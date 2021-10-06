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"UKREKSIM Бик" і "Зітріть Мецгера в нуль": журналісти пікетували "Укрексімбанк" - з вікна на мітингувальників упав вазон. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 6 жовтня, журналісти провели акцію протесту під офісом "Укрексімбанку" на знак солідарності з колегами, на яких було скоєно напад під час інтерв'ю з головою банку Євгеном Мецгером.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Журналісти прийшли з пікетом під офіс "Укрексімбанку" в центрі Києва. Вони вимагають відставки керівництва банку і притягнення до відповідальності винних у нападі на журналістів.

Як тільки почалася акція, на журналістів, які розгортали свої плакати, з відкритого вікна банку випав вазон.

Також дивіться: Прокуратура прийшла в "Укрексімбанк" для вручення підозри двом співробітникам банку за перешкоджання журналістській діяльності. ВIДЕО

Журналісти розгорнули плакати з написами: "Мецгер OUT", "UKREKSIM Бик", "Стаття 186 КК Грабіж", "Ст. 146 КК Незаконне позбавлення волі", "Ст. 345-1 КК погрози або насильство стосовно журналіста", "Ст. 171 КК Перешкоджання журналістській діяльності", "Зітріть Мецгера в нуль" і ін.

UKREKSIM Бик і Зітріть Мецгера в нуль: журналісти пікетували Укрексімбанк - з вікна на мітингувальників упав вазон 01
UKREKSIM Бик і Зітріть Мецгера в нуль: журналісти пікетували Укрексімбанк - з вікна на мітингувальників упав вазон 02
UKREKSIM Бик і Зітріть Мецгера в нуль: журналісти пікетували Укрексімбанк - з вікна на мітингувальників упав вазон 03
UKREKSIM Бик і Зітріть Мецгера в нуль: журналісти пікетували Укрексімбанк - з вікна на мітингувальників упав вазон 04
UKREKSIM Бик і Зітріть Мецгера в нуль: журналісти пікетували Укрексімбанк - з вікна на мітингувальників упав вазон 05
UKREKSIM Бик і Зітріть Мецгера в нуль: журналісти пікетували Укрексімбанк - з вікна на мітингувальників упав вазон 06
UKREKSIM Бик і Зітріть Мецгера в нуль: журналісти пікетували Укрексімбанк - з вікна на мітингувальників упав вазон 07
UKREKSIM Бик і Зітріть Мецгера в нуль: журналісти пікетували Укрексімбанк - з вікна на мітингувальників упав вазон 08
UKREKSIM Бик і Зітріть Мецгера в нуль: журналісти пікетували Укрексімбанк - з вікна на мітингувальників упав вазон 09
UKREKSIM Бик і Зітріть Мецгера в нуль: журналісти пікетували Укрексімбанк - з вікна на мітингувальників упав вазон 10
UKREKSIM Бик і Зітріть Мецгера в нуль: журналісти пікетували Укрексімбанк - з вікна на мітингувальників упав вазон 11
UKREKSIM Бик і Зітріть Мецгера в нуль: журналісти пікетували Укрексімбанк - з вікна на мітингувальників упав вазон 12
UKREKSIM Бик і Зітріть Мецгера в нуль: журналісти пікетували Укрексімбанк - з вікна на мітингувальників упав вазон 13
UKREKSIM Бик і Зітріть Мецгера в нуль: журналісти пікетували Укрексімбанк - з вікна на мітингувальників упав вазон 14
UKREKSIM Бик і Зітріть Мецгера в нуль: журналісти пікетували Укрексімбанк - з вікна на мітингувальників упав вазон 15
UKREKSIM Бик і Зітріть Мецгера в нуль: журналісти пікетували Укрексімбанк - з вікна на мітингувальників упав вазон 16
UKREKSIM Бик і Зітріть Мецгера в нуль: журналісти пікетували Укрексімбанк - з вікна на мітингувальників упав вазон 17
UKREKSIM Бик і Зітріть Мецгера в нуль: журналісти пікетували Укрексімбанк - з вікна на мітингувальників упав вазон 18
UKREKSIM Бик і Зітріть Мецгера в нуль: журналісти пікетували Укрексімбанк - з вікна на мітингувальників упав вазон 19
UKREKSIM Бик і Зітріть Мецгера в нуль: журналісти пікетували Укрексімбанк - з вікна на мітингувальників упав вазон 20
UKREKSIM Бик і Зітріть Мецгера в нуль: журналісти пікетували Укрексімбанк - з вікна на мітингувальників упав вазон 21
UKREKSIM Бик і Зітріть Мецгера в нуль: журналісти пікетували Укрексімбанк - з вікна на мітингувальників упав вазон 22

