Рада з питань свободи слова про напад на журналістів "Схем": Потрібні швидка реакція й належне покарання
Рада з питань свободи слова закликала відреагувати слідчих, акціонера і Наглядову раду банку на напад на журналістів "Схем" в "Укрексімбанку".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Детектор медіа", таку заяву Рада з питань свободи слова та захисту журналістів при Президенті України ухвалила більшістю голосів 5 жовтня, про що повідомив секретар Ради Вадим Місько.
Наводимо повний текст заяви Ради:
"Рада з питань свободи слова та захисту журналістів при Президентові України висловлює свою підтримку колегам з програми журналістських розслідувань "Схеми" (Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа) та засуджує напад на знімальну групу та перешкоджання журналістській діяльності журналістів програми "Схеми", що сталися 4 жовтня 2021 року в приміщені "Укрексімбанку".
Напади на журналістів та перешкоджання журналістській діяльності є злочинами абсолютно неприпустимим в демократичній Україні. Випадок скоєння такого злочину топ-менеджером державної компанії має отримати швидку реакцію та належне покарання.
Журналістами, особливо розслідувачами, рухає суспільний інтерес, і чиновники та публічні особи мають усвідомлювати і поважати право працівників ЗМІ ставити їм складні питання та проводити розслідування їх діяльності.
Рада з питань свободи слова та захисту журналістів при Президентові України закликає Національну поліцію та Офіс Генерального прокурора провести неупереджене слідство. Також ми очікуємо на швидку на належну оцінку дій посадовців та працівників АТ "Укрексімбанк" з боку наглядової ради та акціонера компанії — Кабінету Міністрів України".
Окрема думка Максима Кречетова: "Я проти декларативної заяви лише заради констатації очевидного факту: керівник банку переступив через цілий букет статей законів (включно з Кримінальним кодексом) та норм моралі й ділового етикету. Я наполягав на публічному розгляді цієї ситуації на майданчику Ради із залученням депутатів, правоохоронців, акціонера банку (уряду). Вважаю, що лише в такий спосіб ми би чітко продемонстрували всім менеджерам та чиновникам – які "червоні лінії" були перейдені цього разу. По-перше, створивши на цьому прикладі прецедент можна було б максимально широко сповістити тих, хто потенційно міг би так само наважитися на силовий конфлікт з журналістами. А по-друге, в цьому разі ми недвозначно заявили би чиновникам, бізнесу й суспільству: толерантність до подібного дикунства в Україні нульова".
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.
Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.
Довідка. Рада з питань свободи слова та захисту журналістів при Президентові України — це консультативно-дорадчий орган, створений відповідно до указу президента № 808/2019. До складу ради входять 15 членів, обраних на установчих зборах: Вадим Міський (секретар Ради), Олександр Бурмагін, Наталія Влащенко, Ірина Городецька, Наталія Гуменюк, Діана Дуцик, Павло Єлізаров, Максим Кречетов, Тетяна Лебедєва, Світлана Остапа, Людмила Писанко, Тетяна Попова, Сергій Томіленко, Тарас Шевченко, Сергій Штурхецький.
Раніше Рада з питань свободи слова засудила тиск на "Схеми" з боку Андрія Портнова, виступила з критикою законопроєкту "Про дезінформацію", двічі рекомендувала владі пакети заходів щодо підтримки медіа під час карантину, частину з яких було враховано в ухваленому законі щодо підтримки креативних індустрій, рекомендувала ратифікувати Конвецію про доступ до офіційних документів, яку було згодом підтримано Верховною Радою України, розробила рекомендації щодо проведення пресконференцій перших осіб держави та організації журналістських пулів, закликала Нацполіцію вжити заходів для припинення торгівлі журналістськими посвідченнями, не знайшла загроз свободі слова в санкціях проти "каналів Медведчука" та закликала владу зреагувати на репресії проти журналістів у Білорусі, а також висловилася проти практики блокування сайтів через судові арешти майнових прав користувачів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нас так само грабують, так само прикривають рота.
Скільки мине часу до першого замовного вбивства зеленським ?
