.10.2021 09:32 Відповісти
Тупа "охреневша" зелена мразота, що розсадила по посадах імбицило-бидлоту, яка ані камеру вимкнути, ані файл видалити не взмозі, а єдине, що знає лише це - як скрутити та відноскувати того, хто не подобається. І ще бути на сто відсотків впевненими, що бос-членограй відмаже. Це замежна ганьба для країни, терпіти яку далі вже не можна!
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06.10.2021 09:48 Відповісти
Давно хвилює питання - доколи!!! ми все це свавілля, будемо терпіти??!
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06.10.2021 09:54 Відповісти
«Прозрів» тільки зараз?!! А до сих пір не бачив зелених зашкварів, які відбуваються кожного дня?!!
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06.10.2021 10:04 Відповісти
Заразить его COVID-19 ,и все дела
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06.10.2021 10:24 Відповісти
Світову "славу" з офшорами, "слуга євГейского ніріду мецгер", перебив новим трешем. Плісняві підтримають це шоу, а потім вчинивши новий трешак, зільють, разом з офшорним.
Відпрацьована в кремблі схема керованого хаосу.
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06.10.2021 10:53 Відповісти
На гілляку зелених!
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06.10.2021 11:31 Відповісти
 
 