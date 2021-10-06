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НАБУ про підозру Труханову: Злочинна організація крала з бюджету і незаконно віддавала землю під забудову. Збиток понад 689 млн грн

НАБУ про підозру Труханову: Злочинна організація крала з бюджету і незаконно віддавала землю під забудову. Збиток понад 689 млн грн

НАБУ і САП викрили злочинну організацію в Одесі. 6 жовтня 2021 року про підозру повідомлено Одеському міському голові Геннадію Труханову і ще трьом посадовцям Одеської міськради у зловживанні службовим становищем та участі в злочинній організації, яка незаконно заволоділа активами територіальної громади Одеси та згодом легалізувала незаконно отримані доходи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Підкреслюється, що дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364 КК України.

Загалом слідство встановило причетність до схеми 16 осіб, 10 із них є учасниками злочинної організації, решта — співучасники вчинення інших злочинів.

"Як встановило слідство, учасники злочинної організації у змові з іншими особами розробили механізм незаконного заволодіння активами – коштами місцевого бюджету та землею територіальної громади міста Одеси (далі - ОТГ) для її подальшої передачі під забудову. Через ці дії упродовж 2016-2019 рр. ОТГ втратила щонайменше шість земельних ділянок загальною площею 15,9 га та незаконно витратила з місцевого бюджету 131 млн грн. Загальний розмір завданої шкоди за цими епізодами, за результатами експертизи становить 689 млн грн.

Наразі слідчі дії тривають. У НАБУ обіцяють пізніше оприлюднити деталі даної справи.

Нагадаємо, 6 жовтня генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила про підписання підозри меру Одеси Геннадію Труханову у справі НАБУ і САП. Всього підписано 5 підозр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меру Одеси Труханову скасували виправдувальний вирок у справі заводу "Краян"

Автор: 

НАБУ (5068) корупція (4683) Одеса (5458) Труханов Геннадій (378)


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Топ коментарі
+20
ай - ай, как он оказывается обманывал нашего Гетмана Порошенко..
искусно выдавал из себя честного человека
шок узнать прямо сейчас, что труханов оказывается вор, сутенер, скупщик краденного и вор на доверии с российским паспортом...
Как же так?

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06.10.2021 16:06
+15
Стесняюсь спросить уважаемое НАБУ: А что, по Труханову особый заказ был? У нас такое подозрение можно с закрытыми глазами вручать любому (от слова "без исключения") мэру любого города.
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06.10.2021 16:05
+13
Тримали справу по трухлявому, щоби відвернути увагу від чергового зашквару ЗЄ???
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06.10.2021 16:37
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Госсекретарь США Блинкен внезапно поинтересовался у французской стороны судьбой анализа " черных ящиков" с рейса PS752 и предложил помощь в их расшифровке.
И Франция занервничала. Уже предлагает Зеленскому миллиард евро "на инфраструктуру" (распил).
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06.10.2021 16:02 Відповісти
Во время очередного вече на Думской площади Одессы против коррупции среди одесских чиновников и силовиков мне удалось взять интервью у пана Александра Боровика, экс-депутата Одесского горсовета, экс-кандидата в мэры Одессы, советника батоно Михо Саакашвили.

Александр после ночного избиения «титушками» мэра протестующих на Думской площади против нынешнего мэра Одессы имеющего паспорт Российской Федерации и греческое гражданство посетил СБУ и имел беседу с офицером.

