Мецгер вибачився за напад на журналістів: Для мене це теж шок. Стрес і навантаження - не виправдання

Відсторонений глава "Укрексімбанку" Євген Мецгер вибачився перед журналістами програми "Схеми" за напад під час інтерв'ю. Його дії нібито є "миттєвим емоційним спалахом".

Про це Мецгер написав на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Я завжди вважав і вважаю свободу слова і вільну пресу фундаментом демократії та справжньої незалежності держави. Тому події, що сталися у моєму робочому кабінеті 4 жовтня 2021 року та були згодом опубліковані виданням "Схеми", з мого боку є неприпустимими та стали шоком не тільки для громадськості та журналістської спільноти, але й для мене", - запевняє він.

"Я за природою врівноважена людина і ніколи не думав, що миттєвий емоційний спалах може перерости в лавину імпульсивних та непоправних дій і рішень. Стрес і навантаження цьому не виправдання. Тому я щиро прошу вибачення у працівників видання "Схеми" Кирила Овсяного та Олександра Мазура", - зазначив Мецгер.

Він також вибачився перед усіма журналістами і працівниками "Укрексімбанку".

"Це завдало величезної шкоди іміджу банку, моральному духу його чудового колективу і престижу професії банкіра, як такої. Я щиро прошу вибачення у всіх колег. Повторюся, я не мав права на той спалах, він викликає у мене найбільшу огиду і сором", - зазначив Мацгер.

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Зазначимо, що голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування. 6 жовтня наглядова рада державного "Укрексімбанку" на екстреному позачерговому засіданні відсторонила главу правління Євгена Мецгера на період розслідування інциденту.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.