Нет друзей,нет приятелей,есть квартал в кругу предателей...
https://www.facebook.com/vitalii.chepynoga/posts/4657647197613266?__cft__[0]=AZXbvWK-d5gH2DTrDf7WNymgdrOByZ3a99aaIIyfTOfI0rc_tgKCmxYWnzxJlkLi8czqnSsyDrehjC96fMPfi5pBrNAtwn-DKr6zSo0sdsSRi-OcUanX-6TFTgrQTAJrVhHRllgnGmN5O6eaMh8LvxD_L9l1m3M6WxBJDrJn7E3I9w&__tn__=%2CO%2CP-R 29 мин. ·
Значить по ситуації з журналістами…
Всі ж живі! Ніхто не погиб…
То якого х-я вам треба?
7
Щодо законопроекту про олігархів.
- Там є для чиновників адміністративна відповідальність, або дисциплінарна. От щодо вас - немає жодної відповідальності. Як ви будете говорити, що зустрічалися з олігархами, де ми про це можемо дізнатися, якщо ви не скажете - хто вам буде дисциплінарну відповідальність? Ви самі?
- Чесно кажучі, у мене найбільша відповідальність яка вона є через такі зустрічі, тому я зацікавлений, щоби вони були публічні, а в мене відповідальність політична...
Політична відповідальність це найпотужніша відповідальність яка в мене є... Якщо в мене є зустрічі з великим бізнесом а-а-а-а я вважаю, що в мене зустрічі повинні бути повинні відбуватись на Банковій. Я не знаю як це було... так як було раніше до мене, у нас так не відбувається... Зустрічі з великим бізнесом я зацікавлений тільки коли вони стосуються навіть не великого бізнесу, а навіть запит коли там є нам потрібно всім зібратися щодо боротьби з Ковід, наприклад мене, я буду зацікавлений зустрічі з великим бізнесом а-а-а перед тим як ми точно будемо знати, що Україна прийматиме Олімпіаду. Це треба готувати заздалегідь, не тільки зимову Олімпіаду...
Окрім українців є багато українців, які за кордоном працюють за великі гроші, бюджетних грошей не вистачить, будемо говорити з бізнесом. В іншому випадку мене ніякі більше зустрічі не цікавлять... чесно... немає часу.
- Прояснить будь ласка ситуацію з Розумковим... Чи було етично його не запросити взагалі на фракцію в Трускавці і збирати підписи за його відставку...
- Саме Розумков як е-е-е-е партієць "Слуги народу", як член цієй фракціі, цієй команди був делегований партією на посаду спікера і тому-у-у я вважаю що-о-о-о пс-пс-с-ссс мені здається відповідними принципами, відповідальністю, відповідними шля-шля-шляхом відповід... відповідними законопроектами, які ми повинні проводити у залі Верховної Ради України через те що ми це не просто пообіцяли, а саме за це проголосували люди...
Партія має міліон питань до... я вчора їх чув всі міліон питань до голови Верховної Ради, як не до голови Верховної Ради перш за все, а як до людини, яка була делегована цією командою, як члена цієї команди. Ми всі розуміємо що сьогодні він не є членом цієї команди, він про це говорить достатньо відкрито... Він хоче бути не просто суб'єктом, а хоче бути суб'єктом і сторониться вже своїх однопартійців, чому? - тому що партія "Слуга народу" як будь яка партія, яка попадає в Верховну Раду України спочатку має один рейтінг, потім цей рейтінг змінюється, він бачить своє особисте політичне життя, це його вибір, рабства немає... Але потрібно вирішити, якщо у тебе є свій шлях і ти вирішив іти своїм шляхом, це твій вибір це нормально, але ти повинен бути плям-плям-м-м що ти наодинці в цьому шляху тому що партія іде е-е-е так як вона повинна, ця мапа за неї голосували... Щодо підписних листів, чи це правильно чи не правильно також це вибір партії, але мені здається підписні листи давати на імпічмент президента і я це знав чвяк-хрюк вз-вз пс-с-с засобів масової информаціі він голова Верховної Ради це видавав це пів-року ще тому, набрав він правда 60 людей...
