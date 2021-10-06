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Новини
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Монастирський про напад на журналістів в "Укрексімбанку": Розслідування не забере багато часу. Така поведінка є неприпустимою

Монастирський про напад на журналістів в

Поліція долучила до матеріалів розслідування відео з кабінету голови правління "Укрексімбанку" Євгенія Мецгера, на якому зафіксовано протиправні дії щодо журналістів "Схем".

Про це у Facebook повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ.

"Поліція вже долучила до матеріалів розслідування поширене в Інтернеті відео з кабінету голови правління Укрексімбанку, на якому зафіксовані протиправні дії групи осіб щодо журналістів "Радіо Свобода". Найближчим часом потерпіла сторона передасть й оригінал відновленого відеозапису, який також буде долучений до матеріалів провадження в якості речового доказу та направлений на експертизу", - йдеться в повідомленні.

За словами глави МВС, розслідування не забере багато часу. І вже після отримання результатів необхідних експертиз правопорушникам буде оголошено погоджені прокуратурою підозри.

"Така поведінка до співробітників ЗМІ неприпустима у демократичному суспільстві та обов’язково отримає належну правову оцінку правоохоронців", - підсумував Монастирський.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.

Також читайте: Сьогодні журналісти пікетуватимуть "Укрексімбанк" з вимогою звільнити керівництво банку за перешкоджання журналістській діяльності

Автор: 

журналістика (1760) МВС (3501) напад (1125) ЗМІ (1360) Укрексімбанк (478) Монастирський Денис (392) Мецгер Євген (103)


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Топ коментарі
+9
Десь два місяці встановлюють в зеленій поліції чи був трухін за кермом ауді. Цікаво скільки часу там будуть встановлювати чи був мецгер в кабінеті під час інтерв'ю з ним?
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06.10.2021 11:04
+6
люди с деньгами , чиновники , судьи, правоохранители и тд - в этой стране не наказуемы , и все эти потуги на благо торжества справедливости - профанация и показуха
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06.10.2021 10:43
+4
ну так это ты как законопослушный гражданин понимаешь правильно... а для этих ублюдков закон как дышло
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06.10.2021 11:04
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Это срок, я так понимаю или нет?
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06.10.2021 10:42 Відповісти
ну так это ты как законопослушный гражданин понимаешь правильно... а для этих ублюдков закон как дышло
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06.10.2021 11:04 Відповісти
Очковтирательство и шапито от 🤢🤡.
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06.10.2021 12:32 Відповісти
Ну конечна! Рядом с Трухиным сидеть будет
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06.10.2021 11:07 Відповісти
люди с деньгами , чиновники , судьи, правоохранители и тд - в этой стране не наказуемы , и все эти потуги на благо торжества справедливости - профанация и показуха
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06.10.2021 10:43 Відповісти
А дыру в 6 млрд. будут расследовать, что Мацгер сделал за два года правления? Или деньги ушли в свои карманы?
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06.10.2021 10:47 Відповісти
В укрсимбанке "дыра" в 6 млрд?
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06.10.2021 10:52 Відповісти
Офіційні збитки, здається 5.6 млрд. Якось так.
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06.10.2021 10:54 Відповісти
Какой "Мацгер сделал"? Он обычный холуй "что говорят, то и делаю". Почитай Плинского по этому вопросу.
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06.10.2021 11:09 Відповісти
К стати, стерли все носители...
А банку уже предъявили счет за стертое другое интервью, за которое схемы уплатили 500 000$ ?
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06.10.2021 10:54 Відповісти
Может уже кто-нибудь знает,скажет Какой такой вопрос задали журналисты.На всех ресурсах только одно: "не понравился вопрос журналиста". Какой Вопрос?🤔
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06.10.2021 11:01 Відповісти
Посмотри восстановленное видео. Там все есть
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06.10.2021 11:20 Відповісти
А это НЕВАЖНО! Факт нападения зафиксирован ! Угадились (журналисты восстановили записи) зеУБЛЮДКИ , в случае с трухиным марионетки-маностырские фальсифицируют пленки
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06.10.2021 12:37 Відповісти
Десь два місяці встановлюють в зеленій поліції чи був трухін за кермом ауді. Цікаво скільки часу там будуть встановлювати чи був мецгер в кабінеті під час інтерв'ю з ним?
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06.10.2021 11:04 Відповісти
стільки, скільки треба, щоб всі вже про це забули
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06.10.2021 12:29 Відповісти
до наступного зашквару якогось зебіла - і забудуть.
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06.10.2021 12:59 Відповісти
так у них кожен день зашквари
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06.10.2021 13:01 Відповісти
Давай-давай Монастриський веди баранів під монастир!
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06.10.2021 12:50 Відповісти
ану Моностьірский начинай отрабатьівать доверие зе уйобков . .
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06.10.2021 12:52 Відповісти
правильная реакция.
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07.10.2021 05:42 Відповісти
 
 