УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
15127 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 829 60

Україна - на четвертому місці у світі і другому в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Україна - на четвертому місці у світі і другому в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 6 жовтня у світі зареєстрували 411 114 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 7487 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксували 236 616 092 випадки інфікування, з них 411 114 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 832 077 осіб, з них 7487 за минулу добу.

Україна - на четвертому місці у світі і другому в Європі за добовою смертністю від COVID-19 01

Побороли хворобу і вилікувалися 213,7 млн ​​осіб.

Також читайте: Ковідна реанімація в Дніпрі перевантажена, бракує апаратів ШВЛ, - Риженко

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Україна - на четвертому місці у світі і другому в Європі за добовою смертністю від COVID-19 02

Україна розташовується на 19-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 10-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 4-ту, за летальними випадками - 4-ту і 2-гу позицію відповідно.

Україна - на четвертому місці у світі і другому в Європі за добовою смертністю від COVID-19 03
Україна - на четвертому місці у світі і другому в Європі за добовою смертністю від COVID-19 04

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
Вот вам и офшорные чемпионы по борьбе с Ковид!
показати весь коментар
06.10.2021 09:34
+7
Народ Украины по своей дремучести, подверженности роспропаганде, пропаганде антиваксеров, желанию заплатить барыгам за туалетную бумажку фейкового сертификата сделал свой очередной "правильный" выбор. Пришло время ответственности за свой выбор! Удачи!
показати весь коментар
06.10.2021 09:35
+7
Второе место в Европе и четвертое в мире, это трындец просто.
показати весь коментар
06.10.2021 09:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вот вам и офшорные чемпионы по борьбе с Ковид!
показати весь коментар
06.10.2021 09:34 Відповісти
zaikaorit247@zaikaorit247

Как не стать чумным бараком. Про Португалию.
Прививочная кампания там началась примерно тогда же, когда и в других европейских странах, но если сейчас средний уровень иммунизации в Европе составляет 60-65%, в Португалии вакцинировано 86% жителей. Причем неохваченные 14% - это главным образом, дети, для которых пока нет одобренных вакцин. Среди тех, кого прививать можно, вакцинировано 98%.
Ответственный за столь выдающийся результат - бывший капитан подводной лодки, вице-адмирал Энрике Гувейя и Мело. Он был поставлен руководить вакцинацией в январе, когда в маленькой Португалии умирало по 250 человек в день и все больницы были забиты ковидными пациентами. Сейчас в стране регистрируется 4-7 смертей от ковида в день, и правительство сняло практически все ограничения. Секрет успеха, по словам Энрике, в том, что он воспринимает борьбу с вирусом как войну, а прививочную кампанию - как военную операцию.
Звучит тупо как кирзовый сапог, но на деле вице-адмирал оказался очень талантливым менеджером и промоутером. Он целенаправленно, задействуя медиа, создавал, если можно так выразиться, положительный образ вакцинации.
Во-первых, он сразу дистанцировался от политиков - на публике Энрико выступал исключительно в военной форме, никаких костюмов и галстуков. Как истинный военный, он говорит четко и по делу, и не боится общаться с антиваксерами - в июле он пришел на один из митингов, в ходе которого они заблокировали прививочный центр, и на камеры долго разговаривал с ними, отвечая на аргументы.
Во-вторых, всю кампанию Энрике последовательно продвигал месседж, что вакцинация не опасна и люди, чье мнение народ привык уважать, сами активно прививаются: по телевизору регулярно показывали, как врачи и медсестры получают свои дозы. Такие передачи, разумеется, были и в других странах, но в Португалии это были не разовые акции, а постоянная информационная повестка.
В-третьих, Энрике сразу набрал штат консультантов, включающий эпидемиологов и математиков, поэтому его слова и слова его помощников основывались не на фантазиях и предположениях, а на научных фактах.
показати весь коментар
06.10.2021 10:39 Відповісти
Я не следила за португальскими новостями, но наверняка Энрике не говорил, что для защиты от вируса нужно носить перчатки, а маски вредны, так как в них скапливаются бактерии и вообще они не дают привитым получить бустерную дозу вируса «для поддержания иммунитета».
Кроме того, в ходе вакцинной кампании в Португалии врачи и местные власти регулярно напоминали о том, сколько жизней спасли вакцины в середине XX века, истребив корь, оспу, полиомиелит и так далее. Сегодня, когда этих страшных вирусов нет или почти нет, и половина детей не умирают, не дожив до пяти лет, люди циклятся на редких и крайне редких побочных эффектах вакцин. Это сдвиг сознания, вызванный благополучной жизнью,и эмоциональная встряска напоминающая о том, какие ужасы происходят, если допустить бесконтрольное распространение патогенов, помогают вернуть фокус на место. Анализируя успех Португалии, западные СМИ также упоминают прошлые успехи страны в плане вакцинации - мол, с тех пор португальцы привыкли доверять вакцинам.
показати весь коментар
06.10.2021 10:39 Відповісти
У нас в Великобритании тоже больше 86% привито и пока что смертей не так много в основном те кто не прививался.Дело добровольное и каждый сам решает.
показати весь коментар
06.10.2021 11:16 Відповісти
Статистика захворювання на Ковід у Великобританії.
Видно, що незважаючи на високий рівень вакцинації, там черговий спалах хвороби, - але тепер уже в основному серед вакцинованих.

