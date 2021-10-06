У Києві за добу зафіксували майже 800 нових випадків COVID-19, померло 11 осіб, - Кличко. КАРТА

За добу в Києві виявили 792 нові випадки захворювання на коронавірус (всього 237337), зафіксовано 11 летальних випадків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написав мер Києва Віталій Кличко.

Так, захворіли 424 жінки віком від 18 до 95 років, 267 чоловіків віком від 18 до 85 років, 50 дівчаток від 1 місяця до 17 років і 51 хлопчик від 1 до 17 років.

Також зафіксовано 11 летальних випадків від вірусу (всього 5474).

За добу в Києві госпіталізували 76 хворих на коронавірус і 235 пацієнтів з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

211 жителів Києва подолали коронавірус (загалом 221870).

Крім того, Кличко повідомив, що найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: Дніпровському (138), Деснянському (115) і в Дарницькому (113).

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