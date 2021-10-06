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Новини Відставка Разумкова
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Арахамія про кадрові ротації в Кабміні: Питання відкладено, у нас тут головна відставка пішла

Арахамія про кадрові ротації в Кабміні: Питання відкладено, у нас тут головна відставка пішла

Верховна Рада може розглянути питання про кадрові ротації в Кабінеті Міністрів України на наступному пленарному тижні, з 19 по 22 жовтня.

Про це повідомив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Відкладено (це питання. - Ред.). Тому що у нас тут головна відставка пішла (відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. - Ред.), а потім другорядні підуть", - сказав Арахамія журналістам у кулуарах парламенту в середу.

На уточнювальне запитання, чи буде це питання розглядатися на наступному пленарному тижні, він відповів: "Думаю, так".

Також читайте: Засідання Ради щодо відставки Разумкова повинна вести віцеспікерка Кондратюк, призначення Гетманцева - це порушення регламенту, - Сюмар

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що керівництво фракції "Слуга народу" внесло пропозицію про те, що завтра засідання, на якому планують усувати спікера Дмитра Разумкова, буде вести глава фінансового комітету Верховної Ради, народний депутат "Слуги народу" Данило Гетманцев.

Пізніше це рішення підтримали 239 нардепів.

Автор: 

ВР (14975) Кабмін (14089) відставка (1464) Арахамія Давид (1104) Разумков Дмитро (1527)


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Топ коментарі
+24


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06.10.2021 17:12
+23
Главная отставка с посадкой еще впереди.
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06.10.2021 17:05
+22
главное, не останавливаться и валить последнего клоуна)
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06.10.2021 17:13
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Главная отставка с посадкой еще впереди.
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06.10.2021 17:05 Відповісти


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06.10.2021 17:12 Відповісти
главное, не останавливаться и валить последнего клоуна)
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06.10.2021 17:13 Відповісти
Шантрапа...
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06.10.2021 17:06 Відповісти
У вас ублюдков понятное дело. А стране от этого только жопа!
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06.10.2021 17:07 Відповісти
такое впечатление...что скудоумие прогрессирует... ну не может нормальный чел так ляпать по поводу и без (даже не понимая что может наговорить себе на статью)... кто его там за изык тянет???
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06.10.2021 17:07 Відповісти
А говорящяя обезъяна - это звизда всех шоу!
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06.10.2021 17:19 Відповісти
А коли відставлять цю арахімію.
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06.10.2021 17:08 Відповісти
Вам ещё креста не хватает. Вы бы его распяли и в лицо плювали за тридцать сребников.
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06.10.2021 17:09 Відповісти
А стоило бы. Хотя бы за отказ голосовать за санкции на мертвечука. Или ты против?
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06.10.2021 17:15 Відповісти
зелеблевотным быть стыдно. чем зарплату получаешь?
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06.10.2021 17:19 Відповісти
Я зарплату не получаю, а пишу согласно своим убеждениям. Не надо мерить по себе.
И да, мне стыдно. Только из-за одного. Из-за того, что за Зе я голосовала только во втором туре.
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06.10.2021 19:30 Відповісти
Никогда небыл против крестов...Каждому своё по заслугам. Не люблю жертвоприношение.
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06.10.2021 17:23 Відповісти
Можно і без хреста,каштанів в Києві багато.під зиму можуть зазеленіти.
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06.10.2021 17:45 Відповісти
Какое "жертвоприношение"??? Вы о чем? Разумеова что- казнят? Его всего лишь меняют на того, кто будет помогать воплощать в жизнь предвыборные обещания Зе (и его команды) , на чьей шее Разумков влез на второе кресло страны, а не саботировать эти перемены! Да и потом, если Разумков такой "умный" и "талантливый", то пусть теперь САМ поднимается и покоряет "политические олимпы"! В чем проблема? Вперёд!!!
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06.10.2021 19:27 Відповісти
Хто небудь в курсі справи, звідкіля в нас взялось це чмо?
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06.10.2021 17:10 Відповісти
В США нагадило по воровству, аферам Дэвид Браун....потом тут к родственникам...Гражданство в 2015 году...втерлось к волонтерам и Порошенко, в минОбороны....а потом субстанция всплыла у Зелени.
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06.10.2021 17:11 Відповісти
Какая яркая и насыщенная у него биография! Надо в школьную программу внести для изучения и подражания! 🤣
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06.10.2021 20:36 Відповісти
Давид, даёшь "главную отставку"!!!
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06.10.2021 17:13 Відповісти
В стране угля на 2 недели а у них главная проблема это как спихнуть спикера.
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06.10.2021 17:13 Відповісти
Замість відставки спікера, зє шмаркля винен передати йому повноваження президента, на час розслідування за офшори та держзраду...
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06.10.2021 17:14 Відповісти
видео с прессухи нелоха пандорского