показати весь коментар
06.10.2021 12:12 Відповісти
Наш "великий" кормчий ЗЕ хвастается что дороги в Украине лучше чем в Нью-Йорке. Вот и мчаться катафалки по хорошей дороге
показати весь коментар
06.10.2021 09:35 Відповісти
Народ Украины по своей дремучести, подверженности роспропаганде, пропаганде антиваксеров, желанию заплатить барыгам за туалетную бумажку фейкового сертификата сделал свой очередной "правильный" выбор. Пришло время ответственности за свой выбор! Удачи!
показати весь коментар
06.10.2021 09:35 Відповісти
Второе место в Европе и четвертое в мире, это трындец просто.
показати весь коментар
06.10.2021 09:37 Відповісти
Молодцы! Наладили массовую вакцинаю, объясняют людям. Но люди не слушают
показати весь коментар
06.10.2021 09:37 Відповісти
а что объяснишь тем, кто способен выбрать "рассмеши смешного" в президенты? Что обьяснять тем, для кого роспропаганда, г+г и бабка у подьезда - единственный достоверный источник информации ? Они готовы были играть в "русскую рулетку", в барабан вставлен патрон, приставлен к виску... а палец продолжает лихорадочно нажимать курок, даже если с первого раза и пронесло...
показати весь коментар
06.10.2021 09:52 Відповісти
просто надо еще свежего асфальта приложить, и ковид пройдет
показати весь коментар
06.10.2021 09:37 Відповісти
Смертность выше даже в сравнении с такими высокоразвитыми странами: Гондурас, Папуа, Сомали ... ?
показати весь коментар
06.10.2021 09:37 Відповісти
UK это как бы в первом скрине - как бы это вот так вот ВНЕЗАПНО.... Великобритания.
чет напутали с этими статистиками, кх-кх, о б*же(падает ниц, читает мантры, "творит "таинства"", лижет "лики", заказывает гроб из французского клена, пропитанный духами и духАми Шанель)
показати весь коментар
06.10.2021 09:41 Відповісти
Також замітив, UK - об'єднане королівство (Великобританія).
показати весь коментар
06.10.2021 10:02 Відповісти
В среднем в Украине за сутки умирает около тысячи человек. Это от всех болезней, самоубийств и несчастных случаев. В новостях от ковид обьявляют о более чем 300 умерших за сутки. Анализы на ковид берут после смерти? Если бы это не была власть слуг, то в такую статистику(с натяжкой) ещё можно было бы поверить. Смутные догадки смущают.
показати весь коментар
06.10.2021 09:43 Відповісти
РАБссиянский блогер Александр Балу каже что РАБссия абсолютный чемпион мира по смертности 890 хмырей в среднем за сутки....
показати весь коментар
06.10.2021 09:47 Відповісти
А говорят, если развалить систему здравоохранения, то пациенты вместо того чтоб выздоравливать будут умирать. Врут, наверное.
показати весь коментар
06.10.2021 09:47 Відповісти
Хватит уже Ульянку трепать - нет ее давно
показати весь коментар
06.10.2021 10:40 Відповісти
Но дело её живет и цветет, и реформа её не отменена, но продолжает воплощаться, пусть и говорящая голова изменилась.

