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Росія у 2021 році перевищить контрактні зобов'язання щодо прокачування газу через ГТС України, - Путін

Росія у 2021 році перевищить контрактні зобов'язання щодо прокачування газу через ГТС України, - Путін

Цього року Росія перевищить свої контрактні зобов'язання з транзиту газу через територію України. За контрактом через ГТС країни має проходити щонайменше 40 млрд кубометрів газу на рік.

Про це заявив президент Російської Федерації Володимир Путін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА-Новости.

За його словами, російська сторона нібито бачить спекуляції на тему транзиту газу через Україну, але дотримується своїх зобов'язань щодо прокачування 40 млрд кубометрів на рік.

"Можна з упевненістю сказати, що Росія в 2021 році перевищить контрактні зобов'язання щодо прокачування газу через ГТС України", - додав Путін.

Також читайте: Україна наполягатиме на збереженні транзиту газу щонайменше на 15 років, - Шмигаль

Автор: 

ГТС (588) путін володимир (23821) росія (65191) транзит газу (1013)


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Топ коментарі
+8
Фуйло знову бреше...
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06.10.2021 15:16
+7
********* зобов*язувалася і не порушувати суверенітет України і "вхопила" Крим.
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06.10.2021 15:20
+4
Козломордое, можно подробнее про "тырить"???
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06.10.2021 15:46
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Фуйло знову бреше...
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06.10.2021 15:16 Відповісти
Arthur Kharytonov@ArthurKei_UA

https://twitter.com/ArthurKei_UA/status/1445620562357751808 7 ч



Сьогодні я знов усвідомив, що людина на фото з Москви - президент України.

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06.10.2021 15:37 Відповісти
За сааку ?
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06.10.2021 15:17 Відповісти
Превышать нельзя, надо отобрать.
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06.10.2021 15:17 Відповісти
Конечно превысит, они первые 7 месяцев заказывали дополнительные 15 млн в сутки но вроде в августе прекратили это делать.
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06.10.2021 15:19 Відповісти
На 1% ,ради того чтоб об этом говорить !
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06.10.2021 15:20 Відповісти
ну да и что?
Какие претензии-то мы можем ему предъявить?
Контракт соблюдается? Да
Бабки платятся? да

В чем вопросы к Йухлу если у самой Украины у власти тоже самое Йухло?
Проблема Украины вовсе не в тех кто сидит в Москве, а в тех, кто сидит в Киеве.
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06.10.2021 21:21 Відповісти
Штанмайер приехал, это к путину…
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06.10.2021 15:20 Відповісти
********* зобов*язувалася і не порушувати суверенітет України і "вхопила" Крим.
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06.10.2021 15:20 Відповісти
У тебя хоть деньги были в Крым ездить?)
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06.10.2021 15:28 Відповісти
Можу позичити, що б вивчив українську мову і не каркав тут кацапською.
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06.10.2021 15:34 Відповісти
А для этого нужно было много денег?) Для меня 20 км и уже Крым... И 8-й год не могу попасть туда...
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06.10.2021 15:44 Відповісти
Чей Крым , просветите , Алексей ?
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06.10.2021 15:58 Відповісти
де ви в чорта беретеся, лохи проплачені?
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06.10.2021 19:08 Відповісти
А хіба вперше?
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06.10.2021 15:35 Відповісти
Юльку форроффку на лабутенах натравити на ***** з посмішкою!
🤣
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06.10.2021 15:28 Відповісти
Хатуль Мадан@UA_CIbercat_

https://twitter.com/UA_CIbercat_/status/1445713291670548490 59 мин



цікаво, як подобається бюргерам нинішнє здешевшання газу після запуску пп2?
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06.10.2021 15:31 Відповісти
Пффенігом давляться..))
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06.10.2021 15:33 Відповісти
многоходовая х@йловая моль.
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06.10.2021 15:31 Відповісти
Nataliya Kurt@GlorytoUkraine9

https://twitter.com/GlorytoUkraine9/status/1445725178063831048 13 мин





це ще мало))
хай би вже по 2 тис було.
а мо' і ще більше.
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06.10.2021 15:33 Відповісти
Так уже 1900 баксов. Может, и 200 будет, но все это биржевые игры с бумажными фьючерсами. Реальных поставок газа по таким ценам очень мало.
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06.10.2021 15:37 Відповісти
Деньги зло для путина. Без них он добрее и беззащитнее. Как и все мрази.
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06.10.2021 15:33 Відповісти
Нужно цену поднять за транзит газа колоний Московии, ведь цена газа подскочила
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06.10.2021 15:38 Відповісти
Козломордое, можно подробнее про "тырить"???
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06.10.2021 15:46 Відповісти
Мокша , ты так убог иди на сайт"собери бабушке дрова.ру" , помоги старикам *********
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06.10.2021 16:03 Відповісти
ПТН- ПНХ!
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06.10.2021 16:24 Відповісти
автор "в Крыму нет российских войск" и кучи трупов.
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06.10.2021 18:20 Відповісти
Лузер всё хочет показать,шо он удачлив,поднимая на знамя тактические победы.Пуйло,даже не догадывается,що за кризис на газовом рынке,он получит санкционную фенечку,а Рашка перестанет считаться надёжным поставщиком.Ну это впереди.А пока, наслаждаемся тактической победой.Ведь москаля так нужны эти победоносные инъекции,не имеющие ничего общего с реальностью
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06.10.2021 18:35 Відповісти
Вот скажи коротко, что должен сделать Пуйло, что бы цены на газ вернулись к прошлогодним?
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06.10.2021 23:10 Відповісти
 
 