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Автор: 

акція (1455) пікет (322) протест (2398) Укрексімбанк (478) Мецгер Євген (103)


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Топ коментарі
+35
Краще б зе випав...
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06.10.2021 15:12
+19
IrisFlo@KonkordiyaGrey

https://twitter.com/KonkordiyaGrey/status/1445720680507527168 33 мин



Коли Янукович виграв вибори, у мене були різні відчуття.
По-перше, розпач, по-друге, задоволення. Так! Саме задоволення.
Бо я бажала, щоб мудрий нарід відчув, що таке гопота у владі.
Але на тлі влади сьогоднішньої та тепер виглядає випускниками гарвардів і оксфордів.
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06.10.2021 15:35
+15
Уводят в сторону внимание от опшорного ослика...а как сладко все начиналось для 73%
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06.10.2021 15:16
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Краще б зе випав...
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06.10.2021 15:12 Відповісти
Вашими устами, Ксеню, мед пити.
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06.10.2021 15:14 Відповісти
IrisFlo@KonkordiyaGrey

https://twitter.com/KonkordiyaGrey/status/1445720680507527168 33 мин



Коли Янукович виграв вибори, у мене були різні відчуття.
По-перше, розпач, по-друге, задоволення. Так! Саме задоволення.
Бо я бажала, щоб мудрий нарід відчув, що таке гопота у владі.
Але на тлі влади сьогоднішньої та тепер виглядає випускниками гарвардів і оксфордів.
показати весь коментар
06.10.2021 15:35 Відповісти
Оleksа_UA@Oleksa_UA66

https://twitter.com/Oleksa_UA66/status/1445697385376595974 2 ч



Офшори Зеленського обговорюватимуть сьогодні на засідання Європарламенту. У порядок денний внесені питання про розслідування Pandora Papers.
Нарешті Зеленський зробив справжній «євроінтеграційний» прорив.
Тепер про Україну таки заговорять у Євросоюзі.
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06.10.2021 15:54 Відповісти
В них, дійсно, у багатьох добра освіта, але це не змінило їх суть. Це діти тих, хто розкрадав країну при Бандюковичу і на крадені гроші отримував освіту. Тепер їхня черга жерти з корита.
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06.10.2021 16:39 Відповісти
Народ не выбирал ни Януковича, ни Зеленского. Выбирало население, которого в Украине значительно больше, чем народа. Никчемность никогда не пытается подтянуться до уровня того, кто лучше, образованней, умнее, успешней. Такие лидеры на уровне подсознания им чужие. Их кумиры такие же, как они сами, с такой же нравственностью, таким же морально - этическим подходом к жизни. Поэтому любая замкнутая система, в которой никчемности преобладают, обречена на деградацию, поскольку будет стараться задавить, закапсулировать, подвергнуть обструкции все лучшее. Примеров море. И нынешняя ВР, и то, что там происходит, всего лишь один из таких примеров. Эти ребята вцепились во власть так, что как бы с мясом не пришлось выдирать. Мецгер из той же когорты. И такими, как Мецгер, они будут жертвовать лишь почуяв опасность для себя.
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06.10.2021 18:33 Відповісти
А у вікно влетіла граната.
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06.10.2021 15:15 Відповісти
в Японии после позора в окна выбрасываются чиновники и бизнесмены
в Украине выбрасываются вазоны политиков и бизнесменов

ЗЕ конечно зельоный, но не кактус
может нам Кактуса выбрать в президенты ?
у него больше совести, чем у ЗЕ
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06.10.2021 15:29 Відповісти
этого?

