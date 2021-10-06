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П'ять країн ЄС закликали вжити термінових заходів для стримування зростання цін на газ

П'ять країн ЄС закликали вжити термінових заходів для стримування зростання цін на газ

Франція, Іспанія і три інші європейські країни закликали Європейський Союз вжити термінових заходів, щоб обмежити зростання цін на газ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Міністри фінансів Франції, Іспанії, Греції, Чехії та Румунії виступили зі спільною заявою з проханням до Європейського Союзу розробити інструментарій, щоб "негайно реагувати на різкий стрибок цін".

Вони закликали провести розслідування газового ринку, заявивши, що країни блоку повинні скоординувати купівлі газу, а також закликали до перегляду структури енергетичних ринків.

"Європейські уряди щосили намагаються відреагувати на різкий стрибок цін на газ, який загрожує відкинути громадян в енергетичну бідність, прискорити інфляцію і підірвати відновлення після пандемії", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Побито черговий рекорд: ціна на газ у Європі досягла $ 1594/тис. куб. м

Автор: 

газ (10429) Європа (1811) Євросоюз (13406)


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Топ коментарі
+14
Очнулись? Очень оперативно.
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06.10.2021 11:03
+14
И ***** не забудьте пригласить. Придурки. Еще и нам советы дают как нужно повышать тарифы и цены на енергоносители
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06.10.2021 11:09
+8
_Кремлёвские кроты и полезные идиоты лишили Германию АЭС и надели на страну ошейник с поводком, который держит кремль. Сногшибательно поработали на Германию шрёдер и муркель - за это бораны четыре (!) раза переизбирали кремлёвскую лярву канцлером...
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06.10.2021 11:25
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Очнулись? Очень оперативно.
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06.10.2021 11:03 Відповісти
Нет не очнулись, т.к. "давайте что-то делать" - это лозунг.
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06.10.2021 11:13 Відповісти
Немцы радуются ......
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06.10.2021 11:03 Відповісти
Це робота фрау Штазі Меркель .
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06.10.2021 11:27 Відповісти
"Никакой политики , надо учитывать Бундес интересы ... !
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06.10.2021 11:30 Відповісти
Привязали цены спот на газ😀 а чё там Гирмания молчит?
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06.10.2021 11:04 Відповісти
и это будет сертификация сп2)))
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06.10.2021 11:04 Відповісти
штайнмайер приехает в киев за формулу спросить и подскажет, чтобы украина не сильно раздувала вопрос транзита перед лицом реальной угрозы европе...и
сп2 получит сертификат,
европа - газ, а
украина - заверения
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06.10.2021 11:14 Відповісти
ну да, надо срочно выдать разрешительные документы на СП2 а то через недельку 2000 а к морозам 5000))
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06.10.2021 11:36 Відповісти
перед США падайте на куліна, лохи!
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06.10.2021 11:06 Відповісти
И ***** не забудьте пригласить. Придурки. Еще и нам советы дают как нужно повышать тарифы и цены на енергоносители
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06.10.2021 11:09 Відповісти
Німці нехай працюють з урусами, а Португалія, Іспанія і Франція могли б спокійно отримувати американський та катарський газ на Атлантичному узбережжі...
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06.10.2021 11:09 Відповісти
...і па етаму -
Берлин будет выплачивать пенсии евреям, выжившим во Второй мировой войне
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06.10.2021 11:09 Відповісти
В частности, все они начнут получать пожизненную ежемесячную пенсию в размере 375 евро (435 долларов) задним числом с июля.



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06.10.2021 11:10 Відповісти
Чтобы победить коммуналку нужно просто перестать платить!!!
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06.10.2021 11:09 Відповісти
Давай ми тобі зараплату пару місяців не виплатимо , але ти все одно повинен плідно працювати
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06.10.2021 14:25 Відповісти
А зачем Европе газ? Крутите ветряки или педали
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06.10.2021 11:11 Відповісти
эта ситуация создана для ввода в действие сп2, но
она подстегнет к ветрякам, солнцу, водороду и автономности
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06.10.2021 11:19 Відповісти
один такой советчик уже был, с батутом )
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06.10.2021 11:34 Відповісти
"Европейские правительства изо всех сил пытаются отреагировать на резкий скачок цен на газ, который грозит ввергнуть граждан в энергетическую бедность, подстегнуть инфляцию и подорвать восстановление после пандемии"

