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Новини
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"ЄС", "Батьківщина" і "Голос" вимагають відставки глави правління "Укрексімбанку" Мецгера і членів наглядової ради, - проєкт постанови Ради

Народні депутати з фракцій "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос" вимагають дострокового припинення повноважень голови правління "Укрексімбанку" Євгенія Мецгера і членів наглядової ради. Депутати зареєстрували відповідний проєкт постанови у Верховній Раді України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"У зв’язку з неналежним виконанням посадових обов’язків, що виявилося під час перешкоджання законній професійній діяльності журналістів 4 жовтня, звернутися до Кабінету Міністрів України стосовно невідкладного розгляду в установленому законодавством порядку питання дострокового припинення повноважень голови правління "Укрексімбанку" Мецгера Євгена", - йдеться в проекті постанови.

Депутати також вимагають від Кабінету Міністрів України забезпечити органами Національної поліції України повного, об’єктивного та оперативного розслідування кримінального провадження, порушеного проти Мецгера Є.В. за фактом перешкоджання ним законній професійній діяльності журналістів.

"Депутати 3 фракцій долучилися до ініціативи Петра Порошенка щодо звернення ВР до Уряду з вимогою негайного звільнення Є. Мецгера з посади голови правління Укрексімбанку. Зареєстрували звернення до Уряду з вимогою негайного звільнення Є. Мецгера з посади голови правління "Укрексімбанку". Вимагаємо також достроково припинити повноваження всієї наглядової ради банку. Ці добродії за рік своєї роботи отримали 56 млн грн на зарплати! А сам банк має збитків на 5,6 млрд грн", – пояснює співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко.

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"Не лише особистий друг президента Мецгер брехав, що ніякого конфлікту з журналістами "Схем" не було. Інші члени правління теж брехали. Відсторонення Мецгера – це спроба взяти паузу, спустити пару в надії, що все забудеться, і друг президента повернеться на тепленьке місце", – переконана Геращенко.

Вона зауважує – схема , яка зараз реалізується в Укрексімі, дуже схожа на банкрутство ПриватБанку, коли в банк вливали мільярди гривень рефінансу, а ті гроші виводилися на офшори, в тому числі Зеленського.

"Тому Мецгер і вся наглядова рада мають негайно бути відправлені у відставку через профнепридатність. Відсторонення – це ні про що. Тільки відставка!", – резюмує Ірина Геращенко.

Також читайте: Мецгер вибачився за напад на журналістів: Для мене це теж шок. Стрес і навантаження - не виправдання

ЄС, Батьківщина і Голос вимагають відставки глави правління Укрексімбанку Мецгера і членів наглядової ради, - проєкт постанови Ради 01

Автор: 

ВР (14975) Геращенко Ірина (1147) журналістика (1760) Кабмін (14089) ЗМІ (1361) звільнення (2675) Укрексімбанк (478) Батьківщина (586) Голос партія (512) Європейська Солідарність (1082) Мецгер Євген (103)


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Топ коментарі
+15
а кто будет зеленскому пополнять офшоры с "Великого крадивництва"?
не просто так мецгера поставили на деребан бюджетных денег:

Почему так наглеет глава "Укрэксимбанка" Женя Мецгер, позволяющий себе избивать журналистов в государственном банке страны?
Глава "Укрэксимбанка" Женя Мецгер - важный человек для Зеленского. "Укрэксимбанка" - это главная обнальная контора для добычи денег на дорожные аферы в Украине. Схема проста - берется рефинанс в НБУ, покупаются бумажки долговых обязательств "Укравтодора" и отдают реальные деньги на распил. Украина с этого имеет долг госпредприятия перед госбанком, инфляцию и деньги уведенные в очередные офшоры. И дороги - на ремонт которых уже закладывают деньги в бюджет .

Укрэксимбанк - главный спонсор Укравтодора в строительстве дорог. В частности, в 2020 году банк предоставил Укравтодору 13,73 млрд грн на дороги. Всего Укравтодор получал госгарантии на 19,3 млрд грн кредита от Укрэксимбанка.
Уже в августе 2021-го банк дал Укравтодору кредит еще на 4,3 млрд грн на дороги.
При этом Укрэксим - самый убыточный банк в Украине. В 2020 году он получил рекордный убыток в 5,6 млрд грн.
Причиной Мецгер называл кредитный риск неработающих активов на 4,3 млрд грн.