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06.10.2021 20:39 Відповісти
"открытое" окно при +8.. наверное с прошлой зимы "забыли" закрыть..

не удивлюсь что окно прямо в кабинете мецгера
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06.10.2021 16:05 Відповісти
Аааа)))))капец раскаялись
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06.10.2021 15:14 Відповісти
А шо каже ПОЦгер?
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06.10.2021 15:16 Відповісти
Хто є ПОЦгер?)
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06.10.2021 15:19 Відповісти
ПОЦгер це Мецгер.
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06.10.2021 15:51 Відповісти
Говорят,что его уже повысили...тоесть его резвого айтишника
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06.10.2021 16:16 Відповісти
Рукожопого, который память не стёр ? 😂
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06.10.2021 17:45 Відповісти
вазон раскаялся - настоящий самурай
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06.10.2021 15:30 Відповісти
Уводят в сторону внимание от опшорного ослика...а как сладко все начиналось для 73%
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06.10.2021 15:16 Відповісти
щас ещё покушение на жизнь журналиста припаяют
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06.10.2021 15:16 Відповісти
так а зачем туда , к володе идти надо , он дружбана туда пристроил , в духе змін країни на краще
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06.10.2021 15:16 Відповісти
"я тобі не дорогенька" - оно и видно, вазоном запульнули
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06.10.2021 15:17 Відповісти
Оце і всі журналісти? Це професійна ганьба. Далі вас будуть стріляти.
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06.10.2021 15:17 Відповісти
Плюси, стб, інтер не вийдуть...
В них не стрілятимуть.
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06.10.2021 15:21 Відповісти
если бы не обосрались, то не "раскаялись" бы.
бычки реально настолько тупые шо как будто отвлекают норотное мнение от .....
.....
Вітаю вас, дуже дякую(хрипить якусь ...йню)
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06.10.2021 15:21 Відповісти
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06.10.2021 15:22 Відповісти
Та тю... Тепер кожен торговець ларька може мудохать журналістів , як кому заманеться , чим завгодно на свій смак.
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06.10.2021 15:32 Відповісти
Ні не може. В країні 43 000 жидів а ларьків сотні тисяч. Понятно що на ларьки жидів не вистачає...
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06.10.2021 19:23 Відповісти
Тут він не збрехав . Бо він насправді є - #дешевенька . .
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06.10.2021 16:26 Відповісти
Відволікання уваги від офшорних справ гаранта!
Крапка!!!!
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06.10.2021 15:22 Відповісти
Стопудово.

Бегать вокруг шестерки Зеленского из-за наезда гораздо безопаснее, чем торбить самого Зеленского за отмывание криминального бабла в офшорах.

Кроме того, ОП, СН и ЗЕ уже не раз посылали журналистов нахер, а охрана и менты нещадно метелили активистов во время прибытия слуг наркомана на всякие их сходняки.

И ничего - "недорогеньки" утерлись и промолчали. А тут прям такая буря в стакане.
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06.10.2021 15:34 Відповісти
Можна сміливо сказати, що журналістика в Україні померла і смердить грошима олігархів і страхом. Кілька нормальних журналістів, яких можна на пальцях двох рук перерахувати, ситуації зовсім не змінюють.
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06.10.2021 15:24 Відповісти
лучше бы из окна вместо вазона выпал Мецгер ... в мире стало бы на одного мерзавца меньше.
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06.10.2021 15:25 Відповісти
як наколка - друг чекіста, так і провокація на скандал - зброя медіакілерів
як це в них не вийшло - подивіться тут https://www.youtube.com/watch?v=z5F9dduqFU8&t=3s&ab_channel=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B5%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F

