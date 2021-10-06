П'ять країн ЄС закликали вжити термінових заходів для стримування зростання цін на газ

Франція, Іспанія і три інші європейські країни закликали Європейський Союз вжити термінових заходів, щоб обмежити зростання цін на газ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Міністри фінансів Франції, Іспанії, Греції, Чехії та Румунії виступили зі спільною заявою з проханням до Європейського Союзу розробити інструментарій, щоб "негайно реагувати на різкий стрибок цін".

Вони закликали провести розслідування газового ринку, заявивши, що країни блоку повинні скоординувати купівлі газу, а також закликали до перегляду структури енергетичних ринків.

"Європейські уряди щосили намагаються відреагувати на різкий стрибок цін на газ, який загрожує відкинути громадян в енергетичну бідність, прискорити інфляцію і підірвати відновлення після пандемії", - йдеться в повідомленні.

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