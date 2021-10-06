Арахамія про напад на журналістів в "Укрексімбанку": Від фракції напишемо лист наглядовій раді. Не почують - звернемося до правоохоронців

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія засуджує поведінку представників "Укрексімбанку" щодо журналістів "Схем".

Про це він заявив сьогодні у кулуарах Ради, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

На думку Арахамії, голова банку Євген Мецгер має піти у відставку.

"Звільняє його незалежна наглядова рада, яка і призначала. Я вважаю, що він сам має написати заяву і піти у відставку. Ми не можемо впливати на незалежну наглядову раду, але я вважаю, що він має зробити те, що вимагає суспільство", - зазначив Арахамія.

Глава фракції "СН" вважає, що в ситуації, що склалася, є дві сторони: "спочатку ми будуємо незалежні інституції, як незалежні наглядові ради, з іншого боку, - ми як політики не маємо права втручатися в їхню роботу, а від нас це вимагають. Але ми від фракції напишемо лист, якщо нас не почують, ми звернемося в правоохоронні органи. Це можуть розцінити як тиск, але я вважаю, що це буде тиск в інтересах суспільства".

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Зазначимо, що голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.