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Новини
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Член наглядової ради "Укрексімбанку" Страхова звинуватила журналістів у розкручуванні скандалу: хайп дорожчий за справедливість

Член наглядової ради

Член наглядової ради "Укрексімбанку" Вікторія Страхова після того, як інцидент з нападом на журналістів став відомий громадськості, намагалася в коментарях у соцмережах виправдати дії керівництва фінустанови, звинувативши представників ЗМІ у бажанні хайпанути.

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук засновниця ГО "Культура проти хамства" Юлія Нікітіна, інформує Цензор.НЕТ.

"Бооожечки. Це ж просто наочний посібник, а не кейс :) На скринах - коментарі Вікторії Страхової, члена наглядової ради "Укрексімбанку". Сказано після інциденту із журналістами Схем, але, звичайно, до публікації відео. Обожнюю таке. Коли використовувати шаблонні популістські схеми "діалогу з громадськістю" людина вже навчилася, а справлятися з наслідками розкриття правди ще ні. Все це хайп, журналісти несправжні, а Наша Компанія не Бреше Ніколи", - наголошує Нікітіна.

Член наглядової ради Укрексімбанку Страхова звинуватила журналістів у розкручуванні скандалу: хайп дорожчий за справедливість 01
Член наглядової ради Укрексімбанку Страхова звинуватила журналістів у розкручуванні скандалу: хайп дорожчий за справедливість 02

Також читайте: "Медіарух" вимагає негайного звільнення глави правління "Укрексімбанку" Мецгера

У стінах ВР почався збір підписів народних депутатів за звільнення голови правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера і членів наглядової ради цієї фінустанови через інцидент, пов'язаний з нападом на журналістів програми "Схеми" під час запису інтерв'ю в будівлі банку.

Про це народний депутат "Голосу" Андрій Осадчук написав на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Офіційно вимагаємо негайного звільнення голови правління і членів наглядової ради "Укрексімбанку"", - написав Осадчук.

Зазначимо, що голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування. 6 жовтня наглядова рада державного "Укрексімбанку" на екстреному позачерговому засіданні відсторонила главу правління Євгена Мецгера на період розслідування інциденту.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.

Автор: 

журналістика (1760) напад (1125) Укрексімбанк (478)


