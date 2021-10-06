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Новини
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Венедіктова про напад на журналістів "Схем": "Перешкоджання не вичистити з флешок - відповідальність неминуча"

Венедіктова про напад на журналістів

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова прокоментувала напад на журналістів "Схем" в офісі "Укрексімбанку".

Про це генпрокурор повідомила у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Хочу невідкладно відреагувати на інцидент, пов'язаний з грубим застосуванням сили стосовно журналістів у офісі державного банку. В цьому питанні немає місць для роздумів - справедливе та ефективне розслідування, підозра, передача в суд, вирок.

Ми в Офісі Генпрокурора не можемо і не будемо покривати, вибачте, безумство, продемонстроване співробітниками державного банку", - наголосила Венедіктова.

За словами генпрокурора, реакція на вчинок має бути адекватною в нашій державі.

"Перешкоджання журналістам не вичистиш з флешок – відповідальність неминуча. Не змінить суті проблеми і складання повноважень. Прокурори і поліцейські активно працюють над розслідуванням цього просто неприпустимого інциденту. Вже найближчим часом відбудуться слідчі дії із потерпілим журналістом і до матеріалів має бути долучений оригінал відновленого відеозапису конфлікту. Відповідальним буде повідомлено про підозру", - додала Венедіктова.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.

Також читайте: Монастирський про напад на журналістів в "Укрексімбанку": Розслідування не забере багато часу. Така поведінка є неприпустимою

Автор: 

журналістика (1760) напад (1125) ЗМІ (1360) Укрексімбанк (478) Венедіктова Ірина (829) Мецгер Євген (103)


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Топ коментарі
+7
Не отдавайте ей оригинал,хватит ей копии.Всё равно "нечаянно" потеряет.
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06.10.2021 11:41
+6
Вот потому что не вычистили с флешки, она так и кукарекает. А иначе бы пела, что руководство банка действовало сугубо в рамках закона.
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06.10.2021 11:40
+6
отуто в смітнику біля ВР оригіналів повно

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06.10.2021 11:43
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як наколка - друг чекіста, так і провокація на скандал - зброя медіакілерів
як це в них не вийшло - подивіться тут https://www.youtube.com/watch?v=z5F9dduqFU8&t=3s&ab_channel=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B5%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F

Адам Смит@_Smithchenko

Что бы там ни произошло вначале, содержащий банковскую тайну в каждой тумбочке бэк-офис банка - крайне режимная территория с многими слоями контроля.
Журналисты не могли ворваться в кабинет предправления нахрапом. Значит, он их пригласил - а потом сорвался и пошел на скандал и уголовку.
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06.10.2021 11:37 Відповісти
...ага, по маасковскаму шаблону

Ігор Гаєнко@iggae



Це означає, що незабаром на журналістів відкриють кримінальну справу, а "Радіо Свобода" потрапить під санкції.
Наступного тижня філя ОП у ВР прийме закон про іноземних агентів.
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06.10.2021 11:51 Відповісти
Венедиктовой в данном случае надо думать о себе , как о генпрокуроре( пример Румыния, Словакия , Польша) , а не о шайке- лейке 😀😀😀
Вот что бывает с командой, когда но Ермак прорвался в доверие
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06.10.2021 11:57 Відповісти
ой, не верю я ей...
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06.10.2021 11:38 Відповісти
лучше бы журналисты засняли как бабки в туалете раздают
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06.10.2021 11:39 Відповісти
чемодан - вокзал - кривой риг
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06.10.2021 11:40 Відповісти
Вот потому что не вычистили с флешки, она так и кукарекает. А иначе бы пела, что руководство банка действовало сугубо в рамках закона.
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06.10.2021 11:40 Відповісти
солома@elnazaro777



...Мецгер - это почти Коломойский. Он очень важный человек для Зеленского, ибо "Укрэксимбанк" - главная обнальная контора в аферах "Великого крадівництва". Общая сумма, выданная банком "Укравтодору" - 18,55 млрд. гривен.
...Схема до банальности проста: берется рефинанс в НБУ, покупаются долговые обязательства "Укравтодора" и отдаются реальные деньги на распил. Как результат - долг госпредприятия перед госбанком, инфляция и деньги, уведенные в офшоры.
А дороги... Много они построили дорог?..
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06.10.2021 11:47 Відповісти
Не отдавайте ей оригинал,хватит ей копии.Всё равно "нечаянно" потеряет.
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06.10.2021 11:41 Відповісти
отуто в смітнику біля ВР оригіналів повно