А я так-то имел ввиду развал с 1991г., который даже ВОЗ упоминает в своих отчетах.
показати весь коментар
06.10.2021 11:58 Відповісти
Ты бы уже определился кто и чего развалил. А лучше бы узнал кто и сколько скиздил. Богатырева например.
показати весь коментар
06.10.2021 12:18 Відповісти
Я определился. Там и Супрун и Богатырева в списке и много кто. Все кто "у руля" стоял с 1991 года.
При чем ладно бы я, меня и дураком назвать можно. Но отчеты ВОЗ говорят то же самое.
показати весь коментар
06.10.2021 12:22 Відповісти
Развалили все, а упомянул одну Супрун. По крайней мере только ее назвал. А ты не в курсе сколько при Супрун открылось новых кабинетов ангиопластики? Во сколько раз она уронила цены на коронарные стенты? Если конечно тебе эта тема знакома. Поинтересуйся, узнаешь много интересного. Сегодня получил выписку со своей кардиологии, а вместе с выпиской больничный в электронной форме. На работе этот больничный уже бухгалтер увидел. Представь на сколько гемороя стало меньше. Понятно, еще сеть плохо настроена, программы виснут,но суть то верная. И с электронной медицинской картой, это Ульянкина идея. И идея правильная. И возможность самому менять своего лечащего врача. Так что с Супрун не все так однозначно. А главное, могу сказать то, что она бабки как Богатырева не киздила. Ну как то так. Если не согласен, можешь возразить.
показати весь коментар
06.10.2021 19:10 Відповісти
Погоди, я никого конкретно не называл:
Её назвал
Я же уточнил, что да и она тоже развалила, но:
А я так-то имел ввиду развал с 1991г., который даже ВОЗ упоминает в своих отчетах.
()

А я тебе другую историю расскажу. При папередниках улянки я мог прийти в больничку пораньше и сразу на прием. Пусть в очереди, ага. Но - попасть к врачу, быть осмотренным, получить консультацию/лечение. Я мог сразу записаться к нужному узкому специалисту а не тратить время на визит к участковому/семейному сначала (понятно что сейчас можно договориться с семейным и сразу получить направление - но то вне системы, то чисто договорняк).
Сейчас - фигушки, электронная очередь, в которой места забиты на неделю вперед. А после времени приема у врача может быть куча дел и нифига ты не высидишь. До улянки... мне и в голову не могло прийти, что если я позвоню в скорую потому что у меня жена при смерти из-за давления а меня будут кидать от врача к врачу и в итоге придется им угрожать расправой и только тогда...
Я не в курсе, сколько тех кабинетов всего открылось - могу сказать за две больницы в которых лечимся мы с детьми. Ноль.
А персонал скорых так-то тоже не рад... но то отдельная история.
И да, до улянки неотложка могла приехать домой - не скорая но неотложка... сейчас фигушки. Я шел с температурой несколько кварталов... как думаешь, мог я по пути заразить кого? Нормально?
И еще. Больничный... 12 дней. Больше - не оплачивается, и это тоже часть медреформы. "Спасибо" ей, фигли.

