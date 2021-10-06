УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11846 відвідувачів онлайн
Новини
3 242 16

Розробили новий спосіб побудови молекул: Нобелівську премію з хімії присудили вченим Бенджаміну Лісту та Девіду Макміллану

Розробили новий спосіб побудови молекул: Нобелівську премію з хімії присудили вченим Бенджаміну Лісту та Девіду Макміллану

Лауреатами Нобелівської премії з хімії в 2021 році стали Бенджамін Ліст (Німеччина) і Девід Макміллан (США). Премію присуджено за розвиток асиметричного органокаталізу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Интерфакс.

Грошову премію у розмірі 10 млн шведських крон (понад $1,14 млн) порівну розділять між двома лауреатами.

Вважалося, що існує лише два типи каталізаторів: метали і ферменти. Незалежно один від одного Ліст і Макміллан розробили новий спосіб побудови молекул - асиметричний органокаталіз, заснований на малих органічних молекулах. На його основі ведуться дослідження нових фармацевтичних препаратів, крім того, він допомагає зробити хімію більш екологічною, йдеться в пресрелізі Нобелівського комітету.

"Органокаталіз розвивається з вражаючою швидкістю. Використовуючи такі реакції, дослідники можуть тепер більш ефективно створювати що завгодно, починаючи від нових фармацевтичних препаратів до молекул, які можуть поглинати світло в сонячних батареях", - наголошується в ньому.

Ліст народився в 1968 році в німецькому Франкфурті-на-Майні, в 1997 році здобув докторський ступінь в Університеті Гете у Франкфурті. Нині він є головою одного з наукових інститутів, що входять до Товариства наукових досліджень імені Макса Планка, в місті Мюльхайм-на-Рурі в Німеччині.

Також читайте: Нобелівську премію з фізики присудили за моделювання складних систем

Макміллан народився в 1968 році в шотландському місті Беллзхілл. Пізніше він переїхав до США. У 1996 році захистив докторську дисертацію в Каліфорнійському університеті в Ірвайні. Зараз він - професор Прінстонського університету.

В останні роки Нобелівською премією з хімії нагороджували за відкриття на стику з біологією. У 2020 році нагороду отримали Еммануель Шарпантьє (Інститут інфекційної біології Товариства Макса Планка) і Дженніфер Дудна (Каліфорнійський університет в Берклі) "за розвиток методу редагування геному". У 2018 році переможцями стали Френсіс Арнольд за спрямовану еволюцію ферментів, а також Джордж Сміт і сер Грегорі Вінтер за фаговий дисплей пептидів і антитіл.

Раніше 4 жовтня оголосили лауреатів Нобелівської премії з медицини та фізіології. Переможцями стали дослідники зі США Девід Джуліус і Ардем Патапутян. Їм присудили премію за відкриття рецепторів температури і дотику.

5 жовтня оголосили лауреатів з фізики. Нагород удостоїлися Джорджіо Парізі, Клаус Хассельмана і Сюкуро Манабе за "новаторський внесок у наше розуміння складних фізичних систем".

7 жовтня стане відомий новий лауреат Нобелівської премії з літератури.

Автор: 

Нобелівська премія (93) хімія (127)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
А кятайцам не дали премию за создание нового вирусяки? Непорядок. Результат работы налицо.
показати весь коментар
06.10.2021 13:57
+10
Америка и Германия рождают Нобелевских лауреатов,
а вяликая какцапия по прежнему- убийц, уродов и дегенератов.
показати весь коментар
06.10.2021 14:01
+5
А светило науки, илья кива не рассматривался на Нобеля?
Непорядок это…
показати весь коментар
06.10.2021 14:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А кятайцам не дали премию за создание нового вирусяки? Непорядок. Результат работы налицо.
показати весь коментар
06.10.2021 13:57 Відповісти
Америка и Германия рождают Нобелевских лауреатов,
а вяликая какцапия по прежнему- убийц, уродов и дегенератов.
показати весь коментар
06.10.2021 14:01 Відповісти
Все очевидно, где высокий уровень коррупции и низкий уровень жизни, там ничтожно малый уровень талантов во всех сферах, включая науку. Россия, как и наша Украина тому подтверждение, хотя как показывают старые времена, пускай даже они ненавистные советские, талантливые и очень умные люди науки и культуры, в этих странах присутствуют в приличном количестве.
показати весь коментар
06.10.2021 14:22 Відповісти
А светило науки, илья кива не рассматривался на Нобеля?
Непорядок это…
показати весь коментар
06.10.2021 14:05 Відповісти
Молекулы, стройся! Раз, два!
показати весь коментар
06.10.2021 14:07 Відповісти
Разработали новый способ построения молекул Это все херня. Нобелевку нада дать вот за это:

Зеленський: Знайшли "цікаве рішення", щоб вдвічі знизити тарифи на тепло

показати весь коментар
06.10.2021 14:13 Відповісти
Ну по химии соглас. А по физике есть ворох вопросов!!!!...нерешенных. Они думают стохастической моделью описать климат планеты.....да, это бред! Бредятина полнейшая. Исключено!!!!!!! Полный форс мажор. Климат полностью, абсолютно полностью управляется извне. Еще раз, ..И З В Н Е!!! Т.е воздействие человека имеет место быть, но его вклад в катастрофу фатально преувеличен. И это кстати благодаря таким ученным!!!!
Все климатические изменения строго, буква в букву, слово в слово, под микроскопом БУКВАЛЬНО подвержены законам....манускрипта Войнича. И не сколько его, а модам(читайте типам гравитационных волн!!! - это ОЧЕНЬ важно), которые и делают изменения на планете. Внимание благодаря модам вы,...извне, ...можете ..любую, абсолютно любую планету или разогреть или остудить до ледникового периода. Это все извне. Расписана дорожная карта, схема, маршрут, все взаимосвязи, фсьо...что нужно для понимания физики климата.
Вооооот теперь пусть оные гаспада и разбираются как ихняя модель стыкуется с этой динамикой.
показати весь коментар
06.10.2021 14:23 Відповісти
Я так розумію, ви займаєтесь дослідженнями в галузі гравітації? Чи, швидше, теоріями змов і мистифікацій?
показати весь коментар
06.10.2021 15:04 Відповісти
Я шановний, займаюсь здебільше просто фактами. А вони, як сказав осел дуже вперта річ.
показати весь коментар
06.10.2021 15:15 Відповісти
неуважаемый, вам до Нобелевского лауреата далеко.
А вот Шнобелевка по вас прямо-таки рыдает.
показати весь коментар
06.10.2021 15:27 Відповісти
Зрозуміло. Фізика і кліматологія вам, шановний, чужі.
Але скажіть будь ласка, якою абеткою ви читали факти Войніча?
Нічого особистого. Лише цікавість.
показати весь коментар
06.10.2021 15:28 Відповісти
А зачем это вам???? Просто смотрите картинки, даже этого вам будет достаточно.
показати весь коментар
06.10.2021 15:49 Відповісти
Ну ви то, певно, там розгледіли ціле "Око Боже".
показати весь коментар
06.10.2021 16:01 Відповісти
а той манускрипт вже хтось розшифрував?
показати весь коментар
06.10.2021 14:29 Відповісти
Бил Гейтс...не зря он нам чипы вживляет, теперь он повелитель материи.
показати весь коментар
06.10.2021 14:34 Відповісти
зрада. Зе виноват.
показати весь коментар
07.10.2021 06:04 Відповісти
 
 