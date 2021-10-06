Мінімальна пенсія з 1 грудня зросте до 2,6 тис. грн: Кабмін збільшив витрати Пенсійного фонду на більш ніж 18 млрд грн, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що з 1 грудня мінімальна пенсія в Україні зросте до 2600 гривень. Уряд збільшив дохідну та видаткову частини Пенсійного фонду України на більш ніж 18 мільярдів гривень.

Про це заявив прем'єр-міністр на засіданні Кабміну, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, підвищення відбудеться у зв'язку зі зростанням мінімальної заробітної плати до 6500 грн.

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"Мінімальна пенсія в Україні зросте до 2600 гривень", - повідомив Шмигаль.

Така пенсія буде для українців, у яких стаж 35 років.