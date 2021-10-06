Член наглядової ради "Укрексімбанку" Страхова звинуватила журналістів у розкручуванні скандалу: хайп дорожчий за справедливість
Член наглядової ради "Укрексімбанку" Вікторія Страхова після того, як інцидент з нападом на журналістів став відомий громадськості, намагалася в коментарях у соцмережах виправдати дії керівництва фінустанови, звинувативши представників ЗМІ у бажанні хайпанути.
Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук засновниця ГО "Культура проти хамства" Юлія Нікітіна, інформує Цензор.НЕТ.
"Бооожечки. Це ж просто наочний посібник, а не кейс :) На скринах - коментарі Вікторії Страхової, члена наглядової ради "Укрексімбанку". Сказано після інциденту із журналістами Схем, але, звичайно, до публікації відео. Обожнюю таке. Коли використовувати шаблонні популістські схеми "діалогу з громадськістю" людина вже навчилася, а справлятися з наслідками розкриття правди ще ні. Все це хайп, журналісти несправжні, а Наша Компанія не Бреше Ніколи", - наголошує Нікітіна.
У стінах ВР почався збір підписів народних депутатів за звільнення голови правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера і членів наглядової ради цієї фінустанови через інцидент, пов'язаний з нападом на журналістів програми "Схеми" під час запису інтерв'ю в будівлі банку.
Про це народний депутат "Голосу" Андрій Осадчук написав на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
"Офіційно вимагаємо негайного звільнення голови правління і членів наглядової ради "Укрексімбанку"", - написав Осадчук.
Зазначимо, що голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування. 6 жовтня наглядова рада державного "Укрексімбанку" на екстреному позачерговому засіданні відсторонила главу правління Євгена Мецгера на період розслідування інциденту.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.
Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.
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Согласно новому правописанию: член-киня.
Очевидно, через що тільник на грудях рвонула.
Учитывая шо она ещё штатный советник Зели и представитель в 3-хсторонней ТКГ на переговорах с гамадрилами - ето не много.
Квартир нема, машин нема, фирм нема, живёт на Героев Сталинграда на Оболони (прописана по крайней мере).
Большое строительство, миллиарды Альткома и Тисленко: почему Мецгеру ничего не будет за избиение журналистов
Большое строительство, миллиарды Альткома и Тисленко: почему Мецгеру ничего не будет за избиение журналистов
Большое строительство, миллиарды Альткома и Тисленко: почему Мецгеру ничего не будет за избиение журналистов
История между "Укрэксимбанком" и журналистами "Схем" обратила слишком много внимания на деятельность данного банка.
"Но, даже если бы Женя Мецгер лично избивал журналистов ногами, скорее всего, ему за это ничего не будет. Уж слишком много секретов этой власти и приближенного к ней бизнеса хранится в "Укрэксиме", под которыми стоят подписи Мецгера. Одна из них - это тайна кредитной линии под 1% годовых для строительной корпорпции "Альтком", Александра Тисленко", - подчеркивает журналист.
Он напоминает, что сегодня эта компания входит в пул основных подрядчиков "Большого строительства президента", осваивая миллиарды из бюджета.
"Да, вы не ослышались. Это тот самый "Альтком", который обслуживал все стройки Бориса Колесникова на "Евро-2021" и реконструировал НСК "Олимпийский". И это тот самый "Альтком", владельца которого Тисленко НАБУ обвиняет в даче взяток с 2017 по 2019 экс-главе "Укравтодора" Славомиру Новаку на сумму около 700 к$. Взятки, говорят, давались за продление конктракта по реконструкции трассы "Киев-Одесса", который "Альтком" не выполнял", - продолжает Плинский.
