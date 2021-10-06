Рада призначила позачергові вибори у двох населених пунктах на 27 березня 2022 року
Верховна Рада призначила на 27 березня 2022 року позачергові вибори у двох населених пунктах - на Дніпропетровщині і Донеччині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, 335 парламентарів підтримали постанову №6114 "Про призначення позачергових виборів Зайцівської сільського голови Синельниківського району Дніпропетровської області".
А 328 нардепів підтримали постанову №6115 "Про призначення позачергових виборів Часовоярського міського голови Бахмутського району Донецької області.
Вибори у вищезазначених населених пунктах призначені на 27 березня 2022 року.
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Super Gut
показати весь коментар06.10.2021 12:07 Відповісти Мені подобається 0
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