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Топ коментарі
+26
озвучьте зарплату этой страховой и где она по жизни работала и кем....
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06.10.2021 13:24
+25
Дежурная сосна.
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06.10.2021 13:30
+20
Возглавляемый другом Зеленского Мецгером (жену которого Зеленский пристроил по президентской квоте в наблюдательный совет "Приватбанка") государственный "Укрэксимбанк" - самый убыточный банк в Украине. "Любі друзі" Зеленского - те же бездари , что назначивший их ...
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06.10.2021 13:24
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озвучьте зарплату этой страховой и где она по жизни работала и кем....
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06.10.2021 13:24 Відповісти
Дежурная сосна.
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06.10.2021 13:30 Відповісти
Страхова- Призначена членом Наглядової ради АТ «Укрексімбанк» в липні 2019 року.
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06.10.2021 13:32 Відповісти
Ясно, она член.
Согласно новому правописанию: член-киня.
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06.10.2021 13:36 Відповісти
Хто призначив її членкинею в липні 2019 року? Хто призначив мецгера керівником і його жОну членкинею "Привату"?
Очевидно, через що тільник на грудях рвонула.
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06.10.2021 13:49 Відповісти
На "азіровкє" якойсь непристойно звучить)))
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06.10.2021 13:51 Відповісти
Еще стрёмнее звучит по-английски!
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13.10.2021 09:20 Відповісти
По декларации на конец сентября декларирует 347 тьіщ гривен (ето по 38 в месяц дето).
Учитывая шо она ещё штатный советник Зели и представитель в 3-хсторонней ТКГ на переговорах с гамадрилами - ето не много.
Квартир нема, машин нема, фирм нема, живёт на Героев Сталинграда на Оболони (прописана по крайней мере).
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06.10.2021 14:27 Відповісти
Возглавляемый другом Зеленского Мецгером (жену которого Зеленский пристроил по президентской квоте в наблюдательный совет "Приватбанка") государственный "Укрэксимбанк" - самый убыточный банк в Украине. "Любі друзі" Зеленского - те же бездари , что назначивший их ...
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06.10.2021 13:24 Відповісти
а вигідно кому , хто у нас зашкварами закриває інші попередні? у ВР пепеворот а журналістів кличуть у БАНК хайпувати...
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06.10.2021 14:20 Відповісти
идиотка. лучший хайп как захватить власть в Украине - ваш зеленый хайп
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06.10.2021 13:25 Відповісти
Вікторія Страхова, член Наглядової ради Укрексімбанку, представник держави від президента України, відповідає на питання журналістів, щодо нападу на знімальна групу програми «Схеми».
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06.10.2021 13:26 Відповісти
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06.10.2021 13:27 Відповісти
При зелених всі банківські клептомани сіли в зручні крісла.
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06.10.2021 13:28 Відповісти
Точно сосна. Диплом института МВД.
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06.10.2021 13:50 Відповісти
Какой наб совет такой и глава банка.
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06.10.2021 13:27 Відповісти
Сосна, займи свой рот привычным делом, скоро тебя из набсовета-тю тю.
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06.10.2021 13:27 Відповісти
Ну так эта страхова и хайпанула на своей тупости.
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06.10.2021 13:29 Відповісти
До призначення в АТ «Укрексімбанк» працювала професійним консультантом в галузі фінансів та юриспруденції, корпоративним секретарем найбільшого банку України, проектним менеджером реформи фінансового сектору проектного офісу Національної ради реформ, експертом з правових та регуляторних питань у проектах USAID з розвитку фінансового сектора. --- профессиональный грантоед и консультант непонятно чего...
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06.10.2021 13:29 Відповісти
https://antikor.com.ua/articles/489336-boljshoe_stroiteljstvo_milliardy_aljtkoma_i_tislenko_pochemu_metsgeru_nichego_ne_budet_za_izbienie_hurnalistov https://antikor.com.ua/articles/489336-boljshoe_stroiteljstvo_milliardy_aljtkoma_i_tislenko_pochemu_metsgeru_nichego_ne_budet_za_izbienie_hurnalistov


Большое строительство, миллиарды Альткома и Тисленко: почему Мецгеру ничего не будет за избиение журналистов
Большое строительство, миллиарды Альткома и Тисленко: почему Мецгеру ничего не будет за избиение журналистов
Большое строительство, миллиарды Альткома и Тисленко: почему Мецгеру ничего не будет за избиение журналистов

История между "Укрэксимбанком" и журналистами "Схем" обратила слишком много внимания на деятельность данного банка.

"Но, даже если бы Женя Мецгер лично избивал журналистов ногами, скорее всего, ему за это ничего не будет. Уж слишком много секретов этой власти и приближенного к ней бизнеса хранится в "Укрэксиме", под которыми стоят подписи Мецгера. Одна из них - это тайна кредитной линии под 1% годовых для строительной корпорпции "Альтком", Александра Тисленко", - подчеркивает журналист.

Он напоминает, что сегодня эта компания входит в пул основных подрядчиков "Большого строительства президента", осваивая миллиарды из бюджета.

"Да, вы не ослышались. Это тот самый "Альтком", который обслуживал все стройки Бориса Колесникова на "Евро-2021" и реконструировал НСК "Олимпийский". И это тот самый "Альтком", владельца которого Тисленко НАБУ обвиняет в даче взяток с 2017 по 2019 экс-главе "Укравтодора" Славомиру Новаку на сумму около 700 к$. Взятки, говорят, давались за продление конктракта по реконструкции трассы "Киев-Одесса", который "Альтком" не выполнял", - продолжает Плинский.

