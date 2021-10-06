У "червоній" зоні карантину навчальні заклади працюватимуть офлайн за умови, що 100% працівників пройшли повний курс вакцинації, - Шмигаль

Дитячі садки та 1-4 класи школи продовжать працювати в очному форматі.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram, передет Цензор.НЕТ.

"У "червоній" зоні карантину заклади освіти працюватимуть офлайн, лише якщо 100% працівників пройшли повний курс вакцинації. Дитячі садочки та 1-4 класи школи продовжать працювати у звичайному, очному форматі", - йдеться в повідомленні.

За словами Шмигаля, станом на початок цього тижня майже 81% працівників шкіл щеплений принаймні однієї дозою.

"Це дозволяє більшості таких закладів освіти працювати у звичайному режимі в "жовтій" зоні. Ми вдячні українським педагогам за таке відповідальне ставлення до безпеки освітнього простору та безпеки всієї країни", - підсумував прем'єр.

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