НАБУ про підозру Труханову: Злочинна організація крала з бюджету і незаконно віддавала землю під забудову. Збиток понад 689 млн грн
НАБУ і САП викрили злочинну організацію в Одесі. 6 жовтня 2021 року про підозру повідомлено Одеському міському голові Геннадію Труханову і ще трьом посадовцям Одеської міськради у зловживанні службовим становищем та участі в злочинній організації, яка незаконно заволоділа активами територіальної громади Одеси та згодом легалізувала незаконно отримані доходи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.
Підкреслюється, що дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364 КК України.
Загалом слідство встановило причетність до схеми 16 осіб, 10 із них є учасниками злочинної організації, решта — співучасники вчинення інших злочинів.
"Як встановило слідство, учасники злочинної організації у змові з іншими особами розробили механізм незаконного заволодіння активами – коштами місцевого бюджету та землею територіальної громади міста Одеси (далі - ОТГ) для її подальшої передачі під забудову. Через ці дії упродовж 2016-2019 рр. ОТГ втратила щонайменше шість земельних ділянок загальною площею 15,9 га та незаконно витратила з місцевого бюджету 131 млн грн. Загальний розмір завданої шкоди за цими епізодами, за результатами експертизи становить 689 млн грн.
Наразі слідчі дії тривають. У НАБУ обіцяють пізніше оприлюднити деталі даної справи.
Нагадаємо, 6 жовтня генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила про підписання підозри меру Одеси Геннадію Труханову у справі НАБУ і САП. Всього підписано 5 підозр.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
И Франция занервничала. Уже предлагает Зеленскому миллиард евро "на инфраструктуру" (распил).
Александр после ночного избиения «титушками» мэра протестующих на Думской площади против нынешнего мэра Одессы имеющего паспорт Российской Федерации и греческое гражданство посетил СБУ и имел беседу с офицером.
На вопрос, что думают о Труханове в этом учреждении, силовик ответил:
«У нас накоплено столько компромата на этого чиновника, что мы могли арестовать его еще за год до выборов мэра Одессы. Мы могли арестовать его перед выборами, во время выборов и после выборов. Мы могли бы арестовать его и сегодня, но нет команды из Киева».
искусно выдавал из себя честного человека
шок узнать прямо сейчас, что труханов оказывается вор, сутенер, скупщик краденного и вор на доверии с российским паспортом...
Как же так?
Нагадую: з лівої сторони від Порошенка мер Стамбула, з правої мер Одеси (2017 рік) Протокол
а здесь слева от труханова стоит мать-Тереза..
- просто протокол и ничего личного
Поняття влади широке, Порошенку не було що робити, як Трухановим особисто займатися. То не його робота. Тим більше, Одеса - специфічно ватне місто і мати іще одну точку нестабільності було би недоречно
ПС подозрение закончится ничем, очередной инфоповод. За 30 лет независимости в тюрьме сидел лишь один украинский крупный коррупционер, и тот в США.
- и Медведчука с его медиа-империей терпел для того что бы путин не напал..
колись дiйде черга i до Зелупи з бородатою бабою каломойшею.
https://hromadske.ua/ru/posts/muzh-genprokurora-venediktovoj-na-10-dnej-uvolilsya-iz-policii-chtoby-poluchit-750-tysyach-grn-pomoshi-bihusinfo
СПИ СПОКОЙНО, ОНА СВОИХ НЕ СДАЕТ!