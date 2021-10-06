Президент "Радіо Свобода" Флай: Напад на журналістів "Схем" гідний осуду, причетні мають бути притягнуті до відповідальності

Президент Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода (RFE / RL) Джеймі Флай засудив напад на журналістів програми "Схеми" (спільного проєкту Радіо Свобода та телеканалу "UA: Перший").

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Напад співробітників "Укрексімбанку" на двох журналістів "Радіо Свобода" в понеділок гідний осуду. Я вітаю розслідування цього інциденту Національною поліцією і очікую, що особи, причетні до фізичного насильства над двома нашими журналістами та стирання записаних ними матеріалів інтерв'ю, будуть притягнуті до відповідальності відповідно до законодавства України. Журналістам має бути дозволено виконувати свою роботу, не побоюючись фізичного залякування або переслідування", - зазначив Флай.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.

Глава правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування. Пізніше наглядова рада "Укрексімбанку" відсторонила главу правління.