Судно з наркотиками затримали у Франції, серед членів екіпажу є українець, - речник МЗС Ніколенко
У Франції затримали екіпаж судна M/V TRUDY за підозрою в контрабанді наркотичних речовин, серед них - один громадянин України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
"4 жовтня правоохоронні органи Франції затримали біля міста Дюнкерк екіпаж судна M/V TRUDY за підозрою в контрабанді наркотичних речовин. Серед членів екіпажу - один громадянин України", - сказав Ніколенко.
За його словами, посольство України у Франції вже займається цією справою, надає консульську і правову допомогу.
"Наш громадянин забезпечений адвокатом і перекладачем. Консули контактують із французькими правоохоронцями для з'ясування всіх обставин", - додав речник МЗС.
Як повідомляли ЗМІ, французька митниця перехопила вантажне судно з кокаїном на борту, яке прямувало з Бразилії в напрямку Антверпена.
За даними RFI інцидент стався 1 жовтня. Судно, яке проходило в районі північного берега Франції, перенаправили в порт Дюнкерка, де на його борту виявили понад тонну кокаїну.
Екіпаж судна складався з приблизно 20 осіб, серед яких - громадяни РФ, Філіппін, Єгипту та Ефіопії. AFP зазначає, що там були і громадяни України, капітан - громадянин Румунії. Всіх затримали.
За підсумками триденного утримання під вартою екіпаж направили до судових слідчих у Париж. Слідство веде спеціальний орган з боротьбі з організованою злочинністю.
Повідомляється, що 1127 кг наркотику були заховані в трюмі судна Trudy, що прямувало під прапором Ліберії. Вартість вантажу оцінюється в десятки мільйонів євро.
Судно залишиться в порту Дюнкерка принаймні до четверга.
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Один из членов экипажа провозил наркотики и одни из членов экипажа был украинцем - это блин не значит, что украинец и провозил. Похоже филологи не знакомы с логикой!
Это значит тонна наркоты была просто погружена в предыдущем порту среди другого груза! Судно Trudy это же балкер дедвейтом 30 тысяч тонн!
И очень даже может быть, что ни один моряк здесь ни при чем, это дело могут провернуть только в стивидорных компаниях, которые грузили и должны были разгружать судно!
Такой балкер разгружают специальнымм портовым оборудованием, матросы только открывают трюма.
Без сименс бука, морского диплома, лицензий и кучи сертификатов даже гангстер не может выйти в рейс на таком судне.