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Новини
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Сторона Гордона затягує розгляд позову про недостовірну інформацію: суд переніс засідання на 11 листопада, - адвокат Порошенка Новіков

Сторона Гордона затягує розгляд позову про недостовірну інформацію: суд переніс засідання на 11 листопада, - адвокат Порошенка Новіков

Розгляд справи за позовом Петра Порошенка проти Дмитра Гордона про поширення недостовірної інформації відбудеться 11 листопада. Шевченківський районний суд Києва вдруге переніс розгляд.

Як повідомив журналістам адвокат п’ятого президента Ілля Новіков, відповідач намагається відтягнути розгляд справи по суті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Сьогодні відбулося друге засідання по справі Дмитра Гордона. З другої спроби відповідач надав відзив до суду. Йому довелося переконувати суд, що він не був вдома в той час, коли він був у Києві, коли він постить публікації в Інстаграмі, що він дивиться концерт Андреа Бочеллі у Маріїнському палаці. Одночасно він начебто не має часу заїхати додому та отримати конверт із позовом до суду", зауважив Новіков.

"У відзиві те ж саме, що минулого разу: все сказане Гордоном про "наказ Порошенка здати Маріуполь Путіну" – це лише "оціночні судження" і "особиста думка, вирвана з контексту". Експертиза, яку суд долучив сьогодні, це заперечує, але її ми будемо вивчати пізніше. Поки що підготовче засідання відкладено на 11 листопада з ініціативи відповідача, який попросив додатковий час на підготовку позиції", – повідомив Новіков.

Читайте також: Гордон готовий судитися з Порошенком: "Справа не в Маріуполі. Справа в ревнощах"

Суд також відмовив Гордону у клопотанні про залучення свідків. Як пояснив Новіков, залучення свідків суперечить позиції Гордона, що його слова про "здачу Маріуполя" є оціночними судженнями.

"Я вважаю, що відповідач одразу ж потрапив у пастку. Бо у відзиві зазначено чітко, що це було оціночне судження. А це означає, що воно в принципі не підлягає доказуванню, бо його не можна довести. Оціночні судження – це те, що подобається чи не подобається, те, у що людина вірить чи не вірить. Це не можна довести. І частково тому, а частково тому, що Гордон не надав поважних причин, суд сьогодні відмовив йому у клопотанні про виклик свідків, зокрема Андрія Білецького, Ігоря Смешка, які на думку Гордона мали б щось там підтвердити", – зазначив Ілля Новіков.

"Гордон наполягає, що не несе ніякої відповідальності за свої слова, бо це його особиста думка. І одночасно спробував переконати суд заслухати свідків, які мали там щось пояснити. Суд вважає, що підстав таких свідків викликати немає", – пояснює Новіков.

"Засідання знову перенесено на місяць. Суд зазначив, що це має бути останнє перенесення до того, як суд безпосередньо перейде до розгляду справи по суті", – резюмує Новіков.

Зазначимо також, що зі свого боку адвокат Василь Рябченко, який представляє інтереси журналіста Дмитра Гордона у справі проти п'ятого президента України, народного депутата "Європейської Солідарності" Петра Порошенка, звинуватив адвоката Порошенка Іллю Новікова в поширенні неправдивої інформації щодо судового засідання у справі.

Автор: 

Гордон Дмитро (116) Новіков (167) Порошенко Петро (15173) суд (11679)


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Топ коментарі
+24
Лысому не хочется предстать откровенным трепачём и фуфлом,хотя это и так давным-давно известно ещё со времён "пирамидок Ю-Шинсе"))
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06.10.2021 16:59
+20
гордон ОНО хто ? не тот ли лысый шмондер,который признал зеленого оманского осла-величайшим ОКУРКОМ всех времен ?
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06.10.2021 17:03
+17
Вы забыли про еще одно - не лги, особенно когда свою брехню не можешь документально подтвердить (а ведь это самое главное)...
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06.10.2021 17:13
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Лысому не хочется предстать откровенным трепачём и фуфлом,хотя это и так давным-давно известно ещё со времён "пирамидок Ю-Шинсе"))
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06.10.2021 16:59 Відповісти
И рекламы теток - "целительниц".
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06.10.2021 17:03 Відповісти
Корнет-кларнет- тромбон- го(н)рдон...
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06.10.2021 17:00 Відповісти
Гордон -гондон
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06.10.2021 17:01 Відповісти
гордон ОНО хто ? не тот ли лысый шмондер,который признал зеленого оманского осла-величайшим ОКУРКОМ всех времен ?
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06.10.2021 17:03 Відповісти
Как лев, в козлятнике затравленный....
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06.10.2021 17:04 Відповісти
Пора бы честно и справедливо разобраться кто прав. Тем более Гордон обещал. Но хватит ли у него денег. - Не дерись с тем кто сильнее. НЕ судись с тем ,кто богаче...Да еще в нашей стране.
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06.10.2021 17:07 Відповісти
А це до чого?
" Но хватит ли у него денег. - Не дерись с тем кто сильнее. НЕ судись с тем ,кто богаче...Да еще в нашей стране."
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06.10.2021 17:12 Відповісти
Что в наших судах побеждает ,кто больше даст.
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06.10.2021 17:15 Відповісти
За вашою версією, дмітрій штопаний програє не тому, що збрехав, як завжди, а тому, що бабла не вистачить. Що за хрінь?
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06.10.2021 17:31 Відповісти
гордон еще тот фантазер. Помню как он рассказывал на ТВ что ЧМ по футболу не состоится в раше, инфа типа сотка, ему ее слили компетентные люди. А потом слился типа ну не угадал.
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06.10.2021 17:32 Відповісти
Вы забыли про еще одно - не лги, особенно когда свою брехню не можешь документально подтвердить (а ведь это самое главное)...
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06.10.2021 17:13 Відповісти
а обіцяти багато що можна, навіть в ******** Ыліти стало звичкою брехати (не лише в зеленої уродини, але смішкогондона) - але можна нарватися на принципового позивача та його кваліфікованого адвоката. Що і сталось в цьому випадку.
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06.10.2021 17:21 Відповісти
а чому адміни ігнорять новину про те, що "https://eurosolidarity.org/2021/10/06/petro-poroshenko-zustrivsya-z-iczhakom-gerczogom/ Петро Порошенко зустрівся з Іцхаком Герцогом "??? "Лідер партії «Європейська Солідарність», п'ятий Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Президентом Держави Ізраїль Іцхаком Герцогом."

