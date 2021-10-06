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Новини Відставка Разумкова
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"Слуга народу" вважає нинішній порядок денний Ради нелегітимним, - речниця фракції Палійчук

Сьогодні буде розглянуто питання про те, хто завтра буде вести засідання, в ході якого розглядатиметься питання про відкликання Дмитра Разумкова з посади голови ВР.

Про це в Telegram повідомила прессекретар фракції Юлія Палійчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Фракція "Слуга народу" вважає, що нинішній порядок денний Верховної Ради, розміщений на офіційному сайті парламенту є нелегітимним, оскільки спікер ВР так і не зібрав Погоджувальну раду для його ухвалення", - йдеться в повідомленні.

За словами Палійчук, фракція вважає заяву спікера ВР про необхідність трьох днів для технічної підготовки засідання Погоджувальної ради, просто затягуванням часу.

Також читайте: "Слуга народу" Гетманцев вестиме засідання Ради щодо відставки Разумкова: "Ніхто не заперечував. Я був змушений погодитися"

"За нелегітимним порядком денним ми не будемо проводити засідання, тому наша фракція запропонувала інший варіант, який не вимагає попереднього затвердження. Він складається із питань, які не потребують внесення в порядок денний. Це постанови, пов’язані з перейменуванням населених пунктів, проведенням виборів, зміни меж населених пунктів, різноманітні ратифікації тощо.

Також сьогодні буде розглянуто питання про те, хто завтра вестиме засідання, під час якого буде розглядатися питання про відкликання Дмитра Разумкова з посади голови ВР. Ми пропонуємо, щоб це був депутат нашої фракції Данило Гетманцев", - додала речниця фракції.

Автор: 

ВР (14974) Разумков Дмитро (1527) Слуга народу (2813)


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Топ коментарі
+14
Все що буде твориться в ВР буде тепер нелегітимно.
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06.10.2021 10:47
+7
После того как слуги наплевали на регламент, все что будет после нелегитимно
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06.10.2021 10:49
+5
Кожен день не працюючої ради це благо для українського народу та державі в цілому. Не працюйте довше
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06.10.2021 10:50
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Все що буде твориться в ВР буде тепер нелегітимно.
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06.10.2021 10:47 Відповісти
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06.10.2021 10:59 Відповісти
Скажений принтер.
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06.10.2021 10:49 Відповісти
После того как слуги наплевали на регламент, все что будет после нелегитимно
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06.10.2021 10:49 Відповісти
Кожен день не працюючої ради це благо для українського народу та державі в цілому. Не працюйте довше
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06.10.2021 10:50 Відповісти
Восстание обезьян...
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06.10.2021 11:02 Відповісти
Зебезьян будет точнее
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06.10.2021 11:13 Відповісти
Може й недоречно, але нещодавно проходив повз перукарні в який підстригався напередодні виборів 2019 року і майстри, якої з захопленням і сміхом обговорювали свій вибір (клоуна)... Вже закрита... Хотілося б зараз їх почути...
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06.10.2021 11:24 Відповісти
гетманцев зарабатывает себе на сосну, не корабельную
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06.10.2021 11:13 Відповісти
мало им власти было, решили все захватить

хотя что през в открытую управляет своей шайкой парламенте, которые обязывают голосовать все как один, уже предмет расследования
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06.10.2021 11:15 Відповісти
 
 