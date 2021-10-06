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Наглядова рада "Укрексімбанку" має негайно відсторонити Мецгера на час слідства, - Сергій Лещенко про напад на журналістів "Схем" у банку

Наглядова рада

Наглядова рада "Укрексімбанку", де працює більшість незалежних членів, має негайно зібратися і ухвалити єдино можливе рішення. А це - відсторонення керівника банку Євгена Мецгера на час слідства.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав колишній член Наглядової ради "Укрзалізниці", екснардеп Сергій Лещенко, передає Цензор.НЕТ.

"Оприлюднення записів нападу на журналістів програми "Схеми" показало всю шокуючу правду про цю ситуацію. Наглядова рада Укрексімбанку, де працює більшість незалежних членів, має терміново зібратися та ухвалити єдине можливе рішення. А це - усунення керівника банку на час слідства, яке теж має пройти в максимально стислі терміни та закінчитися покаранням винних в нападі на журналістів та захистом свободи слова як одного з завоювань України в боротьбі за демократію", - написав Лещенко.

Також дивіться: Відео нападу на журналістів у кабінеті голови правління "Укрексімбанку": "Володя, вируби його, будь ласка, що він ходить тут?". ВIДЕО

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.

Наглядова рада Укрексімбанку має негайно відсторонити Мецгера на час слідства, - Сергій Лещенко про напад на журналістів Схем у банку 01

Автор: 
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Топ коментарі
+15
А хто такий Лєщєнко, що його цитують ?
Бивший член ?
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06.10.2021 08:39
+11
Не друзья они, а просто ситуативные союзники. Лещ - это эталонная мразь и коньюктурщик.
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06.10.2021 08:44
+9


Сергій Таран / Sergiy Taran


@sergiy_taran

·
https://twitter.com/sergiy_taran/status/1445490386693079050 8 год



«Схеми» відновили видалене відео журналістів проекту «Радіо Свобода». Там не просто "перешкоджання журналістській діяльності", там силовий напад на громадян. Чистий кримінал. «Соціальні ліфти» Зеленського без зупинок привезли нас до братків Януковича.
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06.10.2021 08:41
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А хто такий Лєщєнко, що його цитують ?
Бивший член ?
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06.10.2021 08:39 Відповісти
Похоже - вечный член всех хто зверху! Верней - "пальчик-мизинчик"! Мал золотник, да пригодится в говне поковыряться и не запачкаться! Сломалась твоя целка Сирьожа на зарплате в Укрзализнице окончательно, после квартиры взаймы! И не муляй нам больше глаза своей небритой харей предателя всех нас за бабки!
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06.10.2021 08:45 Відповісти
сырлещ и сам не против порулить банком тк его положение в укрзализнице под вопросом...
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06.10.2021 08:49 Відповісти
Главное, что сирожа забыл, что вывело из себя мецгера - человека близкого Зиленскому-Голоборотьку,
А вопрос был про кредит в ДНР, похоже зе с ледей поставили своего человека для распила денег, а журналистам слили инфу, Мецгер сразу не сообразил, что инфа из за кордона, подумал, растерялся
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06.10.2021 09:10 Відповісти
Бородата баба -тупа?нізззя,воно друзяка зепацюка
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06.10.2021 08:39 Відповісти
Не друзья они, а просто ситуативные союзники. Лещ - это эталонная мразь и коньюктурщик.
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06.10.2021 08:44 Відповісти
воно кум зепацюка....мецХер
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06.10.2021 08:52 Відповісти
Де це видано щоб жид поніс покаранняя за своі злочини? Найстрашніше, що його чекає , це :" Мося, не порть мне нервы".
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06.10.2021 08:40 Відповісти
Кто бы писал ? Лещь,борец за демократию? Зачем вообще публиковать это продажное чмо.
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06.10.2021 08:40 Відповісти
дали команду "фас"
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06.10.2021 08:40 Відповісти
Сірожа схибив!!! 😁 За словами Дубінского Мацгер є давнім другом і кумом Зєлєнского ще з Кривого Рогу! Будуть вибачення? 😁
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06.10.2021 08:40 Відповісти
А хіба у мецгерів є кумівство?
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06.10.2021 08:44 Відповісти
є - кошерное по субботам)
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06.10.2021 08:50 Відповісти
Дубінскій, один з них, стверджує, що є! 😁 Я сам здивований! 😁
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06.10.2021 09:09 Відповісти
Серлещь уводит от смысла вопроса - кредит на бомжа в ДНР...
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06.10.2021 09:11 Відповісти
и большой кредит слямзила воровская семейка нелоха?
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06.10.2021 09:21 Відповісти
Пока понятно что этот банк обслуживал махинации зеленского, но он ни при чём...
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06.10.2021 10:09 Відповісти
Это не манагэр должен быть отстранен, должен быть посажен офшорный клоун, который такое дерьмо как манагер привел во власть
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06.10.2021 08:40 Відповісти
Он его поставил пилиТь бабло,
Журналист за живое зацепил...
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06.10.2021 09:13 Відповісти
Как это отстранить? Отправить его во внеочередной оплачиваемый отпуск в Куршавель или в Оман? Отстранить - это замкнуть руки сзади наручниками и забрать мобильный телефон с номером Ермака! Но тут давайте представим себе - сможете ли вы нокаутировать сами себя?
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06.10.2021 08:41 Відповісти


Сергій Таран / Sergiy Taran


@sergiy_taran

·
https://twitter.com/sergiy_taran/status/1445490386693079050 8 год



«Схеми» відновили видалене відео журналістів проекту «Радіо Свобода». Там не просто "перешкоджання журналістській діяльності", там силовий напад на громадян. Чистий кримінал. «Соціальні ліфти» Зеленського без зупинок привезли нас до братків Януковича.
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06.10.2021 08:41 Відповісти


