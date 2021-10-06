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Новини
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"Слуга народу" Циба про напад на журналістів в "Укрексімбанку": Таке не можна спускати на гальмах. Я б радила Мецгеру звільнитися

Такі ситуація, як те, що сталося в "Укрексімбанку", не можна "спускати на гальмах".

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, в ексклюзивному коментарі заявила народна депутатка "Слуги народу", член комітету з питань свободи слова Тетяна Циба.

"У нас сьогодні буде засідання комітету, поки що ми зробили особисте звернення на сторінках, говорили з лідерами фракцій. Сьогодні мої колеги, які в залі взяли слово, звернули увагу, що це неприпустимо", - підкреслила вона.

Циба розповіла, що вчора звернулася до керівника секретаріату комітету з питань свободи слова з тим, щоб сьогодні на засіданні було розглянуто це питання.

"У нас є така практика, коли ми запрошуємо сторони на комітет. Хоча ситуація, яка сталася в "Укрексімбанку" очевидна, але все ж я попросила, щоб він (керівник секретаріату комітету. - Ред.) запросив усі сторони і правоохоронців, і можливо, постраждалих журналістів", - зазначила Циба і додала, що поки комітет не отримав підтвердження про присутність запрошених.

Нардепка вважає недостатнім те, що Мецгер буде лише відсторонений від посади на час розслідування.

Також читайте: "Слуга народу" Корнієнко про напад на журналістів в "Укрексімбанку": Які тут можуть бути коментарі?! Так поводитися із засобами масової інформації не можна

"Хоча добре, що він зробив хоча б такий крок. Як людина, яка керувала пресслужбами, вважаю, що це просто катастрофа. Я б радила йому звільнитися", - підсумувала вона.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Автор: 

ВР (14974) журналістика (1760) ЗМІ (1360) Укрексімбанк (478) Циба (10) Мецгер Євген (103)


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Топ коментарі
+3
Весь скандал был специально затеян чтобы отвести внимание от кредитов выдаваемых банком ДНР и мойки денег "дорожного строительства".. Теперь уволиться и в Италию или Францию уедет
жить припеваючи
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06.10.2021 12:29
+3
Та вы, сцуки, все советуете "уволиться". Про уголовный кодекс не слышали? Дальше что, твари? Ворам и убийцам будете советовать завязать?
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06.10.2021 12:31
+2
голова Укрексімбанку напав на журналістів через запитання про кредит терористам Дирляндії. продовження буде
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06.10.2021 12:27
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голова Укрексімбанку напав на журналістів через запитання про кредит терористам Дирляндії. продовження буде
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06.10.2021 12:27 Відповісти
Ну напали й напали. Ніхто ж не загинув. ©
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06.10.2021 12:28 Відповісти
ЗЕбанда заявила, що поведінка Мецгера неприпустима і залишати живих свідків вони більше не будуть
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06.10.2021 12:31 Відповісти
Ваша мецХер спецом напал на журналиста?стойкое впечатление,что да....)
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06.10.2021 12:28 Відповісти
офшоры таким скандалом не переплюнуть , тут надо поинтереснее что то ... ну например пачпорт российский петрухе в раде подкинуть или с рацией его в туалете поймать , передающего шифровку прямо пуйлу ... ото да , про офшоры сразу все забыли бы
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06.10.2021 12:29 Відповісти
Весь скандал был специально затеян чтобы отвести внимание от кредитов выдаваемых банком ДНР и мойки денег "дорожного строительства".. Теперь уволиться и в Италию или Францию уедет
жить припеваючи
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06.10.2021 12:29 Відповісти
Заметила у нас единственное наказание для власть имущих это увольнение)
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06.10.2021 12:29 Відповісти
Та вы, сцуки, все советуете "уволиться". Про уголовный кодекс не слышали? Дальше что, твари? Ворам и убийцам будете советовать завязать?
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06.10.2021 12:31 Відповісти
Сразу видно образование и уважение к закону от очередной шаболды слуг. Перешкоджання законній журналістській діяльності, стаття 171 ККУ, почитайТе, народные, вам полезно будет, там сама статья предполагает увольнение
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06.10.2021 12:33 Відповісти
З усіх мангерів, мецгерів я знав лише одного, який був відносно чесним не надто залежним від влади. Його прізвище - Менакер. Хоча він змінив його на Миронов. Андрій Миронов - великий комедійний актор.
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06.10.2021 12:34 Відповісти
А де йому працювати??? Офшор 95 не резиновий...
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06.10.2021 12:37 Відповісти
а что она посоветует в отношении получателя выгоды от кредитов "для" ДНР ?
или зеленский был в это время в Омане и он не в курсе ?
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06.10.2021 12:37 Відповісти
верно.
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07.10.2021 06:15 Відповісти
 
 