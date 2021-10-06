Арахамія про відставку Разумкова: 240 "За" очікую на табло. "Довіра" і "За майбутнє" за голосування нічого не отримають
Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія припускає, що за зняття спікера ВР Дмитра Разумкова буде 240 голосів.
Про це він заявив сьогодні в кулуарах ВР, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
За словами Арахамії, йдеться "про загальну картину на табло".
Відповідаючи на запитання, чи правда те, що депутатам пропонують гроші за голосування з цього питання, про що говорять у кулуарах ВР, глава фракції "СН зазначив: "люди багато чого говорять, я, наприклад, чув, що комусь пропонують по 100 тис. доларів за неголосування", - заявив Арахамія.
"240 я очікую на табло", - додав парламентарій.
Говорячи про те, що отримають групи "Довіра" і "За майбутнє" за голосування щодо відставки спікера, він сказав: "нічого не отримають. Вчора в залі я з ними розмовляв, не на цю тему, а про процедуру голосування (за законопроєкт 5600 . - Ред.). Я разом з ними підписував документи".
Як повідомлялося, депутатська фракція "Слуга народу" зібрала сумарно майже 190 підписів за ініціювання відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. Збір підписів відбувався на виїзному засіданні фракції в суботу у Трускавці.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що фракція "Слуга народу" в Трускавці почала збір підписів за відкликання Дмитра Разумкова з поста спікера Верховної Ради.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
И ышо - Зебил - не офшорный. Таки да?
Дєвіз бил "Всє за аднавооооо"!!!
І в етам бил успєєєєєєх.
Успєх прішол - і нікаво.
Лішь я один. За всєх.
Ту-рум-ру-рум.
Смітник біля ВР. Це антиолігархічні квитанції
Кроме того это наверняка имитация, для проталкивания их кукловодом Разумкова в следующие президенты. Технология одуривания избирателей.
Надоело "выбирать" между ставленниками олигархата.