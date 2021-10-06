"UKREKSIM Бик" і "Зітріть Мецгера в нуль": журналісти пікетували "Укрексімбанк" - з вікна на мітингувальників упав вазон. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 6 жовтня, журналісти провели акцію протесту під офісом "Укрексімбанку" на знак солідарності з колегами, на яких було скоєно напад під час інтерв'ю з головою банку Євгеном Мецгером.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Журналісти прийшли з пікетом під офіс "Укрексімбанку" в центрі Києва. Вони вимагають відставки керівництва банку і притягнення до відповідальності винних у нападі на журналістів.

Як тільки почалася акція, на журналістів, які розгортали свої плакати, з відкритого вікна банку випав вазон.

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Журналісти розгорнули плакати з написами: "Мецгер OUT", "UKREKSIM Бик", "Стаття 186 КК Грабіж", "Ст. 146 КК Незаконне позбавлення волі", "Ст. 345-1 КК погрози або насильство стосовно журналіста", "Ст. 171 КК Перешкоджання журналістській діяльності", "Зітріть Мецгера в нуль" і ін.













































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.