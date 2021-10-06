Арахамія про відставку Разумкова: 240 "За" очікую на табло. "Довіра" і "За майбутнє" за голосування нічого не отримають

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія припускає, що за зняття спікера ВР Дмитра Разумкова буде 240 голосів.

Про це він заявив сьогодні в кулуарах ВР, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

За словами Арахамії, йдеться "про загальну картину на табло".

Відповідаючи на запитання, чи правда те, що депутатам пропонують гроші за голосування з цього питання, про що говорять у кулуарах ВР, глава фракції "СН зазначив: "люди багато чого говорять, я, наприклад, чув, що комусь пропонують по 100 тис. доларів за неголосування", - заявив Арахамія.

"240 я очікую на табло", - додав парламентарій.

Говорячи про те, що отримають групи "Довіра" і "За майбутнє" за голосування щодо відставки спікера, він сказав: "нічого не отримають. Вчора в залі я з ними розмовляв, не на цю тему, а про процедуру голосування (за законопроєкт 5600 . - Ред.). Я разом з ними підписував документи".

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Як повідомлялося, депутатська фракція "Слуга народу" зібрала сумарно майже 190 підписів за ініціювання відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. Збір підписів відбувався на виїзному засіданні фракції в суботу у Трускавці.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що фракція "Слуга народу" в Трускавці почала збір підписів за відкликання Дмитра Разумкова з поста спікера Верховної Ради.