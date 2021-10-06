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Новини Коронавірус і карантин
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У "червоній" зоні карантину навчальні заклади працюватимуть офлайн за умови, що 100% працівників пройшли повний курс вакцинації, - Шмигаль

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Дитячі садки та 1-4 класи школи продовжать працювати в очному форматі.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram, передет Цензор.НЕТ.

"У "червоній" зоні карантину заклади освіти працюватимуть офлайн, лише якщо 100% працівників пройшли повний курс вакцинації. Дитячі садочки та 1-4 класи школи продовжать працювати у звичайному, очному форматі", - йдеться в повідомленні.

За словами Шмигаля, станом на початок цього тижня майже 81% працівників шкіл щеплений принаймні однієї дозою.

"Це дозволяє більшості таких закладів освіти працювати у звичайному режимі в "жовтій" зоні. Ми вдячні українським педагогам за таке відповідальне ставлення до безпеки освітнього простору та безпеки всієї країни", - підсумував прем'єр.

Також читайте: Найближчими днями кілька областей можуть потрапити в "червону" зону карантину, - Шмигаль

Автор: 

дитячий садок (362) карантин (18172) школа (2212) Шмигаль Денис (4573) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
просте питання -- нащо Ви брешете?
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06.10.2021 14:05
+3
судя логике - дети принести заразы не могут, и привитые этакие безсмертные
если брать во внимание с какой скоростью у нас стали получать противопоказания ( а на сегодня это не криминал), то привитых на 100% нигде нет, а заначит слугиурода как всегдя издят .
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06.10.2021 13:27
+2
ви, мабуть, хотіли сказати "онлайн"
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06.10.2021 13:25
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ви, мабуть, хотіли сказати "онлайн"
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06.10.2021 13:25 Відповісти
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06.10.2021 13:27 Відповісти
так, майже кожне моє висловлювання - це хіт!)))))
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06.10.2021 13:28 Відповісти
Не "хіт", а "ніт".
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06.10.2021 13:29 Відповісти
шо з вашим почуттям гумору?
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06.10.2021 14:04 Відповісти
Шмыгаль нарушает Конституцию Украины и все права человека, принуждая людей делать вакцинацию. Похоже, что эти уколы для нашей власти суперважные и они идут на все преступления и противозаконности ради этого. С чего бы? Кто им приказывает? Кому они подчиняются?Законно ли это? Украинцы не избирали внешнее мировое управление. Ведь уже по Америке известно, что привитые на самом деле болеют чаще и тяжелее и умирают чаще. То в чем тут подвох? Геноцид?
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06.10.2021 13:55 Відповісти
просте питання -- нащо Ви брешете?
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06.10.2021 14:05 Відповісти
вiдповiдь зарплата заставляє
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06.10.2021 14:06 Відповісти
Я пишу правду, основанную на статистике и прессе, а ты врешь бездоказательно.
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06.10.2021 15:44 Відповісти
шото цi принуждьонниє пiшли i укололись коли сказали що зарплати нe будe бeз уколу. так шо всe норм. бабло рулить скрiзь. на мiтнги вони тiльки проти батькiв бiгають та дiтeй за штори чмирять!
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06.10.2021 14:05 Відповісти
сьогодня немає акції з роздачи мізків
приходьте у п'ятницю
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06.10.2021 14:06 Відповісти
Лично я за внешнее управление, глядя на то, что нами управляло 30 лет. По крайней мере, они там на Западе будут доверять своим людям, а не Порошенко и Зеленскому, что погрязли в офшорах со своими командами прохфессионалов...
А насчет заставляет, это не есть правда. Выбор есть всегда. Либо вакцина и работа, либо нет вакцины и свободен, как птичка в полете. Это дело добровольное.
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06.10.2021 17:43 Відповісти
Вы нормальный? Мы ( и не только мы, а все ) как раз и есть под внешнем управлением и все президенты согласовываются с внешним управлением. И всегда оно было. Или вы считаете, что мы сами выбираем кого хотим и никто нам не мешает? Никто не подтасовывает ничего и не внушает ничего? Какие же люди все таки недалекие. Всегда было и есть внешнее управление, просто оно сейчас более выраженное и явное в связи с недавними событиями в мире.
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06.10.2021 21:08 Відповісти
Какая разница?(с)
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06.10.2021 14:23 Відповісти
судя логике - дети принести заразы не могут, и привитые этакие безсмертные
если брать во внимание с какой скоростью у нас стали получать противопоказания ( а на сегодня это не криминал), то привитых на 100% нигде нет, а заначит слугиурода как всегдя издят .
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06.10.2021 13:27 Відповісти
Поставлена задача заразить всех детей?
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06.10.2021 13:31 Відповісти
стоiть задача щоб вчилки нe дохли. а дiти лeгко пeрeносять хворобу.
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06.10.2021 13:50 Відповісти
Про легке перенесення штаму дельта дітьми, Ви десь прочитали, чи у телевізорі шмигаль пукнув?
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06.10.2021 14:15 Відповісти
вибiр батькiв водити дитину чи нi . поки що мaмашки за очнe навчання. у лiкарнях з 80 госпiталiзованих один лишe привитий.
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06.10.2021 14:20 Відповісти
поки щe батьки нe валують про нeбeзпeку вiд дeльти. зато вчилки валували за маски рiк назад. за тe що iх гонять на очнe викладання як прo тe що дeржава за них нe пiклується. а тeпeр прийшлось дeржавi рeально попiклуватись за пeдкоронованих грошовим батогом. всi одразу прийняли пiклування бeз дeмонстрацiй своiх хотєлок чи нeхотєлок
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06.10.2021 14:26 Відповісти
У Львівській обласній дитячій лікарні «Охматдит» від коронавірусу лікуються більше ніж 50 дітей.