Надо же. Тоесть МВФ и те Ахметовы и Петьки кто советуют повысить для украинцев тарифы хотят ввергнуть граждан Украины в энергетическую бедность, подстегнуть инфляцию и подорвать восстановление после пандемии"
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06.10.2021 11:14 Відповісти
Граждане Украины сами себя ввергли, и не только в энергетическую бедность, дебильно ставя галки в бюллетенях уже 30 лет, зато гречку пару раз поели нахаляву...
А вот восстановление после пандемии не грозит пока, в людных местах так и снуют те же самые граждане с высунутым из маски клювом или вообще без оной, разнося среди приличных людей заразу.
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06.10.2021 11:23 Відповісти
_Когда до таких как ты дойдёт, что выборы в Украине - это разводняк, напёрстки олигархов?! Видимо никогда, раз до сих пор не дошло.
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06.10.2021 11:29 Відповісти
Было и будет! Сын мой... И ныне, и присно и во-веки веков! Аминь!
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06.10.2021 11:48 Відповісти
Чушь пишешь, рагуль. Доводилось бывать председателем уик, мою цифру никто не подделал, все на сайте цвк, наверно, до сих пор, а обилие быдла видно каждый день.
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06.10.2021 12:29 Відповісти
Да ты идиот... Всё ясно.
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06.10.2021 12:53 Відповісти
Предлагаю срочно прийняти Грузію до ЄС , для распіванія Боржомі в гігантських колічєствах в таких ситуаціях.
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06.10.2021 11:19 Відповісти
Поздно Сара пить боржоми...)
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06.10.2021 11:44 Відповісти
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06.10.2021 11:22 Відповісти
Они специалисты? Не пригоден? Ну тоже хорошо. Тогда покупайте газ по 1600. Что так что так Газпром в шоколаде))
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06.10.2021 11:43 Відповісти
Скiльки попкорну куплять? трe ж приготуватися до мильноi опeри з розмiр санта бабари.
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06.10.2021 11:22 Відповісти
_Кремлёвские кроты и полезные идиоты лишили Германию АЭС и надели на страну ошейник с поводком, который держит кремль. Сногшибательно поработали на Германию шрёдер и муркель - за это бораны четыре (!) раза переизбирали кремлёвскую лярву канцлером...
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06.10.2021 11:25 Відповісти
Редактор, ну где учились ваши журналисты ?

Вот что это за текст «Франция, Испания и три другие европейские страны призвали Европейский союз принять срочные меры, чтобы ограничить рост цен на газ. Источник: » ??

ТРИ ДРУГИЕ ???????

почему бы не начать сразу с нижней строчки
«Министры финансов Франции, Испании, Греции, Чехии и Румынии выступили с совместным заявлением с просьбой к Европейскому союзу разработать инструментарий, чтобы "немедленно реагировать на резкий скачок цен". Источник: »
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06.10.2021 11:31 Відповісти
хороші журналісти, а особливо хороші редактори довго ростуть, тому дорого коштують
а медіакілерством заробити легше - проте лиш один раз...
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06.10.2021 11:42 Відповісти
гогда газ был дешевый зельць осыпал бабками с бюджета фирмочки своих друзей

