ОП відреагував на напад на журналістів "Схем" в "Укрексімбанку" вустами позаштатного піаррадника Подоляка

Офіційна позиція Офісу Президента щодо ситуації в "Укрексімбанку" безумовно чітка, конкретна і повністю співвідноситься з громадським осудом дій керівництва державного банку.

Про це заявив радник керівника Офісу глави держави Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОПУ.

"Ситуація навколо "Укрексімбанку" може сприйматися лише негативно. Безумовно, модель поведінки, яку суспільство побачило від представників банку, є неприпустимою. Свобода слова належить до фундаментальних цінностей в Україні. Тому обов'язок посадовців будь-якого рівня – коректно спілкуватися з журналістами та поважати їхнє право ставити будь-які запитання, що мають суспільну важливість. Не має значення, про якого рівня структуру йдеться та чи працює ця структура в державному чи в приватному секторі. Правила поваги до журналістської роботи та формати надання доступу до суспільно важливої інформації давно напрацьовані, і не може бути причини, щоб їх не дотримуватися", – сказав він.

Станом на цей час Національна поліція та Наглядова рада "Укрексімбанку" зробили відповідні заяви. Нацполіція у межах розпочатого кримінального провадження аналізує всі обставини того, що сталося. Наглядова рада заявила про проведення перевірки в межах правил, затверджених для державного банку. Також на рівні Наглядової ради та згідно з процедурами в банку може відбуватися й модерування подальшого розвитку цієї ситуації для фінустанови.

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Щонайменше видається логічним рішення про відсторонення від займаної посади голови правління банку, щоб не було жодної, навіть гіпотетичної перешкоди для розслідування та перевірки. Як максимум для нівелювання шкоди банку та державі потрібні, можливо, і більш жорсткі кадрові рішення у фінансовій установі. Інституційні механізми для виходу з такої ситуації передбачені, і вони мають спрацювати.

Зазначимо, що радник глави ОП Подоляк раніше працював піарником екснародного депутата і кримінального авторитета Юрія Іванющенка, також відомого як Юра Єнакієвский.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.