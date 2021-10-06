П'ять країн ЄС закликали вжити термінових заходів для стримування зростання цін на газ
Франція, Іспанія і три інші європейські країни закликали Європейський Союз вжити термінових заходів, щоб обмежити зростання цін на газ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
Міністри фінансів Франції, Іспанії, Греції, Чехії та Румунії виступили зі спільною заявою з проханням до Європейського Союзу розробити інструментарій, щоб "негайно реагувати на різкий стрибок цін".
Вони закликали провести розслідування газового ринку, заявивши, що країни блоку повинні скоординувати купівлі газу, а також закликали до перегляду структури енергетичних ринків.
"Європейські уряди щосили намагаються відреагувати на різкий стрибок цін на газ, який загрожує відкинути громадян в енергетичну бідність, прискорити інфляцію і підірвати відновлення після пандемії", - йдеться в повідомленні.
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сп2 получит сертификат,
европа - газ, а
украина - заверения
Берлин будет выплачивать пенсии евреям, выжившим во Второй мировой войне
она подстегнет к ветрякам, солнцу, водороду и автономности
Надо же. Тоесть МВФ и те Ахметовы и Петьки кто советуют повысить для украинцев тарифы хотят ввергнуть граждан Украины в энергетическую бедность, подстегнуть инфляцию и подорвать восстановление после пандемии"
А вот восстановление после пандемии не грозит пока, в людных местах так и снуют те же самые граждане с высунутым из маски клювом или вообще без оной, разнося среди приличных людей заразу.
на Германиюшрёдер и муркель - за это бораны четыре (!) раза переизбирали кремлёвскую лярву канцлером...
Вот что это за текст «Франция, Испания и три другие европейские страны призвали Европейский союз принять срочные меры, чтобы ограничить рост цен на газ. Источник: » ??
ТРИ ДРУГИЕ ???????
почему бы не начать сразу с нижней строчки
«Министры финансов Франции, Испании, Греции, Чехии и Румынии выступили с совместным заявлением с просьбой к Европейскому союзу разработать инструментарий, чтобы "немедленно реагировать на резкий скачок цен". Источник: »
а медіакілерством заробити легше - проте лиш один раз...
а сейчас какие будут потери при закупке по такой цене
Газ - это оружие, которым РФ упорно и неуклонно отжимает себе всю Зап.Европу. Зап.Европа сейчас как никогда слаба - выстрелила себе в ноги методом "ковида". Сталин не смог взять Европу силой. РФ возьмёт её газом, учитывая что Штаты вообще вышли из игры, ввиду наличия в Б.Д. сенильного старика.
Еврокомиссары захотели сделать из газа чисто биржевой товар - эти наивные ребята почему-то считали, что газовый рынок всегда будет "рынком покупателя", когда предложение превышает спрос. Сейчас Европе не хватает 18-20 млрд кубов газа, это 4% от потребления и мы видим биржевую панику. Кроме того, на биржевой газовый рынок потянулись и биржевые спекулянты с их играми в бумажные фьючерсы. Нынешняя паника во многом обусловлена принудительным закрытием шортов по маржин-коллам в условиях дефицита газа. Шорты скоро кончатся, кончится и это ценовое безумие (сегодня уже газ по $1800) и цены резко упадут - резко, это где-то до $500. Называется это - биржевая фигура "шип".
Третье и, наверное, самое важное - ну нельзя бесконечно заниматься эмиссией, чем ФРС и Евробанк увлеченно занимаются аж с 2008г. Возможности эмиссионного стимулирования экономики окончательно исчерпаны, нарисованные доллары и евро прорвались из рынка акций (помните о состоянии Маска и Безоса в 200 виртуальных ярдов) на потребительский рынок.
В общем, перспективы мировой экономики крайне печальны. Похоже, к нынешней мировой финансово-эеономической системе заглянула в гости пушистая северная лисичка. Плохо будет всем, но хуже всего нынешним бенефициарам системы, а также слабым экономикам.
они там совсем уже выродились
ЛИЦЕМІРИ СРАНі!!!