"ЄС", "Батьківщина" і "Голос" вимагають відставки глави правління "Укрексімбанку" Мецгера і членів наглядової ради, - проєкт постанови Ради
Народні депутати з фракцій "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос" вимагають дострокового припинення повноважень голови правління "Укрексімбанку" Євгенія Мецгера і членів наглядової ради. Депутати зареєстрували відповідний проєкт постанови у Верховній Раді України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"У зв’язку з неналежним виконанням посадових обов’язків, що виявилося під час перешкоджання законній професійній діяльності журналістів 4 жовтня, звернутися до Кабінету Міністрів України стосовно невідкладного розгляду в установленому законодавством порядку питання дострокового припинення повноважень голови правління "Укрексімбанку" Мецгера Євгена", - йдеться в проекті постанови.
Депутати також вимагають від Кабінету Міністрів України забезпечити органами Національної поліції України повного, об’єктивного та оперативного розслідування кримінального провадження, порушеного проти Мецгера Є.В. за фактом перешкоджання ним законній професійній діяльності журналістів.
"Депутати 3 фракцій долучилися до ініціативи Петра Порошенка щодо звернення ВР до Уряду з вимогою негайного звільнення Є. Мецгера з посади голови правління Укрексімбанку. Зареєстрували звернення до Уряду з вимогою негайного звільнення Є. Мецгера з посади голови правління "Укрексімбанку". Вимагаємо також достроково припинити повноваження всієї наглядової ради банку. Ці добродії за рік своєї роботи отримали 56 млн грн на зарплати! А сам банк має збитків на 5,6 млрд грн", – пояснює співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко.
"Не лише особистий друг президента Мецгер брехав, що ніякого конфлікту з журналістами "Схем" не було. Інші члени правління теж брехали. Відсторонення Мецгера – це спроба взяти паузу, спустити пару в надії, що все забудеться, і друг президента повернеться на тепленьке місце", – переконана Геращенко.
Вона зауважує – схема , яка зараз реалізується в Укрексімі, дуже схожа на банкрутство ПриватБанку, коли в банк вливали мільярди гривень рефінансу, а ті гроші виводилися на офшори, в тому числі Зеленського.
"Тому Мецгер і вся наглядова рада мають негайно бути відправлені у відставку через профнепридатність. Відсторонення – це ні про що. Тільки відставка!", – резюмує Ірина Геращенко.
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не просто так мецгера поставили на деребан бюджетных денег:
Почему так наглеет глава "Укрэксимбанка" Женя Мецгер, позволяющий себе избивать журналистов в государственном банке страны?
Глава "Укрэксимбанка" Женя Мецгер - важный человек для Зеленского. "Укрэксимбанка" - это главная обнальная контора для добычи денег на дорожные аферы в Украине. Схема проста - берется рефинанс в НБУ, покупаются бумажки долговых обязательств "Укравтодора" и отдают реальные деньги на распил. Украина с этого имеет долг госпредприятия перед госбанком, инфляцию и деньги уведенные в очередные офшоры. И дороги - на ремонт которых уже закладывают деньги в бюджет .
Укрэксимбанк - главный спонсор Укравтодора в строительстве дорог. В частности, в 2020 году банк предоставил Укравтодору 13,73 млрд грн на дороги. Всего Укравтодор получал госгарантии на 19,3 млрд грн кредита от Укрэксимбанка.
Уже в августе 2021-го банк дал Укравтодору кредит еще на 4,3 млрд грн на дороги.
При этом Укрэксим - самый убыточный банк в Украине. В 2020 году он получил рекордный убыток в 5,6 млрд грн.
Причиной Мецгер называл кредитный риск неработающих активов на 4,3 млрд грн.
Банк также задолжал почти 30 млрд грн Национальному банку.
семья Мецгеров - это близкие друзья президента Зеленского и актрисы "Квартала" Елены Кравец. Именно президент Зеленский лично добился назначения Мецгера на пост в Укрэксимбанк, и также Зеленский назначил жену Мецгера по квоте президента в наблюдательный совет государственного Приватбанка. Юлия Мецгер получает от налогоплательщиков 580 тысяч гривен в месяц.
Так що вимушена жертва. Нічого, з часом кудись прилаштують, може навіть в ОП, там тільки такі водяться