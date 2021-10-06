НАБУ про підозру Труханову: Злочинна організація крала з бюджету і незаконно віддавала землю під забудову. Збиток понад 689 млн грн

НАБУ і САП викрили злочинну організацію в Одесі. 6 жовтня 2021 року про підозру повідомлено Одеському міському голові Геннадію Труханову і ще трьом посадовцям Одеської міськради у зловживанні службовим становищем та участі в злочинній організації, яка незаконно заволоділа активами територіальної громади Одеси та згодом легалізувала незаконно отримані доходи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Підкреслюється, що дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364 КК України.

Загалом слідство встановило причетність до схеми 16 осіб, 10 із них є учасниками злочинної організації, решта — співучасники вчинення інших злочинів.

"Як встановило слідство, учасники злочинної організації у змові з іншими особами розробили механізм незаконного заволодіння активами – коштами місцевого бюджету та землею територіальної громади міста Одеси (далі - ОТГ) для її подальшої передачі під забудову. Через ці дії упродовж 2016-2019 рр. ОТГ втратила щонайменше шість земельних ділянок загальною площею 15,9 га та незаконно витратила з місцевого бюджету 131 млн грн. Загальний розмір завданої шкоди за цими епізодами, за результатами експертизи становить 689 млн грн.

Наразі слідчі дії тривають. У НАБУ обіцяють пізніше оприлюднити деталі даної справи.

Нагадаємо, 6 жовтня генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила про підписання підозри меру Одеси Геннадію Труханову у справі НАБУ і САП. Всього підписано 5 підозр.

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