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За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 117 234 особи, загалом - 7 300 774, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 117 234 особи, загалом - 7 300 774, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 5 879 300 осіб.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"117 234 людини вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 05 жовтня 2021 року. Одну дозу отримали 58 659 людей, повністю імунізовані - 58 575 людей.

Протягом доби працювали: 887 мобільних бригад, 2938 пунктів щеплення; 346 центрів вакцинації.

Також читайте: COVID-19: в Україні другий день поспіль за добу померли понад 300 пацієнтів, зафіксовано 12 662 нові випадки зараження

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 300 774 людини, з них отримали одну дозу – 7 300 772 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 879 300 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 13 180 072 щеплення", - розповіли в МОЗ.

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 117 234 особи, загалом - 7 300 774, - МОЗ 01
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 117 234 особи, загалом - 7 300 774, - МОЗ 02
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 117 234 особи, загалом - 7 300 774, - МОЗ 03

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главное шо первые на уколы бегут попы, а "воля бошья" - на то и "воля" чтобы толстая мущинка в платье расталкивая паству, бежала за, как ей кажется, спасением от "испытания бошьего"))
А ведь правильно бы попов запереть в капищах - и пусть там питаются "кровью бошьей и такой же "плотью"". дикари пещерные.
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06.10.2021 08:49 Відповісти
З вашего аккаунту точно весь час тільки одна людина пише?
Коментарі в основному адекватні, але іноді такий неконтрольований потік свідомості...
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06.10.2021 10:07 Відповісти
Естественно. просто про попов нельзя писать много(банят)
а так - я бы тут и цитаты, и мысли и Эйнштейна и даже может и товарищей чЛенина со сралиным лепил бы.
а что не так то? смеюсь над попами и верозавроидным стадом ползунов-перед-раскрашенными досками. кстати - советую тоже так же)
и еще - сперва ползали перед идолами Перуну и прочим ярилам - помогло?
теперь - перед Яхве(он покровавей даже Кетцалькоатля) - помогает?
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06.10.2021 10:12 Відповісти
 
 