"Именно в тот период близкий друг Тисленко Килилл Шевченко, руководивший "Укргазбанком" (2015-2020), давал его компании банковские гарантии под его проекты. Шевченко и Тисленко очень близки много лет и банкир, как мог, помогал другу в тяжелые времена власти Порошенко, когда вкусными стройками занимались другие люди. Но все изменилось с назначением в 2020 году Кирилла Шевченко главой НБУ. Тогда же свое место в "Укрэксиме" получил и Женя Мецгер, который с 2016 по 2020 был заместителем Шевченко в "Укргазбанке" и так же не чужд "Альткому". Такой взлет друга Тисленко в НБУ не мог не отразиться на деятельности строительной корпорации. Именно с подачи Шевченко "Укрэксим" Мецгера открыл для "Альткома" невиданную по условиям кредитную линию под 1% годовых", - добавляет он.
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По словам журналиста, с помощью этого кредита Тисленко сумел войти в обойму избранных компаний "Большой стройки президента".

"Для понимания. Только за сентябрь "Альтком" получил из бюджета почти 400 млн. грн. И так +- каждый месяц. А вы говорите - журналистов побили...Вон их сколько, а таких банкиров и подрядчиков единицы. Вот кого беречь надо.)", - с иронием резюмировал он.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/489336-boljshoe_stroiteljstvo_milliardy_aljtkoma_i_tislenko_pochemu_metsgeru_nichego_ne_budet_za_izbienie_hurnalistov
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06.10.2021 13:30 Відповісти
скандал спецом сделан-чтобы уйти в отставку и по-тихому свалить в Лондон
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06.10.2021 13:41 Відповісти
Стахова, что за *****????!
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06.10.2021 13:30 Відповісти
Эта "сосна" явно специалист высококлассный и на должность жирную попала исключительно благодаря своей квалификации))
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06.10.2021 13:30 Відповісти
Нікаво жи ні убілі!
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06.10.2021 13:30 Відповісти
эта кобыла может смело ити на "юг" вмесете со всем остальным руководством и ИТ-отделом.
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06.10.2021 13:33 Відповісти
Если бы фигурантов сразу арестовали и закрыли на зону (как положено по закону) - никакого скандала небыло бы.
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06.10.2021 13:34 Відповісти
Член и этим всё сказано.
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06.10.2021 13:35 Відповісти
тетка прикидывается членом...наблюдательного типа совета..
Советуется с Ермаком-как деньги мыть Не член а прачка
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06.10.2021 13:40 Відповісти
Все играют какую-то роль. Зеля президента- она офигенного экономиста.
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06.10.2021 13:54 Відповісти
Страхова ПНХ! Ублюдина.
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06.10.2021 13:40 Відповісти
Из какого же подзаборья они все понаползали ?
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06.10.2021 13:53 Відповісти
Еще б обратили внимание, на кадровые постановки, людей пачками увольняли и увольняют, ставят своих с Кривого Рога, которые дуб дубом. И этот случай замяли (тишина в СМИ была) довели:
----У Києві працівниця "Укрексімбанку" з 22-річним стажем після звільнення з посади наклала на себе руки, вистрибнувши з вікна. Жінку звали Світлана Подольська, у неї залишився 9-річний син.
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06.10.2021 13:54 Відповісти
про таких можно сказать "наглость - второе счастье"
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06.10.2021 14:05 Відповісти
І вони стають все більш нахабними! Нарваність, яку не зупинили вчасно суне все далі
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06.10.2021 14:39 Відповісти







Oleksiy Goncharenko


@GoncharenkoUa

·
https://twitter.com/GoncharenkoUa/status/1445703255741194246 26 хв



Как различать слуг? Смотрите, на ком активы. Если на маме - значит, Гетманцев. А раз на жене, то однозначно Арахамия. А если на Шефире, значит Зеленский.
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06.10.2021 14:18 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27368621.html Страшне горе сталося в очільника Нацбанку Кирила Шевченка

Нещодавно Кирило Шевченко за рахунок Нацбанку, а отже наших податків, розмістив у ліфтах будівлі НБУ рекламу свого особистого відеоблогу. Щоб всі ще раз побачили, який він професійний банкір. Наче мільйона замовних статей у ЗМІ було мало.