На вопрос, что думают о Труханове в этом учреждении, силовик ответил:

«У нас накоплено столько компромата на этого чиновника, что мы могли арестовать его еще за год до выборов мэра Одессы. Мы могли арестовать его перед выборами, во время выборов и после выборов. Мы могли бы арестовать его и сегодня, но нет команды из Киева».
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06.10.2021 19:36 Відповісти
не смішіть, це дріб'язок для Трухана
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06.10.2021 16:03 Відповісти
Ничего ему не будет. Откупится...
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06.10.2021 16:04 Відповісти
Ну это же ему не в первой, выйдет сухим из воды, клоун постарается ради дружбы.
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06.10.2021 20:13 Відповісти
так же как и СивоЧолийГетьман... як тому что не нужно акцентировать внимание на персонах. лучше говорить о стаде, которое этих мразей выбирает.
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07.10.2021 06:57 Відповісти
С Кернессом за много лет не получилось, всё "решали вопросы", так может хоть чуточку Труханова погоняют вместе со всей этой одесской "козой Нострой"
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06.10.2021 16:05 Відповісти
Стесняюсь спросить уважаемое НАБУ: А что, по Труханову особый заказ был? У нас такое подозрение можно с закрытыми глазами вручать любому (от слова "без исключения") мэру любого города.
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06.10.2021 16:05 Відповісти
ай - ай, как он оказывается обманывал нашего Гетмана Порошенко..
искусно выдавал из себя честного человека
шок узнать прямо сейчас, что труханов оказывается вор, сутенер, скупщик краденного и вор на доверии с российским паспортом...
Как же так?

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06.10.2021 16:06 Відповісти
Ну, що ти хотів сказати цим фото?
Нагадую: з лівої сторони від Порошенка мер Стамбула, з правої мер Одеси (2017 рік) Протокол
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06.10.2021 16:56 Відповісти
так и я об этом
а здесь слева от труханова стоит мать-Тереза..
- просто протокол и ничего личного


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06.10.2021 17:07 Відповісти
І що? Губернатор і мер прийшли на зустріч пані Порошенко з дітьми, зокрема фронтовиків. Вишивали семиметровий рушник. Вона вона привезла в Одесу з собою Книгу Миру - спеціальне видання, в якому діти військових з усієї країни залишають свої побажання, які складають своєрідну дитячу молитву за мир.
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06.10.2021 17:18 Відповісти
"...Вона вона " Саме так. ВОНА в квадраті. А ВІН в кубі.
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06.10.2021 18:38 Відповісти
дебіл🤣
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07.10.2021 08:58 Відповісти
Дебіл? Не понял. Так Вы Петр или Дебіл ? Редкое имя - Дебіл. Ну, ладно. Будем знакомы. Иван.
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07.10.2021 20:24 Відповісти
зебуінізм - важкий діагноз😂
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06.10.2021 20:55 Відповісти
я гадаю -- він "путініст"
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06.10.2021 22:12 Відповісти
Він хотів мабуть сказати, що при Порошенку громадянин РФ і бандит Труха домовився з владою і всі справи проти нього зам'яли. Подивимось, що буде при зелені.
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06.10.2021 17:57 Відповісти
Я думаю, простіше. Зелений ботик.

Поняття влади широке, Порошенку не було що робити, як Трухановим особисто займатися. То не його робота. Тим більше, Одеса - специфічно ватне місто і мати іще одну точку нестабільності було би недоречно
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06.10.2021 18:24 Відповісти
Точно, соєвий ботик, для того Порошен свого кума генпрокурором ставив, а свого охоронця - головою СБУ, щоб ні на що не впливати - саме так. Не існує питання, по якому б соя не виправдалаб свого куміра.
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07.10.2021 02:47 Відповісти
напевно тобі тупа макака тяжко без мізків жити
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07.10.2021 08:59 Відповісти
У дебілів з'явилась можливість у чужому оці пилинку побачити
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06.10.2021 20:36 Відповісти
ни одного порохобота в ветке. У них никогда и не было претензий к Труханову, у них Садовый главный враг.
ПС подозрение закончится ничем, очередной инфоповод. За 30 лет независимости в тюрьме сидел лишь один украинский крупный коррупционер, и тот в США.
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07.10.2021 09:19 Відповісти
Труханова и Кернеса гетьман терпел чтоб не получить вдобавок еще две сепарскиз народных республики в ключевых местах. Думай стратегически, или у тебя голова только чтобы есть?
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07.10.2021 10:30 Відповісти
да я согласен с тобой
- и Медведчука с его медиа-империей терпел для того что бы путин не напал..
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07.10.2021 10:40 Відповісти
Опять работа на публику. Зеленые счас визжать будут. А потом все будет в шоколаде !
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06.10.2021 16:08 Відповісти
ставлю на ЗЕлёное - не посадят
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06.10.2021 16:10 Відповісти
Знов щуку кинуть в річку і втоплять.
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06.10.2021 16:26 Відповісти
Если Труханова при Порошенко не посадили, а наоборот с первой лэди крестиком вышивал, то сейчас его подавно не посадят.
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06.10.2021 16:28 Відповісти
Тримали справу по трухлявому, щоби відвернути увагу від чергового зашквару ЗЄ???
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06.10.2021 16:37 Відповісти
все рiвно, це краще, нiж нiчого.