Адам Смит@_Smithchenko

Что бы там ни произошло вначале, содержащий банковскую тайну в каждой тумбочке бэк-офис банка - крайне режимная территория с многими слоями контроля.
Журналисты не могли ворваться в кабинет предправления нахрапом. Значит, он их пригласил - а потом сорвался и пошел на скандал и уголовку.
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06.10.2021 15:25 Відповісти
а далі по маасковскаму шаблону

Ігор Гаєнко@iggae

Це означає, що незабаром на журналістів відкриють кримінальну справу, а "Радіо Свобода" потрапить під санкції.
Наступного тижня філя ОП у ВР прийме закон про іноземних агентів.
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06.10.2021 15:26 Відповісти
ЖырноГлисты это. Когда товарищей пинали, они молчали. Ну, ну.
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06.10.2021 15:26 Відповісти
У мене э претензія до журналістів Схем. ЧОМУ ВИ ТАК ШВИДКО ВІДНОВИЛИ ЗАПИС?

Що "повільніше" не можна було? Щоб насолодитися брехнею Менгера і його захисників?

Так би усю брехливу шоблу на світ білий витягнули.
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06.10.2021 15:26 Відповісти
схемы - грантоеды на манер мустофы в наём и среуни ваза лещенко
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06.10.2021 15:36 Відповісти
Ну, якщо Ви вважаєте "Радіо свобода", яку фінансує Конгрес США і телеканал «UA:Перший». грантоїдами.

Бо "Схеми" - їхній спільний проект.

Я так думаю, що доля Менгера уже відома, бо, навряд чи США захочуть мати справу з людиною, яка дає наказ до розправи над журналістами, тим більше, які фінансуються Конгресом США.

А допомогу із США отримувати ж треба.
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06.10.2021 15:56 Відповісти
зная журнаглистов схем которые получают конверты от наших олигархов и акционер из США просто подымает им цену типо элитные ляди
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06.10.2021 15:58 Відповісти
Є така проблема у всіх "росзлідувачів". Ну, а тут вони під наглядом
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06.10.2021 16:10 Відповісти
Вазончик можна кваліфікувати як замах?
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06.10.2021 15:27 Відповісти
НУЖНО. Только хоть один додумался отпечатки снять?
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06.10.2021 16:46 Відповісти
из окна на митингующих упал вазон
***********
То був знак, що явка провалєна, і Плєйшнєра немає вдома... )))
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06.10.2021 15:28 Відповісти
Ну раз Мосєйчучки там не було , то її можна ''бити руками,

Ногами, своєю головою,

Локтями, ремнями,

Залізною трубою...''
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06.10.2021 15:28 Відповісти
Ну, судячи по опублікованим аудіо розмовам Бені з головним редактором плюсів, вони там до таких вивертів звикли. Я навіть уявити не можу, що з ними власник робить.
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06.10.2021 15:35 Відповісти
При його зарплаті, він ноги буде цілувати журналістам, щоб тільки кум Клоун не вигнав. Але офшорних своїх дружків не здає...
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06.10.2021 15:29 Відповісти
Шо, знов айтішніки?
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06.10.2021 15:29 Відповісти
А замість вазона могла бути і граната.
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06.10.2021 15:30 Відповісти
Ой, на протест і редакторка УП без песика прийшла Дозвіл дали, чи про шашлики забула?
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06.10.2021 15:30 Відповісти
А шо, когда охрана ЗЕ киздила журналистов и активистов, такой активности "недорогеньких" не наблюдалось?
Кишка тонка против главной причины выходить, а не на шестерках отрываться?
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06.10.2021 15:30 Відповісти
ну ну повезло что не ночной горшок Упячке прувет
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06.10.2021 15:33 Відповісти
Сірожа Лєщєнко , дай команду!!! Разрєши журналістам в диню накидувать тіпа як з офшорами.
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06.10.2021 15:38 Відповісти
Не заліковано. Де надписи на футболках? Папірці все стрерплять, а от надписи, пам'ятаєте, як колись такі всі були героїнчі? Не подобалося слово "Дороненька", то отримуйте "вівця", "Koza" " шаlava" і вазоном по башці.
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06.10.2021 15:40 Відповісти
пусть оформляют замах на вбивство
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06.10.2021 15:45 Відповісти
Так на Кефіра вже є, скільки їх можна порушувати? Тут явно покушався вазон, але він при падінні розбився, то ж прийдеться закрити справу по п.5 ст. 284 УПК України.
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06.10.2021 16:56 Відповісти
а чего нет футболок - Я ТОБІ НЕ ДОРОГЕНЬКА ?
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06.10.2021 15:51 Відповісти
Шашлик кидайте, шашлик..
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06.10.2021 15:53 Відповісти
В законодательстве Украины читаем ч. 3 ст. 13 "Соавторство" в Законе Украины "Об авторском праве и смежных правах" (далее - Закон) с указанием, что "Соавторством является также авторское право на интервью. Соавторами интервью выступают лицо, которое дало интервью, и лицо, которое его взяло. Опубликование записи интервью допускается только по согласию лица, давшего интервью".

