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Новини Коронавірус і карантин
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До кінця 2021 року в Україні може бути від 68 до 92 тисяч померлих від COVID-19, - KSE

До кінця 2021 року в Україні може бути від 68 до 92 тисяч померлих від COVID-19, - KSE

До кінця поточного року в Україні може бути від 68 тис. померлих від COVID-19.

Про це сьогодні під час онлайн-брифінгу сказав керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганиченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Він вкотре нагадав, що КSE спрогнозувала такі сценарії розвитку захворюваності на COVID-19: "зелений" (оптимістичний), "жовтий" (середній) та "чорний" (песимістичний).

"На поточний квартал ми очікуємо мати більше смертей, ніж у будь-якому кварталі до цього. Це спричинено тим, що зараз "дельта"-варіант є більш агресивним... Станом на кінець 2021 року, за оцінками KSE, ми можемо мати від 68 тис. померлих за оптимістичного сценарію і до 92 тис. померлих за песимістичного сценарію", - сказав він.

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За даними МОЗ, на 6 жовтня від початку пандемії в Україні зафіксовано 57 526 летальних випадків.

Автор: 

карантин (18172) смертність (195) смерть (6750) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Вакцинация помогает вакцинированным.

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06.10.2021 14:45
+2
слава великому победителю ковида вовеке зеленскому и его борьбе -)))
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06.10.2021 14:40
+2
ЗЕленский - сеньор-ковидомор
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06.10.2021 14:42
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слава великому победителю ковида вовеке зеленскому и его борьбе -)))
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06.10.2021 14:40 Відповісти
ЗЕленский - сеньор-ковидомор
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06.10.2021 14:42 Відповісти
чим більше антивакцинаторного брєда з паРаши, тим більше смертей...вбивати можна не лише зброєю, а й пропагандою і цінами на сировину
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06.10.2021 14:44 Відповісти
Я два тижні тому перехворів в легкій формі. Була короткочасна втрата нюху: 2 доби, нежить (лило з носа як з відра), температура 37.2-37.4, трохі ломило кістки. Загалом якщо б не шмарклі, то я б і не "помітив" той вірус. Але колотись не збираюсь, принаймні пів року точно
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06.10.2021 14:48 Відповісти
до чого ця принциповість???? я теж перехворів в легкій формі, але зробив вакцину і не жалкую...не розумію причин для того щоб допомогти країни скоріше вийти з цього ковідного мороку...
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06.10.2021 14:54 Відповісти
А від вакцини кращий імунітет ніж природній?
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06.10.2021 15:26 Відповісти
так! у мене антитіла зникли вже за два з половиною місяця після хвороби, а при вакцінації тримаються до року
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06.10.2021 20:09 Відповісти
твоя маячня нікого не цікавить
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06.10.2021 15:42 Відповісти
а твоя тім паче
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06.10.2021 15:44 Відповісти
Так, а як же вакцинація?. Говорили - допомагає.. Чи вже ні?.
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06.10.2021 14:44 Відповісти
Вакцинация помогает вакцинированным.

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06.10.2021 14:45 Відповісти
Погоду на завтра, узнаем послезавтра. Грош цена всем прогнозам.
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06.10.2021 14:47 Відповісти
свічка@svecha62



Поки безмозкла зєбуретка закатувала в асфальт гроші Нафтогазу, газ весною можна було закупити по 400 $ і ,можливо , заробити зараз, при ціні в 1900 $, на продажу надлишків.
Але ніт.
Ця зима стане для нас незабутньою.
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06.10.2021 14:47 Відповісти
Учитывая, что 60 тыс. уже умерло, то "от 8 тыс. до 32 тыс." до конца года - как-то уж очень расплывчато...
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06.10.2021 14:48 Відповісти
Гроші з ковідного фонду забирали на будівництво доріг, та тепер треба померлих під асфальт закатувати, місця на кладовищах звільняти та кістками шляхи укріпляти
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06.10.2021 14:49 Відповісти
" зеленые соросятники" правящие экономикой страны в курсе сколько от их экономических "достижений" должно уйти в мир инной украинского народу
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06.10.2021 14:54 Відповісти
тобто за два роки від початку смертельного вірусу померло 57 тис., а ось за наступні декілька місяців вже помер до 90 тис.??? сумніваюсь!
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06.10.2021 14:55 Відповісти
Головне щоб цифра виглядала лячно.
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06.10.2021 18:50 Відповісти
может быть, а может не быть - вот и весь прогноз
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06.10.2021 14:55 Відповісти
 
 