Україна в парламентському локдауні, це можна розцінювати як державний переворот, - Железняк про ситуацію з відставкою Разумкова

Україна нині перебуває в парламентському локдауні.

Про це сьогодні у кулуарах ВР заявив глава фракції "Голос" Ярослав Железняк, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"З огляду на те, що "слуги народу" не продумали, а що буде далі після відсторонення спікера і враховуючи, що порядок денний, за їхнім же твердженням, не прийнято в понеділок, то зараз парламент може розглядати тільки обмежене коло питань - звіти ТСК, зміну меж міст, можливо, якісь ратифікації і призначення виборів. Тобто все те, що ми проходили протягом 10 хвилин в автоматичному режимі, голосуючи без обговорення. Дійсно, у багатьох випадках, це справді технічне рішення. Така ж ситуація відбуватиметься сьогодні і завтра, адже погоджувальна рада зараз не може зібратися, бо це відбувається протягом 3 днів. Про це всі знали", - підкреслив він.

За словами Железняка, з поточної ситуації можна винести 2 уроки - у владі ніхто не думає "на крок вперед" і те, що доводиться втрачати цілий парламентський тиждень.

Глава фракції "Голос" припускає, що завтра в парламенті буде неспокійно.

"Бо вчора на обговоренні представники влади чітко дали зрозуміти опозиції, що зняття спікера відбуватиметься з грубим порушенням регламенту", - додав Железняк.

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На запитання щодо того, а чи буде дотримано вимог про два дні на ознайомлення зі звітом Рахункової палати і звітом спікера, та й взагалі, чи буде надана йому можливість нормально підготувати звіт, відповідь була чіткою: "ні". Железняк висловив упевненість, що "слуги народу" підуть з порушенням регламенту.

"Можете це розцінювати як державний переворот", - резюмував парламентарій.