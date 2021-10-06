"Слуга народу" Арахамія про відсутність порядку денного Ради: Раніше у нас з Разумковим не було ніяких регламентних протиріч

Фракція "Слуга народу" закликала спікера Дмитра Разумкова скликати Погоджувальну раду, щоб визначити порядок денний парламенту.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів журналістам в кулуарах Верховної Ради голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія.

Однак, за його словами, цього не відбулося.

"І як нас інформує оточення (спікера. - Ред.) ніхто і не збирається. Просто заблокували", - підкреслив глава фракції "СН".

Він зазначив, що в понеділок спікер не поставив на голосування пропозиції фракції, сказавши, що їх потрібно подавати не за тиждень, а за місяць.

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"Хоча два роки ми працювали за пропозиціями на тиждень. Після цього сказав, що ваші пропозиції нелегітимні, тому я ставлю на голосування якісь інші. Вони не були проголосовані. Тому сталася ситуація, коли порядку денного взагалі немає", - пояснив політик.

Відповідаючи на питання, чому раніше не виникало подібних ситуацій, він заявив, що тоді спікер був в команді "слуг народу".

"Тоді ми завчасно обговорювали всі законопроєкти, які потрібно було поставити на голосування. Він вносив до порядку денного. У нас не було ніяких регламентних протиріч", - резюмував Арахамія.