"Именно в тот период близкий друг Тисленко Килилл Шевченко, руководивший "Укргазбанком" (2015-2020), давал его компании банковские гарантии под его проекты. Шевченко и Тисленко очень близки много лет и банкир, как мог, помогал другу в тяжелые времена власти Порошенко, когда вкусными стройками занимались другие люди. Но все изменилось с назначением в 2020 году Кирилла Шевченко главой НБУ. Тогда же свое место в "Укрэксиме" получил и Женя Мецгер, который с 2016 по 2020 был заместителем Шевченко в "Укргазбанке" и так же не чужд "Альткому". Такой взлет друга Тисленко в НБУ не мог не отразиться на деятельности строительной корпорации. Именно с подачи Шевченко "Укрэксим" Мецгера открыл для "Альткома" невиданную по условиям кредитную линию под 1% годовых", - добавляет он.
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По словам журналиста, с помощью этого кредита Тисленко сумел войти в обойму избранных компаний "Большой стройки президента".
"Для понимания. Только за сентябрь "Альтком" получил из бюджета почти 400 млн. грн. И так +- каждый месяц. А вы говорите - журналистов побили...Вон их сколько, а таких банкиров и подрядчиков единицы. Вот кого беречь надо.)", - с иронием резюмировал он.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/489336-boljshoe_stroiteljstvo_milliardy_aljtkoma_i_tislenko_pochemu_metsgeru_nichego_ne_budet_za_izbienie_hurnalistov
Советуется с Ермаком-как деньги мыть Не член а прачка
----У Києві працівниця "Укрексімбанку" з 22-річним стажем після звільнення з посади наклала на себе руки, вистрибнувши з вікна. Жінку звали Світлана Подольська, у неї залишився 9-річний син.
Oleksiy Goncharenko
@GoncharenkoUa
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https://twitter.com/GoncharenkoUa/status/1445703255741194246 26 хв
Как различать слуг? Смотрите, на ком активы. Если на маме - значит, Гетманцев. А раз на жене, то однозначно Арахамия. А если на Шефире, значит Зеленский.
Нещодавно Кирило Шевченко за рахунок Нацбанку, а отже наших податків, розмістив у ліфтах будівлі НБУ рекламу свого особистого відеоблогу. Щоб всі ще раз побачили, який він професійний банкір. Наче мільйона замовних статей у ЗМІ було мало.
Але сталася така прикра історія. Невідомі добродії декілька днів тому змінили QR-код на плакаті з Кирилом. Просто заліпили наліпкою з іншим QR-кодом.
І замість неймовірно пізнавального відеоблогу Кирила Євгеновича Шевченка всі, хто сканував цей код у ліфті, уважно дивилися про нього наш фільм-розслідування «https://youtu.be/5l_KcSWlzBY Брудний КЕШ » на YouTube.
Там, у цьому фільмі, теж є Кирило Євгенович Шевченко, і його там багато, але трошки не в тому ключі, в якому йому хотілося б. Там про те, як наш сонцесяйний очільник Нацбанку в минулому вивів 40 мільйонів доларів вкладників Терра-Банку.
Невідомі зробили цей мужній вчинок. Зазіхнули на найдорожче, що є в Кирила Євгеновича Шевченка - його пихатість та самолюбство.
Ми також не знаємо, хто це. Але. Якщо зустрінемо цих людей у ліфті, передамо їм ваші подяки.
Ваші подяки кладіть https://sokyra.space/?p=tosscointoibigdan сюди .
Об этом свидетельствуют данные их деклараций, передают Українські Новини.
В частности, Оляна Гордиенко 1 сентября получила гонорары и другие выплаты в Укрэксимбанке на сумму 495,276 тыс. гривен, а 1 октября выплата составила 490,206 тыс. гривен.
В свою очередь Сергей Коновец 2 сентября получил 420,795 тыс. гривен, а Виктория Страхова - 382,541 тыс. гривен.
її коментарі свідчать про те, що спочатку було ухвалене рішення покривати цей злочин, як завжди клеючи дурня.
та щось пішло не так. хоча подивимось якою ще буде розв'язка.