колись дiйде черга i до Зелупи з бородатою бабою каломойшею.
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06.10.2021 16:59 Відповісти
Для меня борьба с коррупцией начнется с посадки бриллиантовых прокуроров, которых отмазал Барыга. Но Труханов тоже неплохо, ибо это совсем другой уровень!
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06.10.2021 16:58 Відповісти
Запахло жаренным и шлема имитирует слив своих, пока все устаканется, либо закроют рот баблом активистам.
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06.10.2021 17:00 Відповісти
Бути цього не може. Кращій друже Офшорного хапуги,крадій?
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06.10.2021 17:07 Відповісти
Давно пора эту свору възерошить.
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06.10.2021 17:13 Відповісти
А шо там с больницей Ющенкр?
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06.10.2021 18:36 Відповісти
по этому ворюге труханову давно тюрьма плачет!!
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06.10.2021 19:02 Відповісти
Сам видел, как на одного человека оформлено в аренду штук десять участков под застройку из земель только, что отведенных генпланом под усадебную застройку, тоесть чтобы застолбить участки. Потом эту землю можно отдавать за деньги нужным людям. Нагреблись таким способом сколько земли, что нехватает верных людей и приходится на одного оформлять по десятку участков, всё одно ответственности нет. Законотворцы за время независимости создали такое земельное законодательство, чтобы можно было безнаказанно грабить народную землю. Давно пора провести аудит земель в Украине и вернуть государству незаконно отведённую землю, но ктоже пойдет на это.

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06.10.2021 19:31 Відповісти
ну, то, шо зеля д артаньян це ми давно знаемо, такой вот он честняга, гасконец из криворожья
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06.10.2021 21:07 Відповісти
Доколи це буде. Чесну людину i патрiота, бiзнес партньора самого Гетьмана Петруся якась зелена шмаркля хоче очорнити i звинуватити в крадiжках
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06.10.2021 21:56 Відповісти
НЕ БОЙСЯ ТРУХАНОВ, ВЕНЕДИКТОВА ШУТИТЬ, ТЫ БАНДИТ, ВОР И МОШЕННИК, ТАКОЙ ЖЕ КАК ЕЁ МУЖЕНЕК И КАК ВСЯ ЕЕ ПРОКУРАТУРА.
https://hromadske.ua/ru/posts/muzh-genprokurora-venediktovoj-na-10-dnej-uvolilsya-iz-policii-chtoby-poluchit-750-tysyach-grn-pomoshi-bihusinfo
СПИ СПОКОЙНО, ОНА СВОИХ НЕ СДАЕТ!
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07.10.2021 02:08 Відповісти
Трупанова на нари!
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07.10.2021 02:16 Відповісти
Він політичний проститут при будь-якій владі, та ще й ватник, який тісно співпрацює з ОПЗЖ!
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07.10.2021 04:41 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=c1C_QXkXBAA ВНИМАНИЕ!!!Беспредел при Зеленском!!!
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07.10.2021 08:21 Відповісти
 
 