Не спорю, Богатырева деньги брала в карман. Но и улянка свою лепту в развал - внесла.
показати весь коментар
07.10.2021 12:03 Відповісти
Ну ты жжешь. Если случай не ургентный, и не требует оперативного решения - вмешательства, то не вижу проблем записаться и подождать. К стоматологу , хорошему, всегда очередь на неделю, а то и на две вперед. Острая боль отдельно. И нормально. Приходишь к своему времени, как белый человек, и решаешь свои проблемы, а не ждешь в очереди часами, тратя нервы, силы, а бывает и здоровье. А вот если ургентный случай, инфаркт, например,и сравнить как было при Богатыревой, и при Супрун? В 2012 году в Харькове было два кабинета ангиопластики, сейчас пять или уже шесть. В 2012 году стент с покрытием стоил 3000 баксов, без покрытия 1100, сейчас ургентным ставят бесплатно. Цены на лекарства, такие как Плавикс. Тогда было 950 гривен, сейчас 700. Только вот курс бакса был восемь, а сейчас двадцать восемь. Семь , если точно.
Теперь с больничным. Вчера его получил вместе с выпиской. ну нет же проблем. бумажку на работу еще не принес, а бухгалтер больничный уже в компе увидела, и оформляет. да , проблема возникла у тех, кто левые больничные привык барыжить. Это да. Но извини, это уже другая история.
Еще. Лечащего врача раньше, ты мог поменять? Нет, не мог. Бумажки, и медицинскую карту в электронном виде мог получить. Не мог. Да, есть неудобства. То система подвиснет, то наши медики-бабульки провтыкают, с компом у них еще не очень. Но суть то это не меняет. Идея правильная.
Так что звыняй. У тебя свои приоритеты. У меня свои. И к врачу-кардиологу надо в год четыре разапоказаться, и в больничку раз в год лечь. Кстати. Анализы(кровь, моча) знаешь сколько мне в этом году обошлись? Если бы ты сравнил то время, когда была Богатырева, ты бы прослезился.
показати весь коментар
07.10.2021 12:56 Відповісти
Ты ведь понимаешь, что любую болезнь несравнимо легче вылечить до того как она достигнет ургентной стадии? То есть на начальной. Более эффективно вылечить, а не ждать неделю посещения врача, у которого (если следовать системе а не договорнякам) ты берешь направление к узкому специалисту - записываешься уже к нему, ждешь... а за это время болезнь прогрессирует.
Ты просто сравни:
Ждешь так или иначе неделю своего времени.
Ждешь пусть даже несколько часов в очереди.
Свезло Харькову. Я живу в Киеве.
Электронный больничный возможно и легче... да только нюанс. Сейчас оплачивается 12 дней. Тогда - можно было продлевать (что я и делал, когда ломал ногу).
А теперь представим еще один момент. Сервак накрылся, программа как всегда висит... как же врачу посмотреть твою карту? А бумажка у ТЕБЯ завсегда с собой. Ну и от отключения электричества бумажная карточка тоже как бы защищена))
Не мог. Только толку с того в принципе ноль. Ну вот мы пришли подписывать декларации одними из первых. Список... оценки примерно одинаковые... выбирай из 10 фамилий которых ты не знаешь. А задр... в общем воспитать врача я и тогда мог.
Ты прав, приоритеты разные. И ситуации у людей в жизни разные. И все эти ситуации формируют мнение.
И если оно у меньшинства о реформе негативное... то уж так оно есть.
показати весь коментар
07.10.2021 14:07 Відповісти
Ну вот опять. Просто скажи, когда ты последний раз медосмотр проходил? Потом продолжим.
И только не говори , что в Киеве при Богатыревой со стентами и стентированием все было чики-пики. Хотя там у вас и институт Амосова, и Шалимова, и ... , в обещем тебе самому это лучше знать.
Начнем с медосмотра.
показати весь коментар
07.10.2021 14:13 Відповісти
Я - очень давно. Болел пневмонией в начале года.
Но ты учитывай, у меня есть 2 детей и супруга. И я с ними иногда общаюсь и их опыт посещения медучереждений знаю))

