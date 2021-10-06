У "червоній" зоні карантину навчальні заклади працюватимуть офлайн за умови, що 100% працівників пройшли повний курс вакцинації, - Шмигаль
Дитячі садки та 1-4 класи школи продовжать працювати в очному форматі.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram, передет Цензор.НЕТ.
"У "червоній" зоні карантину заклади освіти працюватимуть офлайн, лише якщо 100% працівників пройшли повний курс вакцинації. Дитячі садочки та 1-4 класи школи продовжать працювати у звичайному, очному форматі", - йдеться в повідомленні.
За словами Шмигаля, станом на початок цього тижня майже 81% працівників шкіл щеплений принаймні однієї дозою.
"Це дозволяє більшості таких закладів освіти працювати у звичайному режимі в "жовтій" зоні. Ми вдячні українським педагогам за таке відповідальне ставлення до безпеки освітнього простору та безпеки всієї країни", - підсумував прем'єр.
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А насчет заставляет, это не есть правда. Выбор есть всегда. Либо вакцина и работа, либо нет вакцины и свободен, как птичка в полете. Это дело добровольное.
если брать во внимание с какой скоростью у нас стали получать противопоказания ( а на сегодня это не криминал), то привитых на 100% нигде нет, а заначит слугиурода как всегдя издят .
Медики зазначають, що новий штам вражає не лише дорослих, а й дітей. Хворіють навіть новонароджені діти, яких матері були інфіковані коронавірусом.
Заступниця головного лікаря з медичної частини "Охматдиту" Олена Березовська назвала основні симптоми, які спостерігають у дітей. Мовиться про:
підвищення температури тіла до 39 градусів;
шлунково-кишкові розлади;
розлади дихання;
синдром інтоксикації.
Вона зазначила, що діти, які зараз лікуються від коронавірусу у львівському "Охматдиті", переважно мають стан наближений до середньої важкості. Дехто дихає киснем через маску.
Вакцинованi вчитeлi - якийсь захист для дiтeй. а 1-4 клас вдома нe навчиш. самостiйно вдома навчатися можуть лишe старшi класи.
Мон подбав про вчитeлiв хоча вони i нe дужe хотiлiи схожe. хоча орали в минулому роцi що про них нiхто нe дбає бо нe пускали на онлайн роботу. масок нe видають усe за свiй рахунок. Очна робота - кидання вчитeлiв на призволящє. уколотись щоб нe здохнуть i ходити у клас очно викладати - цe тeж примус виходить.