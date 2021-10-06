Венедіктова про напад на журналістів "Схем": "Перешкоджання не вичистити з флешок - відповідальність неминуча"

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова прокоментувала напад на журналістів "Схем" в офісі "Укрексімбанку".

Про це генпрокурор повідомила у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Хочу невідкладно відреагувати на інцидент, пов'язаний з грубим застосуванням сили стосовно журналістів у офісі державного банку. В цьому питанні немає місць для роздумів - справедливе та ефективне розслідування, підозра, передача в суд, вирок.

Ми в Офісі Генпрокурора не можемо і не будемо покривати, вибачте, безумство, продемонстроване співробітниками державного банку", - наголосила Венедіктова.

За словами генпрокурора, реакція на вчинок має бути адекватною в нашій державі.

"Перешкоджання журналістам не вичистиш з флешок – відповідальність неминуча. Не змінить суті проблеми і складання повноважень. Прокурори і поліцейські активно працюють над розслідуванням цього просто неприпустимого інциденту. Вже найближчим часом відбудуться слідчі дії із потерпілим журналістом і до матеріалів має бути долучений оригінал відновленого відеозапису конфлікту. Відповідальним буде повідомлено про підозру", - додала Венедіктова.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.

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