По стентированию не скажу. Не сталкивался.
показати весь коментар
07.10.2021 14:18 Відповісти
Я говорю не про то , чем ты болел. А про медосмотр. Медосмотр нужно проходить МИНИМУМ раз в год. Иначе. Иначе , о чем мы тут речь ведем?
показати весь коментар
07.10.2021 14:21 Відповісти
Иначе сдохнешь страшной смертью в мучениях - наверное это ты хотел сказать. Но я почему-то жив.
Слушай анекдот: Приходит к работающему папе-программисту сынок. Далее диалог:
- Папа, а почему небо синее?
- Синее? (не отрываясь от программирования)
- Да, пап, синее?
- Точно синее? (также увлеченно работая)
- Точно, пап.
- Всегда синее?
- Всегда, пап.
Папа, наконец отвлекается от работы и веско говорит:
- Ну так вот сынок, запомни. Если система работает без сбоев, то нечего своими кривыми ручками лезть.

Но я так-то у врача раз в год бываю. Обычно так и есть. Зимой.
Раньше, когда спортом занимался - и этого не было, не болел в принципе. Кроме одного неприятного наследственного заболевания из-за которого собственно и спрот прекратил. Сейчас восстановил вот думаю - заболею чем-нить вирусным в декабре или нет.
показати весь коментар
07.10.2021 14:44 Відповісти
Ну про сдохнем, это перебор. Просто продолжаю твою мысль, что болезнь лучше предупредить, чем лечить. А любой медосмотр начинается с анализов крови, мочи. Потом флюрография . Потом идут узкие пециалисты. Желателен узи сердца, внутренних органов и коронография.По итогу, получашь выписку с диагнозом. А уж затем предупреждаешь.
А так. Просидеть в очереди пару тройку часов. Для чего?
показати весь коментар
07.10.2021 15:06 Відповісти
А так... у тебя, допустим, что-то болит. Несильно так. Ты идешь к врачу, сидишь пару часов и... идешь на диагностику (ты можешь сразу сидеть к узкому специалисту, у тебя обнаруживают причину и ты лечишь ее. Возможно, если таблетками - то уже в тот же день и начинаешь.
А так... ты записываешься к врачу... и через неделю ты, не дожидаясь времени визита к врачу оказываешься в скорой. С ургентной операцией.
Это я сейчас сильно утрирую, да. Но суть в разнице с моей точки зрения, думаю пояснил.
Все вышеозначенные действия происходят до того, как ты записался на регулярный осмотр. Просто болезни иногда не по графику бывают (не у меня, моя простуда регулярно к НГ).

