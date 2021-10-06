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Навесні 2022 року стартує будівництво обласної лікарні третього рівня у Сєверодонецьку, - ОДА

Навесні 2022 року стартує будівництво обласної лікарні третього рівня у Сєверодонецьку, - ОДА

У Сєверодонецьку запущено процедуру підготовки до будівництва обласної клінічної лікарні, яка виконуватиме функції медичного закладу третього рівня на підконтрольній території області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба Луганської ОДА.

"Нам пропонували кредитні кошти, однак проєкт виявився дороговартісним. Тому було вирішено зводити в Сєверодонецьку лікарню за державний кошт", – повідомив голова ОДА Сергій Гайдай.

Тендер на розробку проєктно-кошторисної документації вже стартував, його переможця назвуть через кілька днів.

Після завершення проєкту оголосять тендер безпосередньо на виконання будівництва. За планами ОДА, це станеться взимку, а будувати нову обласну клінічну лікарню почнуть навесні 2022 року в межах президентської програми "Велике будівництво".

Нагадаємо, в червні президент Володимир Зеленський анонсував, що за програмою "Велике будівництво" в кожній області створять лікарні нового формату, які відповідатимуть рівню провідних європейських клінік.

Також дивіться: Обласний онкоцентр реконструювали на Вінниччині, - ОДА. ФОТОрепортаж

Автор: 

лікарня (1360) Сєверодонецьк (508) Велике будівництво (741) Луганська область (4878)


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Так буде старт чи це поки що фальшстарт,?
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06.10.2021 11:28 Відповісти
Дом для переселенцев в Рубежном мурыжат почти 6-ть лет... Протрубили, что этой осенью пустят троллейбусы между Лисичанском и Северодонецком... Протрубили, что построят в Севере жильё на более чем 200 квартир, про областную больницу несколько лет трубят... т.п. Трубить не больно.
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06.10.2021 14:56 Відповісти
 
 