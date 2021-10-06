Мінімальна пенсія з 1 грудня зросте до 2,6 тис. грн: Кабмін збільшив витрати Пенсійного фонду на більш ніж 18 млрд грн, - Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що з 1 грудня мінімальна пенсія в Україні зросте до 2600 гривень. Уряд збільшив дохідну та видаткову частини Пенсійного фонду України на більш ніж 18 мільярдів гривень.
Про це заявив прем'єр-міністр на засіданні Кабміну, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, підвищення відбудеться у зв'язку зі зростанням мінімальної заробітної плати до 6500 грн.
"Мінімальна пенсія в Україні зросте до 2600 гривень", - повідомив Шмигаль.
Така пенсія буде для українців, у яких стаж 35 років.
Топ коментарі
+12 Super Gut
показати весь коментар06.10.2021 14:00
+10 Ksenia VB
показати весь коментар06.10.2021 13:56
+10 хужє не будєт
показати весь коментар06.10.2021 14:00
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...До нас не йдуть косяками крупні інвестори з мільярдними вкладеннями (для цього потрібна та ж ліберальна економіка і незалежні суди - або достатньо велика маржа, що виправдала би ризик вкладень без цих умов). Ми не можемо розраховувати на ренту від продажу вуглеводнів чи будь-яких копалин. Нам не вдасться стати державою паразитарного типу, як невелика 10-мільйонна Білорусь.
То за рахунок яких саме резервів президентська команда розраховує йти шляхом утвердження авторитаризму? Адже це реально дороге задоволення - тримати під жорстким контролем чималу державу. - https://gazeta.ua/blog/55869/zevlada-haknula-verhovnu-radu-naslidki-budut-masshtabni
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