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"Вагнергейт" для влади так просто не пройде, роботу ТСК не можна припиняти, - нардеп "Голосу" Костенко

Роботу ТСК у справі "вагнерівців" необхідно продовжувати, а не припиняти, як було передчасно анонсовано раніше.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Голосу", про це заявив нардеп Роман Костенко.

"Ми знаємо, що це була спецоперація українських спецслужб, ми знаємо людей, які безпосередньо брали в ній участь, ми знаємо, що вони діяли в інтересах України. А президент з певним презирством про це говорить, що там якась була операція, а він подзвонив і повідомив Лукашенку, що якісь бандити їдуть. По факту, він сказав, що з боку ОП могла бути державна зрада. Я певен, що "Вагнергейт" для влади так просто не пройде. Ми слідкуємо за ситуацією і тримаємо її на контролі", — зазначив парламентарій. 

За словами нардепа, зараз не може бути мови про припинення роботи ТСК, як вже було передчасно анонсовано.

Костенко заявив, що необхідно продовжувати роботу і з’ясувати, чому ворожі найманці не були затримані. Адже просто зараз "вагнерівці" можуть воювати на Донбасі або в інших країнах світу. Держава, через дії певних людей, не змогла показали нашим ворогам, що вони можуть постати перед українським судом, як це було колись в Нюрнбергу та Ізраїлі.

"Але тепер головне не закривати комісію і не робити пустослівних брифінгів. Не виходити із заявами, взятими "зі стелі", як вже було раніше. У людей, які брали участь у спецоперації і чули всі ті речі від голови ТСК, волосся ставало дибки. А ті, хто не в курсі деталей, взагалі не розуміли, до чого це все. Таке ставлення депутатів монобільшості до цієї вкрай важливої для національної безпеки справи — неприпустимо", — підсумував парламентарій.

Читайте також: Мене офіційно запросили дати свідчення ТСК щодо зриву спецоперації стосовно "вагнерівців". Планую повідомити нові докази, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Автор: 

ТСК (373) ПВК Вагнер (1540) Костенко Роман (207)


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Топ коментарі
+11
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06.10.2021 16:14
+9
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06.10.2021 16:25
+8
Упоротый зеблодятел - это навсегда!
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06.10.2021 16:29
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06.10.2021 16:14 Відповісти
Власть в Украине предательская.
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06.10.2021 16:15 Відповісти
АнтиМайдан у власти, и во главе всех силовых структур тоже антимайдановцы.
Навыбирали...
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06.10.2021 16:16 Відповісти
Глас вопіющого в пустелі...
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06.10.2021 16:21 Відповісти
Уже прошло и сошло. ******* включил дурака и молчит как ни в чем не бывало, как обычно, оно настолько тупое что даже объяснить и солгать ничего не может, но тут включается бабуин АраХламидия и заговаривает всё типа норм, это вообще так и должно быль. Зеленое тупое стадо (виборці) чтоб у них паспорт сгорел, слушают это и аплодируют.

Вот и всё...
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06.10.2021 16:21 Відповісти
Клоун от тупости слил секретную информацию Луке -сам признался.И всю жизнь прятался от уплаты налогов...чего положительного от этого бовдура ждать ....
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06.10.2021 16:22 Відповісти
А чому "від тупості"? А якщо він аґент Кремля?
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06.10.2021 20:20 Відповісти
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06.10.2021 16:22 Відповісти
Упоротый зеблодятел - это навсегда!
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06.10.2021 16:29 Відповісти
Уважаемый, а как там Липецкая фабрика зЕлоха работает?
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06.10.2021 17:47 Відповісти
Понятно. В законах ты зебил, теперь ты оповестил об этом нас. Спасибо
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06.10.2021 18:14 Відповісти
Любая страна без предателей во власти с такой неприятностью как ДНР и ЛНР быстро бы справилась.
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06.10.2021 16:23 Відповісти
писал блогер - так укрепрайоны, там ВСУ не "возмутданецк".
это разве как Азербайджан делал. но "яйца" у Зели холодные. ему это не надо.
да и никому не надо - вы например - освободил бы и дальше отбиваться от всяких комиссий и доказывать шо вот это 30 бабушек просто не знали шо ракета прилетит.
ах оставьте. никому это не выгодно.
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06.10.2021 16:29 Відповісти
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06.10.2021 16:24 Відповісти
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06.10.2021 16:25 Відповісти
Вот в этом и проблема. Все (даже вменяемые) депутаты выдают желаемое за действительное в виде неопределенных лозунгов: "нельзя прекращать", "необходимо продолжать", "не закрывать комиссию" и т.п.
Да срать хотели "слуги" на твои хотелки. Возьмут и закроют ВСК. И что? Что на этот случай сказано в заявлении Костенко? ... Правильно, НИЧЕГО. Умоется, обтечет и пойдет дальше свои лозунги толкать.
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06.10.2021 16:30 Відповісти
Снимайте телевизор: журналистам запретили фотографировать мероприятие с участием Зеленского
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06.10.2021 16:52 Відповісти
Влада Зе - це влада злодіїв, зрадників та звєздюків...
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06.10.2021 17:01 Відповісти
 
 