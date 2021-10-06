"Слуга народу" Корнієнко про напад на журналістів в "Укрексімбанку": Які тут можуть бути коментарі?! Так поводитися із засобами масової інформації не можна
Перший заступник голови фракції "Слуги народу" Олександр Корнієнко вважає конфлікт із журналістами в "Укрексімбанку" ганьбою.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів журналістам у кулуарах Верховної Ради.
"Які тут можуть бути коментарі?! Так не можна поводитися з журналістами будь-якій публічній людині, незважаючи на те чиновник це чи ні. Я вранці читав новину, що якийсь нетверезий актор грубіянив журналістам. Потрібно якось вчитися комунікувати з журналістами, у яких є посвідчення, а у їхніх видань - офіційна реєстрація в Україні", - заявив нардеп.
Говорячи про держслужбовців, перший заступник голови фракції "СН" нагадав, що в ході перепідготовки або перекваліфікації у них є "комунікаційна складова" - для них проводять лекції про те, як поводитися з пресою.
"Що стосується державних установ, це може бути ідеєю", - резюмував Корнієнко.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.
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На обычных гоев строго *****
но им это не нужно, как и правила.
73% показали два года назад что они - быдло. и на них можно класть
Він свідомо нівелює злочин голови державного банку і друга преЗедента. Якщо цьому баризі на вулиці хтось розквасить носа, то нехай журналісти напишуть що побились якісь два п'яних бомжі.