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06.10.2021 11:43 Відповісти
Вчора в туалеті ВР , слуги урода роздавали бабло депутатам , щоби проголосували за відставку Разумкова !
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06.10.2021 11:50 Відповісти
так, це банківські обгортки-бандеролі від "барашков в бумажкє"
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06.10.2021 11:52 Відповісти
Так , дякую , я знаю 🙂
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06.10.2021 11:55 Відповісти
Зебілам це нічого не скаже, їх рівень розуміння - це "свати". Як тільки бачать відсотки, в мізках клацає тумблер і відключає сприйняття та аналіз інформації.
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06.10.2021 11:46 Відповісти
ой какая грозная. на самогО друга *********** бочку покатила.
как я понимаю, ответственность будет в виде премии?
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06.10.2021 11:47 Відповісти
Как она заметно поумневла 😄про флешки заговорила !
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06.10.2021 11:47 Відповісти
Та да схемы трогать нельзя дядя Сэм накажет
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06.10.2021 11:48 Відповісти
А как насчёт кредита фирме из ДНР?

хотелось бы чтобы расследование этого момента освещалось ежедневно журналистам на бриффингах , как делают в ЕС
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06.10.2021 11:49 Відповісти
Деньги не пахнут.
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06.10.2021 12:17 Відповісти
BEREZOVIEW (Taras Berezovets official)
Все ещё интереснее.
Мецгер (тот,что из Укрэксимбанка), как говорят источники, не только друг, но и кум Зеленского.
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06.10.2021 11:49 Відповісти
Це правда , так як вони із Кривого Рогу і давно дружать сім'ями !
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06.10.2021 11:51 Відповісти
Хи-хи-хи...
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06.10.2021 11:50 Відповісти
Этот скандал с журналистами- подарок ОПе. Все журналисты по привычке бросились хайповать на этой теме, тут же забросив 41 миллион из Привата на оффшоры Квартала. Во поперло!
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06.10.2021 11:52 Відповісти
Вот ей флешки покоя не дают))) Прям любовь какая-то! В каждом брифинге вспоминает
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06.10.2021 11:53 Відповісти
Сьогодні найвеличніший все розрулить і Бенєдіктова на ранок заспіває кенором 😂😂😂
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06.10.2021 11:54 Відповісти
а выдача кредитов ДНР из Эксимбанка не преступление??
это не нужно " рассматривать в микроскоп Зе леный"???
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06.10.2021 12:00 Відповісти
Хорошо продуманная акция политтехнологами с Банковой. Только все об этом и Орут! Журналисты прям офигели! И уже все забыли о Зе ОФШОРАХ!!!
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06.10.2021 12:00 Відповісти
Ну канешна! Как там видео с камер по ДТП с Трухиным поживает? Тоже "не вычистишь"?
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06.10.2021 12:00 Відповісти
приговор - штраф 100 грн.
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06.10.2021 12:00 Відповісти
А за смерда боярин платит виру малую.
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06.10.2021 12:18 Відповісти
А как бы хотелось генпрокурору ,чтобы не было никаких доказательств!
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06.10.2021 12:04 Відповісти
венедиктова пытается отвести фокус от зеКлована, которому отккат с кредита днр капает
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06.10.2021 12:05 Відповісти
Не там копають, вірніше не тільки там треба копати, є в державних банках, в першу чергу у тому ж Ексімі, набагато брудніші і смердючіші корупційні ями - наприклад, афера з ОВПД під необгрунтовано високі проценти прибутку, якими накацують фінансову систему задля комфортного вимивання спекулянтами-"інвесторами" коштів з бюджету, для цього ж штучно утримують надвисокий курс гривні, але все має край - як тільки в бюджеті залишаться лише миші, а невеличка частка привабливої держвласності буде приватизована за безцінь, державу (і усіх нас разом з нею) спіткає економічний крах.
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06.10.2021 12:24 Відповісти
І це буде ціна ідіотизму виборців, послідовно вибиравших (або не реагувавших на виборчі махінації) Януковича, Порошенка і Зеленського. Це буде РОЗПЛАТА.
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06.10.2021 12:26 Відповісти
"Хочу невідкладно відреагувати..." - невідкладно, це, бл@дь, у той же день. А не через кілька днів, коли і аудіо оприлюднили, і відео відновили.
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06.10.2021 12:35 Відповісти
Правильно.
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07.10.2021 05:38 Відповісти
 
 