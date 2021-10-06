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ОП відреагував на напад на журналістів "Схем" в "Укрексімбанку" вустами позаштатного піаррадника Подоляка

ОП відреагував на напад на журналістів

Офіційна позиція Офісу Президента щодо ситуації в "Укрексімбанку" безумовно чітка, конкретна і повністю співвідноситься з громадським осудом дій керівництва державного банку.

Про це заявив радник керівника Офісу глави держави Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОПУ.

"Ситуація навколо "Укрексімбанку" може сприйматися лише негативно. Безумовно, модель поведінки, яку суспільство побачило від представників банку, є неприпустимою. Свобода слова належить до фундаментальних цінностей в Україні. Тому обов'язок посадовців будь-якого рівня – коректно спілкуватися з журналістами та поважати їхнє право ставити будь-які запитання, що мають суспільну важливість. Не має значення, про якого рівня структуру йдеться та чи працює ця структура в державному чи в приватному секторі. Правила поваги до журналістської роботи та формати надання доступу до суспільно важливої інформації давно напрацьовані, і не може бути причини, щоб їх не дотримуватися", – сказав він.

Станом на цей час Національна поліція та Наглядова рада "Укрексімбанку" зробили відповідні заяви. Нацполіція у межах розпочатого кримінального провадження аналізує всі обставини того, що сталося. Наглядова рада заявила про проведення перевірки в межах правил, затверджених для державного банку. Також на рівні Наглядової ради та згідно з процедурами в банку може відбуватися й модерування подальшого розвитку цієї ситуації для фінустанови.

Також читайте: Рада з питань свободи слова про напад на журналістів "Схем": Потрібні швидка реакція й належне покарання

Щонайменше видається логічним рішення про відсторонення від займаної посади голови правління банку, щоб не було жодної, навіть гіпотетичної перешкоди для розслідування та перевірки. Як максимум для нівелювання шкоди банку та державі потрібні, можливо, і більш жорсткі кадрові рішення у фінансовій установі. Інституційні механізми для виходу з такої ситуації передбачені, і вони мають спрацювати.

Зазначимо, що радник глави ОП Подоляк раніше працював піарником екснародного депутата і кримінального авторитета Юрія Іванющенка, також відомого як Юра Єнакієвский.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Автор: 

журналістика (1760) напад (1125) Укрексімбанк (478) Офіс Президента (2022) Подоляк Михайло (305)


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Топ коментарі
+40
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06.10.2021 09:08
+39
Andrey Serebrianskyi


@Luganskiy_Twi



В ФБ опубликовали фото мусорного бака возле Верховной Рады. Голосование за отставку спикера. На фото - банковская упаковка от сотен тысяч долларов. Откуда это? Как думаете?
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06.10.2021 09:16
+27
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06.10.2021 09:10
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06.10.2021 09:08 Відповісти
10 негритят
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06.10.2021 09:08 Відповісти
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06.10.2021 13:19 Відповісти
Зробили себе разом!
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06.10.2021 09:32 Відповісти
Сталин тоже начинал с уничтожения своих соратников. зё, конечно, не сталин. Но кто знает про мрии нашего зёслика?
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06.10.2021 09:40 Відповісти
Які там мрії, просто рубає гілку, на якій сидить.
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06.10.2021 09:48 Відповісти
не так все просто
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06.10.2021 11:44 Відповісти
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06.10.2021 09:10 Відповісти
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06.10.2021 11:42 Відповісти
ничего подоляк, сегодня-завтра выйдет то самое расследование по этому госбанку. вот там посмотрим чего петь будете после информации о рефинансе, кредитах днр и покупке долговых обязательств укравтодора
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06.10.2021 09:10 Відповісти
Пф..
Даю текст песни, которую будут петь:

"Наблюдательный совет "Укрэксимбанка" сделал соответствующее заявление. Наблюдательный совет заявил о проведении проверки в рамках правил, утвержденных для государственного банка. Также на уровне Наблюдательного совета и в соответствии с процедурами в банке может происходить и модерирование дальнейшего развития данной ситуации для финучреждения."
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06.10.2021 10:49 Відповісти
Заворушився клоповник.
Якби відео нападу не відновили, рупор Юри Єнакієвського та Зеленського-Єрмака Подоляк брехав би у своїй звичній манері.

І це тільки тому, що "Схеми" співпрацюють з Радіо Свобода.
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06.10.2021 09:12 Відповісти
Andrey Serebrianskyi