Про «вагнерівців»
- Моє питання стосується спецоперації щодо вагнерівців. Журналіст-розслідувач з Белінгкет Христо Грозєв спростував версію про причину зриву спецоперації, яку ви озвучили, в інтерв'ю радіо НВ. Сказав, що зрив спецоперації відбувся зразу після наради вищого керівництва країни. Тож виникає питання. Чому вас і членів тієї наради, яка відбувалася, і досі не допитали на ТСК і в правоохоронних органах?
- Дякую за запитання. Мені здається власник вашого каналу гетьман Порошенко… (ріденький сміх кончених медіахвойд у залі) мені мені здається він казав що він приймав участь у цій операції мені здається що його треба і-і-і-і… і допитувати. Він жеж приймав… Це перше кха кха я ж не приймав участь у російській операції я в принципі в російських операціях не приймаю участь а… що стосується а… що стосується цього питання ви сі ті говорите жонглюючи якимись фактами… моє обговорення питання вагнерівців було с паном Лукашенко це правда по телефону коли ці люди заїхали наскіки мені відомо заїхали на територію Білорусі кха кха я щось чув що вони кудись там згідно операції летіли а… я не знаю. Але те що я знаю що реальність вони заїхали автобусом. Така серйозна дуже операція заїхали автобусами, в автобусах секретні агенти. Ну ось. Так ось коли вони заїхали ми розуміли прекрасно щодо справ цих людей бойовиків ця інформація давно є в державі. В мене була розмова с през….. с…. а…. а???? (медіахвойди підказують - «самопроголошеним президентом», але таке воно вимовити не може, це ж образити старшо́го) м-мене була ……. а? (медіахвойди далі допомагають - «на той момент ще нормальним», це вже сподобалося, радісно підхоплює) на мом… у мене була розмова на той момент хе-хе-хе (дебільно рже) с презе…зедентом Александром Григоровичем Лукашенко і він і я йому сказав там у вас боєвікі у нас є інформація вони нук… якісь деталі я йому говорив а…. і він мені сказав, «я… так. Ми вивчимо питання, щось таке… обов'язково, ви ж знаєте, як ми… як товаришуємо, як товаришують наші держави, і-і-і-і-і е-е-е-е таке інше і… і ми ве…зробимо все можливо і все». І після цього все.
Про Саакашвілі.
- Я, як президент України і ви прекрасно про це знаєте, займаюсь постійно тим, що повертаю громадян України різними можливостями які в мене є, які мені надала влада. Пан Саакашвілі є громадянин України, тому його це також стосується.
Про план трансформації України.
- Вчора ми вчора всі депутати позавчора вони були розбиті на вісім кластерів різних від інфраструктури до е-е-е-е освіти до різних ціностей, оборонні а-а-а-а проекти і трішечки попрацювали цей проект має бути напр
- Від нас, від нас постійно є сигнали щодо зустрічі і ви це чуєте, да. Шлях інший це зустріч тет-а-тет з президентом російської федерації, це інший шлях так і є. Тому що там інша буде адженда нашої зустрічі. А-а-а-а-а що стосується, що стосується нормандської зустрічі по-перше це не тільки наш сигнал це був сигнал а-а-а-а поважної пані Ангели Меркель, яка дуже хотіла і хотіла встигнути тому що це була обіцянка і були у нас домовленості встигнути ще на посаді канцлера мати цю зустріч і-і-і-і вона про це говорила неодноразово зі мною домовлялась, з Макроном домовлялась і домовлялась з президентом путіним, ми всі підтвердили, да? ну тому що акселераторами цього процессу були і ми але тут був такий момент щодо закінчення каденції канцлера Німеччини то вона також дуже сильно підключилась до цього е-е-е-е до цього моменту, тому у нас буде мені здається буде зустріч тому ОП так і відреагував тому що мали цей сигнал тим не меньш блокується саме російською федерацією...
