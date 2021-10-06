COVID-19: в Україні другий день поспіль за добу померли понад 300 пацієнтів, зафіксовано 12 662 нові випадки зараження

В Україні зафіксовано 12 662 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 6 жовтня. Також за минулу добу зафіксовано 320 летальних випадків. Такий високий показник добової смертності в Україні фіксується другий день поспіль. Востаннє такі високі показники добової смертності в Україні фіксувалися в середині травня 2021 року - 14 травня 322 летальні випадки, 12 травня - 346.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 5 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 12 662 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1186, медпрацівників – 271).

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3745 осіб;

летальних випадків – 320;

одужало – 4630 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 54 386 осіб,

методом ІФА – 11 665 осіб,

експрес-тестами – 69 508 осіб.

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За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 482 518 осіб;

одужало – 2 273 382 особи;

летальних випадків – 57 526;

проведено ПЛР-тестувань – 13 058 358.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1163), Одеській (1076), Дніпропетровській (964), м. Київ (792) та Запорізькій (783) областях", - розповіли в МОЗ.