К чему это я. Мецгер высказывает запрет на публикацию интервью, а журналист ему возражает. Имеет ли он на это право? В итоге довел Мецгера до бешенства.
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06.10.2021 15:55 Відповісти
насрать на журнаглистов и мерцегера и те и тот спались
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06.10.2021 15:56 Відповісти
Як там на Порошенка наїхали; "Я тобі не рідненька", а зараз буде такий бум? Хрен , не буде, тому, що всі журнашлюшки продаються.
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06.10.2021 16:05 Відповісти
Бидло навіть за 8 мільйонів зарплати не може втримати своє бидлятство.
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06.10.2021 16:13 Відповісти
ничего это мецгелю всё равно не будет... зеленский своих членов ОПГ всегда отмазывает
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06.10.2021 16:27 Відповісти
От должности отсранят. А когда скандал забудется, снова попадет на какое-то хлебное место.
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06.10.2021 17:00 Відповісти
А ведь на журналистов могла упасть вазонная очередь.
В ответ ветром может занести булыжник, и не один.
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06.10.2021 17:44 Відповісти
Надо требовать, чтобы власть не помешала расследованию журналистов - у них очень важная информация о выдаче сомнительных многомиллионных кредитов государственным банком. И они пришли к Мецгеру с документами и договорами.

И обратите внимание, что журналист спрашивает о документах ДНР!!! (на 0:55).

Там может быть и финансирование терроризма государственным банком Украины!
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06.10.2021 18:06 Відповісти
Чистої води антисемітизм!
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06.10.2021 19:17 Відповісти
Будь яка правда про жидів є проявом антисемітизму. Наступного дня після інсценування замаху на Шефіра ВР прийняла "Закон про антисемітизм"...
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06.10.2021 19:28 Відповісти
Слабо как-то пишующую братию вазоном стращать..Пущай банкиры возьмут в совет Мендель,та за полмильена з/п в рукопашную на них пойдет..
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06.10.2021 19:55 Відповісти
Криворізьке бидло... з усією його родиною, яких Зеленський попризначав в державні банки.
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06.10.2021 20:22 Відповісти
Задача венедиктовой, муж которой - мошенник:
https://hromadske.ua/ru/posts/muzh-genprokurora-venediktovoj-na-10-dnej-uvolilsya-iz-policii-chtoby-poluchit-750-tysyach-grn-pomoshi-bihusinfo
и состоит в том, что бы покрывать преступления Зе и его разнообразных подельников!, а не бороться с ними, она и дальше будет спускать на тормозах преступлению против журналистов и свободы слова, янукович просто дитя, по сравнению с ней.
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07.10.2021 01:56 Відповісти
https://hromadske.ua/ru/posts/muzh-genprokurora-venediktovoj-na-10-dnej-uvolilsya-iz-policii-chtoby-poluchit-750-tysyach-grn-pomoshi-bihusinfo
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07.10.2021 01:57 Відповісти
 
 