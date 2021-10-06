Сьогодні журналісти пікетуватимуть "Укрексімбанк" з вимогою звільнити керівництво банку за перешкоджання журналістській діяльності
Журналісти сьогодні, 6 жовтня, пікетуватимуть "Укрексімбанк" на знак нападу на журналістів під час запису інтерв'ю з головою банку Євгеном Мецгером.
Про це йдеться в анонсі акції у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.
Сьогодні, 6 жовтня, о 14:00 журналісти пікетуватимуть "Укрексімбанк" (Київ, вул. Антоновича, 127) на знак протесту проти нападу на колег під час інтерв'ю з головою банку Євгеном Мецгером.
"Ми вимагаємо відставки керівництва банку за перешкоджання журналістській діяльності", - заявили організатори акції.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.
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{Стаття 171 в редакції Закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993-19#n9 № 993-VIII від 04.02.2016 }
расследовать кредиты ДНР??