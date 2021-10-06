Навесні 2022 року стартує будівництво обласної лікарні третього рівня у Сєверодонецьку, - ОДА

У Сєверодонецьку запущено процедуру підготовки до будівництва обласної клінічної лікарні, яка виконуватиме функції медичного закладу третього рівня на підконтрольній території області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба Луганської ОДА.

"Нам пропонували кредитні кошти, однак проєкт виявився дороговартісним. Тому було вирішено зводити в Сєверодонецьку лікарню за державний кошт", – повідомив голова ОДА Сергій Гайдай.

Тендер на розробку проєктно-кошторисної документації вже стартував, його переможця назвуть через кілька днів.

Після завершення проєкту оголосять тендер безпосередньо на виконання будівництва. За планами ОДА, це станеться взимку, а будувати нову обласну клінічну лікарню почнуть навесні 2022 року в межах президентської програми "Велике будівництво".

Нагадаємо, в червні президент Володимир Зеленський анонсував, що за програмою "Велике будівництво" в кожній області створять лікарні нового формату, які відповідатимуть рівню провідних європейських клінік.

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