З.Ы.: Я, как и процентов 90% граждан Украины не могу себе позволить столько времени на осмотр... точнее даже не я, а мой работодатель. Хотя нынешний наверное и позволит. Надо бы сходить. Кроме флюорографии, её я в феврале делал.
показати весь коментар
07.10.2021 15:15 Відповісти
Когда болит, срочно скорую. Ургентный случай. У знакомой так в заднем проходе болело. Вызвала скорую, отвезли в больницу. Паропроктит. Спа ибо выжила. Еще чуть чуть. И ...
показати весь коментар
07.10.2021 15:35 Відповісти
Так она и приехала на простую головную боль... Супруге вон на давление 180 не хотели ехать, я тебе писал чуть выше...
показати весь коментар
07.10.2021 15:42 Відповісти
Представь, даже в селе едут. 10-15 минут и на месте. Бате 80 лет, онкология, нефрастома. Едут. Уже раз пять приезжали. Везли в Харьков в 17 -ую. Ну а там уже как получалось. А получалось по разному.
показати весь коментар
07.10.2021 15:49 Відповісти
Круто. Серьезно.
Только вот я думаю, что учитывая мнение людей по медреформе - случаев похожих на мои, все же, побольше чем тех которые похожи на твои. Существенно побольше.
показати весь коментар
08.10.2021 08:40 Відповісти
ну случай случаю рознь. А так как в мире, и в нашей стране в том числе, на первом месте стоит смертность от болезни сердечно-сосудистой системы, то вклад Супрун в их лечение и профилактику неоценимый. И не важно в теме ты этой проблемы или нет , это легко проверить. Комп у тебя под ругой, нет працюе. Забиваешь в гугле "коронография", "кабинет ангиопластики", " коронарное стентирование", и все читаешь. На втором месте по смертности после болезней сердца и сосудов идет онкология. Но тут я не в теме. Кто в теме надо у них спросить, что и как изменилось и в какую сторону. Я , например, пациент кардиологии со стажем в девять лет, с 2012 года. застал еще Богатыреву. И мне есть с чем сравнить. Цены на стенты, лекарства тогда и сейчас я тебе уже объяснил. Цены на анализы крови, мочи при госпитализации тебя не впечатлили. ах. да , я наверное сумму забыл назвать. На сейчас, это 110 гривен. Поверь, при Раисе было намного больше. Не в раз, а в разы.
Ну ладно. Я наверное тебя утомил. Извини. Но может что то полезное ты от меня и узнал. По крайней мере по теме болезней сердца. Кстати, что бы не доводить до инфаркта-инсульта надо просто периодически контролировать свое артериальное давление. ну и анализ крови знать на холестерин. Общий, и развернутый. Это высокой и низкой плотности. Один хороший холестерин, другой плохой. Низкой плотности - плохой. Ну и сахар. Норма до 6,2. Щасливо. Удачи. Не болеть. А если , не дай Бог это случилось, знать где и у кого лечиться. Наши врачи, это отдельная и долгая тема. Будь здоров.
показати весь коментар
08.10.2021 14:43 Відповісти
Да, реформа шурует. У нас на днях упразднили регистратуры - карточки пациентов лежат грудами на полу и каждый может найти свою и забрать. Порядок во всем, короче.
показати весь коментар
06.10.2021 13:09 Відповісти
РАБссиянский блогер Дима Камикадзе каже что вчера сдохло 884 хмыря...
показати весь коментар
06.10.2021 09:49 Відповісти
Надо проверить еще данные РАБссиянца Саши Сотника...то всегда точен....
показати весь коментар
06.10.2021 09:51 Відповісти
Давай, мудрый народ, давай! Еще немного -- и мы ПЕРВЫЕ!!!
-------------
Подслушал сегодня на эскалаторе разговор двух женщин:
- Я госслужащая, и к нам в контору месяц назад привозили Модерну. Так из 130 человек госслужащих привилось тогда только 30. Бесплатно. Остальные сказали -- не хотим прививаться.
Недавно пришло указание об обязательной вакцинации. Кто не привился тогда, должен привиться теперь за свой счёт...

