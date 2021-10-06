Посол Великої Британії Сіммонс про ситуацію з "Укрексімбанком": Будь-які напади на медіа є неприпустимими

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс висловила стурбованість у зв'язку з нападом підлеглих глави правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера на журналістів програми "Схеми: корупція в деталях".

У твітері вона заявила, що будь-які напади на представників медіа є неприпустимими, інформує Цензор.НЕТ.

"Стурбована повідомленнями про неналежну поведінку щодо журналістів "Радіо Свобода" з боку представників державного "Укрексімбанку". Будь-які напади на медіа є неприпустимими. Рада чути, що поліція почала розслідування", - написала Сіммонс.

Зазначимо, що голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.