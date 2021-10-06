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Новини
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Мецгер вибачився за напад на журналістів: Для мене це теж шок. Стрес і навантаження - не виправдання

Мецгер вибачився за напад на журналістів: Для мене це теж шок. Стрес і навантаження - не виправдання

Відсторонений глава "Укрексімбанку" Євген Мецгер вибачився перед журналістами програми "Схеми" за напад під час інтерв'ю. Його дії нібито є "миттєвим емоційним спалахом".

Про це Мецгер написав на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Я завжди вважав і вважаю свободу слова і вільну пресу фундаментом демократії та справжньої незалежності держави. Тому події, що сталися у моєму робочому кабінеті 4 жовтня 2021 року та були згодом опубліковані виданням "Схеми", з мого боку є неприпустимими та стали шоком не тільки для громадськості та журналістської спільноти, але й для мене", - запевняє він.

"Я за природою врівноважена людина і ніколи не думав, що миттєвий емоційний спалах може перерости в лавину імпульсивних та непоправних дій і рішень. Стрес і навантаження цьому не виправдання. Тому я щиро прошу вибачення у працівників видання "Схеми" Кирила Овсяного та Олександра Мазура", - зазначив Мецгер.

Він також вибачився перед усіма журналістами і працівниками "Укрексімбанку".

"Це завдало величезної шкоди іміджу банку, моральному духу його чудового колективу і престижу професії банкіра, як такої. Я щиро прошу вибачення у всіх колег. Повторюся, я не мав права на той спалах, він викликає у мене найбільшу огиду і сором", - зазначив Мацгер.

Також дивіться: Прокуратура прийшла в "Укрексімбанк" для вручення підозри двом співробітникам банку за перешкоджання журналістській діяльності. ВIДЕО

Зазначимо, що голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування. 6 жовтня наглядова рада державного "Укрексімбанку" на екстреному позачерговому засіданні відсторонила главу правління Євгена Мецгера на період розслідування інциденту.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.

Автор: 

журналістика (1760) напад (1125) вибачення (48) Укрексімбанк (478) Мецгер Євген (103)


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Топ коментарі
+52
Шок от того,что за яйца таки взяли. Думал как всегда.
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06.10.2021 15:03
+42
Я ему НЕ ВЕРЮ! Не было никакого шока от нагрузки. Посмотрите видео. Там все сделано холодно расчетливо
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06.10.2021 15:06
+25
Це вже кримінальна стаття і реальний термін ув'язнення, тут вибаченнями питання не вирішиш.
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06.10.2021 15:05
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Тобі не соромно уйобіще! Тобі дуже лячно!
А лячно за те що ти довбойоб! Всю контору спалив. І кредитами "застрахованими від неповернення" тобто фінансування терористичних організацій на державному рівні.
А тут ланцюжок до НБУ, до ***********. Так що фінансові санкції для вас ******* це поки що найкращий варіант.
Але він штовхне такий розвиток подій що ваші фантазії не уявляють
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06.10.2021 17:07 Відповісти
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06.10.2021 17:11 Відповісти
мецгер-просто лживый,трусливый,конченный ублюдок...
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06.10.2021 17:33 Відповісти
А чому на "рузьге" ?
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06.10.2021 17:46 Відповісти
О, быстро же это зеленое говно укакалось! ***** - насколько наглые настолько и трусливые! Элита болотная!
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06.10.2021 17:49 Відповісти
Начальника охраны кстати лишить лицензии, чтобы на зоне ***** ларек не охранял...
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06.10.2021 17:51 Відповісти
уверен,что никакой лицензии нет..
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06.10.2021 19:46 Відповісти
кум брата какой нибудь
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06.10.2021 20:12 Відповісти
У Мецгера шок, что журналистам стала известна информация о выдаче сомнительных многомиллионных кредитов государственным банком.
И обратите внимание, что журналист спрашивает о документах ДНР!!! (на 0:55) .
Там может быть и финансирование терроризма государственным банком Украины!
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06.10.2021 17:57 Відповісти
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06.10.2021 18:27 Відповісти
А за это ему придется сидеть, если не убежит.
Журналіст "Радіо Свобода" запитав про кредит на 60 мільйонів доларів особі, яку ЗМІ підозрюють у фінансуванні тероризму в ДНР.
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06.10.2021 18:45 Відповісти
это нужно не отстранить а ПОСАДИТЬ по нескольким статьям, включая по тем на которые наработал по указанным журналистами договорам! И меня интересует, в каком контексте там был упомянут "ДНР" ибо это уже ни в какие ворота
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06.10.2021 17:58 Відповісти
Подтверждение теории о жидах и кацапах у власти которые не будут ни когда любить Украину, кстати Мецгер - на идише - мясник.
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06.10.2021 18:06 Відповісти
Василий Розанов. "Жертвенный убой".
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06.10.2021 18:35 Відповісти
Так иди в дурку полечись если у тебя шок.
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06.10.2021 18:21 Відповісти
Та чого? Просто після важкої наркоти завжди параноя переслідує!
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06.10.2021 18:50 Відповісти
Та ты тупой коллектор,возомнивший себя банкиром и уважаемым человеком.Ты тупо тля
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06.10.2021 18:24 Відповісти
Убрать этого бандита из банка. Это ворье с психологией гопников из 90-х. Нет, не извинения. Устранение с должности и уголовное дело.
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06.10.2021 18:39 Відповісти
ТАМ ВЕСЬ БАНК ТАКОЙ-ФИНАНСИРУЕТ ТЕРРОРИСТОВ ДЫРЫ!
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07.10.2021 02:03 Відповісти
"Доигрался ху...хрен на скрипке. Очень "музику" любил."
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06.10.2021 19:01 Відповісти
Записи зачем удалил?Хитроанусное быдло!
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06.10.2021 21:04 Відповісти
лайно курвяче
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06.10.2021 22:09 Відповісти
****! НЕ ВЕРЮ! БРЕХЛО ПОГАНОЕ!
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07.10.2021 02:00 Відповісти
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