Розробили новий спосіб побудови молекул: Нобелівську премію з хімії присудили вченим Бенджаміну Лісту та Девіду Макміллану

Лауреатами Нобелівської премії з хімії в 2021 році стали Бенджамін Ліст (Німеччина) і Девід Макміллан (США). Премію присуджено за розвиток асиметричного органокаталізу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Интерфакс.

Грошову премію у розмірі 10 млн шведських крон (понад $1,14 млн) порівну розділять між двома лауреатами.

Вважалося, що існує лише два типи каталізаторів: метали і ферменти. Незалежно один від одного Ліст і Макміллан розробили новий спосіб побудови молекул - асиметричний органокаталіз, заснований на малих органічних молекулах. На його основі ведуться дослідження нових фармацевтичних препаратів, крім того, він допомагає зробити хімію більш екологічною, йдеться в пресрелізі Нобелівського комітету.

"Органокаталіз розвивається з вражаючою швидкістю. Використовуючи такі реакції, дослідники можуть тепер більш ефективно створювати що завгодно, починаючи від нових фармацевтичних препаратів до молекул, які можуть поглинати світло в сонячних батареях", - наголошується в ньому.

Ліст народився в 1968 році в німецькому Франкфурті-на-Майні, в 1997 році здобув докторський ступінь в Університеті Гете у Франкфурті. Нині він є головою одного з наукових інститутів, що входять до Товариства наукових досліджень імені Макса Планка, в місті Мюльхайм-на-Рурі в Німеччині.

Також читайте: Нобелівську премію з фізики присудили за моделювання складних систем

Макміллан народився в 1968 році в шотландському місті Беллзхілл. Пізніше він переїхав до США. У 1996 році захистив докторську дисертацію в Каліфорнійському університеті в Ірвайні. Зараз він - професор Прінстонського університету.

В останні роки Нобелівською премією з хімії нагороджували за відкриття на стику з біологією. У 2020 році нагороду отримали Еммануель Шарпантьє (Інститут інфекційної біології Товариства Макса Планка) і Дженніфер Дудна (Каліфорнійський університет в Берклі) "за розвиток методу редагування геному". У 2018 році переможцями стали Френсіс Арнольд за спрямовану еволюцію ферментів, а також Джордж Сміт і сер Грегорі Вінтер за фаговий дисплей пептидів і антитіл.

Раніше 4 жовтня оголосили лауреатів Нобелівської премії з медицини та фізіології. Переможцями стали дослідники зі США Девід Джуліус і Ардем Патапутян. Їм присудили премію за відкриття рецепторів температури і дотику.

5 жовтня оголосили лауреатів з фізики. Нагород удостоїлися Джорджіо Парізі, Клаус Хассельмана і Сюкуро Манабе за "новаторський внесок у наше розуміння складних фізичних систем".

7 жовтня стане відомий новий лауреат Нобелівської премії з літератури.