Монастирський про напад на журналістів в "Укрексімбанку": Розслідування не забере багато часу. Така поведінка є неприпустимою

Поліція долучила до матеріалів розслідування відео з кабінету голови правління "Укрексімбанку" Євгенія Мецгера, на якому зафіксовано протиправні дії щодо журналістів "Схем".

Про це у Facebook повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ.

"Поліція вже долучила до матеріалів розслідування поширене в Інтернеті відео з кабінету голови правління Укрексімбанку, на якому зафіксовані протиправні дії групи осіб щодо журналістів "Радіо Свобода". Найближчим часом потерпіла сторона передасть й оригінал відновленого відеозапису, який також буде долучений до матеріалів провадження в якості речового доказу та направлений на експертизу", - йдеться в повідомленні.

За словами глави МВС, розслідування не забере багато часу. І вже після отримання результатів необхідних експертиз правопорушникам буде оголошено погоджені прокуратурою підозри.

"Така поведінка до співробітників ЗМІ неприпустима у демократичному суспільстві та обов’язково отримає належну правову оцінку правоохоронців", - підсумував Монастирський.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.

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