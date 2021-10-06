Харківська, Запорізька і Херсонська області можуть перейти в "червону" зону карантину на цьому тижні, - KSE
В Україні три області відповідають критеріям "червоної" зони карантину. Національна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій може ухвалити рішення про перехід цих регіонів у "червону" зону сьогодні-завтра.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.
Критеріям "червоного" рівня епіднебезпеки, за даними KSE, відповідають:
- Харківська;
- Запорізька;
- Херсонська області.
"Сьогодні-завтра Київська школа економіки очікує засідання Національної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо переходу цих регіонів в "червону "зону", - йдеться в повідомленні.
Також у зоні ризику Житомирська, Сумська, Хмельницька та Чернівецька області.
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