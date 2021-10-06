"Слуга народу" Гетманцев вестиме засідання Ради щодо відставки Разумкова: "Ніхто не заперечував. Я був змушений погодитися"

Керівництво фракції "Слуга народу" внесло пропозицію про те, що завтра засідання, на якому планують усувати спікера Дмитра Разумкова, буде вести глава фінансового комітету Верховної Ради, народний депутат "Слуги народу" Данило Гетманцев.

Про це Гетманцев розповів в ексклюзивному інтерв'ю парламентському кореспонденту Цензор.НЕТ.

"На фракції обговорювали це питання. Ніхто не заперечував. Я був змушений погодитися. Ви ж розумієте, що це не найцікавіша процедура", - підкреслив він.

За словами нардепа, завтра спочатку має бути проголосована процедура ad hoc, щоб Гетманцев зміг вести засідання.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи не хотів він зайняти місце в президії Верховної Ради на постійній основі, Гетманцев заявив: "Ні, не хотів би. Я вважаю, те місце, яке я зараз займаю (глава фінансового комітету. - Ред.) найбільш ефективним".

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Глава фінансового комітету також попросив поки не обговорювати питання призначення нового голови Верховної Ради.

"Ми не будемо з вами обговорювати кандидатури нового спікера за життя цього. Не треба цього робити", - додав політик.