"UKREKSIM Бик" і "Зітріть Мецгера в нуль": журналісти пікетували "Укрексімбанк" - з вікна на мітингувальників упав вазон. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 6 жовтня, журналісти провели акцію протесту під офісом "Укрексімбанку" на знак солідарності з колегами, на яких було скоєно напад під час інтерв'ю з головою банку Євгеном Мецгером.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Журналісти прийшли з пікетом під офіс "Укрексімбанку" в центрі Києва. Вони вимагають відставки керівництва банку і притягнення до відповідальності винних у нападі на журналістів.
Як тільки почалася акція, на журналістів, які розгортали свої плакати, з відкритого вікна банку випав вазон.
Журналісти розгорнули плакати з написами: "Мецгер OUT", "UKREKSIM Бик", "Стаття 186 КК Грабіж", "Ст. 146 КК Незаконне позбавлення волі", "Ст. 345-1 КК погрози або насильство стосовно журналіста", "Ст. 171 КК Перешкоджання журналістській діяльності", "Зітріть Мецгера в нуль" і ін.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.
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https://twitter.com/KonkordiyaGrey/status/1445720680507527168 33 мин
Коли Янукович виграв вибори, у мене були різні відчуття.
По-перше, розпач, по-друге, задоволення. Так! Саме задоволення.
Бо я бажала, щоб мудрий нарід відчув, що таке гопота у владі.
Але на тлі влади сьогоднішньої та тепер виглядає випускниками гарвардів і оксфордів.
https://twitter.com/Oleksa_UA66/status/1445697385376595974 2 ч
Офшори Зеленського обговорюватимуть сьогодні на засідання Європарламенту. У порядок денний внесені питання про розслідування Pandora Papers.
Нарешті Зеленський зробив справжній «євроінтеграційний» прорив.
Тепер про Україну таки заговорять у Євросоюзі.
в Украине выбрасываются вазоны политиков и бизнесменов
ЗЕ конечно зельоный, но не кактус
может нам Кактуса выбрать в президенты ?
у него больше совести, чем у ЗЕ
не удивлюсь что окно прямо в кабинете мецгера
В них не стрілятимуть.
бычки реально настолько тупые шо как будто отвлекают норотное мнение от .....
.....
Вітаю вас, дуже дякую(хрипить якусь ...йню)
Крапка!!!!
Бегать вокруг шестерки Зеленского из-за наезда гораздо безопаснее, чем торбить самого Зеленского за отмывание криминального бабла в офшорах.
Кроме того, ОП, СН и ЗЕ уже не раз посылали журналистов нахер, а охрана и менты нещадно метелили активистов во время прибытия слуг наркомана на всякие их сходняки.
И ничего - "недорогеньки" утерлись и промолчали. А тут прям такая буря в стакане.
як це в них не вийшло - подивіться тут https://www.youtube.com/watch?v=z5F9dduqFU8&t=3s&ab_channel=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B5%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
Адам Смит@_Smithchenko
Что бы там ни произошло вначале, содержащий банковскую тайну в каждой тумбочке бэк-офис банка - крайне режимная территория с многими слоями контроля.
Журналисты не могли ворваться в кабинет предправления нахрапом. Значит, он их пригласил - а потом сорвался и пошел на скандал и уголовку.
Ігор Гаєнко@iggae
Це означає, що незабаром на журналістів відкриють кримінальну справу, а "Радіо Свобода" потрапить під санкції.
Наступного тижня філя ОП у ВР прийме закон про іноземних агентів.
Що "повільніше" не можна було? Щоб насолодитися брехнею Менгера і його захисників?
Так би усю брехливу шоблу на світ білий витягнули.
Бо "Схеми" - їхній спільний проект.
Я так думаю, що доля Менгера уже відома, бо, навряд чи США захочуть мати справу з людиною, яка дає наказ до розправи над журналістами, тим більше, які фінансуються Конгресом США.
А допомогу із США отримувати ж треба.
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То був знак, що явка провалєна, і Плєйшнєра немає вдома... )))
Ногами, своєю головою,
Локтями, ремнями,
Залізною трубою...''
Кишка тонка против главной причины выходить, а не на шестерках отрываться?
К чему это я. Мецгер высказывает запрет на публикацию интервью, а журналист ему возражает. Имеет ли он на это право? В итоге довел Мецгера до бешенства.
В ответ ветром может занести булыжник, и не один.
И обратите внимание, что журналист спрашивает о документах ДНР!!! (на 0:55).
Там может быть и финансирование терроризма государственным банком Украины!
https://hromadske.ua/ru/posts/muzh-genprokurora-venediktovoj-na-10-dnej-uvolilsya-iz-policii-chtoby-poluchit-750-tysyach-grn-pomoshi-bihusinfo
и состоит в том, что бы покрывать преступления Зе и его разнообразных подельников!, а не бороться с ними, она и дальше будет спускать на тормозах преступлению против журналистов и свободы слова, янукович просто дитя, по сравнению с ней.