Медики зазначають, що новий штам вражає не лише дорослих, а й дітей. Хворіють навіть новонароджені діти, яких матері були інфіковані коронавірусом.

Заступниця головного лікаря з медичної частини "Охматдиту" Олена Березовська назвала основні симптоми, які спостерігають у дітей. Мовиться про:

підвищення температури тіла до 39 градусів;
шлунково-кишкові розлади;
розлади дихання;
синдром інтоксикації.

Вона зазначила, що діти, які зараз лікуються від коронавірусу у львівському "Охматдиті", переважно мають стан наближений до середньої важкості. Дехто дихає киснем через маску.
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06.10.2021 14:35 Відповісти
Мені здається, що цей експеремент міністра може коштувати дуже дорого.
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06.10.2021 15:22 Відповісти
який? у нiмeцькй школi вакциновано 90% вчитeлiв. бeз батога. i є вакцинованi дiти вiд 12 рокiв. з цього понeдiлка дозволeно сидiти на уроцi бeз наморднiка.
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06.10.2021 15:38 Відповісти
так нiхто нe кажe що нe хворiють. ти нового нiчогон нe написав. яка частка iх у вiдношeннi до дорослих груп насeлeння?
Вакцинованi вчитeлi - якийсь захист для дiтeй. а 1-4 клас вдома нe навчиш. самостiйно вдома навчатися можуть лишe старшi класи.
Мон подбав про вчитeлiв хоча вони i нe дужe хотiлiи схожe. хоча орали в минулому роцi що про них нiхто нe дбає бо нe пускали на онлайн роботу. масок нe видають усe за свiй рахунок. Очна робота - кидання вчитeлiв на призволящє. уколотись щоб нe здохнуть i ходити у клас очно викладати - цe тeж примус виходить.
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06.10.2021 15:35 Відповісти
Шановне "Веретено"! Викладацька спільнота надзвичайно вдячна вам за співчуття і з розумінням ставиться до вашої пропозиції вживати до померлих від пандемії слово "здох". Сподіваємося, коли надійде час, ми розчулено прочитаємо його на вашій останній адресі.
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06.10.2021 17:17 Відповісти
 
 