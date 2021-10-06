Україна - на четвертому місці у світі і другому в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 6 жовтня у світі зареєстрували 411 114 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 7487 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксували 236 616 092 випадки інфікування, з них 411 114 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 832 077 осіб, з них 7487 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 213,7 млн ​​осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Україна розташовується на 19-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 10-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 4-ту, за летальними випадками - 4-ту і 2-гу позицію відповідно.