а сейчас какие будут потери при закупке по такой цене
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06.10.2021 11:33 Відповісти
В мире начался дефицит газа. Стремительно растёт потребление в Китае и Бразилии. Китай вообще планирует в 2030 покупать более 1 трильёна кубов, в 5 раз больше чем сегодня. Так что цена газа будет полюбому высокой. Пора думать, чем заменять газ. Та и транзита после 2024 ч\з Украину уже не будет, всё к тому идёт.
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06.10.2021 11:41 Відповісти
Пусть скажут нашим, что бы на подсолнечное масло сдержали..... Говорят, что афигительный урожай в Украине на него
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06.10.2021 11:46 Відповісти
Tю. Эти бараны ничего не поняли.
Газ - это оружие, которым РФ упорно и неуклонно отжимает себе всю Зап.Европу. Зап.Европа сейчас как никогда слаба - выстрелила себе в ноги методом "ковида". Сталин не смог взять Европу силой. РФ возьмёт её газом, учитывая что Штаты вообще вышли из игры, ввиду наличия в Б.Д. сенильного старика.
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06.10.2021 11:55 Відповісти
Основная проблема в том, что политики не отвечают за свои действия. Нынешний ужас с ценами на газ в Европе (а следом потихоньку и нефть подтягивается), это следствие действий шаловливых ручек еврокомиссаров. Причем еврокомиссаров из прошлого состава Еврокомиссии (нынешние намного глупее, сравните, например, Юнкера с нынешней дурой Урсулой).
Еврокомиссары захотели сделать из газа чисто биржевой товар - эти наивные ребята почему-то считали, что газовый рынок всегда будет "рынком покупателя", когда предложение превышает спрос. Сейчас Европе не хватает 18-20 млрд кубов газа, это 4% от потребления и мы видим биржевую панику. Кроме того, на биржевой газовый рынок потянулись и биржевые спекулянты с их играми в бумажные фьючерсы. Нынешняя паника во многом обусловлена принудительным закрытием шортов по маржин-коллам в условиях дефицита газа. Шорты скоро кончатся, кончится и это ценовое безумие (сегодня уже газ по $1800) и цены резко упадут - резко, это где-то до $500. Называется это - биржевая фигура "шип".
Третье и, наверное, самое важное - ну нельзя бесконечно заниматься эмиссией, чем ФРС и Евробанк увлеченно занимаются аж с 2008г. Возможности эмиссионного стимулирования экономики окончательно исчерпаны, нарисованные доллары и евро прорвались из рынка акций (помните о состоянии Маска и Безоса в 200 виртуальных ярдов) на потребительский рынок.
В общем, перспективы мировой экономики крайне печальны. Похоже, к нынешней мировой финансово-эеономической системе заглянула в гости пушистая северная лисичка. Плохо будет всем, но хуже всего нынешним бенефициарам системы, а также слабым экономикам.
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06.10.2021 12:12 Відповісти
выражаем озабоченность! - сосите у ***** со своим северным потоком, лохи
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06.10.2021 12:22 Відповісти
Да, озабоченность, гэры
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06.10.2021 12:27 Відповісти
Спочатку, треба висловити "глибоке занепокоєння".
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06.10.2021 12:31 Відповісти
вспоминается ответ от депутата предыдущего созыва, на проблему роста цен и обеднения населения - "зарабатывайте больше !"
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06.10.2021 13:17 Відповісти
комиссия примет решение срочно отсосать путину.
они там совсем уже выродились
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06.10.2021 13:30 Відповісти
А почему США не везет свой сжиженный газ? новости о поставках сжиженного газа из США датируются не позднее марта 2021 года. а потом... тишина. а шо такое
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06.10.2021 13:31 Відповісти
Весь сжиженный газ из США, Катара и Австралии пошел, во-первых, в Китай, где сейчас энергетический кризис и китайцы готовы купить любые объемы газа по любым ценам - эмиссионных долларов у них как у дурака махорки. Кроме них массу газа закупают и их соседи: Индия, Корея и Япония. В результате в Юго-Восточной Азии ещё месяц назад газ стоил по 1200 баксов. Во-вторых, в Бразилии засуха, а там основную часть электроэнергии дают ГЭС. Уровень воды в водохранилищах в Бразилии упал - бразилы стали сосать газ. В первую очередь - американский (ближе). В-третьих, цена газа поднялась и в Америке - вчера вечером на Henry Hub газ стоил $6,24 за миллион BTU. Это $176 за 100 кубов, а его ещё надо сжижать, перевозить и разжижать, плюс ещё прибыль получить. К тому же Байден недавно поднасрал американским сланцевикам - запретил аренду федеральных земель для фрекинга, ибо фрекинг вредит американской же экологии. В результате неделю назад американская ассоциация потребителей энергии (это, в основном, производители химической продукции и продовольственных товаров) призвала ограничить экспорт газа из США, ибо самим надо!
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06.10.2021 13:50 Відповісти
6,24 доллара за миллион BTU, это, конечно, 176 долларов за 1000 кубов газа - прошу прощения.
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06.10.2021 13:57 Відповісти
А куда делся сжиженный сланцевый газ из США, который должен был заменить российский, планировавшийся к поставке по СП2?
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06.10.2021 13:58 Відповісти
Коли в європі газ дорогий, то уряд має "стримувати", а як в Україні, то уряд має підвищити ціну для населення, бо інакше МВФ грошей не позичить грошей???

ЛИЦЕМІРИ СРАНі!!!
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06.10.2021 13:59 Відповісти
Нічого - довго запрягають ..., але якщо таки поїдуть - Раші мало не здасться
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06.10.2021 14:32 Відповісти
забегали озабоченные и обеспокоенные. с ведрами к ***** будут в очередь выстраиваться? за газом.
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06.10.2021 16:10 Відповісти
 
 