Корнієнко про зняття обмежень на перебування журналістів у кулуарах ВР: Чому так не можна було зробити рік тому?
Перший заступник голови фракції "СН" Олександр Корнієнко вітає те, що журналістам зняли обмеження на роботу в кулуарах Ради.
Про це він заявив сьогодні журналістам, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
"Це нормальна справа. Чому так не можна було зробити рік тому, як ми з Арахамією (глава фракції СН Давид Арахамія. - Ред.) просили, не відомо. Ми не зверталися з офіційними листами, але усно говорили про це", - підкреслив Корнієнко.
Відповідаючи на запитання, чи не закриє новий спікер після приходу на посаду кулуари для журналістів, Корнієнко відзначив, що потрібно буде його про це запитати.
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