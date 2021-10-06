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Посол Великої Британії Сіммонс про ситуацію з "Укрексімбанком": Будь-які напади на медіа є неприпустимими

Посол Великої Британії Сіммонс про ситуацію з

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс висловила стурбованість у зв'язку з нападом підлеглих глави правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера на журналістів програми "Схеми: корупція в деталях".

У твітері вона заявила, що будь-які напади на представників медіа є неприпустимими, інформує Цензор.НЕТ.

"Стурбована повідомленнями про неналежну поведінку щодо журналістів "Радіо Свобода" з боку представників державного "Укрексімбанку". Будь-які напади на медіа є неприпустимими. Рада чути, що поліція почала розслідування", - написала Сіммонс.

Зазначимо, що голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.

Автор: 

Велика Британія (5581) журналістика (1760) напад (1125) Укрексімбанк (478) Сіммонс Мелінда (114) Мецгер Євген (103)


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шантрапа зеленська розбушувалася: ні страшно, ані смішно - гидко, як від нужі ("нужа" укр. - "воши" рос.)
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06.10.2021 11:14 Відповісти
При зеленій шушері в Украіні все можливе !
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06.10.2021 11:26 Відповісти
Зеленский ошибка лохтората
Коломойский неудачно пошутил...
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06.10.2021 11:28 Відповісти
Это не ошибка лохтората Зеленского по причине,что они все внутренне Зеленские.Будь любой из них у власти,. был бы точно таким же как наш президент, а может быть и хуже Лучшего они не заслуживают.Им не привыкать быть постоянно в дерьме и испускать то зловоние,которое концентрично исходит от сегодняшней власти. .
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06.10.2021 11:57 Відповісти
ШОТО не видно реакции Венедиктовой по поводу вопроса журналиста ПРО КРЕДИТ ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА ФИРМЕ ИЗ ДНР

АУ!!!! Сегодня среда . Скандалу несколько дней.
может Венедиктова не на своём месте ???
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06.10.2021 11:36 Відповісти
 
 