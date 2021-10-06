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Новини
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"Слуга народу" Корнієнко про напад на журналістів в "Укрексімбанку": Які тут можуть бути коментарі?! Так поводитися із засобами масової інформації не можна

Перший заступник голови фракції "Слуги народу" Олександр Корнієнко вважає конфлікт із журналістами в "Укрексімбанку" ганьбою.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів журналістам у кулуарах Верховної Ради.

"Які тут можуть бути коментарі?! Так не можна поводитися з журналістами будь-якій публічній людині, незважаючи на те чиновник це чи ні. Я вранці читав новину, що якийсь нетверезий актор грубіянив журналістам. Потрібно якось вчитися комунікувати з журналістами, у яких є посвідчення, а у їхніх видань - офіційна реєстрація в Україні", - заявив нардеп.

Говорячи про держслужбовців, перший заступник голови фракції "СН" нагадав, що в ході перепідготовки або перекваліфікації у них є "комунікаційна складова" - для них проводять лекції про те, як поводитися з пресою.

"Що стосується державних установ, це може бути ідеєю", - резюмував Корнієнко.

Читайте також: Наглядова рада "Укрексімбанку" відсторонила главу правління Мецгера на час розслідування нападу на журналістів, - пресслужба

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Автор: 

журналістика (1760) ЗМІ (1360) Укрексімбанк (478) Корнієнко Олександр (666) Мецгер Євген (103)


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Топ коментарі
+2
не восстановили бы видео - было бы как с ДТП
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06.10.2021 12:12
+1
харя)))) ему на тракторе в колхозе, а не #опу греть в Раде
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06.10.2021 12:11
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Хорошо продуманная акция политтехнологами с Банковой. Только все об этом и Орут! Журналисты прям офигели1 И уже все забыли о Зе ОФШОРАХ!!!
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06.10.2021 12:08 Відповісти
Г+Г коломойського і ICTV Пінчука про офшорного Зе-баригу навіть не писнули.
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06.10.2021 13:36 Відповісти
Со сми нельзя, не дай бог розголос
На обычных гоев строго *****
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06.10.2021 12:11 Відповісти
харя)))) ему на тракторе в колхозе, а не #опу греть в Раде
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06.10.2021 12:11 Відповісти
Это лицо или жопа? Вот тем что в жопе Зе шобла и думает.
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06.10.2021 12:14 Відповісти
не восстановили бы видео - было бы как с ДТП
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06.10.2021 12:12 Відповісти
Так и так, как с ДТП, извините за тавтологию. Эта харя ведь не сказала, что чуваки реальный срок заработали. Никто ведь не погиб, как говорит **********.
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06.10.2021 12:20 Відповісти
пусть там даже не срок, а условно или "мировая угода", но это судимость за неумышленное преступление.

но им это не нужно, как и правила.

73% показали два года назад что они - быдло. и на них можно класть
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06.10.2021 12:31 Відповісти
А як можна себе вести зі ЗМі? Чмошники ЗЕлені
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06.10.2021 12:20 Відповісти
Этот хохол, дежурный холуй комуняки Зе, пытается спустить на тормозах преступление подельника Зе, видимо ему перепадакт толстый конверт.
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06.10.2021 13:00 Відповісти
Оце справжній барига, навіть морда бариги. Але зверніть увагу, що він каже: "Какие тут могут быть комментарии?! Так нельзя вести себя с журналистами... . Я утром читал новость, что какой-то нетрезвый актер грубиянил журналистам".
Він свідомо нівелює злочин голови державного банку і друга преЗедента. Якщо цьому баризі на вулиці хтось розквасить носа, то нехай журналісти напишуть що побились якісь два п'яних бомжі.
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06.10.2021 13:32 Відповісти
А не со СМИ? Можно вести себя как коля котлета?
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06.10.2021 13:54 Відповісти
Совершенно справедливо заявил.
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07.10.2021 06:16 Відповісти
 
 