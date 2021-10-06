Росія у 2021 році перевищить контрактні зобов'язання щодо прокачування газу через ГТС України, - Путін

Цього року Росія перевищить свої контрактні зобов'язання з транзиту газу через територію України. За контрактом через ГТС країни має проходити щонайменше 40 млрд кубометрів газу на рік.

Про це заявив президент Російської Федерації Володимир Путін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА-Новости.

За його словами, російська сторона нібито бачить спекуляції на тему транзиту газу через Україну, але дотримується своїх зобов'язань щодо прокачування 40 млрд кубометрів на рік.

"Можна з упевненістю сказати, що Росія в 2021 році перевищить контрактні зобов'язання щодо прокачування газу через ГТС України", - додав Путін.

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