Банк также задолжал почти 30 млрд грн Национальному банку.

семья Мецгеров - это близкие друзья президента Зеленского и актрисы "Квартала" Елены Кравец. Именно президент Зеленский лично добился назначения Мецгера на пост в Укрэксимбанк, и также Зеленский назначил жену Мецгера по квоте президента в наблюдательный совет государственного Приватбанка. Юлия Мецгер получает от налогоплательщиков 580 тысяч гривен в месяц.
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06.10.2021 16:37
+14
Правильно требуют!
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06.10.2021 16:32
+11
Голова державного банку України говорить не державною мовою України, а державною мовою Російської Федерації.
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06.10.2021 16:40
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Правильно требуют!
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06.10.2021 16:32 Відповісти
это все херня,малята,никто никого не уволит,максимум перетасуют по тихому,проверено и доказано временем и примерами,так что это глас в пустыне все эти требования
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06.10.2021 17:00 Відповісти
а кто будет зеленскому пополнять офшоры с "Великого крадивництва"?
не просто так мецгера поставили на деребан бюджетных денег:

Почему так наглеет глава "Укрэксимбанка" Женя Мецгер, позволяющий себе избивать журналистов в государственном банке страны?
Глава "Укрэксимбанка" Женя Мецгер - важный человек для Зеленского. "Укрэксимбанка" - это главная обнальная контора для добычи денег на дорожные аферы в Украине. Схема проста - берется рефинанс в НБУ, покупаются бумажки долговых обязательств "Укравтодора" и отдают реальные деньги на распил. Украина с этого имеет долг госпредприятия перед госбанком, инфляцию и деньги уведенные в очередные офшоры. И дороги - на ремонт которых уже закладывают деньги в бюджет .

Укрэксимбанк - главный спонсор Укравтодора в строительстве дорог. В частности, в 2020 году банк предоставил Укравтодору 13,73 млрд грн на дороги. Всего Укравтодор получал госгарантии на 19,3 млрд грн кредита от Укрэксимбанка.
Уже в августе 2021-го банк дал Укравтодору кредит еще на 4,3 млрд грн на дороги.
При этом Укрэксим - самый убыточный банк в Украине. В 2020 году он получил рекордный убыток в 5,6 млрд грн.
Причиной Мецгер называл кредитный риск неработающих активов на 4,3 млрд грн.

Банк также задолжал почти 30 млрд грн Национальному банку.

