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Судно з наркотиками затримали у Франції, серед членів екіпажу є українець, - речник МЗС Ніколенко

Судно з наркотиками затримали у Франції, серед членів екіпажу є українець, - речник МЗС Ніколенко

У Франції затримали екіпаж судна M/V TRUDY за підозрою в контрабанді наркотичних речовин, серед них - один громадянин України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"4 жовтня правоохоронні органи Франції затримали біля міста Дюнкерк екіпаж судна M/V TRUDY за підозрою в контрабанді наркотичних речовин. Серед членів екіпажу - один громадянин України", - сказав Ніколенко.

За його словами, посольство України у Франції вже займається цією справою, надає консульську і правову допомогу.

"Наш громадянин забезпечений адвокатом і перекладачем. Консули контактують із французькими правоохоронцями для з'ясування всіх обставин", - додав речник МЗС.

Як повідомляли ЗМІ, французька митниця перехопила вантажне судно з кокаїном на борту, яке прямувало з Бразилії в напрямку Антверпена. 

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За даними RFI інцидент стався 1 жовтня. Судно, яке проходило в районі північного берега Франції, перенаправили в порт Дюнкерка, де на його борту виявили понад тонну кокаїну.

Екіпаж судна складався з приблизно 20 осіб, серед яких - громадяни РФ, Філіппін, Єгипту та Ефіопії. AFP зазначає, що там були і громадяни України, капітан - громадянин Румунії. Всіх затримали.

За підсумками триденного утримання під вартою екіпаж направили до судових слідчих у Париж. Слідство веде спеціальний орган з боротьбі з організованою злочинністю.

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Повідомляється, що 1127 кг наркотику були заховані в трюмі судна Trudy, що прямувало під прапором Ліберії. Вартість вантажу оцінюється в десятки мільйонів євро.

Судно залишиться в порту Дюнкерка принаймні до четверга.

Автор: 

контрабанда (1823) МЗС (4123) наркотики (1447) Франція (3061) Ніколенко Олег (365)


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Топ коментарі
+7
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06.10.2021 14:14
+3
Унюханий наркоман.
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06.10.2021 14:17
+1
зеля любит наркотики...отмажет скотину)
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06.10.2021 14:18
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06.10.2021 14:14 Відповісти
Унюханий наркоман.
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06.10.2021 14:17 Відповісти
Янелох в траурі,без дози остався.
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06.10.2021 14:37 Відповісти
зеля любит наркотики...отмажет скотину)
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06.10.2021 14:18 Відповісти
кулеба должен срочно заявить протест!
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06.10.2021 14:23 Відповісти
ну этот украинец виновен так же,как сантехник в ресторане за плохое качество беф строганова.
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06.10.2021 14:42 Відповісти
Дыбылизм в журналистике...
Один из членов экипажа провозил наркотики и одни из членов экипажа был украинцем - это блин не значит, что украинец и провозил. Похоже филологи не знакомы с логикой!
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06.10.2021 15:10 Відповісти
"наркотики были спрятаны в трюме"

Это значит тонна наркоты была просто погружена в предыдущем порту среди другого груза! Судно Trudy это же балкер дедвейтом 30 тысяч тонн!
И очень даже может быть, что ни один моряк здесь ни при чем, это дело могут провернуть только в стивидорных компаниях, которые грузили и должны были разгружать судно!
Такой балкер разгружают специальнымм портовым оборудованием, матросы только открывают трюма.
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06.10.2021 16:29 Відповісти
100% наркокартель создал подставную фирму, которая купила 20 тыс.тонн любого навалочного груза и зафрахтовала этот нещасный балкерок, чтобы при погрузке скинуть в трюм мешки с нарк@той. Ночью , во время грузовых операций ,отвлекли старпома на момент и дело сделано. И этот же картель же был грузополучателями, тоже через подставную фирму.
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06.10.2021 16:58 Відповісти
Почему подозрение пало именно на это судно? Не экипаж ли стуканул?
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06.10.2021 17:11 Відповісти
Это невозможно в принципе , при современных грузоперевозках члены экипажей судов занимаются только своей работой. Их присылает на работу крюинговая компания, а не гангстеры.
Без сименс бука, морского диплома, лицензий и кучи сертификатов даже гангстер не может выйти в рейс на таком судне.
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06.10.2021 19:39 Відповісти
это был агар-агар. в конфетах используется.
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07.10.2021 06:05 Відповісти
 
 