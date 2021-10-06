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Арахамія про напад на журналістів в "Укрексімбанку": Від фракції напишемо лист наглядовій раді. Не почують - звернемося до правоохоронців

Арахамія про напад на журналістів в

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія засуджує поведінку представників "Укрексімбанку" щодо журналістів "Схем".

Про це він заявив сьогодні у кулуарах Ради, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

На думку Арахамії, голова банку Євген Мецгер має піти у відставку.

"Звільняє його незалежна наглядова рада, яка і призначала. Я вважаю, що він сам має написати заяву і піти у відставку. Ми не можемо впливати на незалежну наглядову раду, але я вважаю, що він має зробити те, що вимагає суспільство", - зазначив Арахамія.

Глава фракції "СН" вважає, що в ситуації, що склалася, є дві сторони: "спочатку ми будуємо незалежні інституції, як незалежні наглядові ради, з іншого боку, - ми як політики не маємо права втручатися в їхню роботу, а від нас це вимагають. Але ми від фракції напишемо лист, якщо нас не почують, ми звернемося в правоохоронні органи. Це можуть розцінити як тиск, але я вважаю, що це буде тиск в інтересах суспільства".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Монастирський про напад на журналістів в "Укрексімбанку": Розслідування не забере багато часу. Така поведінка є неприпустимою

Зазначимо, що голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.

Автор: 

журналістика (1760) напад (1125) Укрексімбанк (478) Арахамія Давид (1104) Слуга народу (2813) Мецгер Євген (103)


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Топ коментарі
+3
Общая сумма выданная по схеме "Укрэксимбанка" "Укравтодору" - 18,55 млрд. гривен.


Почему так наглеет глава "Укрэксимбанка" Женя Мецгер, позволяющий себе избивать журналистов в государственном банке страны?
Глава "Укрэксимбанка" Женя Мецгер - важный человек для Зеленского. "Укрэксимбанка" - это главная обнальная контора для добычи денег на дорожные аферы в Украине. Схема проста - берется рефинанс в НБУ, покупаются бумажки долговых обязательств "Укравтодора" и отдают реальные деньги на распил. Украина с этого имеет долг госпредприятия перед госбанком, инфляцию и деньги уведенные в очередные офшоры. И дороги - на ремонт которых уже закладывают деньги в бюджет

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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06.10.2021 10:51
+2
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06.10.2021 10:59
+1
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06.10.2021 10:51
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06.10.2021 10:51 Відповісти
Вот ЗЕленые лошары, отняли у оператора камеру, нажали Delete и счастливы что удалили все компрометирующие записи. Но фокус в том что сегодня, даже школьник знает как восстановить удаленные записи. Я сам когда то случайно после поездки по замкам удалил все фото - но потом скачал специальную прогу и все восстановил...
У вояк кстати к компьютерному оборудованию прилагается специальная кувалда чтобы если есть опасность захвата оборудования врагом расплющить все винчестеры и флешки - тогда точно никто ничего не восстановит...)))
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06.10.2021 10:57 Відповісти
Общая сумма выданная по схеме "Укрэксимбанка" "Укравтодору" - 18,55 млрд. гривен.


Почему так наглеет глава "Укрэксимбанка" Женя Мецгер, позволяющий себе избивать журналистов в государственном банке страны?
Глава "Укрэксимбанка" Женя Мецгер - важный человек для Зеленского. "Укрэксимбанка" - это главная обнальная контора для добычи денег на дорожные аферы в Украине. Схема проста - берется рефинанс в НБУ, покупаются бумажки долговых обязательств "Укравтодора" и отдают реальные деньги на распил. Украина с этого имеет долг госпредприятия перед госбанком, инфляцию и деньги уведенные в очередные офшоры. И дороги - на ремонт которых уже закладывают деньги в бюджет

