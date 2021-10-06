Франція може надати Україні додатково 1 млрд євро інвестицій на інфраструктуру, - Кубраков
Франція може потенційно надати Україні ще 1 млрд євро інвестицій на будівництво.
Про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інформує Цензор.НЕТ.
"В 2021 році Україна та Франція підписали Рамкову угоду загальною вартістю 1,3 мільярди євро. Нові напрямки, які ми презентували цими днями потенційно додадуть ще мільярд інвестицій", - підкреслив глава міністерства.
Так, Мінінфраструктури вже розпочало співпрацю з французькою консалтинговою компанією Aerogestion щодо оптимальної моделі створення національного авіаперевізника. Результати представлять до кінця року. Також вивчають можливість співпраці ДП "Антонов" і AirBus для вантажних перевезень і пожежних літаків.
Кубраков нагадав, що за програмою президента "Велике будівництво" за два роки оновлять основну мережу доріг, залучаючи приватні інвестиції і міжнародних партнерів. Зокрема, в Парижі презентували проєкт будівництва нової дороги Краковець - Львів - Броди - Рівне.
"Про першу секцію цієї дороги на маршруті Львів Краковець говорять вже більше 10 років, спроби концесійного конкурсу у 2016 не мали успіху. Зараз ситуація істотно змінилася – виріс трафік, Україна навчилася швидко і якісно будувати дороги, і врешті-решт до проєкту вийшла компанія із приватною ініціативою. До кінця року завершується розробка ТЕО і вже наступного очікуємо конкурс і старт проєкту", - заявив міністр.
Україна і Франція співпрацюватимуть і в галузі залізничного транспорту. Укрзалізниця і Alstom готуються фіналізувати контракт.
"Це наближає нас до головної мети - відновлення поїздів УЗ, швидким і комфортним подорожей залізницею. Для нас важливо зберегти обумовлений обсяг локалізації виробництва і доступне фінансування", - підкреслив Кубраков.
Нагадаємо, за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" за 2021 рік побудовано і відремонтовано 6 500 км доріг і 245 мостів.
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Petrusha Che@chaes86
Діма чітко відпрацьовує многоходовку.
При комусь іншому він просто лишився б Ніким, а при ЗЕбілу він знав, що наперсточника обведе.
Тепер головний опозиціонер і далі - кандидат.
Обдурений нарід зробить з нього месію...
И Франция занервничала. Уже предлагает Зеленскому миллиард евро "на инфраструктуру" (распил).
ЛУЧШЕ БЫ ГНАЛИ ДОРОГУ Краковец- Львов-Броды- ОДЕССА , чтобы повернуть поляков на одесское побережье . Львов - Ровно - нормальная дорога
ВЫ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ какой будет высокий турпоток , т к арбузы за 2 гривны и недорогие рестораны своё дело сделают
И миллиард деревьев на Венере высадим.??
нет, не научилась!
По словам Александра Добони, заместителя координатора Onur Group Ukraine, у компании очень большие ожидания от 2021 года.
Технологии не перенимают! Приехали турки и построили дороги, метро, мосты! Тьху!
*Российский битум на украинские дороги. Как Зеленский помогает Медведчуку заработать...*
https://www.google.com/amp/s/www.dsnews.ua/economics/rossiyskiy-bitum-na-ukrainskie-dorogi-kak-zelenskiy-pomogaet-medvedchuku-zarabotat-22122020-410171/amp