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Побито черговий рекорд: ціна на газ у Європі досягла $ 1594/тис. куб. м

Побито черговий рекорд: ціна на газ у Європі досягла $ 1594/тис. куб. м

Ціна найближчого (листопадового) ф'ючерсу на TTF на біржі ICE Futures вранці в п'ятницю досягла 133,125 євро за МВт/год, або $ 1594 за тисячу кубометрів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, свідчать дані біржі.

Всього за вересень середнє значення контракту "на день вперед" на хабі TTF у Нідерландах - головною газовою майданчику Європи - становило $ 759 за тисячу кубометрів.

Європа в умовах загального дефіциту поставок газу (по газопроводах і в зрідженому вигляді) змушена конкурувати за СПГ з преміальним ринком Азії.

Котирування на газ в Європі останнім часом нерозривно позначаються на цінах на акції "Газпрому".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У переговорах з МВФ виникло питання ризиків у зв'язку зі зростанням ціни на газ, - Марченко

Автор: 

газ (10429) Європа (1811)


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Топ коментарі
+17
газ ни разу не оружие, да, фрау Меркель?
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06.10.2021 09:53
+17
Немчура дебильная. Как можно так раздвигать булки перед таёжной дичью,да еще и переплачивать за это?
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06.10.2021 09:55
+15
Вітання вам єврогеї! дотолерастились з мирними вреглюваннями
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06.10.2021 09:53
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па дружбє...от би нам так...жили б як в раю)))
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06.10.2021 10:48 Відповісти
Во всех контрактах цена привязана к текущей цене газа. Но повышение незначительное. Кто-то тут писал что тысяча кубов сейчас для Беларуси стали 170 долларов.
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06.10.2021 10:49 Відповісти
128,5
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06.10.2021 10:52 Відповісти
Зато Украина не зависит от рашки как какая-то там Германия.
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06.10.2021 10:57 Відповісти
Конечно. Пока есть Словакия с неограниченными запасами газа Украине волноваться нечего.
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06.10.2021 11:18 Відповісти
Вам-то хорошо рассуждать со 100 долларами за килокуб.
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06.10.2021 10:46 Відповісти
А что они думали? Перевод на "зеленую" энергетику даром пройдет?
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06.10.2021 10:46 Відповісти
Не хрін палить газ для тепла, газ повинен бути тільки для газових плит!
А грітися грілками в ногах, як в Японії...))...
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06.10.2021 10:47 Відповісти
И спать на валиках вместо подушек. Хотя вроде так полезней для здоровья. Как-то выпимши проспал на валике дивана, шея потом день болела.
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06.10.2021 10:51 Відповісти
что то такое видел про Японию - там и столы есть шоб японец лежал и кушал тоже, лежа
как же бы хотелось туда. очень много же вещей круто там, как и Якудза.
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06.10.2021 12:01 Відповісти
давайте вже 5 штук щоб гарантовано євролохів змусити плясати під путлєровську дудку
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06.10.2021 10:48 Відповісти
чергова операція Лубянки на примус Європи до сертифікації СП2 і наших лохів до "дружби з братнім народом"
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06.10.2021 10:53 Відповісти
Пусть покупают американский и норвежский. Кто против?
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06.10.2021 10:54 Відповісти
до цього і прийде...є ще катарський і північно-африканський...але там теж вуха Газпрому)))
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06.10.2021 10:57 Відповісти
А за что меня заспамили?
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06.10.2021 11:19 Відповісти
Кстати, кто-нибудь задавался вопросом: сколько раз газпром нарушил обязательства и отказался поставлять газ в рамках долгосрочных контрактов по ранее утвержденной цене?
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06.10.2021 10:58 Відповісти
Газпром контракт выполняет. Это Запад признает.
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06.10.2021 11:16 Відповісти
То есть продают по 250-300 баксов вместо 1500?
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06.10.2021 11:22 Відповісти
да
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06.10.2021 11:35 Відповісти
Симсон отметила, что долгосрочные контракты на газ с Россией в Европе выполняются, но дополнительные мощности не были забронированы, несмотря на растущие цены.Об этом в среду, 6 октября, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон
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06.10.2021 11:41 Відповісти
У нас осталась куча совковой промышленности ориентированной на дешевый газ как сырье.Те же металлургические печи давно можно было переоборудовать на электрику,химия нам вообще не нужна с такими ценами.Лучше уже импортировать.Собственная добыча покрывает потребления населения,а промышленность такую нужно сворачивать.
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06.10.2021 11:08 Відповісти
И лектричество из розетки?
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06.10.2021 11:15 Відповісти
_Полезные идиоты и кремлёвские кроты лишили Германию АЭС и надели на страну ошейник с поводком, который держит кремль. Сногшибательно поработали на Германию шрёдер и муркель - за это бораны четыре (!) раза переизбирали кремлёвскую лярву канцлером...
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06.10.2021 11:19 Відповісти
Китай готов в 2030 покупать 1 трильён кубов в год. Сегодня покупает 240, в 2008 покупал 100. Бразилия тоже хочет покупать много газа. Поэтому и цены взлетели. В мире начался дефицит природного газа.
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06.10.2021 11:30 Відповісти
Если россияне настолько всемогущи, что сделали такую цену на газ во всем мире, бессмысленно с ними бороться. Из-за них даже американцы свой сжиженный газ не хотят занедорого продавать в Европе. Будьте таки реалистами. Газпром качает в Европу нормальное количество газа в пределах своих контрактных договоренностей. Чтобы раскачать цену в разы, а не на 10-20-30%, россияне должны были бы полностью перекрыть поставки газа, и не на день или два. И еще такой нюанс: Газпром через газовый хаб в Нидерландах (крупнейший в Европе) продает небольшой как для себя объем газа, поэтому в принципе не оказывает существенное влияние на формирование цены на нем. Основная масса газа от Газпрома европейским странам идет по прямым контрактам. А хабы то для спекулянтов, или как у нас говорят, для перекупов. Покупают контракт на поставку, а потом перепродают его, играя на ценовой разнице.
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06.10.2021 11:42 Відповісти
один из немногих адекватных комментариев
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06.10.2021 11:52 Відповісти
, не хочу видатися конспірологом, але чи не здається вам що таке підняття ціни на газ це своєрідне примушення світу до економії і зменшення викидів з огляду на кліматичні зміни?
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06.10.2021 12:25 Відповісти
звісно не Росія примушує, а якась світова закуліса. про щось же вони там домовлялися на своїх чисельних самитах по кліматичним змінам
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06.10.2021 12:27 Відповісти
Кому вы объясняете? Тут в основном амёбы, у которых как-то существует ничтожная и слабая РФ и одновременно способная повлиять на цены на газ во всём мире.
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06.10.2021 12:30 Відповісти
Кто-то делает бабло. Нефть уже за 80...на подходе уголь. По газу это не конец,а кому-то пи...
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06.10.2021 11:48 Відповісти
Вугілля Китай розкачує. Вичули ці дивні новини що в Китаї раптово не стало вугілля, і вони аж зупиняють виробництва....Хоча виробництва вугілля Китай тільки нарощував. Здається що і виробництва вони тільки на папері закривають!
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06.10.2021 15:25 Відповісти
нужно продать 2 миллиарда кубов с хранилищ по 1500 баксов рашка скинет до 600
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06.10.2021 12:00 Відповісти
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