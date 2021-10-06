"Слуга народу" вважає нинішній порядок денний Ради нелегітимним, - речниця фракції Палійчук

Сьогодні буде розглянуто питання про те, хто завтра буде вести засідання, в ході якого розглядатиметься питання про відкликання Дмитра Разумкова з посади голови ВР.

Про це в Telegram повідомила прессекретар фракції Юлія Палійчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Фракція "Слуга народу" вважає, що нинішній порядок денний Верховної Ради, розміщений на офіційному сайті парламенту є нелегітимним, оскільки спікер ВР так і не зібрав Погоджувальну раду для його ухвалення", - йдеться в повідомленні.

За словами Палійчук, фракція вважає заяву спікера ВР про необхідність трьох днів для технічної підготовки засідання Погоджувальної ради, просто затягуванням часу.

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"За нелегітимним порядком денним ми не будемо проводити засідання, тому наша фракція запропонувала інший варіант, який не вимагає попереднього затвердження. Він складається із питань, які не потребують внесення в порядок денний. Це постанови, пов’язані з перейменуванням населених пунктів, проведенням виборів, зміни меж населених пунктів, різноманітні ратифікації тощо.



Також сьогодні буде розглянуто питання про те, хто завтра вестиме засідання, під час якого буде розглядатися питання про відкликання Дмитра Разумкова з посади голови ВР. Ми пропонуємо, щоб це був депутат нашої фракції Данило Гетманцев", - додала речниця фракції.