"Pandora Papers": Держоргани восьми країн почали розслідування, в Росії його проводити не планують

Державні органи восьми країн почали розслідування після публікацій, пов'язаних з витоком фінансових документів Pandora Papers.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів.

Так, посадові особи в Пакистані, Мексиці, Іспанії, Бразилії, Шрі-Ланці, Австралії та Панамі швидко пообіцяли провести розслідування.

Влада Чеської Республіки також повідомила, що проведуть розслідування щодо осіб, згаданих в "Документах Пандори", в тому числі прем'єр-міністра Андрія Бабіша.

Уряд Панами заявив, що почне "нагляд" за офшорними постачальниками, згаданими в Pandora Papers. Крім того, податкові органи Панами заявили, що будуть перевіряти всіх платників податків Панами, згаданих у розслідуванні.

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У Бразилії лідер опозиції в законодавчому органі Алессандро Молоні оголосив, що він попросить федеральні правоохоронні органи країни розслідувати офшорну діяльність міністра економіки Бразилії Паулу Гедеса і президента центрального банку країни Роберто Кампоса.

Іспанська податковий орган оголосив, що він розслідує можливі злочини людей, зазначених у "Документах Пандори"

Відділ фінансової розвідки Мексики, який відстежує фінансові злочини, також пообіцяв провести розслідування у відповідь на "Документи Пандори". Податкове управління Австралії заявило, що розслідує будь-які посилання на австралійців, які з'являться в "Документах Пандори".

У Шрі-Ланці міністри енергетики і портів заявили, що Комісія з розслідування заяв про хабарництво або корупцію повинна буде розслідувати активи будь-якого політика, згаданого в "Документах Пандори"

Водночас, спікер президента РФ Дмитро Пєсков поставив під сумнів достовірність повідомлень і заявив, що подальше розслідування не планується.

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