Може, тому що "https://t.me/s/Sharpreview П`ятий президент висловив вдячність за багаторічну підтримку з боку Ізраїлю у протидії викликам безпеці і стабільності України. Обговорено весь спектр питань взаємного інтересу в рамках зміцнення партнерства між Україною та Державою Ізраїль. Бесіда пройшла в дружній та щирій атмосфері.
https://t.me/s/Sharpreview Тим часом МЗС та ОПУ чинили організаційний спротив цій зустрічі, переконуючи ізраїльську сторону у тому, що "роль Порошенка у міжнародній політиці вже несуттєва". Але у ізраїльської сторони була інша думка з цього приводу, і зустріч відбулась ."
від October 6 - edited https://t.me/Sharpreview/5628 15:01
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06.10.2021 17:09 Відповісти
Кстати, в Израиле, во время выборов в Украине, голосовавшие израильтяне, отдали большинство своих голосов Порошенко.
Они прекрасно понимали, что комик-дилетант-президент, это катастрофа для Украины...
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06.10.2021 17:35 Відповісти
отдали большинство своих голосов Порошенко.-Как и большинство заробитчан в других странах . В Израиле 50 000 этнических украинцев.
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06.10.2021 18:44 Відповісти
Петро Порошенко висловив вдячність за багаторічну підтримку з боку Ізраїлю у протидії викликам безпеці і стабільності України.- Климкин посетил Израиль и заявил, что Киев заинтересован в покупке беспилотников . Компания "Israel Aerospace Industries" согласилась продать дроны Украине. Израиль отменил решение о поставке беспилотных летательных аппаратов в Украину после звонка Путина./ И на солнце бывают пятна.

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06.10.2021 18:28 Відповісти
Пресс-служба президента Азербайджана распространила его фотографии и видео, сделанные в военной части в 10 км от границы с Ираном в Джебраильском районе, рядом с израильскими беспилотными барражирующими боеприпасами Harop. Алиев подошел к одному из беспилотников и, позируя перед камерами, погладил его. Ударный барражирующие боеприпас Harop производят в Азербайджане по лицензии израильского государственного оборонного концерна "Авиационная промышленность" (ТАА, IAI). Год назад эти боеприпасы массово применялись армией Азербайджана в карабахском конфликте.
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06.10.2021 20:29 Відповісти
дело сам гордон тянет как гандон резину.. ибо гавкать легко, но обосновать нахера... тяжело
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06.10.2021 17:15 Відповісти
Если не ошибаюсь, там иск со стороны Пороха чисто символический. А зря. Деньги армии нужны.
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06.10.2021 17:19 Відповісти
гондон,як фізособа, все-одно навіть копійки по позову не заплатить. Скаже, що малоімущий...
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06.10.2021 17:24 Відповісти
Гордон должен извиниться!
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06.10.2021 17:29 Відповісти
Гордон вошел в тройку самых одиозных журналистов, постсовка: Гордон, Соловьев, Скабеева ....
У многих возникает вопрос, почему в передаче Скабеевой, которая поплюжит Украину, так часто, присутствует Гордон??
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06.10.2021 17:30 Відповісти
Журналисты- вредители
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06.10.2021 19:17 Відповісти
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06.10.2021 17:35 Відповісти
Мезкий тип. Пмрамидку ему в сра.у.
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06.10.2021 18:27 Відповісти
Як не крути, як не тягни а фінал по обсциканню чорнротого і брехливого Гандна ю-шинсей все одно буде.
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06.10.2021 18:54 Відповісти
Мавзолейные бараны, срочно Ольгу ********* зовите в помощь Нагдону
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06.10.2021 19:19 Відповісти
"
Сторона Гордона затягивает рассмотрение иска о недостоверной информации: суд перенес заседание на 11 ноября, - адвокат Порошенко Новиков..."

Чому "р", а не "н"?
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06.10.2021 20:05 Відповісти
Зря лысый прыгнул на седого. Уровень не для лысых оказался. Знал конечно---но возомнил.
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06.10.2021 20:21 Відповісти
Ну чьё го#дон на палочке, мабудь трохы всрався? Всё лижешь свои яйца, кандитер хренов. Не видать теперь. ни шаурмы, ни шашлыка от зЕлоха! Дебил б#ля...
PS: Продолжай о сдаче территорий Украины, подсказка: "Мне42янелох"...
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06.10.2021 21:55 Відповісти
 
 