До кінця 2021 року в Україні може бути від 68 до 92 тисяч померлих від COVID-19, - KSE

До кінця поточного року в Україні може бути від 68 тис. померлих від COVID-19.

Про це сьогодні під час онлайн-брифінгу сказав керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганиченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Він вкотре нагадав, що КSE спрогнозувала такі сценарії розвитку захворюваності на COVID-19: "зелений" (оптимістичний), "жовтий" (середній) та "чорний" (песимістичний).

"На поточний квартал ми очікуємо мати більше смертей, ніж у будь-якому кварталі до цього. Це спричинено тим, що зараз "дельта"-варіант є більш агресивним... Станом на кінець 2021 року, за оцінками KSE, ми можемо мати від 68 тис. померлих за оптимістичного сценарію і до 92 тис. померлих за песимістичного сценарію", - сказав він.

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За даними МОЗ, на 6 жовтня від початку пандемії в Україні зафіксовано 57 526 летальних випадків.