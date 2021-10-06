У Києві за добу зафіксували майже 800 нових випадків COVID-19, померло 11 осіб, - Кличко. КАРТА
За добу в Києві виявили 792 нові випадки захворювання на коронавірус (всього 237337), зафіксовано 11 летальних випадків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написав мер Києва Віталій Кличко.
Так, захворіли 424 жінки віком від 18 до 95 років, 267 чоловіків віком від 18 до 85 років, 50 дівчаток від 1 місяця до 17 років і 51 хлопчик від 1 до 17 років.
Також зафіксовано 11 летальних випадків від вірусу (всього 5474).
За добу в Києві госпіталізували 76 хворих на коронавірус і 235 пацієнтів з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.
211 жителів Києва подолали коронавірус (загалом 221870).
Крім того, Кличко повідомив, що найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: Дніпровському (138), Деснянському (115) і в Дарницькому (113).
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а, горот-хирой - взорвали всю улицу - Вермахт тушил пожары - тоже пришлось саперам взрывать соседние дома.
и не напрасно же?
Кстати, Док, вы же не дурак - вы хотя бы понимаешь шо даже Антиколорадос выдал бы о себе 5% от того шо выдал - его бы Боширов даже нашел?
А если бы 10%, то и Петров.
Плюс было даже шо свое лицо в отражении заснял - фото делал чего то вроде в метро. А баба антиколорадоса(дочь?) - в Лувре тоже отразилась - я еще резво написал там у вас - уберите фото.
ну как..... "не сотвори се кумира" это ведь не из Писсанины, это из жизни. как то так. может тебе так хорошо - "Петя" крут, а другие - лохи, но вот как было с Савченко то?
ч мразу невзлюбил ее, ненавижу когда одно и то же - и не ошибся. так и тут... кстати и Эль Мюридка есть - но она открыта, и ничо, хотя Пусина обсерает немало