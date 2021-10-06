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У переговорах з МВФ виникло питання ризиків у зв'язку зі зростанням ціни на газ, - Марченко

У переговорах з МВФ виникло питання ризиків у зв'язку зі зростанням ціни на газ, - Марченко

У переговорах з місією МВФ виникло питання фіскальних ризиків у зв'язку з високою ціною на газ. Цей момент потребує додаткових консультацій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр фінансів Сергій Марченко.

"Фонд цікавить, як високі ціни на газ можуть відбитися на фіскальній частині бюджету в нинішньому році, а також на компаніях, які перебувають у державній власності", - зазначив він.

У МВФ, за словами Марченка, розуміють, що безпосередньо прямих бюджетних втрат може і не бути.

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"Але можливі непрямі втрати у зв'язку з фінансовим станом компаній, які пов'язані з цим ринком, і тим, як буде проходити опалювальний сезон на місцях, тут є поле для дискусій", - упевнений міністр.

Крім того, за словами Марченка, також є питання щодо Міністерства фінансів, які вимагають уточнення в частині бюджету на 2022 рік. Але вони, як запевнив міністр, некритичні для нинішнього перегляду програми МВФ.

Автор: 

газ (10429) МВФ (3070) ціни (3937) Марченко Сергій (577)


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Топ коментарі
+4
Европа как покупала по 250, так и покупает
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06.10.2021 09:30
+3
Вместо денег- переговоры и видосики.
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06.10.2021 09:28
+2
Пускай МВФ радуется ценам на газ в Европе и благодарит Рашку газу по $1400
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06.10.2021 09:28
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Вместо денег- переговоры и видосики.
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06.10.2021 09:28 Відповісти
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06.10.2021 09:39 Відповісти
Пускай МВФ радуется ценам на газ в Европе и благодарит Рашку газу по $1400
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06.10.2021 09:28 Відповісти
Европа как покупала по 250, так и покупает
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06.10.2021 09:30 Відповісти
МВФ пофиг 1400, они по законам рынка живут, перестроятся, найдут где дешевле, не сразу, но...

законы рынка чуть отличаются от законов зебилья.

Вам, как олигарху должно быть стыдно - не знать этого))
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06.10.2021 09:33 Відповісти
Порохосрань, украинский газ для украинцев стоит $50. И не тули здесь свои порохоботовские фантазии.
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06.10.2021 09:36 Відповісти
Ты прав, Зебыдло, а мороженное по 20 копеек
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06.10.2021 09:58 Відповісти
Газпром контракты на поставку газа выполняет. А что сверх, то их дело. Хотят дают хотят не дают
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06.10.2021 09:39 Відповісти
ктоб сомневался))
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06.10.2021 09:31 Відповісти
Почему МВФ не беспокоится ни за коррупцию, ни за наших казнокрадов ни за то что вырезаем и вывозим Карпаты в Европу ни многомиллиардным дотациям Ахметову и КО по *зельоной енергетике? Всегда для них самый важный вопрос чтобы в Украине не было ни дешового газа ни електроенергии для населения. Ето же геноцид украинцев называется.
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06.10.2021 09:31 Відповісти
зебіл, а тобі на твоїй ботофермі не розказували, що метою МВФ є становлення і функціонування ринкових відносин (як елемент - ринкових цін) в країнах, з якими працює МВФ?
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06.10.2021 10:00 Відповісти
Наш ответ Чемберлену МВФ.
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06.10.2021 09:35 Відповісти
 
 