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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06.10.2021 10:51 Відповісти
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06.10.2021 10:55 Відповісти
янык о стоматологом и арбузовым как-то воровали, но красиво, а эти скоро мешками бабло в открытую через проходную выносить будут....чего только стоят пачки от упаковки долларовых купюр в мусорке зрады...
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06.10.2021 10:57 Відповісти
Вже набили оскому з цим банком. Кожен банк це - організоване злочинне угрупування і нічого дивуватись.
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06.10.2021 10:53 Відповісти
А кожен сєльсовєт - це не злочинне угруповання хіба?
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06.10.2021 11:36 Відповісти
Джон Браун розійшовся останнім часом...навіть затмеваєт Єрмака своєю активністю))
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06.10.2021 10:54 Відповісти
Все ,чтоб забыли,шо зекрыса приват грабила)
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06.10.2021 11:04 Відповісти
"....у слуги народа есть одна свобода вьібора: бьіть пидаром у клоуна, или клоуном у ******....."(с) - Б.Процишин
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06.10.2021 10:54 Відповісти
Если во время переворота замены спикера Верховной Рады (для каких то целей) бросить на стол дохлую кошку. То все переключатся на обсуждение этого ШОКИРУЮЩЕГО преступления.
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06.10.2021 10:56 Відповісти
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06.10.2021 10:59 Відповісти
Да не забудем мы,что зекрыса ограбила приват и не платит налоги,земакака)
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06.10.2021 11:03 Відповісти
Абхазский отброс мурыжит лохов
Вопрос в кредитах для зеленского
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06.10.2021 11:04 Відповісти
Ну вот опять печальный сурикат всех идиотами считает. Какой, нах, "независимый набсовет"? Какой, нах, "мы обратимся"? Какой, нах, "сам должен уйти в отставку"!
Там 100% уголовка! Причем не одна статья.
Закон - врагам, друзьям ...
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06.10.2021 11:04 Відповісти
Ну навіщо так напружувати "інтелект", простіше написати в "Спортлото".
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06.10.2021 11:05 Відповісти
...в русскоязычном "Укрэксимбанке"
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06.10.2021 11:06 Відповісти
Ара хамия не имеет право находиться в ВР, это очередная преступная креатура комуняки Зе, как и все фээсбэшное кодло ОП.
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06.10.2021 11:08 Відповісти
А що, правоохоронці без команди і наказу хломідії не зобов'язані порушити справу?
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06.10.2021 11:11 Відповісти
Зарано Схеми виклали відео потрібно було дати час на те щоб Зелені почали відмазувати свого банкіра
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06.10.2021 11:12 Відповісти
Але ми від фракції напишемо лист, якщо нас не почують, ми звернемося в правоохоронні органи. Джерело:

довбойоб, те, що зробив цей мецгер, це кримінальне правопорушення відповідальність за яке передбачена ст. 171 ККУ. кримінальне провадженняВЖЕ має бути порушене.
тож, листи свої запхай в те місце в яке ******** пхати папірці ківа.
власне, вашим папірцям місце саме там.
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06.10.2021 11:33 Відповісти
Угу, пишите сразу в Спортлото....
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06.10.2021 11:36 Відповісти
Какое письмо, УБЛЮДОК?... За совершённое преступление ДОЛЖНЫ БЫТЬ УВОЛЕНЫ ВСЕ, кто был причастен!!... Арахамия - самая последняя МРАЗЬ, которую попрала все нормы морали в Законодательном органе страны.
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06.10.2021 11:44 Відповісти
Фишка в том что Байден готовит сюрприз для офшорников всго Мира,атака будет внезапной в час "Х"...,по сообщениям из Госдепа,Байдену надоели ВОРы в Законе,поскольку за прошлый год только на территории США отмыли 117 ярдов долларов.... не о Британии и прочих Монако и Люксембургах...,но Трампа Байден почему то не обвинил в мягкотелости типа Трам Наш...Мацковский...
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06.10.2021 11:56 Відповісти
заявление арахиса типа "если вы не отзовётесь, мы напишем в Спортлото"???
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06.10.2021 17:33 Відповісти
верная заява.
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07.10.2021 05:40 Відповісти
 
 