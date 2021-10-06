Погрожував пістолетом і ножем: у Києві батько зґвалтував свою 14-річну дочку, - прокуратура

Заарештовано чоловіка, який підозрюється в зґвалтуванні 14-річної дочки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Київської міської прокуратури.

"За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Дарницької окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 38–річному мешканцю Києва, який зґвалтував неповнолітню доньку (ч. 3 ст. 152 КК України). У вівторок, 5 жовтня, суд за клопотанням прокурора обрав чоловіку безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - йдеться в повідомленні.

Згідно з матеріалами слідства, 2 жовтня 2021 року підозрюваний запросив до себе додому 14-річну дочку для перегляду кінофільмів (подружжя розведене, живуть окремо).

"Перебуваючи в квартирі, чоловік, демонструючи та погрожуючи застосувати предмети, зовні схожі на ніж та пістолет, примусив неповнолітню доньку вступити з ним у статеві відносини, таким чином зґвалтував її", - повідомили в прокуратурі.

За такий злочин чоловікові загрожує до 12 років позбавлення волі.

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Досудове розслідування здійснюється Дарницьким управлінням поліції ГУНП в Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.