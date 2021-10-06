Арахамія про кадрові ротації в Кабміні: Питання відкладено, у нас тут головна відставка пішла

Верховна Рада може розглянути питання про кадрові ротації в Кабінеті Міністрів України на наступному пленарному тижні, з 19 по 22 жовтня.

Про це повідомив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Відкладено (це питання. - Ред.). Тому що у нас тут головна відставка пішла (відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. - Ред.), а потім другорядні підуть", - сказав Арахамія журналістам у кулуарах парламенту в середу.

На уточнювальне запитання, чи буде це питання розглядатися на наступному пленарному тижні, він відповів: "Думаю, так".

Також читайте: Засідання Ради щодо відставки Разумкова повинна вести віцеспікерка Кондратюк, призначення Гетманцева - це порушення регламенту, - Сюмар

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що керівництво фракції "Слуга народу" внесло пропозицію про те, що завтра засідання, на якому планують усувати спікера Дмитра Разумкова, буде вести глава фінансового комітету Верховної Ради, народний депутат "Слуги народу" Данило Гетманцев.

Пізніше це рішення підтримали 239 нардепів.