Харківська, Запорізька і Херсонська області можуть перейти в "червону" зону карантину на цьому тижні, - KSE

В Україні три області відповідають критеріям "червоної" зони карантину. Національна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій може ухвалити рішення про перехід цих регіонів у "червону" зону сьогодні-завтра.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.

Критеріям "червоного" рівня епіднебезпеки, за даними KSE, відповідають:

- Харківська;

- Запорізька;

- Херсонська області.

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"Сьогодні-завтра Київська школа економіки очікує засідання Національної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо переходу цих регіонів в "червону "зону", - йдеться в повідомленні.

Також у зоні ризику Житомирська, Сумська, Хмельницька та Чернівецька області.