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Новини
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Разумков зняв журналістам обмеження на кулуари: Представники ЗМІ можуть працювати на 2-му і 3-му поверхах парламенту. ДОКУМЕНТ

Разумков зняв журналістам обмеження на кулуари: Представники ЗМІ можуть працювати на 2-му і 3-му поверхах парламенту. ДОКУМЕНТ

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про збільшення кількості представників ЗМІ, які можуть працювати на другому і третьому поверхах парламенту.

Про це в Facebook повідомила прессекретар спікера Ради Ольга Туній, передає Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з численними зверненнями журналістів, глава Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про збільшення кількості представників ЗМІ, які можуть працювати в парламенті на другому і третьому поверхах", - йдеться в повідомленні.

Тепер в пресцентрі на 3-му поверсі може працювати до 200 осіб, на балконі преси в залі засідань - 30 осіб, в кулуарах 2-го поверху - 200 осіб.

Також згідно з розпорядженням, знімаються будь-які обмеження на пересування в кулуарах другого поверху.

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Разумков зняв журналістам обмеження на кулуари: Представники ЗМІ можуть працювати на 2-му і 3-му поверхах парламенту 01

Автор: 

ВР (14974) ЗМІ (1360) Разумков Дмитро (1527)


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Топ коментарі
+21
Наостанок підгидив зеленим потворам
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06.10.2021 10:14
+14
А чего только сейчас,а не два года назад?
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06.10.2021 10:08
+11
снова будем читать про "Анал табу" и смотреть как дрочит Кива
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06.10.2021 10:17
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А чего только сейчас,а не два года назад?
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06.10.2021 10:08 Відповісти
гулять так гулять! Депутаты на столько болваны-клоуны - что сами на себя компромат делать будут....
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06.10.2021 10:10 Відповісти
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06.10.2021 10:22 Відповісти
Того, що заборона недавно з'явилась. 2 роки тому було так, як Разумков повернув.
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06.10.2021 10:13 Відповісти
А хто ввів недавно заборону. Разумков не має відношення?
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06.10.2021 13:55 Відповісти
Наостанок підгидив зеленим потворам
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06.10.2021 10:14 Відповісти
снова будем читать про "Анал табу" и смотреть как дрочит Кива
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06.10.2021 10:17 Відповісти

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06.10.2021 10:27 Відповісти
вот что отставка "животворящая" с чиновниками бюрократами делает)))
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06.10.2021 10:31 Відповісти
засцало неподетски ломбардное чмо таких же гопников....
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06.10.2021 10:41 Відповісти
Есть куда более интересные новости. К примеру, что в третий раз прокатили зеленую кандидатуру судьи в ЕСПЧ, или что сейчас оффшоры станут детским лепетом для Украины - теперь весь чёрный нал будет законным образом оседать на виртуальных счетах. При этом Вислюк посчитал принятый законе недостаточно удобным для его банды, вернул в Раду со своими замечаниями. Хотели перемен? Оффшоры не устраивали? Ну теперь они как бы и не нужны стали. Получите и распишитесь.
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06.10.2021 10:56 Відповісти
Это вы про криптовалюту что ли? Так в ней держать деньги очень невыгодно из-за повышенно волатильности. Разве что для сомнительных транзакций, но никак не для хранения.
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06.10.2021 11:16 Відповісти
Очень выгодно выводить бабло из страны, при этом в последствии теряется след дальнейший, можно перевести на свой счет где-то на Сейшелах и не париться. Насчет выгоды, тоже сомнительное утверждение, несмотря на колебание курса, посмотрите на динамику от года к году.
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06.10.2021 11:45 Відповісти
Это вся шарага может исчезнуть по щелчку.

"Свой счет на Сейшелах", который будет уже в долларах - запросто отслеживается финансовой разведкой США.

"не париться" не получится
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06.10.2021 17:05 Відповісти
молодчина
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06.10.2021 13:14 Відповісти
Снимать на камеры дрочеров и интимные переписки они называют работой?
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06.10.2021 13:24 Відповісти
Так, показувати діяльність депутатів, чиновників, зарплати котрих начислюються з народних податків, - це пряма робота журналістів.
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06.10.2021 15:07 Відповісти
Журналисты должны освещать работу законодательного органа, делать анализы законопроектов, давать аналитику принятых решений и т.д., а не то, кто себя за член подергал или с проституткой списался. Это не журналистика, это треш.
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07.10.2021 13:07 Відповісти
Типичное моментальное переобувание в демократа любого чиновника, решение об увольнении которого уже принято. Но ни днём раньше

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06.10.2021 13:51 Відповісти
Кукловод дал распоряжение уже начать раскручивать Разумкова. Наверняка, при проектировании проекта "Зеленский президент" кукловодом предусматривалось, что следующим президентом будет Разумков.
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06.10.2021 14:01 Відповісти
О, демократія нарешті трішечки, мимохідь, торкнулась Разумкова.
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06.10.2021 14:06 Відповісти
 
 