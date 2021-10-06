"Слуга народу" Циба про напад на журналістів в "Укрексімбанку": Таке не можна спускати на гальмах. Я б радила Мецгеру звільнитися

Такі ситуація, як те, що сталося в "Укрексімбанку", не можна "спускати на гальмах".

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, в ексклюзивному коментарі заявила народна депутатка "Слуги народу", член комітету з питань свободи слова Тетяна Циба.

"У нас сьогодні буде засідання комітету, поки що ми зробили особисте звернення на сторінках, говорили з лідерами фракцій. Сьогодні мої колеги, які в залі взяли слово, звернули увагу, що це неприпустимо", - підкреслила вона.

Циба розповіла, що вчора звернулася до керівника секретаріату комітету з питань свободи слова з тим, щоб сьогодні на засіданні було розглянуто це питання.

"У нас є така практика, коли ми запрошуємо сторони на комітет. Хоча ситуація, яка сталася в "Укрексімбанку" очевидна, але все ж я попросила, щоб він (керівник секретаріату комітету. - Ред.) запросив усі сторони і правоохоронців, і можливо, постраждалих журналістів", - зазначила Циба і додала, що поки комітет не отримав підтвердження про присутність запрошених.

Нардепка вважає недостатнім те, що Мецгер буде лише відсторонений від посади на час розслідування.

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"Хоча добре, що він зробив хоча б такий крок. Як людина, яка керувала пресслужбами, вважаю, що це просто катастрофа. Я б радила йому звільнитися", - підсумувала вона.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.