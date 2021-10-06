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Сьогодні журналісти пікетуватимуть "Укрексімбанк" з вимогою звільнити керівництво банку за перешкоджання журналістській діяльності

Сьогодні журналісти пікетуватимуть

Журналісти сьогодні, 6 жовтня, пікетуватимуть "Укрексімбанк" на знак нападу на журналістів під час запису інтерв'ю з головою банку Євгеном Мецгером.

Про це йдеться в анонсі акції у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

Сьогодні, 6 жовтня, о 14:00 журналісти пікетуватимуть "Укрексімбанк" (Київ, вул. Антоновича, 127) на знак протесту проти нападу на колег під час інтерв'ю з головою банку Євгеном Мецгером.

Читайте: В "Укрексімбанку" зберігається занадто багато секретів влади. Мецгеру нічого не буде за напад на журналістів, - Плинський

"Ми вимагаємо відставки керівництва банку за перешкоджання журналістській діяльності", - заявили організатори акції.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Автор: 

акція (1455) журналістика (1760) пікет (322) протест (2398) ЗМІ (1360) Укрексімбанк (478) Мецгер Євген (103)


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Топ коментарі
+9
Ви помітили як тихенько Оффшор 95 відійшов на другий план?)) Ми обговорюємо ще одного етнічного українця Мецгера. Отож. ЗМІ з мізками можуть робити що завгодно.
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06.10.2021 10:04
+5
Глист Лєщенко зараз вилізе зі сраки з заявою, що журналіст провокатор від ЄС.
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06.10.2021 10:02
+5
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06.10.2021 10:03
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Глист Лєщенко зараз вилізе зі сраки з заявою, що журналіст провокатор від ЄС.
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06.10.2021 10:02 Відповісти
Стаття 171. Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів

1. Незаконне вилучення зібраних, опрацьованих, підготовлених журналістом матеріалів і технічних засобів, якими він користується у зв'язку із своєю професійною діяльністю, незаконна відмова у доступі журналіста до інформації, незаконна заборона висвітлення окремих тем, показу окремих осіб, критики суб'єкта владних повноважень, а так само будь-яке інше умисне перешкоджання здійсненню журналістом законної професійної діяльності -
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
2. Вплив у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов'язків або переслідування журналіста у зв'язку з його законною професійною діяльністю -
караються штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до чотирьох років.
3. Дії, передбачені частиною другою цієї статті, якщо вони були вчинені службовою особою з використанням свого службового становища або за попередньою змовою групою осіб, -
караються штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
{Стаття 171 в редакції Закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993-19#n9 № 993-VIII від 04.02.2016 }
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06.10.2021 10:26 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=I9xc-p9Dyy4 2013 рік Вадиму Титушко за побиття журналістів світить 4 роки
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06.10.2021 10:42 Відповісти
https://antikor.com.ua/articles/256264-kak_vadik_rumyn_titushko_poshel_po_krivoj_dorohke_ot_napadenija_na_hurnalistov_do_razboja Как Вадик «Румын» Титушко пошел по «кривой дорожке»: от нападения на журналистов до разбоя
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06.10.2021 10:44 Відповісти
их не отставлять нужно, а в тюрьму садить...
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06.10.2021 11:47 Відповісти
Ця вся хєрня щоб відвернути увагу від вагнера та офшорів, від порушень закону в парламенті.
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06.10.2021 14:24 Відповісти
Такой банк,с таким руководством,должен быть послан клиентами. Пусть обслуживают зеленое ворье у власти
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06.10.2021 10:02 Відповісти
Так має бути, але тут страшна новина, що цей банк видавав кредити організаціям "ДНР". Виходить, що фінансував війну, як казав Найвелічайший політик ********** - "ту сторону".
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06.10.2021 11:15 Відповісти
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06.10.2021 10:03 Відповісти
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06.10.2021 10:03 Відповісти
Ви помітили як тихенько Оффшор 95 відійшов на другий план?)) Ми обговорюємо ще одного етнічного українця Мецгера. Отож. ЗМІ з мізками можуть робити що завгодно.
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06.10.2021 10:04 Відповісти
Не тільки офшори, а і "замах" на Кефіра, викрадення Чауса і головне - державна зрада по "вагнерівцях". Зелена мафія перекриває одну страшну новину іншою і так кожного дня, а дядьо Валєра не гає час, патрошить казну українців через свої схеми на держпідприємстваї і судах. Косоворотки доля надійно захована в офшорах. Про Оманські рахунки ніхто ніколи не напише. А ви всі продовжуйте ненавидіти Порошенко, на якого вказали ці бариги і мародери.
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06.10.2021 11:18 Відповісти
Представители богоизбранного народа, не имея ни родины, ни корней, ведут себя в Украине как бурьян и просто сосут соки. Мы сами же их и выбираем, навеное от скудоумия большинства.
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06.10.2021 13:45 Відповісти
а почему банк? имитация протеста? еще бы возле банкомата походили, кошельку зе-гниде пох на ваш хоровод.
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06.10.2021 10:05 Відповісти
ура ура....
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06.10.2021 10:05 Відповісти
все навколо російською мовою...і журналісти і держслужбовці і охоронці...от уж дійсно малоросія...
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06.10.2021 10:12 Відповісти
Хм... Уволіть... А де ж Жлия Мецгер харчєваЦЦА будєт?
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06.10.2021 10:23 Відповісти
а почему не с требованием
расследовать кредиты ДНР??
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06.10.2021 10:23 Відповісти
Уволить за уголовное преступление?
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06.10.2021 11:06 Відповісти
Правильно! Они нам по лицу, мы им - пикет!
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06.10.2021 11:06 Відповісти
Мусора монастырского на откате с днр кредита, остался только пикет журналистов
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06.10.2021 11:08 Відповісти
Така активність, наче в Україні вперше порушили права журналістів. Усе це схоже на дешевий спекталь для відвернення уваги.
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06.10.2021 11:21 Відповісти
Коли влітку "Нацжінки" під час своєї акції побили журналіста, ніхто і не писнув. Чи "то другоє"?
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06.10.2021 18:40 Відповісти
Схеми, то ж Радіо Свобода, тобто американці, а вони в україні недоторкані.
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07.10.2021 10:36 Відповісти
Теперь понятно почему Саакашвили решил посидеть на нарах, но остаться чистым и не иметь дела с офшорниками! Ах, смешно то как!
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06.10.2021 12:29 Відповісти
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06.10.2021 12:49 Відповісти
 
 