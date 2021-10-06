Наглядова рада "Укрексімбанку" має негайно відсторонити Мецгера на час слідства, - Сергій Лещенко про напад на журналістів "Схем" у банку
Наглядова рада "Укрексімбанку", де працює більшість незалежних членів, має негайно зібратися і ухвалити єдино можливе рішення. А це - відсторонення керівника банку Євгена Мецгера на час слідства.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав колишній член Наглядової ради "Укрзалізниці", екснардеп Сергій Лещенко, передає Цензор.НЕТ.
"Оприлюднення записів нападу на журналістів програми "Схеми" показало всю шокуючу правду про цю ситуацію. Наглядова рада Укрексімбанку, де працює більшість незалежних членів, має терміново зібратися та ухвалити єдине можливе рішення. А це - усунення керівника банку на час слідства, яке теж має пройти в максимально стислі терміни та закінчитися покаранням винних в нападі на журналістів та захистом свободи слова як одного з завоювань України в боротьбі за демократію", - написав Лещенко.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.
Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.
Будь ласка, зачекайте...
Бивший член ?
А вопрос был про кредит в ДНР, похоже зе с ледей поставили своего человека для распила денег, а журналистам слили инфу, Мецгер сразу не сообразил, что инфа из за кордона, подумал, растерялся
Журналист за живое зацепил...
Сергій Таран / Sergiy Taran
@sergiy_taran
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https://twitter.com/sergiy_taran/status/1445490386693079050 8 год
«Схеми» відновили видалене відео журналістів проекту «Радіо Свобода». Там не просто "перешкоджання журналістській діяльності", там силовий напад на громадян. Чистий кримінал. «Соціальні ліфти» Зеленського без зупинок привезли нас до братків Януковича.
Pavlo Klimkin
@PavloKlimkin
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https://twitter.com/PavloKlimkin/status/1445431321040457734 12 год
Історія з примусовим вилученням відео інтерв'ю в Укрексімі від журналістів Схем - це дно. Якщо не буде реакції то в нас ніякої свободи преси немає. Верховенства права в нас також немає і тоді яка ж ми демократія? Реакція має бути швидкою та жорсткою.
Зелена шмаркля і його гоп-кампанія обсираються по повній і на всіх фронтах. До ростова вони не встигнуть і будуть відповідати за все. І за Журавля теж.
"Колишній юрист Укрексімбанку Юлія Мецгер, яка увійшла за квотою президента Зеленського в наглядову раду ПриватБанку, виявилася подругою Олени Кравець зі студії 95 кварталу."
https://biz.nv.ua/ukr/finance/podruga-kravec-z-95-kvartalu-stala-chlenom-naglyadovoji-radi-nacionalizovanogo-privatbanku-50031496.html
вчера в твитере пролетело что с кумом ошиблись
Все ещё интереснее. Мецгер (тот,что из Укрэксимбанка), как говорят источники, не только друг, но и кум Зеленского.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-kumivstvo-zelenskyy/29862131.html
думай-те 😃