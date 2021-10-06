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Новини Відставка Разумкова
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"Слуга народу" Гетманцев вестиме засідання Ради щодо відставки Разумкова: "Ніхто не заперечував. Я був змушений погодитися"

Керівництво фракції "Слуга народу" внесло пропозицію про те, що завтра засідання, на якому планують усувати спікера Дмитра Разумкова, буде вести глава фінансового комітету Верховної Ради, народний депутат "Слуги народу" Данило Гетманцев.

Про це Гетманцев розповів в ексклюзивному інтерв'ю парламентському кореспонденту Цензор.НЕТ.

"На фракції обговорювали це питання. Ніхто не заперечував. Я був змушений погодитися. Ви ж розумієте, що це не найцікавіша процедура", - підкреслив він.

За словами нардепа, завтра спочатку має бути проголосована процедура ad hoc, щоб Гетманцев зміг вести засідання.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи не хотів він зайняти місце в президії Верховної Ради на постійній основі, Гетманцев заявив: "Ні, не хотів би. Я вважаю, те місце, яке я зараз займаю (глава фінансового комітету. - Ред.) найбільш ефективним".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я не вірю в дострокові вибори. Плюс колеги як тільки сядуть у крісла, так бажання вийти з нього якось зникне, - Разумков

Глава фінансового комітету також попросив поки не обговорювати питання призначення нового голови Верховної Ради.

"Ми не будемо з вами обговорювати кандидатури нового спікера за життя цього. Не треба цього робити", - додав політик.

Автор: 

ВР (14974) відставка (1464) Разумков Дмитро (1527) Гетманцев Данило (882)


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Топ коментарі
+12
Ну , ребята , это уже беспредел 😠
пора вас оттуда виносить вперёд ногами , так как такого дерьма ещё не было при власти , чтобы так нагло топтаться на Контитуции Украины
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06.10.2021 10:30
+11
сепар Гетманцев будет снимать с должности ватана Разумкова
- ситуация непрерывно меняется к худшему
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06.10.2021 10:21
+11
Как обычно выбрали самого зашкваренного...
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06.10.2021 10:26
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Правила форума Рада форумчан
Иди гуляй путчист несчастный!
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06.10.2021 10:20 Відповісти
сепар Гетманцев будет снимать с должности ватана Разумкова
- ситуация непрерывно меняется к худшему
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06.10.2021 10:21 Відповісти
Вибачте, а чому "ватана Разумкова"? Є якісь дані? Можливо, не знаю. Але, з усіх цих, так званих, "слЮг народу", він був самий розумний та адекватний. Чи він висловлювався на підтримку нашого ворога?!🤣
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06.10.2021 10:35 Відповісти
посмотрите и будете знать
его цитаты и мировоззрение сжато...
https://youtu.be/tmjmqwMHw9M
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06.10.2021 10:54 Відповісти
Ви дійсно, довіряєте словам, цієї " пані", яка має дуже сумнівну репутацію, і яка вже не один раз "підбурювала" думки населення України, під "нібито", тільки в її уяві, українську визначеність! Це дуже - провокативна особа! 🤓
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06.10.2021 11:34 Відповісти
провокаторшой ее называют те же самые люди, которые называли провокаторами участником Революции Достоинства, блокировщиков ватных тв-каналов, борцов за украинскую мову и тд и тп..
Для поляков и коммунистов Бандера и Шухевич были провокаторами достойными расстрела ..
Украина именно сохранилась из за таких вот "провокаторов" как Фарион...
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06.10.2021 11:41 Відповісти
Я з Вами, не згодна, адже вона "спекулює" цими героями, борцями за Україну! І, в якомусь відсотку (великому!) "різькі"/категоричні висловлювання цієї пані, повірте!, привели до цієї війни! Час/історія, все розставить по своїх місцях! 🤓
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06.10.2021 11:57 Відповісти
Как обычно выбрали самого зашкваренного...
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06.10.2021 10:26 Відповісти
Какого пеня этот фанат лукашенки рассядется в кресле головы верхрады,его место на скамейке в суде,за копирование путинских законов и уничтожение экономики страны.
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06.10.2021 10:27 Відповісти
Пора гнать этих ******** в шею!
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06.10.2021 10:27 Відповісти
Доречі, а де смєтуни? Чи вони екстазують від цієї ідіотії?
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06.10.2021 10:29 Відповісти
им нравится, они сами бы хотели быть такими наглыми
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06.10.2021 11:25 Відповісти
на зарплате, заняты
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06.10.2021 11:30 Відповісти
стефанчук оказался умнее чем берущий везде и всегда гетманцев...
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06.10.2021 10:27 Відповісти
По беспределу идут суки!
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06.10.2021 10:28 Відповісти
Ну , ребята , это уже беспредел 😠
пора вас оттуда виносить вперёд ногами , так как такого дерьма ещё не было при власти , чтобы так нагло топтаться на Контитуции Украины
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06.10.2021 10:30 Відповісти
Нашли самого компетентного... Неадекват хЕров.
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06.10.2021 10:32 Відповісти
Зеленую шваль нужно судить народным судом за весь тот беспредел, который они устроили в стране и в части парламента и в части уничтожения оборонки и в части слива Московии спецопераций нашей разведки ...
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06.10.2021 10:37 Відповісти
А чому саме цей фіскалізатор-недомірок?!
Я так розумію, він найстарший серед зелених щенят?
Чи просто один з небагатьох, хто вміє читати?
А якщо серйозно, хлопці, то це бєспрєдєл.
Навіть при Янику риги не дозволяли собі викликати на свою партійну бандитську сходку одразу головного мента, СБУшника і гнепрокурора. А зелені це зробили в Трускавці.
Яку партію влади в Україні не будуй - все одно виходить КПСС
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06.10.2021 10:49 Відповісти
Хєтьманцев №1 в списку антиМайданівців с "слугах уродів"!
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06.10.2021 10:50 Відповісти
Сепар голимый !
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06.10.2021 11:14 Відповісти
торпеда туполобая
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06.10.2021 11:16 Відповісти
слуги урода теперь сами кого хотят назначают, а что, никто не был против... )
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06.10.2021 11:24 Відповісти
Яке значення для неукраїнського моностада мають Закони України? Ніякісінького. Їм на них наср.ть.
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06.10.2021 11:34 Відповісти
 
 