Дальше наши пути разошлись
показати весь коментар
06.10.2021 09:59 Відповісти
Крокуя у Єуропу за минулі 7 років скільки закрили лікарень? У нас же тепер цивілізована медицина - нащо витрачатися на утримання не зайнятих ліжкомісць? Тепер ліжкомісця дуже рентабельні стали.
Так що не скигліть - далі треба скорочувати ліжкомісця, зачиняти лікарні, а лікарі хай валять у єуропу сраки миють, а гідні громадяни будуть лікуватися у київській школі економіки дистанційно.
показати весь коментар
06.10.2021 10:04 Відповісти
А разве у нас до 2016-го была медицина?! Разве зарплата $100-200давала возможность жить медику?
показати весь коментар
06.10.2021 11:47 Відповісти
Так ведь ковидные деньги пущены на автодорожную мафию
показати весь коментар
06.10.2021 10:19 Відповісти
Просто интересно, - а где в этих рейтингах Китай,- с его 1,5 миллиардным населением? Тут можно предположить лишь одно - Китай подает ВОЗ абсолютно искаженную статистику смертей от Ковида, поскольку от пневмонии (а именно от неё умирает более 95% заразившихся этой инфекцией) по статистике умирает каждый второй больной из ста!
показати весь коментар
06.10.2021 10:20 Відповісти
Абсолютно так. І по смертях і по захворюваності вони взагалі практично не надають реальних даних. Офіційні їх цифри є повною туфтою. Найбільш вражає відсутність реакції на це світової спільноти, включно з ВОЗ та США. В корейців і охайних японців захворюваність шалена, а в півторамільярдних китайців нема практично зовсім, не зважаючи на поїдання усього, що рухається, і величезний трафік людей через кордони.
показати весь коментар
06.10.2021 11:12 Відповісти
Ковідіоти кажуть, що вакцинація це повна хєрня і насилля над особистістю. Мовляв люди чудово жили собі без неї тисячі років. Їм невідомо, що середня тривалість життя ще років 150 тому була навіть в цивілізованих країнах Європи, наприклад, у 2-3 рази меншою, ніж зараз. Найбільшу частку додаткового терміну повноцінного життя людини забезпечує зараз саме масова вакцинація від епідемічних хвороб. Але хто їм доведе цю істину?
показати весь коментар
06.10.2021 11:03 Відповісти
Еще неделя и наш мудрый нарид,насмотревшись Г+Г и 95 анал и конечно кацапские антипревивочные вы-сры на всех сайтах,займет как и их нелох среди всех афшорных почетное первое место ,сначала в Европе ну а потом не нося маски и продолжая не вакценироваться и первое место в мире.
показати весь коментар
06.10.2021 11:36 Відповісти
"доктора смерть" из квартала95 продолжают уничтожение народа!
показати весь коментар
06.10.2021 11:43 Відповісти
Перехворів відносно легко( -10кг ), через пів року ширнувся Модерной два рази і горя не знаю! До речі.. Всі (99%) хто голосував на підприємстві де працюю за віслюка невакциновані і вже пішли результати- один помер(27 років) , 15 на самоізоляції + 4 в лікарні під "ИВЛ")))

Антивакцинаторам привіт))
показати весь коментар
06.10.2021 11:49 Відповісти
Додам, що саме підприємство дало можливість вакцинуватись Пфайзером чи Модерной, але монобільшість - десь близько 200+ зелебобов все проігнорувало сказавши, що водка наше всЬо і кращої вакцини німа
показати весь коментар
06.10.2021 11:53 Відповісти
Пишуть не журналісти, а довбо#оби. По даних тої ж організації на тому ж сайті https://www.worldometers.info/coronavirus/ видно, що на 1 млн населення (що правильно статистично) Україна на 55-му місці. А так як пишуть журналюги, то можна виснувати, шо якщо в селі з населенням 100 осіб померло 99, тобто 99%, а в місті з населенням в 1 млн осіб померло 1000, тобто 0.1%, то все одно в місті ситуація в 990 разів гірша, ніж в селі.
показати весь коментар
06.10.2021 11:56 Відповісти
А почему в США так много мрёт, где много уколотых? И в Индии так мало, где мало уколотых?

Может жижка всё же имеет обратный эффект?
показати весь коментар
06.10.2021 12:03 Відповісти
В Індії повністю вакциновано 18,2% населення. Але видно, що захворюваність йде на спад, а кількість нових випадків приблизно така ж, як у Великобританії, - хоча відсоток вакцинованих британців сягає майже 90%.
Навіть на перший погляд, щось тут не те. )))

=статистика по Індії=

показати весь коментар
06.10.2021 12:30 Відповісти
Поправка, - у Великобританії вакциновано 67,7% населення.
показати весь коментар
06.10.2021 12:34 Відповісти
 
 