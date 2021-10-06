Корнієнко про зняття обмежень на перебування журналістів у кулуарах ВР: Чому так не можна було зробити рік тому?

Перший заступник голови фракції "СН" Олександр Корнієнко вітає те, що журналістам зняли обмеження на роботу в кулуарах Ради.

Про це він заявив сьогодні журналістам, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Це нормальна справа. Чому так не можна було зробити рік тому, як ми з Арахамією (глава фракції СН Давид Арахамія. - Ред.) просили, не відомо. Ми не зверталися з офіційними листами, але усно говорили про це", - підкреслив Корнієнко.

Відповідаючи на запитання, чи не закриє новий спікер після приходу на посаду кулуари для журналістів, Корнієнко відзначив, що потрібно буде його про це запитати.

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