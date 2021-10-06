Гендиректор "Укроборонпрому", який зараз у процесі ліквідації, Гусєв підняв собі зарплату до 474 тис.грн

Глава держконцерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв підвищив собі зарплату до 474 тис. грн.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав засновник інтернет-порталу Defence Blog, військовий експерт Ділан Малясов, передає Цензор.НЕТ.

"Глава держконцерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв підняв собі зарплату до 474 тис. грн., а голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що не бачить нічого поганого в офшорах, тому що у нього самого було багато офшорних компаній, а зараз такі є у його дружини.

Ви все ще вважаєте, що це вони дурні?"- написав він.

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Зазначимо, що в НАЗК можна простежити за щомісячним збільшенням виплат "Укроборонпрому" Гусєву, який займається його ліквідацією:

Так, 16 червня - 176 тис. грн; 16 липня - 160 тис. грн; 2 серпня - 359 тис. грн; 3 вересня - 474 тис. грн.

Нагадаємо, 3 грудня 2020 року Гусєв заявив, що державний концерн "Укроборонпром" припинить своє існування в 2021 році.

Замість концерну передбачається створення холдингу "Оборонні системи України", до якого увійдуть холдинги, які будуть займатися авіаремонтом, бронетехнікою, високоточним озброєнням, радарними і морськими системами, і аерокосмічного холдингу, який буде займатися авіабудуванням, аерокосмічними компонентами і космічними системами.

На цей момент Кабінет Міністрів уже виключив 17 підприємств з переліку об'єктів, що входять до складу державного концерну "Укроборонпром".