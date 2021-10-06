Венедіктова про напад на журналістів "Схем": "Перешкоджання не вичистити з флешок - відповідальність неминуча"
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова прокоментувала напад на журналістів "Схем" в офісі "Укрексімбанку".
Про це генпрокурор повідомила у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Хочу невідкладно відреагувати на інцидент, пов'язаний з грубим застосуванням сили стосовно журналістів у офісі державного банку. В цьому питанні немає місць для роздумів - справедливе та ефективне розслідування, підозра, передача в суд, вирок.
Ми в Офісі Генпрокурора не можемо і не будемо покривати, вибачте, безумство, продемонстроване співробітниками державного банку", - наголосила Венедіктова.
За словами генпрокурора, реакція на вчинок має бути адекватною в нашій державі.
"Перешкоджання журналістам не вичистиш з флешок – відповідальність неминуча. Не змінить суті проблеми і складання повноважень. Прокурори і поліцейські активно працюють над розслідуванням цього просто неприпустимого інциденту. Вже найближчим часом відбудуться слідчі дії із потерпілим журналістом і до матеріалів має бути долучений оригінал відновленого відеозапису конфлікту. Відповідальним буде повідомлено про підозру", - додала Венедіктова.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.
Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
як це в них не вийшло - подивіться тут https://www.youtube.com/watch?v=z5F9dduqFU8&t=3s&ab_channel=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B5%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
Адам Смит@_Smithchenko
Что бы там ни произошло вначале, содержащий банковскую тайну в каждой тумбочке бэк-офис банка - крайне режимная территория с многими слоями контроля.
Журналисты не могли ворваться в кабинет предправления нахрапом. Значит, он их пригласил - а потом сорвался и пошел на скандал и уголовку.
Ігор Гаєнко@iggae
Це означає, що незабаром на журналістів відкриють кримінальну справу, а "Радіо Свобода" потрапить під санкції.
Наступного тижня філя ОП у ВР прийме закон про іноземних агентів.
Вот что бывает с командой, когда но Ермак прорвался в доверие
...Мецгер - это почти Коломойский. Он очень важный человек для Зеленского, ибо "Укрэксимбанк" - главная обнальная контора в аферах "Великого крадівництва". Общая сумма, выданная банком "Укравтодору" - 18,55 млрд. гривен.
...Схема до банальности проста: берется рефинанс в НБУ, покупаются долговые обязательства "Укравтодора" и отдаются реальные деньги на распил. Как результат - долг госпредприятия перед госбанком, инфляция и деньги, уведенные в офшоры.
А дороги... Много они построили дорог?..
как я понимаю, ответственность будет в виде премии?
хотелось бы чтобы расследование этого момента освещалось ежедневно журналистам на бриффингах , как делают в ЕС
Все ещё интереснее.
Мецгер (тот,что из Укрэксимбанка), как говорят источники, не только друг, но и кум Зеленского.
это не нужно " рассматривать в микроскоп Зе леный"???