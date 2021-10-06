Росія у 2021 році перевищить контрактні зобов'язання щодо прокачування газу через ГТС України, - Путін
Цього року Росія перевищить свої контрактні зобов'язання з транзиту газу через територію України. За контрактом через ГТС країни має проходити щонайменше 40 млрд кубометрів газу на рік.
Про це заявив президент Російської Федерації Володимир Путін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА-Новости.
За його словами, російська сторона нібито бачить спекуляції на тему транзиту газу через Україну, але дотримується своїх зобов'язань щодо прокачування 40 млрд кубометрів на рік.
"Можна з упевненістю сказати, що Росія в 2021 році перевищить контрактні зобов'язання щодо прокачування газу через ГТС України", - додав Путін.
Топ коментарі
+8 Ksenia VB
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+7 Анатолий Панасюк
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+4 Павел Стрембовский
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https://twitter.com/ArthurKei_UA/status/1445620562357751808 7 ч
Сьогодні я знов усвідомив, що людина на фото з Москви - президент України.
Какие претензии-то мы можем ему предъявить?
Контракт соблюдается? Да
Бабки платятся? да
В чем вопросы к Йухлу если у самой Украины у власти тоже самое Йухло?
Проблема Украины вовсе не в тех кто сидит в Москве, а в тех, кто сидит в Киеве.
🤣
https://twitter.com/UA_CIbercat_/status/1445713291670548490 59 мин
цікаво, як подобається бюргерам нинішнє здешевшання газу після запуску пп2?
https://twitter.com/GlorytoUkraine9/status/1445725178063831048 13 мин
це ще мало))
хай би вже по 2 тис було.
а мо' і ще більше.