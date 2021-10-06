Гендиректор "Укроборонпрому", який зараз у процесі ліквідації, Гусєв підняв собі зарплату до 474 тис.грн
Глава держконцерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв підвищив собі зарплату до 474 тис. грн.
Про це на своїй сторінці в Facebook написав засновник інтернет-порталу Defence Blog, військовий експерт Ділан Малясов, передає Цензор.НЕТ.
"Глава держконцерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв підняв собі зарплату до 474 тис. грн., а голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що не бачить нічого поганого в офшорах, тому що у нього самого було багато офшорних компаній, а зараз такі є у його дружини.
Ви все ще вважаєте, що це вони дурні?"- написав він.
Зазначимо, що в НАЗК можна простежити за щомісячним збільшенням виплат "Укроборонпрому" Гусєву, який займається його ліквідацією:
Так, 16 червня - 176 тис. грн; 16 липня - 160 тис. грн; 2 серпня - 359 тис. грн; 3 вересня - 474 тис. грн.
Нагадаємо, 3 грудня 2020 року Гусєв заявив, що державний концерн "Укроборонпром" припинить своє існування в 2021 році.
Замість концерну передбачається створення холдингу "Оборонні системи України", до якого увійдуть холдинги, які будуть займатися авіаремонтом, бронетехнікою, високоточним озброєнням, радарними і морськими системами, і аерокосмічного холдингу, який буде займатися авіабудуванням, аерокосмічними компонентами і космічними системами.
На цей момент Кабінет Міністрів уже виключив 17 підприємств з переліку об'єктів, що входять до складу державного концерну "Укроборонпром".
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В июле он подарил минимум 16 тысяч гривен государству. Хватит на человека наговаривать!!!
Всё по честному, а плебеи опять недовольны.
И зарплату он не поднимал, испытательный срок прошел и вот обычная ставка. По итогам квартала и года - соответственно премии , на оздоровление, 13я зарплата, ещё компенсация аренды жилья и материальная помощь....
Что ещё не понятно?
за два дня на коне хрен обскачешь...
в принципе он и должен быть таким здоровым-
патамуша оборонпром поднял, до невиданных высот..
теперь можно и на канары, с чуйством выпалненнаго долга...
"Кінець епохи бідності !!!"
Ви сподіваєтесь, що це сміття планує провести демократичні вибори і добровільно віддати владу? Та щАс.
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кого не копни, кожен отримує по півляма зарплатні не говорячи вже про те скільки краде різним шахрайством і тупим хабарництвом.
хотілось би щоб люди йшли у владу за покликом, за самореалізацією, а не тупо накосити бабла і злиняти