"Вагнергейт" для влади так просто не пройде, роботу ТСК не можна припиняти, - нардеп "Голосу" Костенко

Роботу ТСК у справі "вагнерівців" необхідно продовжувати, а не припиняти, як було передчасно анонсовано раніше.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Голосу", про це заявив нардеп Роман Костенко.

"Ми знаємо, що це була спецоперація українських спецслужб, ми знаємо людей, які безпосередньо брали в ній участь, ми знаємо, що вони діяли в інтересах України. А президент з певним презирством про це говорить, що там якась була операція, а він подзвонив і повідомив Лукашенку, що якісь бандити їдуть. По факту, він сказав, що з боку ОП могла бути державна зрада. Я певен, що "Вагнергейт" для влади так просто не пройде. Ми слідкуємо за ситуацією і тримаємо її на контролі", — зазначив парламентарій.

За словами нардепа, зараз не може бути мови про припинення роботи ТСК, як вже було передчасно анонсовано.

Костенко заявив, що необхідно продовжувати роботу і з’ясувати, чому ворожі найманці не були затримані. Адже просто зараз "вагнерівці" можуть воювати на Донбасі або в інших країнах світу. Держава, через дії певних людей, не змогла показали нашим ворогам, що вони можуть постати перед українським судом, як це було колись в Нюрнбергу та Ізраїлі.

"Але тепер головне не закривати комісію і не робити пустослівних брифінгів. Не виходити із заявами, взятими "зі стелі", як вже було раніше. У людей, які брали участь у спецоперації і чули всі ті речі від голови ТСК, волосся ставало дибки. А ті, хто не в курсі деталей, взагалі не розуміли, до чого це все. Таке ставлення депутатів монобільшості до цієї вкрай важливої для національної безпеки справи — неприпустимо", — підсумував парламентарій.

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