"Якщо ми закриємо очі на поведінку глави "Укрексімбанку", то яка ціна нашої влади?" - "слуга народу" Маріковський
Поведінка голови "Укрексімбанку" Євгенія Мецгера і його підлеглих щодо журналістів є неприпустимою.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав нардеп "Слуги народу" Олександр Маріковський, інформує Цензор.НЕТ.
"Вважаю побачену поведінку Голови "Укрексімбанку" та його підлеглих, що фігурують на записах програми "Схеми: корупція в деталях - RFERL" – недопустимою.
Я уявив себе на місці журналістів. Мене жахнуло те, що рекетирські методи відбуваються в нашій Незележній європейській країні.
Що вони відчували, коли спочатку ображали і принижували честь і гідність викриками та надмірним тоном? Що вони відчували, коли один забирав камери, а інший скрутив і поклав на крісло оператора …", - написав він.
Також нардеп запитує:
- Як такий жах може бути в моїй сучасній країні???
- Якщо так можна Голові банку, то чому так не можна і в школі учителю з учнями?
- Якщо так можна Голові банку, то чому так не можна лікарю з пацієнтами?
- Якщо так можна Голові банку, то чому так не можна на вулицях і в парках????
- Якщо ми на це закриємо очі – бо ми ВЛАДА, то яка ціна нашої влади????
"Нам ще довго працювати, аби представники державної системи зрозуміли, що Слуга Народу - це не про бренд, а про ставлення до людей і їх свобод, в тому числі свободу слова.
І мені навіть цікаво, що там за контракт такий, що викликав такі емоції?" - резюмував Маріковський.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.
Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.
Будь ласка, зачекайте...
Жрнашлюшки, помните еще?
пусть покушают теперь
ты из "снесунов" наверное?)))
за притулу будешь или за разумкова?
а потом рассказывайте, кого снесёте, как разберётесь и спивайте про тяжку долю...
Він не пройде в другий тур, і знову-здорова. За кого завгодно тільки не за Порошенка, бо так фуйло з бенею сказало.
А потім, теж лайно, що і зараз, тільки вид збоку.
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10220233074036520&id=1217668243&m_entstream_source=feed_mobile 19 год ·
«Закінчить як Янукович» - озвучується не лише як вирок чинному президенту, але й як самозаспокоєння. Так ніби Янукович сам зробив все потрібне для свого ганебного кінця. Але це не так.
Щоб Янукович закінчив як Янукович потрібна була завзята боротьба, яка коштувала великих жертв і втрат. Тому не можемо просто чекати, коли Зеленський раптом опиниться в Ростові. Вже зараз, вже сьогодні маємо спиняти усі його ініціативи, які ведуть Україну назад в часи Януковича.
А вообщето журналисткая братия, в основной своей массе, с восторгом втречала ПРезидента Зеленского в 2019. То есть сами привели этих "слуг" к власти....
https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko?__cft__[0]=AZUMSNxsqsYOmnGhbfpAXd_AztYUbSZ6aJCwZJRbp7Ue_jklM15vqMOSHnnZx83weGwaNKFadUpYHffpLduarQNsQH50TBviBlJYfqcBuhKLp2woFCCVidI_Y0V75rt-Mkpj1eX0H1hWV9cVFe0EAmUsxgy7WwxSaSBDzLm-FzIJ0Q&__tn__=-UC%2CP-R Iryna Gerashchenko
https://www.facebook.com/campaign/landing.php?&campaign_id=1600506847&extra_1=s%7Cc%7C515922865595%7Ce%7C%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B1%D1%83%D0%BA%7C&placement=&creative=515922865595&keyword=%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B1%D1%83%D0%BA&partner_id=googlesem&extra_2=campaignid%3D1600506847%26adgroupid%3D60825662376%26matchtype%3De%26network%3Dg%26source%3Dnotmobile%26search_or_content%3Ds%26device%3Dc%26devicemodel%3D%26adposition%3D%26target%3D%26targetid%3Dkwd-300034615170%26loc_physical_ms%3D21110%26loc_interest_ms%3D%26feeditemid%3D%26param1%3D%26param2%3D&gclid=CjwKCAjwzOqKBhAWEiwArQGwaIm0q8wfipzbSOl5PoRtzTk6Ho4NEM-L2S4Jy_Gh5SKUDK54YKTVWxoCuK4QAvD_BwE 10 хв ·
Днями Зеленський вручив державну нагороду актрисі з серіалу «Папік», який крутиться на московських телеканалах.
Торгівля на крові? Але ж роялті кварталу- то святе, офшорами доведено.
Так ось , наступний орден треба терміново видати особистому другу Зеленського і за сумісництвом , главі правління Укрексімбанку Мецгеру. Цей криворізький гопник своїм нападом на журналістську групу чудово вийшов на роль актора першого плану, відволікаючи увагу від офшорного скандалу, вагнерівців, парламентської кризи.
Мецгер має не просто піти, а сісти. Не так, як попередні друзі Зеленського, всі ці корупціонери, п'яниці , що влаштовують ДТП, але продовжують сидіти в сесійній залі( пам'ятаєте, ключове досягнення Зе- він зняв депутатську недоторканість):::.
Але піти має і вся ця похоронна команда. Які привели до влади невігласів, наркоманів, тітушок, зарвавшихся бандюків з 90-их, всіх цих Коль, Жек і ко.
Ще одне питання. Ми залишили Зеленському ПРИБУТКОВИЙ Укрексім. Як так сталося, що за два роки банк має збиток 6 млрд грн? Вам це нічого не нагадує? Приват вам це не нагадує, куди вливали і вливали рефінанс, який перетікав в офшори.
Безчинство навколо державного Укрексиму почалося з викрадення на вулиці попереднього голови правління , пана Гриценка. Тоді, до речі, журналісти і антикорупціонери не робили з цього скандалу , бо ж попередній глава правління працював за часів «бариг», а значить, за Зе команди його можна було цькувати, арештовувати, безпідставно звинувачувати і ламати долю.
Зачистили місце від професіонала, який зробив банк прибутковим, для криворізького гопника, особистого друга Зеленського.
Який , до речі, мовчить. Як і по офшорному скандалу.
Ми не дамо забути вагнерівців, офшори, парламентську кризу, провали на міжнародному фронті, державну зраду - навіть не сподівайтеся .
- Вовка, вазьмі женьку в прєдсідатєлі, ти ш іво знаєш - муш маєй падругі. Он тама січяс в банкєфасти заносіт, а у тібя - будівніцтва тваё...
Прийшов гопник в крісло, набрав гопників. Повзували коштовні мешти, але гопниками лишилися. Такими тупими, що навіть нагадити допуття не здатні
Відпрацьована в кремблі схема керованого хаосу.