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Рада призначила позачергові вибори у двох населених пунктах на 27 березня 2022 року

Рада призначила позачергові вибори у двох населених пунктах на 27 березня 2022 року

Верховна Рада призначила на 27 березня 2022 року позачергові вибори у двох населених пунктах - на Дніпропетровщині і Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, 335 парламентарів підтримали постанову №6114 "Про призначення позачергових виборів Зайцівської сільського голови Синельниківського району Дніпропетровської області".

А 328 нардепів підтримали постанову №6115 "Про призначення позачергових виборів Часовоярського міського голови Бахмутського району Донецької області.

Вибори у вищезазначених населених пунктах призначені на 27 березня 2022 року.

Також читайте: Я не вірю в дострокові вибори. Плюс колеги як тільки сядуть у крісла, так бажання вийти з нього якось зникне, - Разумков

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ВР (14974) вибори (6689) дострокові вибори (128)


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Цензор, схемы выложили видео, которое якобы удалили по приказу манагера. Давай новость
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06.10.2021 12:07 Відповісти
 
 