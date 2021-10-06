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Новини
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"Слуга народу" Василевська-Смаглюк про напад на журналістів в "Укрексімбанку": Вперше бачу таку реакцію. Вона свідчить про втрату берегів. Це небезпечно

Поведінка глави "Укрексімбанку" Євгена Мецгера щодо журналістів "пояснюється страхом викриття - так поводиться людина, якій є що приховувати".

Про це заявила нардепка ("СН") Ольга Василевська-Смаглюк, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо нападу на журналістів "Схеми". Журналіст-розслідувач може заходити будь-куди і записувати будь-що, якщо йдеться про здобуття інформації. Журналіст має право на прихований запис будь-яких розмов, якщо вони становлять суспільний інтерес. Журналіст має право не віддавати будь-які засоби фіксації інформації, якщо їх відбирають чи вимагають НЕ представники правоохоронних органів і НЕ в рамках кримінального провадження", - акцентувала політик.

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"Історія розбазарювання кредитних коштів державних банків - не нова. Але вперше я бачу таку реакцію з боку керівництва держбанку. Вона свідчить про втрату берегів. Це небезпечно. Ганебна поведінка очільника Укрексімбанку пояснюється банально - страхом викриття. Так поводить себе людина, якій є що приховувати. Як журналіст, я знаю і відчуваю цю поведінку. Я бачила мера-втікача Черновецького в елітних апартаментах в Ізраїлі, я "випадково" зустрічала чоловіка Юлії Тимошенко в Чехії і знімала купу його бізнес-нерухомості, я зняла елітний маєток в Ла Загалеті в Іспанії, записаний на дружину Гладковського, де відпочивали діти Петра Порошенка. Ніхто ніколи не дозволяв собі давати наказ забрати відео і "стирати це гівно". Бо гівном, насправді, є ваша репутація, а у журналіста - докази цього", - акцентувала нардепка.

"Як член комітету з питань фінансів ВР, звертаюсь до наглядовоі ради Укрексімбанку негайно зібратись та ухвалити дисциплінарне рішення по Мецгеру аж до звільнення. Кредити, навіть видані на мешканців "ДНР", рано чи пізно доведеться повертати. А от втрату свободи слова і репутацію влади не повернеш", - резюмувала Василевська-Смаглюк.

Слуга народу Василевська-Смаглюк про напад на журналістів в Укрексімбанку: Вперше бачу таку реакцію. Вона свідчить про втрату берегів. Це небезпечно 01
Слуга народу Василевська-Смаглюк про напад на журналістів в Укрексімбанку: Вперше бачу таку реакцію. Вона свідчить про втрату берегів. Це небезпечно 02

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Автор: 

журналістика (1760) напад (1125) ЗМІ (1360) Укрексімбанк (478) Василевська-Смаглюк Ольга (67) Мецгер Євген (103)


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Топ коментарі
+3
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html Хроника одного президента



‎05.‎10.‎2021

Общая сумма выданная по схеме "Укрэксимбанка" "Укравтодору" - 18,55 млрд. гривен.


Почему так наглеет глава "Укрэксимбанка" Женя Мецгер, позволяющий себе избивать журналистов в государственном банке страны?
Глава "Укрэксимбанка" Женя Мецгер - важный человек для Зеленского. "Укрэксимбанка" - это главная обнальная контора для добычи денег на дорожные аферы в Украине. Схема проста - берется рефинанс в НБУ, покупаются бумажки долговых обязательств "Укравтодора" и отдают реальные деньги на распил. Украина с этого имеет долг госпредприятия перед госбанком, инфляцию и деньги уведенные в очередные офшоры. И дороги - на ремонт которых уже закладывают деньги в бюджет .

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06.10.2021 11:19
+2
Мадама! Так он зебильные гешефты скрывает. Ышо не поняли?
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06.10.2021 11:10
+2
этот фраер в натуре ...рамсы попутал ... И у него там все сотрудники такие...Если бы операторы не ухитрились это все записать, а айтишники восстановить, то их бы еще и обвинили в хулиганстве и покушении на банковскую тайну .. и посмеялись бы. Даже если бы была только восстановленная запись без другой записи ауди ...то Венедиктова бы рассказывала что все это хфальшивка и фабрикации , Мецгер святой, а журналюги провокаторы ...и не факт что им бы самим пидозру не оголошували))
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06.10.2021 11:25
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Мадама! Так он зебильные гешефты скрывает. Ышо не поняли?
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06.10.2021 11:10 Відповісти
Чтобы не скрывал, до такого опуститься может не каждый)
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06.10.2021 11:14 Відповісти
Так оно же "богоизбранное". Чего церемониться с туземцами?
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06.10.2021 11:16 Відповісти
Это говорит о том, что конченные, на одного впятером напали, все позабирали, разбой какой-то! Журналистам с охраной ходить нужно похоже!
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06.10.2021 11:13 Відповісти
Так не теряйте же те берега!
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06.10.2021 11:15 Відповісти
Так надо было потерять,чтоб дружно вопить о журналистах,а не о госизмене зекрысы и о его грабеже привата)
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06.10.2021 11:26 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html Хроника одного президента



‎05.‎10.‎2021

Общая сумма выданная по схеме "Укрэксимбанка" "Укравтодору" - 18,55 млрд. гривен.


Почему так наглеет глава "Укрэксимбанка" Женя Мецгер, позволяющий себе избивать журналистов в государственном банке страны?
Глава "Укрэксимбанка" Женя Мецгер - важный человек для Зеленского. "Укрэксимбанка" - это главная обнальная контора для добычи денег на дорожные аферы в Украине. Схема проста - берется рефинанс в НБУ, покупаются бумажки долговых обязательств "Укравтодора" и отдают реальные деньги на распил. Украина с этого имеет долг госпредприятия перед госбанком, инфляцию и деньги уведенные в очередные офшоры. И дороги - на ремонт которых уже закладывают деньги в бюджет .

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06.10.2021 11:19 Відповісти
нарештi розворушили це осине гніздо, пiд прикриттям держави
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06.10.2021 11:20 Відповісти
За првление Мацгера, банк показал 6 млрд. убытков. Неужели ни кому это не интересно? Куда вывели деньги ?
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06.10.2021 11:20 Відповісти
cхемы по выводу денег в офшоры ЗЕ-Бени и финансированию СЕПАРОВ - остались!
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06.10.2021 11:22 Відповісти
этот фраер в натуре ...рамсы попутал ... И у него там все сотрудники такие...Если бы операторы не ухитрились это все записать, а айтишники восстановить, то их бы еще и обвинили в хулиганстве и покушении на банковскую тайну .. и посмеялись бы. Даже если бы была только восстановленная запись без другой записи ауди ...то Венедиктова бы рассказывала что все это хфальшивка и фабрикации , Мецгер святой, а журналюги провокаторы ...и не факт что им бы самим пидозру не оголошували))
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06.10.2021 11:25 Відповісти
уся украiнська школа така. вчитeлi роблять тe самe.
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06.10.2021 11:37 Відповісти
норм поведение для криворожского посредственного пацана из низшего звена банка, не надеявшегося подняться выше завотделением НИКОГДА в своей жизни, но волею судеб и решалова таки выскочившего из жопы наверх. я представляю какой гон оно устраивало на нарадах перед теми, кто гнобил его все годы..)
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06.10.2021 11:31 Відповісти
один в один украiнська школа i училки нeдоучки! вони тeж у дiтeй записи забирають тeлeфони часи смартфони що мамки дiтям у садочок одягають щоб пeдахохов послухати.
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06.10.2021 11:36 Відповісти
 
 