- Ви в своїй передвиборчий риториці говорили, що ви будете якщо є порушення закону ви будете прощатись з людьми, чому ви цього не робите?
[Татаров (підслідний по корупційному злочину), Тищенко (неодноразово порушував карантин), Трухін (ДТП)]
- Постійно це відбувається, я не бачу, я не бачу таких речей в інших партіях, хоча таких мені здається кроків і-і-і-і проступків а-а-а-а різних, різного рівня є в кожному колективі і в нашій партії ви прекрасно знаєте ми єдині за багато років існування парламенту які позбавились декількох вже депутатів це постійно відбувається, це приймається рішення на рівні партії, саме на рівні партії. Щодо Миколи Тищенко - піднімалось це питання в партії ну, ну вважа ну да ну він, він ну він порушив ну він сплатив штраф, він порушив карантин, напевно те що ви говорите ви праві, чи за це позбавляють депутатського мандату - депутати вирішили що ні, попередили що так не можна, ось, ось і все. Щодо Олега, я вам сказав, ви
звернулись до голови офісу?
- По Пану Трухіну не було вашій реакції публічної...
- Те, що він в ДТП попав?
- Так, те що почали знімати публікації після цього.
- Я знаю що пан Трухін попав в ДТП, нехай вирішують правоохороні органи і скажуть що там відбулось. Ну попала людина в ДТП. Якщо там щось страшне відбулося я не знаю.
- А чому ви не знаєте? Це досить гучний скандал...
- Можна вам поставити запитання одне - скільки сьогодні захворілих і скільки померло через Ковід?
- Я знаю що більше 10 тисяч, я не знаю...
- Не знаєте? А чому ви не знаєте, ви ж журналіст?
- Я не президент.
- Розумієте? Тобто я ж да я президент но це не зовсім мені здається справедливий діалог. Я щодня знаю скільки людей захворіло, я знаю наповнення ліжок, хоч я і не міністр охорони здоров'я. Я не можу розуміти і знати всі деталі тих чи інших правоохороних кримінальних кейсів які відбуваються вибачте через ДТП при всій повазі, там ніхто не загинув там всі живі і це найголовніше... Я не можу все знати.
Щодо комунікаціі щодо партії. Ну да вони скаржаться, у мене немає часу, у мене немає часу, що я можу зробити, я не можу віддати частину свого життя. Вони всі хочуть особисто сказати, особисто сказати про що? "Там на місцях... чому недоплатили грошей...чому школа здається не першого вересня..." - через такі моменти спочатку я зустрічався з кожим з них. А потім я зрозумів, що я не можу мислити стратегічно, я займаюсь мікроменеджментом. Тим, чим я не можу і не повинен займатись. І тому на мікроменеджмент я теперь ммм.. зз.... т.... тепер спускаюсь тіки в моменті коли це є результат великих ризиків, дуже великих ризиків для держави. А так, в мене немає часу, мені треба думати, просто треба, розумієте з.... о.... мати час бути не просто роздратованим, тощо, а заспокоїтись і думати як переграти в великій гри... грі. Проти інших, достатньо міцних держав, ось і все.
Стосовно замаху на Шефіра.
- Був замах на вбивство, це стовідсоткова інформація, я думаю що є багато деталей які я не маю право, поки йде слідство, розповсюджувати, я вважаю, що виконавців знайдуть. Я не можу говорити про замовників, ну це це... мені складно сказати там.... там... іде слідство багато людей викликані, я знаю... Багато людей з дуже відомими іменами, з ким мммм...... з кимось з них спілкувався Сергій а когось знав, когось підозрює, я не знаю.... там багато людей викликано на... в.... відповідні правоохоронні органи, ну, мені нема що додати...
Пан Шефір зустрічався дуже часто з олігархами? Мені це невідомо, з паном Ахметовим він зустрічався, я знаю у нас були декілька складних моментів... І в Добро
Потрібно якось відзначити мужню і сильну людину.... Бо в мене, наприклад, тільки перших гундосих звуків - зубний біль
сейчас попробуй найти. я в рекомендованных получил этот пост