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Корнієнко про зняття обмежень на перебування журналістів у кулуарах ВР: Чому так не можна було зробити рік тому?

Корнієнко про зняття обмежень на перебування журналістів у кулуарах ВР: Чому так не можна було зробити рік тому?

Перший заступник голови фракції "СН" Олександр Корнієнко вітає те, що журналістам зняли обмеження на роботу в кулуарах Ради.

Про це він заявив сьогодні журналістам, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Це нормальна справа. Чому так не можна було зробити рік тому, як ми з Арахамією (глава фракції СН Давид Арахамія. - Ред.) просили, не відомо. Ми не зверталися з офіційними листами, але усно говорили про це", - підкреслив Корнієнко.

Відповідаючи на запитання, чи не закриє новий спікер після приходу на посаду кулуари для журналістів, Корнієнко відзначив, що потрібно буде його про це запитати.

Читайте також: Разумков зняв журналістам обмеження на кулуари: Представники ЗМІ можуть працювати на 2-му і 3-му поверхах парламенту. ДОКУМЕНТ

Автор: 

ВР (14974) журналістика (1760) ЗМІ (1360) Арахамія Давид (1104) Корнієнко Олександр (666)


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Бреше мерзотник, як дихає , дивлячись на те , як вони ,, *******"
журналістів 🙁
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06.10.2021 11:29 Відповісти
патамушта вам ответка прилетела...
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06.10.2021 11:32 Відповісти
Плесень не только мозги проела, но и память. Сам год назад объяснял журналистам, что ограничение было вызвано эпидемиологической обстановкой и общенациональным карантином.
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06.10.2021 11:59 Відповісти
брехливый подонок
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06.10.2021 12:02 Відповісти
Это вопрос самому себе?
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06.10.2021 12:52 Відповісти
Мы не обращались с официальными письмами, но устно говорили об этом", - подчеркнул Корниенко, обменивались шептунами и конвертами в туалете?
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06.10.2021 12:53 Відповісти
А почему год назад не ставил такой вопрос? Кто мешал? Не Порошенко ли?
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06.10.2021 14:29 Відповісти
 
 