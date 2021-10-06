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Новини
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Гендиректор "Укроборонпрому", який зараз у процесі ліквідації, Гусєв підняв собі зарплату до 474 тис.грн

Глава держконцерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв підвищив собі зарплату до 474 тис. грн.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав засновник інтернет-порталу Defence Blog, військовий експерт Ділан Малясов, передає Цензор.НЕТ.

"Глава держконцерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв підняв собі зарплату до 474 тис. грн., а голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що не бачить нічого поганого в офшорах, тому що у нього самого було багато офшорних компаній, а зараз такі є у його дружини.

Ви все ще вважаєте, що це вони дурні?"- написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав закон про реформу "Укроборонпрому"

Зазначимо, що в НАЗК можна простежити за щомісячним збільшенням виплат "Укроборонпрому" Гусєву, який займається його ліквідацією:

Так, 16 червня - 176 тис. грн; 16 липня - 160 тис. грн; 2 серпня - 359 тис. грн; 3 вересня - 474 тис. грн.

Нагадаємо, 3 грудня 2020 року Гусєв заявив, що державний концерн "Укроборонпром" припинить своє існування в 2021 році.

Замість концерну передбачається створення холдингу "Оборонні системи України", до якого увійдуть холдинги, які будуть займатися авіаремонтом, бронетехнікою, високоточним озброєнням, радарними і морськими системами, і аерокосмічного холдингу, який буде займатися авіабудуванням, аерокосмічними компонентами і космічними системами.

На цей момент Кабінет Міністрів уже виключив 17 підприємств з переліку об'єктів, що входять до складу державного концерну "Укроборонпром".

Автор: 

Укроборонпром (1732) Гусєв Юрій (82) зарплата (2242)


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Топ коментарі
+12
ось він, кінець епохі бідності...
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06.10.2021 13:15
+9
Бугвально воруют как в последний день. Но такую рожу ещё хрен прокормишь.
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06.10.2021 13:19
+6
Живодеры на шее народа.
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06.10.2021 13:18
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ось він, кінець епохі бідності...
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06.10.2021 13:15 Відповісти
Були ефективні менеджери Свинарчуки Президента Порошенка, а тепер не менш ефективні Гусєви Президента Зеленського...
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06.10.2021 13:21 Відповісти
Копай краще картоплю у своїй Польщі, Володя.
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06.10.2021 13:33 Відповісти
які претензії до Свинарчуків? Якісь вироки вже є, або покладаєтесь на зелену пропаганду епохи виборів?
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06.10.2021 13:39 Відповісти
О! Как говорят твои братья, мой унитаз молча
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06.10.2021 15:01 Відповісти
Бедняга вынужден каждый месяц перешивать костюм на размер больше - не влазит.
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06.10.2021 13:25 Відповісти
Тю бомж! Не мог до 5 лямов
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06.10.2021 13:17 Відповісти
******* не против, сказал бы ему что все его видосики смотрит
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06.10.2021 13:18 Відповісти
Живодеры на шее народа.
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06.10.2021 13:18 Відповісти
Бугвально воруют как в последний день. Но такую рожу ещё хрен прокормишь.
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06.10.2021 13:19 Відповісти
Не воруют, а рвут как шакалы! Потому как время вседозволенности.
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06.10.2021 13:22 Відповісти
анекдот про українця, якому сказали: скільки пробіжиш землі - вся твоя, пам'ятаєте?
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06.10.2021 13:20 Відповісти
бл,не призываю поимённо,но проснись !
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06.10.2021 13:22 Відповісти
Так, https://public.nazk.gov.ua/documents/6a1e37d5-2***-4086-b0ff-82b3716547c0 16 июня - 176 тыс. грн; https://public.nazk.gov.ua/documents/5a4c4934-a940-417d-980e-0c64564097d7 16 июля - 160 тыс грн; https://public.nazk.gov.ua/documents/47551362-8951-4465-9a63-e6c743d58c16 2 августа - 359 тыс. грн; https://public.nazk.gov.ua/documents/0076cbde-98dc-4ccd-afd0-014eeb80d0c3 3 сентября - 474 тыс. грн.

В июле он подарил минимум 16 тысяч гривен государству. Хватит на человека наговаривать!!!
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06.10.2021 13:26 Відповісти
Как раз брал 1 день отпуска за свой счёт....
Всё по честному, а плебеи опять недовольны.
И зарплату он не поднимал, испытательный срок прошел и вот обычная ставка. По итогам квартала и года - соответственно премии , на оздоровление, 13я зарплата, ещё компенсация аренды жилья и материальная помощь....
Что ещё не понятно?
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06.10.2021 16:22 Відповісти
"По итогам квартала". В этой фразе вся суть))))
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06.10.2021 16:23 Відповісти
да уж, репа булочника
за два дня на коне хрен обскачешь...
в принципе он и должен быть таким здоровым-
патамуша оборонпром поднял, до невиданных высот..
теперь можно и на канары, с чуйством выпалненнаго долга...
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06.10.2021 13:26 Відповісти
Эта страна безнадежно больна.
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06.10.2021 13:26 Відповісти
Коли голожопих гопників обирають у владу, вони, за 2 роки, відкривають офшори, в яких ховають натринджені у лохів мільйони.
"Кінець епохи бідності !!!"
Ви сподіваєтесь, що це сміття планує провести демократичні вибори і добровільно віддати владу? Та щАс.
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06.10.2021 13:26 Відповісти
Апетит приходить під час їжі.
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06.10.2021 13:32 Відповісти
Ну что доголасавались? Только и слышно Зрада Пидозра... Страна в большой ж..пе и чем дальше тем хуже.
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06.10.2021 13:36 Відповісти
Быки !!!!! что кацапы ,что эти!!!
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06.10.2021 13:50 Відповісти
..ещё одна "красава"
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06.10.2021 14:26 Відповісти
Неужели, эта *************** жирная свинья работает по 160 часов в сутки?
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06.10.2021 14:33 Відповісти
Ми однодумці Володимира Зеленського.
Об'єдналися заради перемоги України!
https://ze2019.com/team

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06.10.2021 15:03 Відповісти
якась дуже завищена самооцінка у всіх цих "наших слуг народу" .
кого не копни, кожен отримує по півляма зарплатні не говорячи вже про те скільки краде різним шахрайством і тупим хабарництвом.
хотілось би щоб люди йшли у владу за покликом, за самореалізацією, а не тупо накосити бабла і злиняти
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06.10.2021 15:20 Відповісти
цікаво, як на такі новини реагують ті 73%, які #зробили_себе_разом?
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06.10.2021 16:15 Відповісти
Офшоры это нормально, тогда попускать зе и гнобить слуг это тоже нормально. ЗЕ бабло гребет и отмывает ломатой, а идиоты между собой "порохобот-зебил". А Васька слушает да... ест.
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06.10.2021 19:57 Відповісти
 
 