@Luganskiy_Twi



В ФБ опубликовали фото мусорного бака возле Верховной Рады. Голосование за отставку спикера. На фото - банковская упаковка от сотен тысяч долларов. Откуда это? Как думаете?
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06.10.2021 09:16 Відповісти
То Порошенко, мабуть, викинув, провокатор клятий. Все норовить підгадити ЗЕ
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06.10.2021 09:45 Відповісти
Не згоден з вами, колего. Бо де на фото обгортки від "Шаленої бджілки"?!
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06.10.2021 10:25 Відповісти
Вона як "розтяжка" лежить під банківською упаковкою долярів, і не одна, щоб не було ніякого сумніву. При цьому її легше роздивитися ніж Трухіна за кермом автомобіля.
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06.10.2021 10:44 Відповісти
1. Звідки вам це відомо, якщо ви не Порох чи Супермен з його рентгенівським зором?
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06.10.2021 10:51 Відповісти
А як ще іначе може вчинити Порох?
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06.10.2021 11:25 Відповісти
При Порошенко деньги уже без упаковки, ложили в спортивные сумки Онищенко-Кадырова, а тот уже передавал в ВР.
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06.10.2021 14:27 Відповісти
ложат .уй! деньги - кладут!
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06.10.2021 16:36 Відповісти
Я умышленно написал "ложили". Рад, что других возражений, к написанному мною, у вас нет.
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06.10.2021 21:24 Відповісти
Тут і думати немає чого - підкинув Порошенко, щоб навести наклеп на самих чистих і розумних за всю історію людства депутатів слуг Бені, майбутнє Бені і довіра Бені. Так 73%?
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06.10.2021 09:45 Відповісти
Ти ба, ми в унісон дійшли до такого висновку, в 09.45!
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06.10.2021 10:47 Відповісти
Питання простіше можна поставити, а що взагалі кеш робив у Верховній Раді?
Кнопочки нажимав?
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06.10.2021 12:16 Відповісти
Початок місяця - зарплата напевно.
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06.10.2021 13:43 Відповісти
Черговий інформаційний шум щоб відволікти увагу від провальних дій ЗЕкоманди.
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06.10.2021 09:17 Відповісти
та цей випадок - також з числа "провальних дій ЗЕкоманди".
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06.10.2021 09:19 Відповісти
подоляка, ближе к теме - сдаете обрезаноного на растерзание?)
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06.10.2021 09:18 Відповісти
це для друга сім'ї - "отстраненіє"; а насправді з-за такого відео - кайданки на всіх трьох, і сьогодні крайній термін для обрання судом міри запобіжного заходу. Але ж - "друг сім'ї"...
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06.10.2021 09:18 Відповісти
Подоляк выразил очередные озабоченность и обеспокоенность. На этом всё, пановэ! Мецгеру надо поправить здоровье от пережитого стресса на ближайших тёплых островах. Покедова всем
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06.10.2021 09:29 Відповісти
Більше ніж впевнений, що переживають в ОП через те, що камеру в банку повернули і відео було відновлено, ніж через порушення прав журналістів. Все там добре знали і до появи запису і тихенько собі мовчали.
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06.10.2021 09:30 Відповісти
заболтают, спустят на тормозах и ничерта этому очередному другу зеленого укурка не будет, неоднократно доказано и Трухиным и Татаровым и Колей Тищенко и прочей зеленой швалью помельче ... они одного боятся - чтобы народ их физически из кабинетов не повыносил ...
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06.10.2021 09:40 Відповісти
Главного забыл, который "я просто позвонил Лукашенко и сказал ..."
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06.10.2021 10:20 Відповісти
Подоляк мутит воду
Вопрос в кредите, который Мецгер для зеленского в ДНР отправил....
Похоже этот вопрос вывел из себя кореша первой Леди...
Видимо одурманеному наркотой мозгу
Показалось, что журналисты случайно что то заподозрили, впал в панику...
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06.10.2021 09:46 Відповісти
Маланский маланского не обидит. Все - в пар...
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06.10.2021 09:53 Відповісти
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06.10.2021 09:55 Відповісти
А ви помітили, що останні дні всяка ЗеСрань і подолякова сРать практично вимерли? Вмовкли, мовчать і голосу не подають?
Зебуїни! А-ууу! Ви де?
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06.10.2021 10:14 Відповісти
Эх, нужно было придержать запись (в стиле Навального), дать выбрехаться, а потом - нннааа !
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06.10.2021 10:19 Відповісти
"Тебя,мусор,никто не спрашивает." (с)
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06.10.2021 15:07 Відповісти
Расследование которому не будет даже гипотетических препятствий приведет к тому , что "женя" пойдет на повышение , а гопники которые действовали по его указаниям разопьют дорогой виски в этом же банке и посмеются над тем как "развели лахов"!
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06.10.2021 16:15 Відповісти
Согласен, Зе и его "зеленые сопли-слуги народа" держат всех нас за "лахов" и ржут над нами!
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07.10.2021 01:42 Відповісти
У Мецгера шок, что журналистам стала известна информация о выдаче сомнительных многомиллионных кредитов государственным банком.
И обратите внимание, что журналист спрашивает о документах ДНР!!! (на 0:55) .
Там может быть и финансирование терроризма государственным банком Украины!
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06.10.2021 17:59 Відповісти
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06.10.2021 18:29 Відповісти
Врет подоляка, как и вся эта ОПа......., то еще кодло

"Укрексімбанк" в бан! и все и всё, что имеет хоть малейшее отношение к этой криминальной прачечной!
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07.10.2021 01:39 Відповісти
верная заява.
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07.10.2021 05:34 Відповісти
 
 