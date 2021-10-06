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Мінімальна пенсія з 1 грудня зросте до 2,6 тис. грн: Кабмін збільшив витрати Пенсійного фонду на більш ніж 18 млрд грн, - Шмигаль

Мінімальна пенсія з 1 грудня зросте до 2,6 тис. грн: Кабмін збільшив витрати Пенсійного фонду на більш ніж 18 млрд грн, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що з 1 грудня мінімальна пенсія в Україні зросте до 2600 гривень. Уряд збільшив дохідну та видаткову частини Пенсійного фонду України на більш ніж 18 мільярдів гривень.

Про це заявив прем'єр-міністр на засіданні Кабміну, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, підвищення відбудеться у зв'язку зі зростанням мінімальної заробітної плати до 6500 грн.

Також читайте: Із 1 жовтня пенсіонери віком 75-80 років щомісяця отримуватимуть до 400 грн доплати

"Мінімальна пенсія в Україні зросте до 2600 гривень", - повідомив Шмигаль.

Така пенсія буде для українців, у яких стаж 35 років.

Автор: 

Кабмін (14089) Пенсійний фонд (652) пенсія (1585) мінімальна зарплата (304) Шмигаль Денис (4573)


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Топ коментарі
+12
А почему бы шмыгалю с зеленским не пожить месяц на 2.6 тыс грн
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06.10.2021 14:00
+10
Уряд багато чого увєлічіл, окрім прибуткової частини.
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06.10.2021 13:56
+10
Цього року суддям підняли пенсію на 10 тисяч, а військовим - на 67 грн
Наразі середня пенсія колишнього судді досягає 77,3 тис. грн, військового - 5,65 тис. грн
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06.10.2021 14:00
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Уряд багато чого увєлічіл, окрім прибуткової частини.
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06.10.2021 13:56 Відповісти
торгуватимуть надрами, доступом, суверенітетом...

...До нас не йдуть косяками крупні інвестори з мільярдними вкладеннями (для цього потрібна та ж ліберальна економіка і незалежні суди - або достатньо велика маржа, що виправдала би ризик вкладень без цих умов). Ми не можемо розраховувати на ренту від продажу вуглеводнів чи будь-яких копалин. Нам не вдасться стати державою паразитарного типу, як невелика 10-мільйонна Білорусь.

То за рахунок яких саме резервів президентська команда розраховує йти шляхом утвердження авторитаризму? Адже це реально дороге задоволення - тримати під жорстким контролем чималу державу. - https://gazeta.ua/blog/55869/zevlada-haknula-verhovnu-radu-naslidki-budut-masshtabni
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06.10.2021 14:25 Відповісти
Чому не відбувається індексація пенсій?
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06.10.2021 14:00 Відповісти
Дєнєг нєт. Всі пішли на велике будівництво, тобто в офшор
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06.10.2021 14:01 Відповісти
А почему бы шмыгалю с зеленским не пожить месяц на 2.6 тыс грн
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06.10.2021 14:00 Відповісти
они благородно оставили это право нам)
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06.10.2021 14:01 Відповісти
Цього року суддям підняли пенсію на 10 тисяч, а військовим - на 67 грн
Наразі середня пенсія колишнього судді досягає 77,3 тис. грн, військового - 5,65 тис. грн
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06.10.2021 14:00 Відповісти
Весь прикол, что отменить высокие пенсии нельзя. Но почему бы на пенсии от 20тыс не сделать налог 50%?
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06.10.2021 14:03 Відповісти
Минимальная стоимость "полвареника" с 1 декабря вырастет : Кабмин увеличил жопу Пенсионного фонда на более чем 18 млрд грн, - Шмыгаль Источник:
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06.10.2021 14:01 Відповісти
У скільки разів збільшиться інфляція?
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06.10.2021 14:02 Відповісти
з 1 грудня зростуть пенсійні виплати у зв'язку із збільшенням прожиткового мінімуму. У результаті збільшення мінімальної заробітної плати до 6 500
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06.10.2021 14:03 Відповісти
Верю ... в е р ю ю ю

Гендиректор ликвидируемого "Укроборонпрома" Гусев поднял себе зарплату до 474 тыс. грн Источник:
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06.10.2021 14:04 Відповісти
Инфляция сожрет это и не подавиться, но клоунаду перед бабулями надо регулярно устраивать, ведь они последний твердый оплот "молодого и честного Володи".
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06.10.2021 14:29 Відповісти
Хаха, минимальная пенсия, но только для тех у кого стаж 35 лет.
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06.10.2021 14:40 Відповісти
процент гробовых для пенсионеров у кого стаж 35 лет немножко увеличился
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06.10.2021 14:43 Відповісти
Тільки ж недавно заморозили зростання мінімальних зарплат ......Страна чудес....
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06.10.2021 15:13 Відповісти
Короче у всех кто пахал и кто так себе работал у всех будет минимальная пенсия .. уравняли..
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06.10.2021 15:17 Відповісти
Повина індексація бути, а так люди які мають стаж 35-40 років і отримують пенсію 2500 -3000 гривень .зрівняются з тими хто пропрацював 15 років і отримує мінімалку.
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06.10.2021 15:18 Відповісти
Минимальная пенсия в 2600 грн. для украинцев, у которых стаж 35 лет... Вы только вдумайтесь, - какую херню городит это шмыгалястое чувырло. Ну ладно, а что этот сраный клоун готовит тем, у кого сейчас пенсия 2600? Ну где таких долбодятлов выращивают? И это Ч.М.О. рулит исполнительной властью страны...
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06.10.2021 15:27 Відповісти
Зеля после каждого крупного своего зашквара вопрос о поднятии пенсии поднимает, а потом забывает. Мне после 2013 года 5 раз пенсию повышали, но на рубеж той пенсии что была в 2013 году так и не вышли. Очевидно пенсия тогда была на пике фин. возможностей Украины.
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06.10.2021 15:45 Відповісти
Семимильними кроками йдемо до зрівнялівки 90-х років. Робочий стаж уже не буде відігравати ні якої ролі при призначенні пенсійних виплат,. За ііндексацію пенсій панунцьо шмаркаль-ні чичирк. Базарний діяч шукає собі дешевого популізму. Дурне,мля...
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06.10.2021 16:23 Відповісти
Кабмин Увеличит? А деньги на это Кабмин напечатает???
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06.10.2021 17:13 Відповісти
От якби таку пенсію платили всім членам кабміну та верховної зради...
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06.10.2021 17:14 Відповісти
 
 