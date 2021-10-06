Погрожував пістолетом і ножем: у Києві батько зґвалтував свою 14-річну дочку, - прокуратура
Заарештовано чоловіка, який підозрюється в зґвалтуванні 14-річної дочки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Київської міської прокуратури.
"За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Дарницької окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 38–річному мешканцю Києва, який зґвалтував неповнолітню доньку (ч. 3 ст. 152 КК України). У вівторок, 5 жовтня, суд за клопотанням прокурора обрав чоловіку безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - йдеться в повідомленні.
Згідно з матеріалами слідства, 2 жовтня 2021 року підозрюваний запросив до себе додому 14-річну дочку для перегляду кінофільмів (подружжя розведене, живуть окремо).
"Перебуваючи в квартирі, чоловік, демонструючи та погрожуючи застосувати предмети, зовні схожі на ніж та пістолет, примусив неповнолітню доньку вступити з ним у статеві відносини, таким чином зґвалтував її", - повідомили в прокуратурі.
За такий злочин чоловікові загрожує до 12 років позбавлення волі.
Досудове розслідування здійснюється Дарницьким управлінням поліції ГУНП в Києві.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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Если она сразу обратилась к врачам - есть и ДНК папаши и разрывы плевы а может и влагалища....
И с чего вы защищаете этого подонка?
гораздо больше случаев, когда изнасилования остаются безнаказанными, чем наоброт - насилие не было и человека посадили зря.
Попробуй, докажи насилие, если человек был в презервативе и свидетелей не было...
почему сразу - виновата жертва?
виктимблейдинг насаждаете, понятно. Спасибо ольгинским троллям, да уж..
Якщо важко реченнями, по буквах читай - "Дуже все неоднозначно в таких справах."
Єдине, що я захищаю - це об'єктивність та повноту розслідування.
По твоїй логіці садити треба відразу, як ймовірна "жертва" пальцем на когось покаже.
Не так давно було в новинах, як мадам 16 років за згодою і "па любві" переспала з 18-річним, а через два дні, коли "разлюбіл", її мама вирішила, що це було згвалтування і пішла писати заяву. Гарний в юнака початок дорослого життя, нічого не скажеш. Таких випадків тисячі. Тому й стверджую, що не варто відкидати інші версії та проводити належне розслідування.
Як підробити експертизу ?
І як 12-літня дівчинка має зіграти родь жертви ?
А по-друге, я й запитую про експертизу і інші докази. Бо занадто все дико якось. Хоча, все може бути, на жаль...
Так, в подібне важко (аж до - неможливо) повірити, але зараз стільки всього відбувається дикого, що вже й не знаєш.
а в целом, иронию понимаю.
звісно, що він може бути злочинцем, а якщо ні?
я собі легко можу уявити, як 14-ти літня ******* тінка шантажує батька заради якоїсь покупки
у пості немає інфи про докази, які має слідство, окрім слів дочки
на банку посадить підараса