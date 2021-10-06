Сторона Гордона затягує розгляд позову про недостовірну інформацію: суд переніс засідання на 11 листопада, - адвокат Порошенка Новіков

Розгляд справи за позовом Петра Порошенка проти Дмитра Гордона про поширення недостовірної інформації відбудеться 11 листопада. Шевченківський районний суд Києва вдруге переніс розгляд.

Як повідомив журналістам адвокат п’ятого президента Ілля Новіков, відповідач намагається відтягнути розгляд справи по суті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Сьогодні відбулося друге засідання по справі Дмитра Гордона. З другої спроби відповідач надав відзив до суду. Йому довелося переконувати суд, що він не був вдома в той час, коли він був у Києві, коли він постить публікації в Інстаграмі, що він дивиться концерт Андреа Бочеллі у Маріїнському палаці. Одночасно він начебто не має часу заїхати додому та отримати конверт із позовом до суду", зауважив Новіков.

"У відзиві те ж саме, що минулого разу: все сказане Гордоном про "наказ Порошенка здати Маріуполь Путіну" – це лише "оціночні судження" і "особиста думка, вирвана з контексту". Експертиза, яку суд долучив сьогодні, це заперечує, але її ми будемо вивчати пізніше. Поки що підготовче засідання відкладено на 11 листопада з ініціативи відповідача, який попросив додатковий час на підготовку позиції", – повідомив Новіков.

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Суд також відмовив Гордону у клопотанні про залучення свідків. Як пояснив Новіков, залучення свідків суперечить позиції Гордона, що його слова про "здачу Маріуполя" є оціночними судженнями.

"Я вважаю, що відповідач одразу ж потрапив у пастку. Бо у відзиві зазначено чітко, що це було оціночне судження. А це означає, що воно в принципі не підлягає доказуванню, бо його не можна довести. Оціночні судження – це те, що подобається чи не подобається, те, у що людина вірить чи не вірить. Це не можна довести. І частково тому, а частково тому, що Гордон не надав поважних причин, суд сьогодні відмовив йому у клопотанні про виклик свідків, зокрема Андрія Білецького, Ігоря Смешка, які на думку Гордона мали б щось там підтвердити", – зазначив Ілля Новіков.

"Гордон наполягає, що не несе ніякої відповідальності за свої слова, бо це його особиста думка. І одночасно спробував переконати суд заслухати свідків, які мали там щось пояснити. Суд вважає, що підстав таких свідків викликати немає", – пояснює Новіков.

"Засідання знову перенесено на місяць. Суд зазначив, що це має бути останнє перенесення до того, як суд безпосередньо перейде до розгляду справи по суті", – резюмує Новіков.

Зазначимо також, що зі свого боку адвокат Василь Рябченко, який представляє інтереси журналіста Дмитра Гордона у справі проти п'ятого президента України, народного депутата "Європейської Солідарності" Петра Порошенка, звинуватив адвоката Порошенка Іллю Новікова в поширенні неправдивої інформації щодо судового засідання у справі.