Але сталася така прикра історія. Невідомі добродії декілька днів тому змінили QR-код на плакаті з Кирилом. Просто заліпили наліпкою з іншим QR-кодом.

І замість неймовірно пізнавального відеоблогу Кирила Євгеновича Шевченка всі, хто сканував цей код у ліфті, уважно дивилися про нього наш фільм-розслідування «https://youtu.be/5l_KcSWlzBY Брудний КЕШ » на YouTube.

Там, у цьому фільмі, теж є Кирило Євгенович Шевченко, і його там багато, але трошки не в тому ключі, в якому йому хотілося б. Там про те, як наш сонцесяйний очільник Нацбанку в минулому вивів 40 мільйонів доларів вкладників Терра-Банку.

Невідомі зробили цей мужній вчинок. Зазіхнули на найдорожче, що є в Кирила Євгеновича Шевченка - його пихатість та самолюбство.

Ми також не знаємо, хто це. Але. Якщо зустрінемо цих людей у ліфті, передамо їм ваші подяки.

Ваші подяки кладіть https://sokyra.space/?p=tosscointoibigdan сюди .
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06.10.2021 14:28 Відповісти
Це типу : курицю призначили наглядати за лисицею»
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06.10.2021 14:28 Відповісти
5 членов наблюдательного совета Государственного экспортно-импортного банка за август получили по 0,4-0,5 млн гривен зарплаты.

Об этом свидетельствуют данные их деклараций, передают Українські Новини.

В частности, Оляна Гордиенко 1 сентября получила гонорары и другие выплаты в Укрэксимбанке на сумму 495,276 тыс. гривен, а 1 октября выплата составила 490,206 тыс. гривен.

В свою очередь Сергей Коновец 2 сентября получил 420,795 тыс. гривен, а Виктория Страхова - 382,541 тыс. гривен.
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06.10.2021 14:36 Відповісти
"хайп дорожчий за справедливість" - це каміння в город Зєлі, а вона ж, бусінка, злопам"ятна "до синіх цяточок перед очима") і жартів зовсім не розуміє
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06.10.2021 14:56 Відповісти
для повноти матеріалу необхідно ще публікувати інформацію про головну героїню - https://www.eximb.com/ua/bank/supervisory-board/sklad-naglyadovoyi-rady/viktoriya-strakhova.html представник держави (в наглядовій раді) від президента. призначена в липні 2019ого.
її коментарі свідчать про те, що спочатку було ухвалене рішення покривати цей злочин, як завжди клеючи дурня.
та щось пішло не так. хоча подивимось якою ще буде розв'язка.
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06.10.2021 15:13 Відповісти
Що не коментар - то діагноз цих скотів.
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06.10.2021 16:37 Відповісти
От і я кажу: жиди - скоти. Не євреї, а саме жиди. На відео з кабінету мецгера видно, як він сидить у своєму кабінеті - неначе назавжди там сидітиме. Дуже необачно обирати "нових ліц" з екологічно депресивних регіонів - із грязі та в князі до добра не призводить.
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06.10.2021 17:22 Відповісти
Подивився відео з цим інцендетом, ну, ок, щось вони там намагалися вияснити, можна було їх просто послати. Але викручувати руки, щоб відібрати апаратуру та вилучити носії, це вже зашквар. І от вимоги звільнити і голову, і наглядову раду, ну, камон, так нікого не звільнять - кругова порука.
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06.10.2021 17:17 Відповісти
 
 