https://www.facebook.com/svit.sam/videos/857598741561752
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06.10.2021 17:18 Відповісти
оно угашенное в кизяк…….ГрЁбаный стыд…….😡
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06.10.2021 17:52 Відповісти
У нас нету СБУ, и нет кому разобраться, кто такой ара хем,и откуда он взялся, такой красивый и "уникальный", уверен там будет много интересного.
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06.10.2021 17:19 Відповісти
Главная отставка будет - это пинок под зеленскому и всей этой арахнаговнистой шобле, маникюрошам, фотографам, клоунам и просто ******* из "слуги урода"..
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06.10.2021 17:19 Відповісти
И от кого же будет? От олигархов? Очень сомневаюсь. Козак Байда сказал, что поддерживает деолигархизацию и советует Зеленскому действовать более жёстко и решительно. Так что "пинка" не будет. Даже олигархам. Им будет дверью по фаберже.
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06.10.2021 19:38 Відповісти
Кому шо про війну ні слова
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06.10.2021 17:20 Відповісти
Бляха муха - зеленый свидетель Чарльза Дарвина!
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06.10.2021 17:21 Відповісти
Народ треба всім миром взатися за цього інародного депутата
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06.10.2021 17:22 Відповісти
Верю Дарвину - от Арахламидии произошли обезьяны
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06.10.2021 17:26 Відповісти
По Арахмундии скорее обратный процесс.....
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06.10.2021 17:29 Відповісти
Арахноїди свій капут відкладують, відволікання уваги...
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06.10.2021 17:33 Відповісти
абізяна з кловуном рулюють. пздць незабаром.
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06.10.2021 17:56 Відповісти
Одних долбо@обов менять на других .
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06.10.2021 18:18 Відповісти
Осел, козел, мартышка
И косолапый мишка
Задумали сыграть квартет
.......
.......
А вы друзья как не садитесь
Все в музыканты не годитесь.(С)
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06.10.2021 19:55 Відповісти
Опитування Україна 24
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06.10.2021 22:09 Відповісти
зелецкий должен простить разумкова на этот раз, так как разумков в начале очень помог украинскому народу в вр кто заметил. чтобы потом когда олигаторы будут дергать зелецкого за пронародные законы мог рассчитывать на то же.но зеленский не получит защиту и будет расстрелян за продажу земель, за то что в украине семисткое регулярное запугивание бабиняр устроил(для разворовывания украины под видом плача, целенапрвленость говорит что жиды дали деньги гитляру на войну в обмен на накрученную частичную имитацию геноцида для восстановы исраиля), за лгбт-канализационное-гонят гавно по трубах совмесно с суперпреступной спу устроил сафари по всем городам украины со сгоном всех сотрудников запада на этот шабаш с спушными должниками.что говорит что лгбт преступная мафия под видом больних идеров снюхалась с спу в замен на их лобби за их преступность.
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07.10.2021 08:06 Відповісти
 
 