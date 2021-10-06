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Новини
2 024 22

Франція може надати Україні додатково 1 млрд євро інвестицій на інфраструктуру, - Кубраков

Франція може надати Україні додатково 1 млрд євро інвестицій на інфраструктуру, - Кубраков

Франція може потенційно надати Україні ще 1 млрд євро інвестицій на будівництво.

Про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інформує Цензор.НЕТ.

"В 2021 році Україна та Франція підписали Рамкову угоду загальною вартістю 1,3 мільярди євро. Нові напрямки, які ми презентували цими днями потенційно додадуть ще мільярд інвестицій", - підкреслив глава міністерства.

Так, Мінінфраструктури вже розпочало співпрацю з французькою консалтинговою компанією Aerogestion щодо оптимальної моделі створення національного авіаперевізника. Результати представлять до кінця року. Також вивчають можливість співпраці ДП "Антонов" і AirBus для вантажних перевезень і пожежних літаків.

Кубраков нагадав, що за програмою президента "Велике будівництво" за два роки оновлять основну мережу доріг, залучаючи приватні інвестиції і міжнародних партнерів. Зокрема, в Парижі презентували проєкт будівництва нової дороги Краковець - Львів - Броди - Рівне.

"Про першу секцію цієї дороги на маршруті Львів Краковець говорять вже більше 10 років, спроби концесійного конкурсу у 2016 не мали успіху. Зараз ситуація істотно змінилася – виріс трафік, Україна навчилася швидко і якісно будувати дороги, і врешті-решт до проєкту вийшла компанія із приватною ініціативою. До кінця року завершується розробка ТЕО і вже наступного очікуємо конкурс і старт проєкту", - заявив міністр.

Україна і Франція співпрацюватимуть і в галузі залізничного транспорту. Укрзалізниця і Alstom готуються фіналізувати контракт.

"Це наближає нас до головної мети - відновлення поїздів УЗ, швидким і комфортним подорожей залізницею. Для нас важливо зберегти обумовлений обсяг локалізації виробництва і доступне фінансування", - підкреслив Кубраков.

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Нагадаємо, за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" за 2021 рік побудовано і відремонтовано 6 500 км доріг і 245 мостів.

Франція може надати Україні додатково 1 млрд євро інвестицій на інфраструктуру, - Кубраков 01
Франція може надати Україні додатково 1 млрд євро інвестицій на інфраструктуру, - Кубраков 02
Франція може надати Україні додатково 1 млрд євро інвестицій на інфраструктуру, - Кубраков 03

Автор: 

інвестиції (2059) Франція (3061) Кубраков Олександр (447) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+2
А Германия - два. Правда надо дать оркам право сидеть в Раде и другие "прелести" формулы. И я не знаю ,кто хуже - эта свора арахамий и орки.
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06.10.2021 14:54
+2
Франция может предоставить Украине дополнительно 1 млрд евро.-Брать или не брать?-советуется т. Кубраков с народом.
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06.10.2021 14:59
+2
А может и не предоставить
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06.10.2021 15:29
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А Германия - два. Правда надо дать оркам право сидеть в Раде и другие "прелести" формулы. И я не знаю ,кто хуже - эта свора арахамий и орки.
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06.10.2021 14:54 Відповісти
...а Сєня Кулявлоб кусає лікті

Petrusha Che@chaes86





Діма чітко відпрацьовує многоходовку.
При комусь іншому він просто лишився б Ніким, а при ЗЕбілу він знав, що наперсточника обведе.
Тепер головний опозиціонер і далі - кандидат.
Обдурений нарід зробить з нього месію...
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06.10.2021 14:55 Відповісти
Госсекретарь США Блинкен внезапно поинтересовался у французской стороны судьбой анализа " черных ящиков" с рейса PS752 и предложил помощь в их расшифровке.
И Франция занервничала. Уже предлагает Зеленскому миллиард евро "на инфраструктуру" (распил).
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06.10.2021 16:26 Відповісти
Уффф...Это же все нужно будет отдавать ! А кому дадут ? Покупцям недвижимости в Англии ?
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06.10.2021 14:54 Відповісти
под французские фирмі?
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06.10.2021 14:55 Відповісти
«Париже презентовали проект строительства новой дороги Краковец - Львов - Броды - Ривне. Источник: »

ЛУЧШЕ БЫ ГНАЛИ ДОРОГУ Краковец- Львов-Броды- ОДЕССА , чтобы повернуть поляков на одесское побережье . Львов - Ровно - нормальная дорога
ВЫ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ какой будет высокий турпоток , т к арбузы за 2 гривны и недорогие рестораны своё дело сделают
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06.10.2021 14:58 Відповісти
в перспективе (не исключено),французского макарона,нонешнего президента Франции будут тасать по судам за корупционные сделки с рашистами и украинскими "зелеными"
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06.10.2021 14:58 Відповісти
Франция может предоставить Украине дополнительно 1 млрд евро.-Брать или не брать?-советуется т. Кубраков с народом.
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06.10.2021 14:59 Відповісти
Могут "потенциально дать", ещё б на кофейной гуще погадали бы. Они могут и "потенциально поддать".
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06.10.2021 15:00 Відповісти
Ну теперь точно Луна будет наш..а потом и Марс..😀
И миллиард деревьев на Венере высадим.??
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06.10.2021 15:01 Відповісти
ще на пару квартир зеленому паяцу -
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06.10.2021 15:23 Відповісти
Не вистачає на велике крадівництво?
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06.10.2021 15:23 Відповісти
Украина научилась быстро и качественно строить дороги Источник:

нет, не научилась!
По словам Александра Добони, заместителя координатора Onur Group Ukraine, у компании очень большие ожидания от 2021 года.

Технологии не перенимают! Приехали турки и построили дороги, метро, мосты! Тьху!
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06.10.2021 15:25 Відповісти
мне больше всего понравилось "потенциально"
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06.10.2021 15:27 Відповісти
А может и не предоставить
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06.10.2021 15:29 Відповісти
не знаю..... я всегда придерживался своего такого мнения . ненужно давать наличку на это всё, а только приезжать и сам строить то что закажут или продублировать у нас то что у них уже есть! только так будет супер красота и качество.как то так.
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06.10.2021 16:05 Відповісти
Інвестиції не надають, їх здійснюють.
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06.10.2021 16:12 Відповісти
"Украина научилась быстро и качественно строить дороги..." Насчёт "быстро и качественно" сомневаюсь, а вот насчёт "дорого" - это точно ...При Гросе и системе *Прозоро* выходило в несколько раз дешевле и битум в России для дорог не покупали...

*Российский битум на украинские дороги. Как Зеленский помогает Медведчуку заработать...*
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06.10.2021 17:10 Відповісти
Российский битум на украинские дороги. Как Зеленский помогает Медведчуку заработать

https://www.google.com/amp/s/www.dsnews.ua/economics/rossiyskiy-bitum-na-ukrainskie-dorogi-kak-zelenskiy-pomogaet-medvedchuku-zarabotat-22122020-410171/amp
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06.10.2021 17:11 Відповісти
Вся прелесть кредита 1 млрд в том, что офшорный клоун себе заберет 30% отката, а лошарам прийдется отдавать кредит с процентами. По факту ни нормальной дороги, а только кредитное бремя на шею налогоплательщиков. Зато клоун нехило прибарахлится со своим опг
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06.10.2021 19:12 Відповісти
Эти инвестиции доверчивых французов няня Беня и янелох тоже в офшоры загонят
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06.10.2021 19:14 Відповісти
Это хорошо.
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07.10.2021 06:17 Відповісти
 
 