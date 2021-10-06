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Новини Коронавірус і карантин
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Харківська, Запорізька і Херсонська області можуть перейти в "червону" зону карантину на цьому тижні, - KSE

Харківська, Запорізька і Херсонська області можуть перейти в

В Україні три області відповідають критеріям "червоної" зони карантину. Національна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій може ухвалити рішення про перехід цих регіонів у "червону" зону сьогодні-завтра.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.

Критеріям "червоного" рівня епіднебезпеки, за даними KSE, відповідають:

- Харківська;

- Запорізька;

- Херсонська області.

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"Сьогодні-завтра Київська школа економіки очікує засідання Національної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо переходу цих регіонів в "червону "зону", - йдеться в повідомленні.

Також у зоні ризику Житомирська, Сумська, Хмельницька та Чернівецька області.

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Чем ближе к кацапам, тем больше КОВИДа
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06.10.2021 12:41 Відповісти
Вот за это точно в спам
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06.10.2021 12:52 Відповісти
Любишь кацапов?
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06.10.2021 12:53 Відповісти
Не люблю псевдопатриотов.
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06.10.2021 12:54 Відповісти
Как же ты живёшь с ненавистью к себе?
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06.10.2021 12:55 Відповісти
Ой, куда идут они с "пятачком" - большой большой секрет . Пахан ляшко и пописывающий крендель зеленский не учли, что направляет их туда сила, которая точно знает, что у финансовой пропасти для их финансов и финансов , спонсирующих этот драмкружок ( COVID-19: в Украине второй день подряд за сутки умерли более 300 пациентов, зафиксированы 12 662 новых случая заражения) опущенцев всех уровней сознания - дна нет.
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06.10.2021 12:53 Відповісти
Пилять, хде трупы на улицах которыми пугали?? Я что в 19м ездил на работу/с работы в переполненном транспорте, что сейчас.Эти новости только валеру смотрю подогревают ито он какойто вялый стал, видать таксу за посты опустили ниже некуда
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06.10.2021 13:04 Відповісти
А почему та быть на улице? Когда человек задыхается, ему не до прогулок на свежем воздухе.
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06.10.2021 13:47 Відповісти
Український "русскій пояс", де найбільш сильні антивактинаторські позиції...
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06.10.2021 13:09 Відповісти
 
 