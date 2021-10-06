"Слуга народу" Василевська-Смаглюк про напад на журналістів в "Укрексімбанку": Вперше бачу таку реакцію. Вона свідчить про втрату берегів. Це небезпечно

Поведінка глави "Укрексімбанку" Євгена Мецгера щодо журналістів "пояснюється страхом викриття - так поводиться людина, якій є що приховувати".

Про це заявила нардепка ("СН") Ольга Василевська-Смаглюк, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо нападу на журналістів "Схеми". Журналіст-розслідувач може заходити будь-куди і записувати будь-що, якщо йдеться про здобуття інформації. Журналіст має право на прихований запис будь-яких розмов, якщо вони становлять суспільний інтерес. Журналіст має право не віддавати будь-які засоби фіксації інформації, якщо їх відбирають чи вимагають НЕ представники правоохоронних органів і НЕ в рамках кримінального провадження", - акцентувала політик.

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"Історія розбазарювання кредитних коштів державних банків - не нова. Але вперше я бачу таку реакцію з боку керівництва держбанку. Вона свідчить про втрату берегів. Це небезпечно. Ганебна поведінка очільника Укрексімбанку пояснюється банально - страхом викриття. Так поводить себе людина, якій є що приховувати. Як журналіст, я знаю і відчуваю цю поведінку. Я бачила мера-втікача Черновецького в елітних апартаментах в Ізраїлі, я "випадково" зустрічала чоловіка Юлії Тимошенко в Чехії і знімала купу його бізнес-нерухомості, я зняла елітний маєток в Ла Загалеті в Іспанії, записаний на дружину Гладковського, де відпочивали діти Петра Порошенка. Ніхто ніколи не дозволяв собі давати наказ забрати відео і "стирати це гівно". Бо гівном, насправді, є ваша репутація, а у журналіста - докази цього", - акцентувала нардепка.

"Як член комітету з питань фінансів ВР, звертаюсь до наглядовоі ради Укрексімбанку негайно зібратись та ухвалити дисциплінарне рішення по Мецгеру аж до звільнення. Кредити, навіть видані на мешканців "ДНР", рано чи пізно доведеться повертати. А от втрату свободи слова і репутацію влади не повернеш", - резюмувала Василевська-Смаглюк.





Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.