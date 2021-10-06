За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 117 234 особи, загалом - 7 300 774, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 5 879 300 осіб.
Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.
"117 234 людини вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 05 жовтня 2021 року. Одну дозу отримали 58 659 людей, повністю імунізовані - 58 575 людей.
Протягом доби працювали: 887 мобільних бригад, 2938 пунктів щеплення; 346 центрів вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 300 774 людини, з них отримали одну дозу – 7 300 772 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 879 300 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 13 180 072 щеплення", - розповіли в МОЗ.
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А ведь правильно бы попов запереть в капищах - и пусть там питаются "кровью бошьей и такой же "плотью"". дикари пещерные.
Коментарі в основному адекватні, але іноді такий неконтрольований потік свідомості...
а так - я бы тут и цитаты, и мысли и Эйнштейна и даже может и товарищей чЛенина со сралиным лепил бы.
а что не так то? смеюсь над попами и верозавроидным стадом ползунов-перед-раскрашенными досками. кстати - советую тоже так же)
и еще - сперва ползали перед идолами Перуну и прочим ярилам - помогло?
теперь - перед Яхве(он покровавей даже Кетцалькоатля) - помогает?