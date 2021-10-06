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Новини Відставка Разумкова
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Україна в парламентському локдауні, це можна розцінювати як державний переворот, - Железняк про ситуацію з відставкою Разумкова

Україна в парламентському локдауні, це можна розцінювати як державний переворот, - Железняк про ситуацію з відставкою Разумкова

Україна нині перебуває в парламентському локдауні.

Про це сьогодні у кулуарах ВР заявив глава фракції "Голос" Ярослав Железняк, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"З огляду на те, що "слуги народу" не продумали, а що буде далі після відсторонення спікера і враховуючи, що порядок денний, за їхнім же твердженням, не прийнято в понеділок, то зараз парламент може розглядати тільки обмежене коло питань - звіти ТСК, зміну меж міст, можливо, якісь ратифікації і призначення виборів. Тобто все те, що ми проходили протягом 10 хвилин в автоматичному режимі, голосуючи без обговорення. Дійсно, у багатьох випадках, це справді технічне рішення. Така ж ситуація відбуватиметься сьогодні і завтра, адже погоджувальна рада зараз не може зібратися, бо це відбувається протягом 3 днів. Про це всі знали", - підкреслив він.

За словами Железняка, з поточної ситуації можна винести 2 уроки - у владі ніхто не думає "на крок вперед" і те, що доводиться втрачати цілий парламентський тиждень.

Глава фракції "Голос" припускає, що завтра в парламенті буде неспокійно.

"Бо вчора на обговоренні представники влади чітко дали зрозуміти опозиції, що зняття спікера відбуватиметься з грубим порушенням регламенту", - додав Железняк.

Також читайте: Відсторонення Разумкова в обхід закону - це початок парламентської кризи, - нардеп "Голосу" Железняк

На запитання щодо того, а чи буде дотримано вимог про два дні на ознайомлення зі звітом Рахункової палати і звітом спікера, та й взагалі, чи буде надана йому можливість нормально підготувати звіт, відповідь була чіткою: "ні". Железняк висловив упевненість, що "слуги народу" підуть з порушенням регламенту.

"Можете це розцінювати як державний переворот", - резюмував парламентарій.

Автор: 

Разумков Дмитро (1527) Железняк Ярослав (551)


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Топ коментарі
+8
Ну так так и есть - это госпереворот: Спикер ВР - глава законодательной ветви власти, второй по важности человек в государстве (а если считать что у нас парламентская республика, то первый), был незаконно отстранен от власти! Почему незаконно?! Потому что с нарушением регламента ВР, который имеет статус Закона!!!!
Следующая власть может судить всю свору СН, как Организованную Преступную Группу, в не зависимости от того знали они что делают или нет - состав преступления на лицо - одни отдавали указания, другие выполняли, третьи прикрывали (например ВСК замявшая дело по госизмене Зеленского)
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06.10.2021 10:24
+6
парламент должен быть распущен и назначены внеочередные выборы!
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06.10.2021 10:18
+6
Так це схоже на державний переворот.
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06.10.2021 10:19
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парламент должен быть распущен и назначены внеочередные выборы!
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06.10.2021 10:18 Відповісти
Так це схоже на державний переворот.
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06.10.2021 10:19 Відповісти
А впереди ещё много интересного ералаша от квартала 95
навыбирали новых лиц …
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06.10.2021 10:22 Відповісти
Кум Зели напал на журналиста Схем...,но ему ничего не будет,Зеля даж премию выпишет на офшорный счет...
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06.10.2021 10:23 Відповісти
Зелень пливе і берега не бачить, їм на все насрать.
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06.10.2021 10:23 Відповісти
Ну так так и есть - это госпереворот: Спикер ВР - глава законодательной ветви власти, второй по важности человек в государстве (а если считать что у нас парламентская республика, то первый), был незаконно отстранен от власти! Почему незаконно?! Потому что с нарушением регламента ВР, который имеет статус Закона!!!!
Следующая власть может судить всю свору СН, как Организованную Преступную Группу, в не зависимости от того знали они что делают или нет - состав преступления на лицо - одни отдавали указания, другие выполняли, третьи прикрывали (например ВСК замявшая дело по госизмене Зеленского)
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06.10.2021 10:24 Відповісти
Еще и получали бабло в конвертах за свои услуги - чистой воды СПГ. Самое смешное, что они вполне могли снять Разумкова ничего не нарушая - у них для этого были все возможности. Сам Разумком не сильно противодействовал снятию, все что нужно было сделать, это выдержать сроки установленные законом (всего несколько жней), но не хватило терпения. Конченые идиоты!!!!
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06.10.2021 10:29 Відповісти
Як кажуть у Хранціі фініта ля кУмедия
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06.10.2021 10:25 Відповісти
Слишком рано Разумков лег под Ахметова и слишком явно, за что и поплатится.
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06.10.2021 10:26 Відповісти
если честно,то нормальным людям,хоть немного понимающим в ситуации,ваши парламентские заморочки,до жопы!

страна стоит на пороге большого потрясения от отсутствия денег,налогового пресса,газовой вакханалии и газового же коллапса.

все эти договоры между губернаторами и мэрами по поводу отопления,херь в томате!
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06.10.2021 10:26 Відповісти
Да уш. Отопительный сезон в этом году обещает быть нескучным
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06.10.2021 10:52 Відповісти
Розумков : Зеля наш корабль тоне...

Зеля : наш Титанік придумав Данілич...,прорвемось у прірву...
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06.10.2021 10:27 Відповісти
як вже дістали ці двіжи особистостей по захопленню теплого місця під власну дупу за мій кошт. тут не тільки не схочеш податки платити, а й взагалі схопити рідню в оберемок і тікати світ за очі з цієї країни
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06.10.2021 10:45 Відповісти
Це не рада, а ОПГ.
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06.10.2021 10:52 Відповісти
А це має ознаки державного перевороту, чи захоплення влади ОЗУ "95 квартал", бо пруть бульдозером через порушення всіх процедур, але на користь свого контролю за всим.
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06.10.2021 11:20 Відповісти
 
 