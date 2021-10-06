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Новини Відставка Разумкова
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"Слуга народу" Арахамія про відсутність порядку денного Ради: Раніше у нас з Разумковим не було ніяких регламентних протиріч

Фракція "Слуга народу" закликала спікера Дмитра Разумкова скликати Погоджувальну раду, щоб визначити порядок денний парламенту.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів журналістам в кулуарах Верховної Ради голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія.

Однак, за його словами, цього не відбулося.

"І як нас інформує оточення (спікера. - Ред.) ніхто і не збирається. Просто заблокували", - підкреслив глава фракції "СН".

Він зазначив, що в понеділок спікер не поставив на голосування пропозиції фракції, сказавши, що їх потрібно подавати не за тиждень, а за місяць.

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"Хоча два роки ми працювали за пропозиціями на тиждень. Після цього сказав, що ваші пропозиції нелегітимні, тому я ставлю на голосування якісь інші. Вони не були проголосовані. Тому сталася ситуація, коли порядку денного взагалі немає", - пояснив політик.

Відповідаючи на питання, чому раніше не виникало подібних ситуацій, він заявив, що тоді спікер був в команді "слуг народу".

"Тоді ми завчасно обговорювали всі законопроєкти, які потрібно було поставити на голосування. Він вносив до порядку денного. У нас не було ніяких регламентних протиріч", - резюмував Арахамія.

Автор: 

ВР (14974) Арахамія Давид (1104) Разумков Дмитро (1527)


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Топ коментарі
+4
Коротко о главном: законопроект №5600, запущенный по сокращенной спецпроцедуре, предполагает увеличение налога на недвижимость и с/х производителей. Вот зебилье приколется
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06.10.2021 10:57
+1
А должно, после президента Украины еврея?
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06.10.2021 11:04
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на фото собрание коксо-химов?
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06.10.2021 10:57 Відповісти
Коротко о главном: законопроект №5600, запущенный по сокращенной спецпроцедуре, предполагает увеличение налога на недвижимость и с/х производителей. Вот зебилье приколется
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06.10.2021 10:57 Відповісти
Всё
Что всё?
А надо было раньше просить
Так я же сразу извинился…
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06.10.2021 10:58 Відповісти
ХамоГомия...гибрид Петуха с Дауном.
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06.10.2021 10:58 Відповісти
абхаз Давид Арахамия 5 лет назад получил украинское гражданство и не стесняясь ни капли рассказывает всей Украине как ей жить

- Молоросьня! - вас это не напрягает?
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06.10.2021 10:59 Відповісти
А должно, после президента Украины еврея?
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06.10.2021 11:04 Відповісти
- ну да вообще то
- хотя шут хотя бы родился и вырос здесь и имеет хоть какое то право представлять всех дураков
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06.10.2021 11:07 Відповісти
Не спорю, но истины ради признаем, что сложно представить себе президента Израиля Петю Петренко, где-бы он ни родился
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06.10.2021 12:02 Відповісти
неа, он же свой банабак, топящий по-беспределу, как приянто в русне и у абизян...
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06.10.2021 11:05 Відповісти
Зелений бедлам від трускавецьких проффесіоналів. Содом і Гоморра.
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06.10.2021 11:05 Відповісти
Неееее. Разумков совсем за кресло не держится. От слова "вообще".
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06.10.2021 11:05 Відповісти
а зачем ему помогать тем кто его прокинул
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06.10.2021 11:09 Відповісти
Верно. +нужно раскрутить свой рейтинг перед уходом, а скандал - идеальное время.
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06.10.2021 11:23 Відповісти
что их нужно подавать не за неделю, а за месяц. Хотя два года мы работали по предложениям на неделю.

уже и не скрывают
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06.10.2021 11:07 Відповісти
Скотный двор готовится менять козла на барана, ишак в другой ипостаси.
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06.10.2021 11:11 Відповісти
Всё нормально, сначала сделали, потом "репу чешут" , а , чегоже такая хреновня получилась....
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06.10.2021 11:53 Відповісти
да и правильно, на хрена задрачиваться умными речами, шо хотим и как хотим, народ нам дал добро.
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06.10.2021 12:21 Відповісти
 
 