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Новини Відставка Разумкова
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Арахамія про відставку Разумкова: 240 "За" очікую на табло. "Довіра" і "За майбутнє" за голосування нічого не отримають

Арахамія про відставку Разумкова: 240

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія припускає, що за зняття спікера ВР Дмитра Разумкова буде 240 голосів.

Про це він заявив сьогодні в кулуарах ВР, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

За словами Арахамії, йдеться "про загальну картину на табло".

Відповідаючи на запитання, чи правда те, що депутатам пропонують гроші за голосування з цього питання, про що говорять у кулуарах ВР, глава фракції "СН зазначив: "люди багато чого говорять, я, наприклад, чув, що комусь пропонують по 100 тис. доларів за неголосування", - заявив Арахамія.

"240 я очікую на табло", - додав парламентарій.

Говорячи про те, що отримають групи "Довіра" і "За майбутнє" за голосування щодо відставки спікера, він сказав: "нічого не отримають. Вчора в залі я з ними розмовляв, не на цю тему, а про процедуру голосування (за законопроєкт 5600 . - Ред.). Я разом з ними підписував документи".

Також читайте: Голосування за нового спікера, швидше за все, буде в п'ятницю, - "слуга народу" Арахамія

Як повідомлялося, депутатська фракція "Слуга народу" зібрала сумарно майже 190 підписів за ініціювання відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. Збір підписів відбувався на виїзному засіданні фракції в суботу у Трускавці.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що фракція "Слуга народу" в Трускавці почала збір підписів за відкликання Дмитра Разумкова з поста спікера Верховної Ради.

Автор: 

ВР (14974) голосування (485) відставка (1464) Арахамія Давид (1104) Разумков Дмитро (1527) Слуга народу (2813)


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Топ коментарі
+10
https://ibigdan.livejournal.com/27368020.html 10 зеленят

Дєвіз бил "Всє за аднавооооо"!!!
І в етам бил успєєєєєєх.
Успєх прішол - і нікаво.
Лішь я один. За всєх.

Ту-рум-ру-рум.

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06.10.2021 11:15
+8
Розбійник який плохо чує@KVQuarantine



Смітник біля ВР. Це антиолігархічні квитанції

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06.10.2021 11:27
+7
Як же Зелі припікає Разумков.
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06.10.2021 11:09
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Мартышка рулит...
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06.10.2021 11:05 Відповісти
Ага, Абизянка хитрожопая - верим...
И ышо - Зебил - не офшорный. Таки да?
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06.10.2021 11:08 Відповісти
Правильно...... они ничего не получат, кормить хорошо надо только своих
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06.10.2021 11:09 Відповісти
Вони авансом проголосують.
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06.10.2021 11:12 Відповісти
Получит только брат ермака... погибший на восточном фронте...
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06.10.2021 11:28 Відповісти
сколько ещё терпеть инородцев проходимцев браунов? ***** лемур иди *********** торгуй падла! Тварь обвинило всех наших предков что воры и коррупционеры, генокод такой! и *** все ещё в Раде?!
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06.10.2021 11:09 Відповісти
В генокодах этих инородцев во много раз больше коррупции, воровства чем в украинцев. Во всяком случае, там где они являются нацменьшинствами.
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06.10.2021 11:44 Відповісти
Як же Зелі припікає Разумков.
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06.10.2021 11:09 Відповісти
Слишком вумный. Як вутка...
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06.10.2021 11:40 Відповісти
а будет прикольно,если дебилы из "Довіри" и "За майбутнє" проголосують "ЗА",и ничего за это не получат))))))))))))))
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06.10.2021 11:10 Відповісти
Альтруїсти, мля...
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06.10.2021 11:13 Відповісти
Не получат...потому что УЖЕ получили...
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06.10.2021 11:14 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27368020.html 10 зеленят

Дєвіз бил "Всє за аднавооооо"!!!
І в етам бил успєєєєєєх.
Успєх прішол - і нікаво.
Лішь я один. За всєх.

Ту-рум-ру-рум.

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06.10.2021 11:15 Відповісти
В моральном плане, может , и ничего, а в материальном вы им уже авансом отстегнули !!!
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06.10.2021 11:18 Відповісти
Арахамия - кошелек Бени? Откуда он знает кто и сколько получил ?
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06.10.2021 11:21 Відповісти
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06.10.2021 11:21 Відповісти
Ця слуга так дратує...
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06.10.2021 11:26 Відповісти
Розбійник який плохо чує@KVQuarantine



Смітник біля ВР. Це антиолігархічні квитанції

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06.10.2021 11:27 Відповісти
Меня не интересуют разборки среди СН. Разумков кроме того, что он вумный на фоне многих СН, не имеет никаких преимуществ в главном. Он голосовал так же как и они за все антинародные законы.

Кроме того это наверняка имитация, для проталкивания их кукловодом Разумкова в следующие президенты. Технология одуривания избирателей.

Надоело "выбирать" между ставленниками олигархата.
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06.10.2021 11:54 Відповісти
" Довира", " За майбутне" , " Наш край" и прочие "проекты" это группа "шакалов Табаки" который тявкает и кормится от объедков власти , какой бы она не была. Это такая себе "группа экскорта", власть сменится и они перекочуют в другой лагерь. И все время на плаву, потому что любой, любой власти они нужны ( к сожалению) Ярким представителем этой "породы" например является "плакальщик за долю народа" Шахов ( если кто помнит завезший в Раду коронавирус с Куршавеля), с трибун говорят одно , а голосуют в унисон с властью. В этом кодле не хватает еще "радикалов вилоносца" но думаю что он скоро в Раду вернется)
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06.10.2021 12:06 Відповісти
Але бидло так хоче і з цим нічого не зробиш.
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06.10.2021 18:17 Відповісти
Уже получили. Мусорник около ВР тому доказательство
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06.10.2021 12:30 Відповісти
 
 