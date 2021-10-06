За всіма показниками Львів може незабаром перейти в "червону" зону: влада готується до закриття шкіл та запровадження додаткових обмежень
У Львові у найближчі два тижні можуть закрити школи, а також запровадити низку карантинних обмежень
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради, про це повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.
"Ми пропрацювали дуже багато рішень, які будемо пропонувати на засіданні комісії ТЕБ і НС, і все так виглядає, що якщо не буде зменшена хвиля, то цілком ймовірно, що в найближчий час – за тиждень-два, йтиметься про закриття освітніх закладів та додаткові обмеження щодо роботи закладів дозвілля, культури та всіх локацій, де може бути значна кількість контактів, скасування масових заходів. Тобто штаб запропонує, а детальні рішення буде приймати комісія. Адже за всіма показниками Львів може найближчим часом перейти в "червону" зону", - повідомив Москаленко.
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