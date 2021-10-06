Судно з наркотиками затримали у Франції, серед членів екіпажу є українець, - речник МЗС Ніколенко

У Франції затримали екіпаж судна M/V TRUDY за підозрою в контрабанді наркотичних речовин, серед них - один громадянин України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"4 жовтня правоохоронні органи Франції затримали біля міста Дюнкерк екіпаж судна M/V TRUDY за підозрою в контрабанді наркотичних речовин. Серед членів екіпажу - один громадянин України", - сказав Ніколенко.

За його словами, посольство України у Франції вже займається цією справою, надає консульську і правову допомогу.

"Наш громадянин забезпечений адвокатом і перекладачем. Консули контактують із французькими правоохоронцями для з'ясування всіх обставин", - додав речник МЗС.

Як повідомляли ЗМІ, французька митниця перехопила вантажне судно з кокаїном на борту, яке прямувало з Бразилії в напрямку Антверпена.

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За даними RFI інцидент стався 1 жовтня. Судно, яке проходило в районі північного берега Франції, перенаправили в порт Дюнкерка, де на його борту виявили понад тонну кокаїну.

Екіпаж судна складався з приблизно 20 осіб, серед яких - громадяни РФ, Філіппін, Єгипту та Ефіопії. AFP зазначає, що там були і громадяни України, капітан - громадянин Румунії. Всіх затримали.

За підсумками триденного утримання під вартою екіпаж направили до судових слідчих у Париж. Слідство веде спеціальний орган з боротьбі з організованою злочинністю.

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Повідомляється, що 1127 кг наркотику були заховані в трюмі судна Trudy, що прямувало під прапором Ліберії. Вартість вантажу оцінюється в десятки мільйонів євро.

Судно залишиться в порту Дюнкерка принаймні до четверга.