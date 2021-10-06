Скасування запитів щодо "ймовірних" порушень і списання боргу без рішення суду: "ЄС" представила свої правки до податкового законопроєкту №5600
Фракція "ЄС" представила свої правки до податкового законопроєкту №5600.
Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написала нардепка "ЄС" Ніна Южаніна, передає Цензор.НЕТ.
"Я та Петро Порошенко неодноразово наголошували та вимагали від влади не виносити та не розглядати в залі парламенту скандальний проект закону #5600, який під час підготовки до другого читання перетворився на інструмент знищення малого та середнього бізнесу, а також проти громадян України. Проте більшість у парламенті прийняла рішення про розгляд проекту #5600 за спеціальною процедурою, яка передбачає можливість подання від кожної фракції в лише 5 поправок, які були відхилені профільним комітетом при підготовці до другого читання", - розповіла політик.
"Провели термінову нараду з колегами по фракції Європейська Солідарність та пропонуємо від нашої фракції надати п’ять поправок, що стосуються:
. Скасування права податкової надсилати запити платникам щодо "ймовірних" порушень податкового законодавства.
. Скасування обмеження щодо перенесення збитків, отриманих до 2021 року (в розмірі 50%) і наступних роках (ті ж 50%).
. Не дозволяти списання податкового боргу з першої гривні на 91 день без судового рішення.
. Виключити норму щодо зменшення строку з 1095 днів до 365 днів на включення до податкового кредиту сум ПДВ за зареєстрованими податковими накладними.
. Підтримати оподаткування доходів від здачі в оренду нерухомого майна без реєстрації СПД за ставкою 5%.
А також ще одна важлива поправка - виключення заборони виїзду за кордон директору при наявності податкового боргу більше 1 млн грн.
В цьому чутливому питанні ваша думка дуже важлива. Чи всі питання ми охопили?", - поцікавилася Южаніна.
Будь ласка, зачекайте...
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знаю таких "предпринимателей" (семейная пара) - при Порошенко раскрутились за 3-4 года до сети косметических салонов и магазинов..
так весной 2019 из портков выпрыгивали - орали что "вова наш, свой - он нас миллионерами сделает за год!"..
сейчас кричат что "занивоваапщенигаласавали!", половина бизнеса закрылась.. половина в долгах (по их словам)..
и чего за напоминание как голосовали за осла офшорного - зубами скргегочуть и говорят что "это Порошенко виновати - подсунул нам клоуна!"