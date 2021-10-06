"Pandora Papers": Держоргани восьми країн почали розслідування, в Росії його проводити не планують
Державні органи восьми країн почали розслідування після публікацій, пов'язаних з витоком фінансових документів Pandora Papers.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів.
Так, посадові особи в Пакистані, Мексиці, Іспанії, Бразилії, Шрі-Ланці, Австралії та Панамі швидко пообіцяли провести розслідування.
Влада Чеської Республіки також повідомила, що проведуть розслідування щодо осіб, згаданих в "Документах Пандори", в тому числі прем'єр-міністра Андрія Бабіша.
Уряд Панами заявив, що почне "нагляд" за офшорними постачальниками, згаданими в Pandora Papers. Крім того, податкові органи Панами заявили, що будуть перевіряти всіх платників податків Панами, згаданих у розслідуванні.
У Бразилії лідер опозиції в законодавчому органі Алессандро Молоні оголосив, що він попросить федеральні правоохоронні органи країни розслідувати офшорну діяльність міністра економіки Бразилії Паулу Гедеса і президента центрального банку країни Роберто Кампоса.
Іспанська податковий орган оголосив, що він розслідує можливі злочини людей, зазначених у "Документах Пандори"
Відділ фінансової розвідки Мексики, який відстежує фінансові злочини, також пообіцяв провести розслідування у відповідь на "Документи Пандори". Податкове управління Австралії заявило, що розслідує будь-які посилання на австралійців, які з'являться в "Документах Пандори".
У Шрі-Ланці міністри енергетики і портів заявили, що Комісія з розслідування заяв про хабарництво або корупцію повинна буде розслідувати активи будь-якого політика, згаданого в "Документах Пандори"
Водночас, спікер президента РФ Дмитро Пєсков поставив під сумнів достовірність повідомлень і заявив, що подальше розслідування не планується.
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...уже известно о том, что подобные мероприятия уже начаты в Пакистане, Мексике, Испании, Бразилии, Шри-Ланке, Австралии, Чехии, Панаме и Чили. В Чили и вовсе пошла жесткая заруба.
Группа чилийских оппозиционных депутатов хочет вынести на рассмотрение парламента вопрос об импичменте президента Чили Себастьяна Пиньеры из-за подозрений в коррупции на основании документов из «Досье Пандоры». Они считают, что в данном случае речь идет об умышленной халатности, которая является нарушением конституции и законов страны и поэтому заслуживает конституционного обвинения и отстранения президента от власти.
Но в некоторых странах не просто не проводится какого-то разбирательства, но руководство страны показывает публике средний палец и как бы спрашивает: «А шо такое?». К таким странам относятся РФ и Украина.
Дадуда-дуда, зеленый валенок. Тебя пасодют, а ты не оффшорничай
в России его проводить не планируют Источник:
Если не нравиться моя точка зрения , давай проходи мимо и не хами незнакомым людям или общайся культурно на Вы, на ты разговаривай с теми кто тебе приходяться друзьями родственниками и знакомыми
Ты же типичнык совок.
Ти на що натякаєш російська морда
Росіянин тобі судячи з того як спілкуєшся, точно не місце в Європі, ти напевно швидше за все під проксі і з Московії розумієш про що я, якщо не розумієш скористайся перекладачем
Значит ещё 33 - папередники. Надо огласить.