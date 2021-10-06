"Слуга народу" Арахамія про відсутність порядку денного Ради: Раніше у нас з Разумковим не було ніяких регламентних протиріч
Фракція "Слуга народу" закликала спікера Дмитра Разумкова скликати Погоджувальну раду, щоб визначити порядок денний парламенту.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів журналістам в кулуарах Верховної Ради голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія.
Однак, за його словами, цього не відбулося.
"І як нас інформує оточення (спікера. - Ред.) ніхто і не збирається. Просто заблокували", - підкреслив глава фракції "СН".
Він зазначив, що в понеділок спікер не поставив на голосування пропозиції фракції, сказавши, що їх потрібно подавати не за тиждень, а за місяць.
"Хоча два роки ми працювали за пропозиціями на тиждень. Після цього сказав, що ваші пропозиції нелегітимні, тому я ставлю на голосування якісь інші. Вони не були проголосовані. Тому сталася ситуація, коли порядку денного взагалі немає", - пояснив політик.
Відповідаючи на питання, чому раніше не виникало подібних ситуацій, він заявив, що тоді спікер був в команді "слуг народу".
"Тоді ми завчасно обговорювали всі законопроєкти, які потрібно було поставити на голосування. Він вносив до порядку денного. У нас не було ніяких регламентних протиріч", - резюмував Арахамія.
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Что всё?
А надо было раньше просить
Так я же сразу извинился…
- Молоросьня! - вас это не напрягает?
- хотя шут хотя бы родился и вырос здесь и имеет хоть какое то право представлять всех дураков
уже и не скрывают