Pavlo Klimkin


@PavloKlimkin

·
https://twitter.com/PavloKlimkin/status/1445431321040457734 12 год



Історія з примусовим вилученням відео інтерв'ю в Укрексімі від журналістів Схем - це дно. Якщо не буде реакції то в нас ніякої свободи преси немає. Верховенства права в нас також немає і тоді яка ж ми демократія? Реакція має бути швидкою та жорсткою.
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06.10.2021 08:42 Відповісти
Один еврей другого подставил.
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06.10.2021 08:44 Відповісти
Ничё Мецгеру за это не будет. Отмажут как и Трухина за дтп. Будет Мецгер и дальше процветать в своё удовольствие. А где делся Ермак? Что-то его не видно и не слышно нигде
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06.10.2021 08:45 Відповісти
Це точно. Ніхто ж не помер.
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06.10.2021 08:55 Відповісти
Рядовий Журавель помер і що?
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06.10.2021 09:29 Відповісти
"Ви нє понімаєтє - ето другоє." (с)

Зелена шмаркля і його гоп-кампанія обсираються по повній і на всіх фронтах. До ростова вони не встигнуть і будуть відповідати за все. І за Журавля теж.
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06.10.2021 12:09 Відповісти
Ярослав Журавель був сержантом.
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06.10.2021 12:18 Відповісти
Та Мерцер, Штуцер, Кефір, Шифір, Чифір не винні, це винні японці, які створили таку відеокамеру, що пише таких гордих, не крадущих нових морд. Негайно визвати посла і сказати: "Чому?". А Штуцери і Кефіри нормальні пацани. Якщо не вірите, спитайте у Сирожі Ляща.
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06.10.2021 09:28 Відповісти
чего вьі рекламируете сержа Лещенка ? мьі и так знаем что Мецгеру - писда. . . . ЦензорНет - не рекламируй писдабола Зе командьі. Тьі не представляешь что придет в голову Зе уйобкам и они могут поставить єтого недоумка не только работать в наблюдательном совете Укрзалізниці.
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06.10.2021 08:50 Відповісти
А шо мецгеру? Он с зеленским кореша, ещё три года смогут минимум доить лохов
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06.10.2021 09:15 Відповісти
)))))цей мецХер ще і кум зепацюка....
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06.10.2021 08:51 Відповісти
вроде нет. уже дубина исправил свой пост
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06.10.2021 08:52 Відповісти
Його дружина точно близька подруга Олени Кравець із "кварталу".

"Колишній юрист Укрексімбанку Юлія Мецгер, яка увійшла за квотою президента Зеленського в наглядову раду ПриватБанку, виявилася подругою Олени Кравець зі студії 95 кварталу."

https://biz.nv.ua/ukr/finance/podruga-kravec-z-95-kvartalu-stala-chlenom-naglyadovoji-radi-nacionalizovanogo-privatbanku-50031496.html
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06.10.2021 09:00 Відповісти
это я знаю
вчера в твитере пролетело что с кумом ошиблись
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06.10.2021 09:26 Відповісти
Кум или свой парень - один хрен, один кредит выдаёт, другие получают, а зеленский крышует
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06.10.2021 09:17 Відповісти
Березовец об этом написал
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06.10.2021 09:38 Відповісти
BEREZOVIEW (Taras Berezovets official)

Все ещё интереснее. Мецгер (тот,что из Укрэксимбанка), как говорят источники, не только друг, но и кум Зеленского.
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06.10.2021 08:51 Відповісти
Кандидат на посаду президента Володимир Зеленський запевняє, що не допустить «кумівства» під час призначення на державні пости у разі його обрання главою держави.

https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-kumivstvo-zelenskyy/29862131.html
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06.10.2021 08:56 Відповісти
...а Лєщєнко повернути гроші за хату. Бо корупція, вона така, починається з хати за чужі гроші і закінчується офшорами і неосвіченими друзями кримінального дитинства на чолі державних банків.
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06.10.2021 08:53 Відповісти
Банда взяла владу в Україні. Янукрвичу таке і не снилося....
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06.10.2021 08:53 Відповісти
Невже? А я ось не бачу особливої різниці, усе той же політичний кримінальний "шансон".
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06.10.2021 08:55 Відповісти
Сіруня, будеш гавкать на свого хозяїна главклоуна Зе, заберуть зарплатку нехілу....
думай-те 😃
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06.10.2021 08:54 Відповісти
он умело путает следы, уводит от сути вопроса
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06.10.2021 09:18 Відповісти
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06.10.2021 09:08 Відповісти
СерЛещу ЗП не выдали за сентябрь???
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06.10.2021 09:10 Відповісти
Все нормально, ніяких розслідувань, це є диктатура маланців проти тупого наріду. Нарід цього бажав і аж пищав,як біг на дільниці для голосуання. Як там "я тобі не дорогенька?" Моліться, що залишилися живими, а так міг кум Косоворотки дати команду і вивезли б інкасаторською машину в ліс на хазу, де інсценірували обстріл авто Кефіра чи Чифіра.
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06.10.2021 09:21 Відповісти
А яка різниця Серлеш чи Мецгер? І той і інший корупціонери і підлабузники.
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06.10.2021 09:26 Відповісти
так, схоже шлєщенко ніхто не заніс.
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06.10.2021 09:49 Відповісти
Вылез еще один специалист по корпоративной этике - Лещенко! Набрался говна в Укрзализнице и разбрасывает теперь его по всем сторонам.
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06.10.2021 11:16 Відповісти
 
 