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Новини Коронавірус і карантин
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У Києві за добу зафіксували майже 800 нових випадків COVID-19, померло 11 осіб, - Кличко. КАРТА

За добу в Києві виявили 792 нові випадки захворювання на коронавірус (всього 237337), зафіксовано 11 летальних випадків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написав мер Києва Віталій Кличко.

Так, захворіли 424 жінки віком від 18 до 95 років, 267 чоловіків віком від 18 до 85 років, 50 дівчаток від 1 місяця до 17 років і 51 хлопчик від 1 до 17 років.

Також зафіксовано 11 летальних випадків від вірусу (всього 5474).

За добу в Києві госпіталізували 76 хворих на коронавірус і 235 пацієнтів з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

211 жителів Києва подолали коронавірус (загалом 221870).

Крім того, Кличко повідомив, що найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: Дніпровському (138), Деснянському (115) і в Дарницькому (113).

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У Києві за добу зафіксували майже 800 нових випадків COVID-19, померло 11 осіб, - Кличко 01

Автор: 

карантин (18172) Київ (19466) Кличко Віталій (3512) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Накрило Лівий берег🙁
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06.10.2021 11:30 Відповісти
А нефіг їм було в метро шноркелі виставляти над масками.
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06.10.2021 11:46 Відповісти
так ты вроде из Днепра? че тебе Кличкоград то? Обычный дед, правда любишь "Гетьмана", что тебе до Киева то?
а, горот-хирой - взорвали всю улицу - Вермахт тушил пожары - тоже пришлось саперам взрывать соседние дома.
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06.10.2021 11:54 Відповісти
Ні Юрко , я корінний киянин , а Лівий берег Дніпра , це в Києві !
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06.10.2021 12:46 Відповісти
А, ок. Просто Антиколорадос тоже ненавидит Кличка. Даже Дубинский ездил и обсерал этого боксера.
и не напрасно же?
Кстати, Док, вы же не дурак - вы хотя бы понимаешь шо даже Антиколорадос выдал бы о себе 5% от того шо выдал - его бы Боширов даже нашел?
А если бы 10%, то и Петров.
Плюс было даже шо свое лицо в отражении заснял - фото делал чего то вроде в метро. А баба антиколорадоса(дочь?) - в Лувре тоже отразилась - я еще резво написал там у вас - уберите фото.
ну как..... "не сотвори се кумира" это ведь не из Писсанины, это из жизни. как то так. может тебе так хорошо - "Петя" крут, а другие - лохи, но вот как было с Савченко то?
ч мразу невзлюбил ее, ненавижу когда одно и то же - и не ошибся. так и тут... кстати и Эль Мюридка есть - но она открыта, и ничо, хотя Пусина обсерает немало
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06.10.2021 14:18 Відповісти
Антиваксеры и из реанимации будут верещать (если будет чем), что это "обычный грипп"
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06.10.2021 11:45 Відповісти
Конечно будем, только не из реанимации. Второй год жду горы трупов от ковида никак не дождусь. А вливать в себя не пойми что, только по причине массового обмана не собираюсь. Уважаемый Valery Greff, расскажите мне хоть одни пример, когда всю планету кололи экспериментальными препаратами безо всякой ответственности? Про массовый цирк с масками, я уже молчу, что только не носят и как попало. Сильно помогает?
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06.10.2021 11:59 Відповісти
 
 