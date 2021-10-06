Розробили новий спосіб побудови молекул: Нобелівську премію з хімії присудили вченим Бенджаміну Лісту та Девіду Макміллану
Лауреатами Нобелівської премії з хімії в 2021 році стали Бенджамін Ліст (Німеччина) і Девід Макміллан (США). Премію присуджено за розвиток асиметричного органокаталізу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Интерфакс.
Грошову премію у розмірі 10 млн шведських крон (понад $1,14 млн) порівну розділять між двома лауреатами.
Вважалося, що існує лише два типи каталізаторів: метали і ферменти. Незалежно один від одного Ліст і Макміллан розробили новий спосіб побудови молекул - асиметричний органокаталіз, заснований на малих органічних молекулах. На його основі ведуться дослідження нових фармацевтичних препаратів, крім того, він допомагає зробити хімію більш екологічною, йдеться в пресрелізі Нобелівського комітету.
"Органокаталіз розвивається з вражаючою швидкістю. Використовуючи такі реакції, дослідники можуть тепер більш ефективно створювати що завгодно, починаючи від нових фармацевтичних препаратів до молекул, які можуть поглинати світло в сонячних батареях", - наголошується в ньому.
Ліст народився в 1968 році в німецькому Франкфурті-на-Майні, в 1997 році здобув докторський ступінь в Університеті Гете у Франкфурті. Нині він є головою одного з наукових інститутів, що входять до Товариства наукових досліджень імені Макса Планка, в місті Мюльхайм-на-Рурі в Німеччині.
Макміллан народився в 1968 році в шотландському місті Беллзхілл. Пізніше він переїхав до США. У 1996 році захистив докторську дисертацію в Каліфорнійському університеті в Ірвайні. Зараз він - професор Прінстонського університету.
В останні роки Нобелівською премією з хімії нагороджували за відкриття на стику з біологією. У 2020 році нагороду отримали Еммануель Шарпантьє (Інститут інфекційної біології Товариства Макса Планка) і Дженніфер Дудна (Каліфорнійський університет в Берклі) "за розвиток методу редагування геному". У 2018 році переможцями стали Френсіс Арнольд за спрямовану еволюцію ферментів, а також Джордж Сміт і сер Грегорі Вінтер за фаговий дисплей пептидів і антитіл.
Раніше 4 жовтня оголосили лауреатів Нобелівської премії з медицини та фізіології. Переможцями стали дослідники зі США Девід Джуліус і Ардем Патапутян. Їм присудили премію за відкриття рецепторів температури і дотику.
5 жовтня оголосили лауреатів з фізики. Нагород удостоїлися Джорджіо Парізі, Клаус Хассельмана і Сюкуро Манабе за "новаторський внесок у наше розуміння складних фізичних систем".
7 жовтня стане відомий новий лауреат Нобелівської премії з літератури.
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а вяликая какцапия по прежнему- убийц, уродов и дегенератов.
Непорядок это…
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Все климатические изменения строго, буква в букву, слово в слово, под микроскопом БУКВАЛЬНО подвержены законам....манускрипта Войнича. И не сколько его, а модам(читайте типам гравитационных волн!!! - это ОЧЕНЬ важно), которые и делают изменения на планете. Внимание благодаря модам вы,...извне, ...можете ..любую, абсолютно любую планету или разогреть или остудить до ледникового периода. Это все извне. Расписана дорожная карта, схема, маршрут, все взаимосвязи, фсьо...что нужно для понимания физики климата.
Вооооот теперь пусть оные гаспада и разбираются как ихняя модель стыкуется с этой динамикой.
А вот Шнобелевка по вас прямо-таки рыдает.
Але скажіть будь ласка, якою абеткою ви читали факти Войніча?
Нічого особистого. Лише цікавість.