семья Мецгеров - это близкие друзья президента Зеленского и актрисы "Квартала" Елены Кравец. Именно президент Зеленский лично добился назначения Мецгера на пост в Укрэксимбанк, и также Зеленский назначил жену Мецгера по квоте президента в наблюдательный совет государственного Приватбанка. Юлия Мецгер получает от налогоплательщиков 580 тысяч гривен в месяц.
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06.10.2021 16:37 Відповісти
Банк банкрут?...
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06.10.2021 16:52 Відповісти
Банк державний, получит бабла с бюджета, шоб било шо пилить.
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06.10.2021 17:47 Відповісти
там не только дерибан, зеблан замазан держзрадой за держзродою, там еще и финансирование терроризма вьіпльівает - https://www.dsnews.ua/politics/mecger-iz-ukreksimbanka-kak-zelenskogo-vtyanut-v-skandal-s-finansirovaniem-terrorizma-06102021-439089
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06.10.2021 20:37 Відповісти
Поки що відсторонили, а зрештою з часом замнуть.
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06.10.2021 16:37 Відповісти
Он хитрый маланюра "шахматист" пока что временно самоотстранился мол брякнуть честью которой не обладает и призвать люд войти в его несчастное положение понять и простить
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06.10.2021 16:51 Відповісти
як відбувається при будь-якій владі. Тільки Тимошенко вони за грати кидали, бо не грала за їх правилами. Іншим прощають все.
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07.10.2021 18:20 Відповісти
зелені ублюдки відмажуть своїх. У всяк випадку, навіть не проголосують цю постанову на верховній зраді
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06.10.2021 16:38 Відповісти
Тимошенко не повинна це залишити просто так. Впевнена, леді Ю буде боротись з цим коблом, які наживаються на нас з вами.
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07.10.2021 15:33 Відповісти
Везде нужно наб советы поубирать. и сделать витренке зарплату 17 тысяч гривен!!!
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06.10.2021 16:39 Відповісти
Проблема не в набрадах, а в тому, кого туди призначають.
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06.10.2021 16:55 Відповісти
о батькiвщина в цю пiсочницю прийшла!
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06.10.2021 16:39 Відповісти
Юлек хто хто ,но самогубицей з зепацюком не наймалася )))))
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06.10.2021 16:44 Відповісти
Тимошенко не перший день бореться з тими, хто працює лише задля власного збагачення. І це вже ми бачимо роками. Тільки кожен президент не допускає Юлю до влади, боїться, що та викриє всі корупційні схеми. НАБУ не працює. Взагалі мало що працює. Тільки лише на інтереси політиканів
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07.10.2021 15:24 Відповісти
хаха хто тобi так у голову нaсрав про святу Юлю?
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07.10.2021 18:03 Відповісти
Тимошенко була єдиною, кого заперли до вязниці. Бо Ю не підчинялась їхнім вказівкам. Інші наробили огогооооо , але жоден з них не заплатив за збитки країні чи людям. домовляться і будуть далі грабувати нас з вами.
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07.10.2021 18:22 Відповісти
хаха i цe для тeбe показник ii свяостi? iй є за шо сидiти.
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07.10.2021 18:36 Відповісти
Голова державного банку України говорить не державною мовою України, а державною мовою Російської Федерації.
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06.10.2021 16:40 Відповісти
яка різниця, коли твій друг Президент. Якби Тимошенко російською говорила - її б вже кинули за грати.
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07.10.2021 15:32 Відповісти
До держбанку треба цього мєнагєра призначити - для зелених більшовиків дуже корисна людина...
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06.10.2021 16:45 Відповісти
Правильно требуют. Хоть какая то польза от этих бездельников.
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06.10.2021 16:45 Відповісти
Бездельников Нелох поставил руководить банком
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06.10.2021 18:17 Відповісти
"Оба хуже"! Как успешно воплощена провокация, в результате которой "журналисты" - ангелы во плоти, тот, у которого собирались как бы брать интервью злодей. И приговор уже, до официального расследования и суда объявлен. Одним словом все по схеме "человек укусил собаку". И это все не за свободу прессы, а используется в противоборстве временной олигархической коалиции против того Закона о олигархах... Но, кто после этого пустит в свой офис таких "журналистов" - тактически как бы выиграли, а стратегически...? А ведь встретились две.... бяки... (screenshot сохранен)
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06.10.2021 16:52 Відповісти
слуги дьявола принимають тока свои законы...остальных просто нет в зРаде..73% баранов так решили
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06.10.2021 16:53 Відповісти
Все вірно мецХЕРа нахрін з роботи. Це ТУПЕ бидло, в першу чергу тупориле.
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06.10.2021 17:01 Відповісти
Понабирали по объявлению пролетариат чЛенина и назвались "большевиками".... 73 % это круто...,НО...,вы за все что происходит в ОТВЕТЕ
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06.10.2021 17:01 Відповісти
Звісно, зелені служки розуміють, що з цим державним банком США відносини перервуть, якщо там буде людина, що переслідує журналістів.
Так що вимушена жертва. Нічого, з часом кудись прилаштують, може навіть в ОП, там тільки такі водяться
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06.10.2021 17:07 Відповісти
Талантливых людей государтсвенников в политике энд экономике Украины можно перечитать на пальцах 1 руки...,остальные дилетанты,статисты, стажеры и прочие случайные пассажиры...,как говорит Виталий Портников,партий в Украине много,да толку мало... бизнес-проект,это не политическая партия Зелемойских....
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06.10.2021 17:17 Відповісти
Не зрозуміло, що робить ЄС, озброєна єдиновірним вченням, в компанії цих псевдопартій, агентів кремля.
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06.10.2021 17:29 Відповісти
в спам зесі(І)ілітіка
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06.10.2021 17:43 Відповісти
То ти, кацапе, проти Європейської Солідарності, чи, просто, юльок?
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06.10.2021 17:50 Відповісти
Да уж.Желающих скушать банк,кроме Зели прибавилось.Не дадим Зеле скушать банк!Ведь кушать банк одному,не нравиться ни мне, ни тебе,ни ему,никому.
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06.10.2021 19:36 Відповісти
 
 